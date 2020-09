How Israel is waging war on Palestinians in Area C A new report in the Israeli publication Haaretz has shed fresh light on Israel’s intensifying demolition campaign in Palestinian communities, leading to a stark conclusion: Israel is conducting a war against the very existence of Palestinians in Area C, 60 percent of the occupied West Bank.



Wie Israel in Gebiet C Krieg gegen Palästinenser führt

Von Ben White



20. September 2020

Ein neuer Bericht in der israelischen Publikation Haaretz hat ein neues Licht auf die sich intensivierende israelische Abrisskampagne in palästinensischen Gemeinden geworfen und zu einer klaren Schlussfolgerung geführt: Israel führt einen Krieg gegen die bloße Existenz der Palästinenser in Gebiet C, 60 Prozent des besetzten Westjordanlands.

Ende Juli und Mitte August fanden Sitzungen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung der Knesset statt, und das Thema war “die palästinensische Übernahme des Gebiets C”.

Im Rahmen des Oslo-Abkommens wurde das Westjordanland in die Gebiete A, B und C aufgeteilt, wobei die wichtigsten palästinensischen Bevölkerungszentren in den Gebieten A und B liegen. Das Gebiet C umgibt und fragmentiert diese Enklaven und umfasst kleinere palästinensische Gemeinden und fast alle israelischen Siedlungen.

Sprache einer “Übernahme

Nimmt man die Abkommen für bare Münze, so handelte es sich bei Gebiet C um ein Gebiet, das “allmählich in die palästinensische Gerichtsbarkeit übergehen” würde. Die israelischen Behörden und Siedleraktivistengruppen haben jedoch Gebiet C sowohl aus strategischen als auch ideologischen Gründen so behandelt, als ob es unter ständiger direkter israelischer Kontrolle stünde.

Hier kommt die Sprache einer “Machtübernahme” ins Spiel – eine Weltsicht, die palästinensische Gebiete unter israelischer militärischer Besatzung mit “Recht” für immer als zu Israel gehörig ansieht. Aus dieser Perspektive ist der palästinensische Bauer, nicht der Siedler, der “Eindringling”.

Palästinensische Häuser, Landwirtschaft und die grundlegende Infrastruktur des Lebens wurden als “Virus”, “territorialer Terror” und “Krebs” bezeichnet.

Bei den Knesset-Treffen, die im Sommer stattfanden und an denen hochrangige Persönlichkeiten aus Politik und Militär teilnahmen, bezeugten Beamte dem Komitee mit Stolz die Anstrengungen, die unternommen wurden, um die palästinensische Landwirtschaft und das palästinensische Bauwesen in Gebiet C ins Visier zu nehmen und zu zerstören.

Nach Angaben des Leiters der so genannten Zivilverwaltung haben die israelischen Streitkräfte in den letzten 20 Jahren 42.000 von Palästinensern gepflanzte Bäume entwurzelt, davon 7.500 im Jahr 2019. Im selben Jahr beschlagnahmten die israelischen Streitkräfte 700 Bagger und andere Ausrüstungsgegenstände von Palästinensern, eine “sehr bedeutende Abschreckung”.

Denken Sie daran, dass die Rechtfertigung für diese Abrisse und Beschlagnahmungen “illegaler” Bau ist. Erinnern Sie sich dann auch daran, dass Israel nach offiziellen Angaben nur 21 von 1.485 palästinensischen Anträgen auf Baugenehmigungen im Westjordanland für den Zeitraum 2016-2018 genehmigt hat – eine Ablehnungsquote von 99 Prozent.

Sie haben genug Territorium”.

Das Ziel ist klar: die Palästinenser aus weiten Teilen des Westjordanlandes zu vertreiben. Hochrangige israelische Beamte “haben regionale Prioritäten für den Abriss palästinensischer Strukturen festgelegt”, bemerkte Haaretz, zu denen “in diesem Stadium” auch “das Gebiet um Jerusalem”, die Hügel von Süd-Hebron und das Jordantal gehören.

Laut Knesset-Ausschussmitglied und leitender Likud MK Nir Barkat ist Israels Priorität die Ansiedlung von zwei Millionen jüdischen Siedlern im besetzten Westjordanland und “die Vereitelung… den Versuch der Palästinenser, die Situation zu ändern”, zu vereiteln. Er fügte hinzu: “Sie haben genug Territorium in A und B.”

Israel geht mit Hochdruck daran, die Größe des palästinensischen Bantustans – oder Bantustans, da es keine territoriale Verbindung gibt – auf etwa 40 Prozent des Westjordanlandes festzulegen. Entscheidend ist, dass dies nicht nur durch den Ausbau der Siedlungen, sondern auch durch den Abzug der Palästinenser erreicht wird.

Palästinenser wurden in den Sitzungen des Knesset-Ausschusses mit auffallend entmenschlichender Sprache beschrieben: Palästinensische Häuser, Landwirtschaft und die grundlegende Infrastruktur des Lebens wurden als “Virus”, “territorialer Terror” und “Krebs” bezeichnet.

Während der Sitzungen war ein Mitarbeiter von Regavim anwesend, einer Siedlergruppe, die sich für den Abriss palästinensischer Strukturen einsetzt. Ein Staatsbeamter, der an den Treffen teilnahm, “sagte, dass sich die Koordination zwischen verschiedenen Gruppen, die sofort über den palästinensischen Aufbau berichten, stark verbessert hat”.

Rassistische Entmenschlichung

Die Materialien von Regavim sind voll von rassistischer Entmenschlichung, beschreiben palästinensische Gemeinden als “die Verbreitung von Tentakeln in ganz Israel” und warnen davor, dass “das jüdische Volk des Landes Israel beraubt wird”.

