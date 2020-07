How Israel’s propaganda war has silenced Europe The UK Labour Party’s shadow education secretary, Rebecca Long-Bailey, was recently sacked after sharing an article on social media saying – among other things – that Israel had trained US police in the knee-on-neck choking method used on George Floyd. This claim has been circulated widely in recent weeks among the global left.



Wie Israels Propagandakrieg Europa zum Schweigen gebracht hat

Von Gideon Levy

3. Juli 2020

Rebecca Long-Bailey, die Sekretärin für Schattenbildung der britischen Labour-Partei, wurde kürzlich entlassen, nachdem sie einen Artikel über soziale Medien veröffentlicht hatte, in dem es unter anderem hieß, Israel habe die US-Polizei in der bei George Floyd angewandten Methode des Erstickens der Knie am Hals geschult.

Diese Behauptung ist in den letzten Wochen unter der globalen Linken weit verbreitet worden. Labour-Chef Keir Starmer beschuldigte Long-Bailey, einen Artikel mit einer „antisemitischen Verschwörungstheorie“ veröffentlicht zu haben. Offensichtlich hat die Labour-Partei nach dem Rücktritt von Jeremy Corbyn den Wind der Veränderung abgefegt – und die Veränderung verheißt nichts Gutes.

Israel zu beschuldigen wagen

Middle East Eye veröffentlichte am 25. Juni Einzelheiten zu dem umstrittenen Artikel, wobei die Fakten überprüft wurden. Die Anschuldigung, dass die US-Polizei aus Israel die Erstickungsmethode erfuhr, die zu Floyds Tod führte, ist unbegründet. Die Polizei in den USA ist seit Jahrzehnten erschreckend schießwütig, wenn es um schwarze Bürger geht – schon lange bevor der Staat Israel gegründet und seine Polizei aufgebaut wurde.

Die US-Polizei braucht sicherlich keine israelischen Fachkenntnisse, um in der Lage zu sein, unschuldige schwarze Zivilisten in erschreckend großer Zahl zu töten.

Wenn es um Kritik an Israel geht, gelten in Europa andere Spielregeln. Es gibt Israel, und dann gibt es den Rest der Welt.

Dennoch dürfte die beunruhigende Geschwindigkeit, mit der Long-Bailey im Schattenkabinett abgelöst wurde, für die Befürworter von Menschenrechten viel beunruhigender sein als die Glaubwürdigkeit jedes Artikels, den sie online veröffentlichte. Long-Bailey wurde nur gefeuert, weil sie es wagte, einen Artikel zu teilen, der Israel die Schuld zuschob, nicht weil sie es wagte, einen Artikel zu teilen, dem es an einer faktischen Grundlage mangelt.

Es ist zweifelhaft, dass Starmer so sehr um die Zuverlässigkeit von Artikeln besorgt ist, die von Mitgliedern seiner Fraktion geteilt werden. Viel mehr beunruhigt ihn das antisemitische Bild, das seiner Partei anhaftet, was nicht immer gerechtfertigt ist.

Selbst wenn die Anschuldigungen des Artikels erfunden und völlig haltlos sind, bleibt es höchst zweifelhaft, dass Long-Bailey auf diese Weise entlassen worden wäre, wenn sie falsche Anschuldigungen gegen irgendein anderes Land der Erde, mit Ausnahme Israels, geäußert hätte. Wenn es um Kritik an Israel geht, gelten in Europa andere Spielregeln. Es gibt Israel, und dann gibt es den Rest der Welt.

Wirksame zionistische Propaganda

Die israelische Propaganda hatte in den letzten Jahren in Europa deutliche Erfolge. Die Entlassung von Long-Bailey ist nur ein weiteres Glied in einer langen Kette seiner Erfolge. In letzter Zeit hat die zionistische Propaganda unter der Leitung eines relativ neuen Ministers für strategische Angelegenheiten in der israelischen Regierung – zusammen mit der engen Zusammenarbeit des zionistischen Establishments im Rest der Welt – eine neue Strategie angenommen, die sich als beispiellos wirksam erwiesen hat.

Israel und das zionistische Establishment in verschiedenen Ländern haben damit begonnen, jede Kritik an Israel als antisemitisch zu brandmarken. Dies hat die Europäer zum Schweigen gebracht. Propagandisten für Israel nutzen zynisch Europas Schuldgefühle über die Vergangenheit aus, die noch immer bestehen, oft mit gutem Grund – und die Anschuldigungen haben ihre Arbeit getan.

Ein Palästinenser streitet mit einem israelischen Soldaten während eines Protests gegen Israels Plan, Teile des besetzten Westjordanlands zu annektieren, im Jordantal am 24. Juni 2020

Es ist nach wie vor schwierig, Israel, die Besatzung, begleitende Kriegsverbrechen, Verstöße gegen das Völkerrecht oder Israels Behandlung der Palästinenser zu kritisieren; das alles wird als Antisemitismus gebrandmarkt und verschwindet schnell von der Tagesordnung. Neben dieser Kampagne der Brandmarkung haben die meisten westlichen Nationen, darunter auch die USA, ein weitreichendes Gesetz verabschiedet, das darauf abzielt, der völlig legitimen Boykott-, Entflechtungs- und Sanktionsbewegung (BDS) den Krieg zu erklären, um ihre Aktivitäten und ihre Aktivisten zu kriminalisieren.

Wie unglaublich, dass dieser Kampf gegen eine Besatzung und ihre rechtliche Infrastruktur eine anhaltende Delegitimierung und Kriminalisierung erfährt. Stellen Sie sich vor, jeder andere engagierte Kampf – etwa gegen die Sweatshops Südostasiens, die industrielle Fleischproduktion oder die Massenkonzentrationslager in China – würde im Westen als kriminell abgestempelt. Das ist schwer vorstellbar.

