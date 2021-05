How Israel Shields Itself With the Smear of Antisemitism Israel uses Jews collectively as a political shield, exploiting sensitivities about the historical suffering of Jews at the hands of non-Jews to immunize itself from international opprobrium, writes Jonathan Cook. By Jonathan Cook in Nazareth, Palestine Jonathan-Cook.net Here is someth

Was Jonathan Cook hier beschreibt, ist weltweit übertragbar und trifft nicht nur für London zu.

Wie Israel sich mit der Verleumdung des Antisemitismus abschirmt

Von Jonathan Cook

Nazareth, Palästina

24. Mai 2021

Israel benutzt Juden kollektiv als politisches Schutzschild, indem es Empfindlichkeiten über das historische Leiden von Juden durch Nicht-Juden ausnutzt, um sich vor internationaler Schande zu immunisieren, schreibt Jonathan Cook.

Einer der größten Proteste in London seit vielen Jahren, als Zehntausende am Sonntag vom Embankment zur Whitehall, über den Trafalgar Square und Piccadilly zu einer Massenversammlung im Hyde Park aufbrachen. (Alisdare Hickson/Flickr)

Hier ist etwas, das mit großer Sicherheit gesagt werden kann. Es ist rassistisch – antisemitisch, wenn Sie so wollen – Juden, individuell oder kollektiv, für Israels Verbrechen verantwortlich zu machen. Juden sind nicht verantwortlich für Israels Kriegsverbrechen, auch wenn der israelische Staat sich anmaßt, Juden in seine Verbrechen zu verwickeln, indem er fälschlicherweise erklärt, er repräsentiere alle Juden in der Welt.

Ganz offensichtlich ist es nicht die Schuld von Juden, dass Israel Kriegsverbrechen begeht, oder dass Israel Juden kollektiv als politisches Schutzschild benutzt, indem es Empfindlichkeiten über das historische Leiden von Juden durch die Hände von Nicht-Juden ausnutzt, um sich vor internationaler Schande zu immunisieren.

Aber hier ist etwas, das mit gleicher Gewissheit gesagt werden kann. Israels Apologeten – ob Juden oder Nicht-Juden – können nicht alle Verantwortung für Israels Kriegsverbrechen leugnen, wenn sie Israel aktiv dabei unterstützen, diese Verbrechen zu begehen, oder wenn sie versuchen, Israels Kritiker zu dämonisieren und zum Schweigen zu bringen, damit diese Kriegsverbrechen in einem günstigeren politischen

Klima verfolgt werden können.

Solche Apologeten – zu denen traurigerweise viele der Gemeindeorganisationen in Großbritannien zu gehören scheinen, die behaupten, Juden zu vertreten – wollen ihren Kuchen haben und ihn auch essen.

Sie können Israel nicht unkritisch verteidigen, wenn es Kriegsverbrechen begeht oder Gesetzesänderungen anstreben, um Israel bei der Begehung dieser Kriegsverbrechen zu unterstützen – sei es Israels jüngste Niederschlagung von Zivilisten in Gaza oder seine Hinrichtungen von unbewaffneten Palästinensern, die gegen 15 Jahre israelischer Blockade der Küstenenklave protestieren – und jeden, der sie dafür kritisiert, als Antisemiten beschuldigen.

Aber das ist genau das, was vor sich gegangen ist. Und es wird nur noch schlimmer.

Aufschwung des Antisemitismus?

Als gestern ein Waffenstillstand in Kraft trat, der ein vorübergehendes Nachlassen der israelischen Bombardierung des Gazastreifens mit sich brachte, warnten pro-israelische jüdische Gruppen in Großbritannien erneut vor einem Anstieg des Antisemitismus, den sie auf eine rapide Zunahme der Proteste gegen Israel zurückführten.

Diese Gruppen haben die üblichen mächtigen Verbündeten, die ihre Behauptungen wiederholen. Der britische Premierminister Boris Johnson traf sich am Donnerstag mit Gemeindeleitern in der Downing Street und versprach, wie Jewish News berichtete, “die Gemeinde angesichts der zunehmenden antisemitischen Angriffe weiterhin zu unterstützen”.