Die Organisation, die im vergangenen Jahr von UK Lawyers for Israel nach London eingeladen worden war, stand auch im Mittelpunkt der Angriffe auf palästinensische NGOs wie die Union der landwirtschaftlichen Arbeitsausschüsse (UAWC), die eine entscheidende Rolle bei der Förderung palästinensischer Bauern und der Widerstandsfähigkeit der Gemeinden in Gebiet C spielt.

Regavim hatte die UAWC bereits 2014 ins Visier genommen und bekräftigte 2018, dass sie als “die wichtigste Organisation, die an landwirtschaftlichen Projekten in Gebiet C beteiligt ist”, ein vorrangiges Ziel sei.

Der Abriss palästinensischer Häuser in Israel ist eine laufende Nakba

Lesen Sie mehr “

Der Bericht über diese Knesset-Treffen wurde zufällig wenige Tage veröffentlicht, nachdem ein hochrangiger UN-Menschenrechtsbeauftragter die israelische Zerstörung palästinensischen Eigentums in den letzten Monaten drastisch verschärft hatte. In Israels Krieg gegen die palästinensischen Gemeinden in Gebiet C gibt es keinen Waffenstillstand für für Covid-19.

In der von Jamie McGoldrick, dem Koordinator für humanitäre Hilfe, veröffentlichten Erklärung zeigten UN-Daten “den Abriss oder die Beschlagnahme von 389 palästinensischen Gebäuden im Westjordanland” im Zeitraum von März bis August. Im Monatsdurchschnitt stellt dies die höchste Zerstörungsrate seit vier Jahren dar.

Diese Abrisse, fügte die UNO hinzu, machten 442 Palästinenser obdachlos. Allein im August wurden mehr als 200 vertrieben, “mehr als in jedem anderen Monat seit Januar 2017”.

Es sei darauf hingewiesen, dass die israelischen Streitkräfte nicht nur Häuser, sondern auch “Wasser-, Hygiene- und Sanitäranlagen sowie landwirtschaftlich genutzte Gebäude” zerstören oder beschlagnahmen wollen, darunter Dutzende von Gebäuden, die “den Palästinensern als humanitäre Hilfe übergeben wurden”.

Internationale Komplizenschaft

Die Geschichte vor Ort wird nur noch schlimmer werden. In einem im letzten Monat veröffentlichten UNO-Update wurde die verhängnisvolle Rolle der Militärauflage 1797 hervorgehoben, die im Juli 2019 in Kraft trat und “die beschleunigte Entfernung nicht lizenzierter Strukturen, die als ‘neu’ gelten, innerhalb von 96 Stunden nach Ausstellung der ‘Abschiebungsanordnung’ ermöglicht”.

Dieser Befehl, der von Israel immer noch als “Pilot” angesehen wird, hat in dem Jahr seit seinem ersten Einsatz zum Abriss von mindestens 66 Strukturen geführt.

In der Zwischenzeit hat die israelische Regierung gerade 20 Millionen Schekel (5,8 Millionen Dollar) bereitgestellt, “um nicht genehmigte palästinensische Bauten in Gebiet C zu vermessen und zu kartieren”, eine Entwicklung, von der Haaretz berichtet, dass es “das erste Mal ist, dass im Rahmen des Staatshaushalts Mittel speziell für eine solche Untersuchung bereitgestellt wurden”.

Es gibt immer noch keine ernsthaften Maßnahmen von wichtigen internationalen Akteuren, wie der Europäischen Union oder Regierungen, die sich zur Unterstützung des Völkerrechts und der Menschenrechte bekennen.

Alles, was in diesem Artikel erwähnt wird, ist öffentliche Information. Die Zahl der abgerissenen palästinensischen Bauten wird von lokalen und internationalen NGOs und Agenturen akribisch gezählt und darüber berichtet. Israelische Politiker und Militärs sind offen über ihre Absichten.

Dennoch gibt es noch immer kein ernsthaftes Handeln von wichtigen internationalen Akteuren wie der Europäischen Union oder Regierungen, die sich zur Unterstützung des Völkerrechts und der Menschenrechte bekennen. Die Knesset stellte in der Tat fest, wie “die Zahl der international (hauptsächlich europäisch) finanzierten palästinensischen Projekte [in Gebiet C] von 75 im Jahr 2015 auf 12 im Jahr 2019 schrumpfte”.

Israel hat keinerlei Anreiz, seine Ziele nicht im Westjordanland und insbesondere im Gebiet C zu verfolgen. Mit der (vorübergehenden) Streichung der formellen Annexion von der Tagesordnung und dem Normalisierungsabkommen zwischen den VAE und Israel hat sich selbst die bloße Drohung mit schwerwiegenden internationalen Konsequenzen verflüchtigt.

Da die Aufmerksamkeit durch die Coronavirus-Pandemie und die regionalen “Friedensabkommen” abgelenkt wurde, verfolgt Israel aggressiv Angriffe auf palästinensische Gemeinden, die darauf abzielen, eine irreversible Vertreibung herbeizuführen und die Vorteile der formellen Annexion in Gebiet C zu erreichen – ohne die möglichen Kosten. Übersetzt mit deepl.com

Ben White ist ein auf Palästina/Israel spezialisierter Schriftsteller, Journalist und Analyst. Seine Artikel sind in zahlreichen internationalen Medien erschienen, darunter Al Jazeera, The Guardian, The Independent und andere. Er ist Autor von vier Büchern, von denen das letzte “Cracks in the Wall” ist: Jenseits der Apartheid in Palästina/Israel” (Pluto Press), erschien 2018.