Und doch wird der Kampf gegen die israelische Apartheid – und es gibt heute keinen eindeutigeren moralischen Kampf mehr – als kriminell bezeichnet. Coronavirus beiseite, versuchen Sie, heute irgendwo in Europa irgendeinen großen Veranstaltungsort für ein Treffen in Solidarität mit den Palästinensern zu buchen. Versuchen Sie, einen Artikel gegen die israelische Besatzung in den Mainstream-Nachrichtenmedien zu veröffentlichen. Israels hyper-vigilante Propagandamaschine wird Sie schnell finden, Sie des Antisemitismus beschuldigen und zum Schweigen bringen.

Unterstützung der Meinungsfreiheit

In dieser Situation geht es darum, zum Schweigen zu bringen, anders kann man es nicht sagen. Das heißt, diese Frage kann nicht auf diejenigen beschränkt werden, die sich für die palästinensische Sache interessieren, sie muss zu einem dringenden Anliegen für jeden werden, der s der die Meinungsfreiheit unterstützt.

Es ist unwahrscheinlich, dass Israel auf lange Sicht von dieser aggressiven, fast gewalttätigen Kampagne profitieren wird, die sowohl für den Staat als auch für Juden im Allgemeinen nach hinten losgehen und bei den hartnäckigen Befürwortern der Meinungsfreiheit Opposition oder sogar Abscheu hervorrufen könnte. Aus welchen Gründen auch immer, dies ist nicht geschehen – noch nicht. Europa hat den Kopf hängen lassen und sich bedingungslos dem Ansturm übertriebener, manchmal gänzlich haltloser Anschuldigungen des Antisemitismus ergeben. Europa ist zum Schweigen gebracht worden.

Antisemitismus muss natürlich bekämpft werden. Er existiert, er erhebt immer wieder sein Haupt, er weckt Erinnerungen an die Vergangenheit. Aber man kann die notwendige und legitime Kritik an der israelischen Besatzung oder gar am Zionismus nicht mit Antisemitismus vermischen.

Wenn Israel Kriegsverbrechen begeht, müssen sie bekämpft und verurteilt werden. Dies ist mehr als ein Recht, es ist eine Verpflichtung. Wie um Himmels willen geht es hier um Antisemitismus? Wie ist aus einem Gewissenskampf etwas Verbotenes geworden?

Wenn Israel davon spricht, besetzte Gebiete zu annektieren und Israel nicht nur de facto, sondern auch de jure in einen Apartheidstaat zu verwandeln, besteht die Pflicht, dagegen aufzustehen und sich dagegen auszusprechen und das von Israel beabsichtigte Vorgehen anzuprangern. Wenn Israel hilflose Zivilisten in Gaza bombardiert, wie gibt es dann eine Möglichkeit, sich dem nicht entgegenzustellen? Doch dies ist in Europa und den USA fast unmöglich geworden.

Systemische Verwirrung

Es ist nun etwa ein Jahrhundert her, dass Palästinenser ihres Landes beraubt wurden. In den letzten 53 Jahren haben sie auch unter israelischer militärischer Besatzung gelebt – ohne Rechte, ohne Gegenwart und Zukunft, ihr Land gestohlen und ihre Freiheit zerschlagen, ihr Leben und ihre Ehre schockierend billig gemacht – und plötzlich der Kampf gegen all das, was verboten ist.

Dies ist eine verwirrende Systemverwirrung: Der Besatzer hat das Recht, sich zu verteidigen, und wer gegen die Besatzung kämpft, wird zum Angeklagten. Anstatt die israelische Besatzung anzuprangern, sie anzugreifen und schließlich einen Preis dafür zu fordern, indem das verantwortliche Land bestraft wird, was Europa innerhalb weniger Tage nach der Annexion der Krim durch Russland gut genug gelungen ist; anstatt die israelische Apartheid als Apartheid zu bezeichnen, da es kein anderes Wort gibt, um sie zu beschreiben, werden ihre Kritiker zum Schweigen gebracht.

Dies ist eine wahnsinnige systemische Verwirrung: Der Besatzer hat das Recht, sich zu verteidigen, und wer gegen die Besatzung kämpft, wird zum Angeklagten.

Das ist ärgerlich, unmoralisch und ungerecht. Europa kann und darf darüber nicht länger schweigen, auch nicht um den Preis, als antisemitisch bezeichnet zu werden.

Diese Anschuldigungen dürfen Europa nicht weiterhin zum Schweigen bringen. Zionistische Juden und Israelis erheben also diese falschen Anschuldigungen: Na und?

Long-Bailey hat einen Artikel online gestellt, der es vielleicht nicht verdient hat, veröffentlicht zu werden. Sie zu entlassen, ist eine Angelegenheit von viel größerer Besorgnis.

Übersetzt mit Deepl.com

Gideon Levy ist ein Kolumnist der Haaretz und Mitglied des Redaktionsausschusses der Zeitung. Levy kam 1982 zu Haaretz und war vier Jahre lang stellvertretender Redakteur der Zeitung. Er wurde 2008 mit dem Euro-Med-Journalistenpreis, 2001 mit dem Leipziger Freiheitspreis, 1997 mit dem Preis der israelischen Journalistengewerkschaft und 1996 mit dem Preis der Vereinigung für Menschenrechte in Israel ausgezeichnet. Sein neues Buch „Die Bestrafung des Gazastreifens“ ist gerade bei Verso erschienen.



--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...