Zu diesen jüdischen Führern gehörte der Oberrabbiner Ephraim Mirvis, ein Unterstützer Johnsons, der eine Rolle dabei spielte, ihm zu helfen, die Wahl 2019 zu gewinnen, indem er die beweislosen Antisemitismus-Schmierereien gegen die Labour-Partei Tage vor der Wahl erneuerte. Mit dabei war auch die Campaign Against Antisemitism, die eigens gegründet wurde, um Israels Verbrechen während der Bombardierung des Gazastreifens 2014 zu beschönigen, und die seither jeden palästinensischen Solidaritätsaktivismus als Antisemitismus verunglimpft.

Anwesend war auch der Jewish Leadership Council, eine Dachorganisation für die wichtigsten jüdischen Gemeindegruppen Großbritanniens. In einem Artikel in der israelischen Zeitung Haaretz über den angeblichen Anstieg des Antisemitismus in Großbritannien legte der Vizepräsident des JLC, Daniel Korski, das lächerliche, selbstsüchtige Narrativ dar, mit dem diese Gemeindegruppen versuchen, hausieren zu gehen – mit scheinbar immer größerem Erfolg bei der politischen und medialen Elite.

Öffentliche Empörung über Gaza

Korski äußerte sich sehr besorgt über die Zunahme von Demonstrationen in Großbritannien, die darauf abzielen, Israels Bombardierung des Gazastreifens zu stoppen. Während der 11 Tage andauernden Angriffe wurden mehr als 260 Palästinenser getötet, darunter mindestens 66 Kinder. Israels Präzisions-Luftangriffe trafen mehr als ein Dutzend Krankenhäuser, darunter die einzige Covid-Klinik in Gaza, Dutzende von Schulen, mehrere Medienzentren und machten Zehntausende von Palästinensern obdachlos.

Das Gefühl der öffentlichen Empörung über den israelischen Angriff wurde nur durch die Tatsache verstärkt, dass Israels Premierminister Benjamin Netanjahu die Konfrontation mit der Hamas von vornherein eindeutig konstruiert hatte, um seinen unmittelbaren persönlichen Interessen zu dienen: zu verhindern, dass sich israelische Oppositionsparteien zusammenschließen, um ihn von der Macht zu verdrängen.

In seinem nackten persönlichen Kalkül wurden palästinensische Zivilisten geopfert, um Netanyahu zu helfen, an der Macht zu bleiben und seine Chancen zu verbessern, dem Gefängnis zu entgehen, da er wegen Korruption vor Gericht steht.

Aber für Korski und die anderen Gemeindeleiter, die an dem Treffen mit Johnson teilnahmen, sind die leidenschaftlichen Demonstrationen in Solidarität mit den Palästinensern der wichtigste Beweis für einen Anstieg des Antisemitismus.

Diese Gemeindeorganisationen führen einige Vorfälle an, die zweifelsohne als Antisemitismus zu qualifizieren sind – einige schwerwiegend, andere weniger. Dazu gehört, dass einzelne Personen “Free Palestine” gerufen werden, weil sie als Juden erkennbar sind, was vermutlich vor allem bei den religiösen Ultra-Orthodoxen der Fall ist.

Aber die Hauptsorge dieser jüdischen Führer, so machen sie deutlich, ist die wachsende öffentliche Unterstützung für die Palästinenser angesichts der zunehmenden israelischen Aggression.

Die Zeitung Haaretz zitiert David Rich vom Community Security Trust, einer anderen jüdischen Organisation, die Johnson beherbergt, und berichtet, dass “was die jüdische Gemeinschaft wirklich erschüttert hat … ist, dass jeden Tag im ganzen Land Demos zu diesem Thema abgehalten werden” [Israels Bombardierung von Gaza].

Bezeichnenderweise scheint es, dass die Führer der jüdischen Gemeinde, wenn sie auf den Fernsehbildschirmen Demonstranten sehen, die “Free Palestine” skandieren, dies als einen persönlichen Angriff empfinden – als ob sie selbst auf der Straße angegriffen würden.

Man muss kein Freud’scher Analytiker sein, um sich zu fragen, ob dies etwas Beunruhigendes über ihr inneres Gefühlsleben offenbart: Sie identifizieren sich so vollständig mit Israel, dass sie es sogar als kollektiven Angriff auf Juden, als Antisemitismus wahrnehmen, wenn jemand fordert, dass Palästinenser die gleichen Rechte wie Israelis haben sollen.

Ausnahme für Israel

Dann kommt Korski zum Kern des Arguments: “Als Juden sind wir stolz auf unser Erbe und gleichzeitig in keiner Weise verantwortlich für die Handlungen einer Regierung, die Tausende von Kilometern entfernt ist, unabhängig von unseren Gefühlen oder unserer Verbindung zu ihr.”

Aber die Logik dieser Position ist einfach unhaltbar. Sie können Ihre Identität nicht eng mit einem Staat verbinden, der systematisch Kriegsverbrechen begeht, Sie können Demonstrationen gegen diese Kriegsverbrechen nicht als Antisemitismus verunglimpfen, Sie können Ihre Position als “jüdischer Gemeindeleiter” nicht nutzen, um solche Anschuldigungen glaubwürdiger zu machen, und Sie können nicht Ihren Einfluss bei führenden Politikern der Welt ausnutzen, um zu versuchen, Proteste gegen Israel zum Schweigen zu bringen, und dann sagen, Sie seien “in keiner Weise verantwortlich” für die Handlungen dieser Regierung.

Wenn Sie Ihre Position nutzen, um zu verhindern, dass Israel wegen der Vorwürfe von Kriegsverbrechen unter die Lupe genommen wird, wenn Sie versuchen, den öffentlichen Diskurs mit Behauptungen von Antisemitismus zu manipulieren, um ein günstigeres Umfeld zu schaffen, in dem diese Kriegsverbrechen begangen werden können, dann färbt ein Teil der Schuld für diese Kriegsverbrechen auf Sie ab.

So funktioniert Verantwortung in jedem anderen Bereich des Lebens. Was die Apologeten Israels fordern, ist eine Ausnahme für Israel und für sich selbst.

Lobby mit dem Ohr des Vereinigten Königreichs

In einer weiteren aufschlussreichen Beobachtung, die versucht, die Behauptung eines Anstiegs des Antisemitismus zu rechtfertigen, fügt Korski hinzu: “Wir sehen nicht die gleiche Art von Gefühlsausbrüchen, wenn es um die Rohingya oder die Uiguren oder Syrien geht, und das gibt vielen Juden das Gefühl, dass es um sie [als Juden] geht.”

Aber es gibt viele Gründe, warum es in Großbritannien nicht ebenso große Demonstrationen gegen das Leid der Rohingya und der Uiguren gibt – Gründe, die absolut nichts mit Antisemitismus zu tun haben.

Die Unterdrücker der Rohingya und der Uiguren werden, anders als Israel, von der britischen Regierung nicht großzügig bewaffnet oder von Großbritannien diplomatisch gedeckt oder erhalten von Großbritannien bevorzugte Handelsabkommen.

Aber ebenso wichtig ist, dass die Staaten, die die Rohingya und Uiguren unterdrücken – im Gegensatz zu Israel – keine aktiven, gut finanzierten Lobbys in Großbritannien haben, die das Ohr des Premierministers haben. China und Myanmar haben – im Gegensatz zu Israel – keine britischen Lobbys, die Kritik an ihnen erfolgreich als Rassismus abstempeln. Anders als Israel haben sie keine Lobbys, die offen versuchen, Wahlen zu beeinflussen, um sie vor Kritik zu schützen. Im Gegensatz zu Israel haben sie keine Lobbys, die mit Großbritannien zusammenarbeiten, um Maßnahmen einzuführen, die sie bei der Durchführung ihrer Unterdrückung unterstützen.

Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses, Marie van der Zyl, zum Beispiel, drängte Johnson bei der Sitzung in dieser Woche, alle Zweige der Hamas, nicht nur ihren militärischen Flügel, als terroristische Organisation einzustufen. Das ist Israels feuchter Traum. Eine solche Entscheidung würde es noch unwahrscheinlicher machen, dass Großbritannien in der Lage wäre, sich offiziell von Israels Kriegsverbrechen in Gaza zu distanzieren, wo die Hamas die Regierung stellt, und noch wahrscheinlicher, dass es sich Israel anschließen würde, indem es Schulen, Krankenhäuser und Regierungsstellen in Gaza zu legitimen Zielen für israelische Luftangriffe erklärt.

Reine Projektion

Wenn man Lobbyarbeit betreibt, um besondere Gefallen für Israel zu bekommen, besonders Gefallen, um ihm zu helfen, Kriegsverbrechen zu begehen, kann man seine Hände nicht in Unschuld waschen, was diese Kriegsverbrechen angeht. Man ist direkt in sie verwickelt.

David Hirsch, ein Akademiker an der Universität von London, der eng mit den Bemühungen verbunden war, Antisemitismus gegen Kritiker Israels zu bewaffnen, besonders in der Labour-Partei unter ihrem früheren Vorsitzenden Jeremy Corbyn, versucht ebenfalls, diesen Trick anzuwenden.

Gegenüber Haaretz sagt er, dass der Antisemitismus angeblich “schlimmer wird”, weil palästinensische Solidaritätsaktivisten die Zweistaatenlösung aufgegeben haben. “Früher gab es in der Palästina-Solidarität einen Kampf zwischen einer Politik des Friedens – zwei Staaten, die Seite an Seite leben – und einer Politik, die eine Seite als wesentlich böse anprangert und auf ihre totale Niederlage hofft.”

Aber was Hirsch tut, ist reine Projektion: Er deutet an, dass die Aktivisten der Palästina-Solidarität “Antisemiten” sind – seine Vorstellung vom Bösen -, weil sie von Israel gezwungen wurden, ihr lange favorisiertes Anliegen einer Zwei-Staaten-Lösung aufzugeben. Das ist nur so, weil aufeinanderfolgende israelische Regierungen sich geweigert haben, irgendeine Art von Friedensabkommen mit der denkbar moderatesten palästinensischen Führung unter Mahmoud Abbas zu verhandeln – einer Führung, die eifrig ihren Wunsch nach Kollaboration mit Israel verkündet hat und sogar die “Sicherheitskoordination” mit der israelischen Armee als “heilig” bezeichnet.

Eine Zweistaatenlösung ist tot, weil Israel sie tot gemacht hat, nicht weil palästinensische Solidaritätsaktivisten extremer oder antisemitischer sind.

Indem sie “Freies Palästina” fordern, verlangen die Aktivisten nicht Israels “totale Niederlage” – es sei denn, Hirsch und jüdische Gemeindeorganisationen glauben selbst, dass die Palästinenser nicht frei von israelischer Unterdrückung und Besatzung sein können, bis Israel eine solche “totale Niederlage” erleidet. Hirschs Behauptung sagt uns nichts über palästinensische Solidaritätsaktivisten, aber sie sagt uns eine Menge darüber, was diese jüdischen Gemeindeorganisationen wirklich motiviert.

Es sind diese Pro-Israel-Lobbyisten, so scheint es, mehr als palästinensische Solidaritätsaktivisten, die sich nicht vorstellen können, dass Palästinenser unter israelischer Herrschaft in Würde leben. Ist das so, weil sie nur zu gut verstehen, was Israel und seine politische Ideologie des Zionismus wirklich repräsentieren, und dass das, was von den Palästinensern für “Frieden” verlangt wird, absolute und permanente Unterwerfung ist?

Besser informiert

Ähnlich sagt Rich vom Community Security Trust über palästinensische Solidaritätsaktivisten: “Sogar die Gemäßigten sind zu Extremisten geworden.” Worin besteht dieser Extremismus – der wiederum von jüdischen Gruppen als Antisemitismus dargestellt wird -? “Jetzt wird die Bewegung [in Solidarität mit den Palästinensern] von der Ansicht dominiert, dass Israel ein Apartheid-, völkermörderischer, siedler-kolonialistischer Staat ist.”

Oder anders ausgedrückt: Diese pro-israelischen jüdischen Gruppen behaupten, es habe einen Anstieg des Antisemitismus gegeben, weil palästinensische Solidaritätsaktivisten von Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch und Israels B’Tselem beeinflusst und aufgeklärt werden. Beide haben kürzlich Berichte verfasst, die Israel als Apartheidstaat einstufen, sowohl in den besetzten Gebieten als auch innerhalb der anerkannten Grenzen Israels. Die Aktivisten werden nicht extremer, sie werden besser informiert.

Und bei der Argumentation für einen angeblichen Anstieg des Antisemitismus bietet Rich eine weitere ungewollt aufschlussreiche Erkenntnis. Er sagt, dass jüdische Kinder unter Online-“Missbrauch” – Antisemitismus – leiden, weil sie es immer schwerer haben, sich in den sozialen Medien zu beteiligen.

“Teenager schließen sich viel schneller sozialen Bewegungen an; wir hatten gerade Black Lives Matter, Extinction Rebellion, #MeToo – jetzt stellen jüdische Kinder fest, dass alle ihre Freunde dieser [Palästina-Solidaritäts-]Bewegung beitreten, in der sie sich nicht willkommen fühlen, oder sie werden ausgesondert, weil sie jüdisch sind.”

Phantasievoll argumentiert Rich, dass jüdische Kinder, die in zionistischen Familien und Gemeinden aufgewachsen sind, die ihnen entweder explizit oder implizit beigebracht haben, dass Juden in Israel den Palästinensern überlegene Rechte haben, diskriminiert werden, weil ihre ungeprüften Vorstellungen von jüdischer Vorherrschaft nicht zu einer pro-palästinensischen Bewegung passen, die auf Gleichheit basiert.

Das ist genauso absurd, wie es während der Jim-Crow-Ära für weiße supremacistische Amerikaner gewesen wäre, sich über Rassismus zu beschweren, weil ihre Kinder sich in Bürgerrechtsforen fehl am Platz fühlten.

Solche Behauptungen wären lächerlich, wenn sie nicht so gefährlich wären.

Als Antisemiten dämonisiert

Die zionistischen Unterstützer Israels versuchen, die Logik und die Welt auf den Kopf zu stellen. Sie stellen die Realität auf den Kopf. Sie projizieren ihre eigenen rassistischen Nullsummen-Annahmen über Israel auf palästinensische Solidaritätsaktivisten, auf diejenigen, die gleiche Rechte für Juden und Palästinenser im Nahen Osten unterstützen.

Wie schon bei der Definition der International Holocaust Remembrance Alliance verdrehen diese jüdischen Gruppen die Bedeutung des Begriffs Antisemitismus, indem sie ihn von der Angst oder dem Hass auf Juden auf jede Kritik an Israel verdrehen, bei der sich israelfreundliche Juden unwohl fühlen.

Während wir beobachten, wie diese Argumente unkritisch von führenden Politikern und Journalisten übernommen werden, sollten wir uns daran erinnern, dass es der einzige große Politiker war, der diesem unsinnigen Narrativ widersprochen hat, Jeremy Corbyn, der zur Hauptzielscheibe – und zum Opfer – dieser Antisemitismus-Verleumdungen wurde.

Jetzt wollen diese pro-israelischen jüdischen Gruppen uns alle wie Corbyn behandeln und uns als Antisemiten dämonisieren, wenn wir nicht schweigen, während Israel wieder einmal die Palästinenser brutalisiert.

Jonathan Cook ist ein ehemaliger Journalist des Guardian (1994-2001) und Gewinner des Martha-Gellhorn-Sonderpreises für Journalismus. Er ist freier Journalist mit Sitz in Nazareth. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel ist von seinem Blog Jonathan Cook.net.

