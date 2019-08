Wie ist Antisemitismus mit Antizionismus in Konflikt geraten?  Ghada Karmi Middleeasteye

How did antisemitism become conflated with anti-Zionism? The furore over antisemitism that has gripped Western countries in the last few years continues relentlessly. Its consequences can already be seen in the anti-BDS (boycott, divestment and sanctions) legislation being passed in Europe and the US.

Ghada Karmi

Die Beweise zeigen, dass die Kritik an Israel zu einem der grundlegenden Faktoren des heutigen „Antisemitismus“ geworden ist.

Der Furor um den Antisemitismus, der in den letzten Jahren die westlichen Länder erfasst hat, hält unerbittlich an.

Die Folgen sind bereits in den Anti-BDS-Gesetzen (Boykott, Veräußerung und Sanktionen) in Europa und den USA zu erkennen. Anfang dieses Jahres hat der Deutsche Bundestag BDS als antisemitisch eingestuft; in Frankreich wurde BDS kriminalisiert; im vergangenen Monat hat der US-Kongress mit überwältigender Mehrheit eine Anti-BDS-Resolution verabschiedet; und 26 US-Bundesstaaten verlangen von Auftragnehmern, dass sie eine Anti-BDS-Verpflichtung als Bedingung für die Beschäftigung unterzeichnen.

In Großbritannien ist die Situation angespannt. Die Labour Party ist in den Mittelpunkt eines heftigen Antisemitismusangriffs gerückt, der sie ohne Beweise als „institutionell antisemitisch“ bezeichnet hat. Die Partei steht nun unter Druck, ihre Energien wurden zur Verteidigung gegen eine fast hysterische Hexenjagd ihrer Mitglieder abgelenkt, wobei der Führer Jeremy Corbyn durch bösartige Anschuldigungen des Antisemitismus ernsthaft untergraben wurde.

Eine Frage der Definition

Außergewöhnlich ist, dass dies vor einem für Juden in Großbritannien günstigen Hintergrund geschieht.

Eine große Umfrage des Institute for Jewish Policy Research ergab 2017, dass Großbritannien mit 2,4 Prozent einen sehr niedrigen Anteil an deutlichem Antisemitismus aufweist. Der Chakrabarti-Bericht 2016 fand keinen signifikanten Antisemitismus in der Labour Party, und eine YouGov-Umfrage 2017 unter britischen Erwachsenen berichtete, dass Labour-Wähler weniger wahrscheinlich antisemitisch waren als konservative Wähler.

Selbst zur Debatte könnte die Frage zu Vorwürfen des Antisemitismus führen.

Doch die Anschuldigungen gehen weiter, als ob wir alle auf eine Rückkehr nach Nazi-Deutschland zusteuern würden. Jeder Vorwurf des Antisemitismus wird für bare Münze akzeptiert, ob wahr oder nicht.

Das entscheidende Thema bei all dem ist die Definition.

Wie oft bedeutet „Antisemitismus“ Kritik an Israel und seiner Ideologie, dem Zionismus? Wie viele Fälle von „Antisemitismus“, für die die britische Labour Party gekreuzigt wird, sind von dieser Art?

Es wurde uns nicht gesagt; selbst wenn wir die Frage diskutieren, könnte sie zu Vorwürfen des Antisemitismus führen. Die Beweise deuten jedoch auf Antizionismus und Kritik an Israel als grundlegende Definitionen des heutigen „Antisemitismus“ hin.

Kritik gedämpft

Die Verabschiedung der vagen und nicht rechtsverbindlichen Definition des Antisemitismus durch 31 Staaten im Jahr 2016 durch die International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) hat dieser Verbindung von Antisemitismus und Antizionismus den letzten Schliff gegeben. Die unerklärliche Akzeptanz der IHRA-Definition durch westliche Regierungen und Institutionen hat es immer schwieriger gemacht, Israel auf öffentlichen Plattformen zu kritisieren und damit die palästinensische Sache zu unterstützen.

Eine unschuldige Radtour für wohltätige Zwecke, um Gelder für palästinensische Kinder zu sammeln, wurde kürzlich vom Londoner Tower Hamlets Council der Zugang zu einem Park für seine letzte Rallye verweigert. Der private E-Mail-Austausch im Rat, der durch eine Anfrage der Organisatoren der Veranstaltung, der Palästinensischen Solidaritätskampagne, aufgedeckt wurde, offenbarte die Befürchtung der Beamten, dass pro-palästinensische Reden die IHRA-Definition verletzen könnten.

Palästinenser hissen ihre Nationalflagge bei einem Protest in Ramallah im November 2018 (AFP).

Der größte Nutznießer, wenn nicht der Anstifter, dieser Verwirrung über den Antisemitismus ist Israel und seine Anhänger.

Der Antisemitismus-Wutanfall entstand nach Corbyns Wahl zum Labour-Chef, mit dem Potenzial, dass ein Verfechter Palästinas in der Downing Street landet, während die Bevölkerung die palästinensische Sache unterstützt. Die Unterdrückung der Debatte über das illegale Verhalten Israels und seinen Missbrauch der palästinensischen Rechte hat sich als ein unschätzbares Instrument erwiesen, um es vor Misstrauen zu schützen.

Warum ist dieser transparente Trick so gut gelungen? Die Antwort liegt in der Verwirrung zwischen Antisemitismus und Anti-Israelismus, die die Zionisten so gut gesät haben.

Es ist eine verschwommene Definition, die die meisten Menschen bereits verinnerlicht haben, wie die zunehmende anti-jüdische Feindseligkeit in Europa aufgrund der israelischen Politik zeigt. Obwohl dies als Manifestation des Antisemitismus charakterisiert wurde, muss man es nicht als angeborenen Hass auf Juden unter Nichtjuden verstehen, sondern als Wirkung des Zionismus selbst.

Das zionistische Projekt

Die vernetzte Identifikation von Jude und Zionist war dem zionistischen Projekt von Anfang an inhärent. Israel wurde überall als Staat der Juden gegründet, zu dem sie „zurückkehren“ sollten. Der Zionismus hat sich konsequent mit der jüdischen Geschichte, Archäologie und Geographie in Palästina identifiziert. Juden, die nie einen Fuß in den Nahen Osten gesetzt haben, erhalten sofort die israelische Staatsbürgerschaft.

Unter diesem Gesichtspunkt ist es sinnvoll, dass sie Angriffe auf Israel als Synonym für Antisemitismus sehen. Wenn ja, sollte es vielleicht keine Überraschung sein, wenn Nichtjuden die gleiche Logik akzeptieren, wenn sie jederzeit sehen könnten, wie ihre jüdischen Freunde nach Israel emigrieren und über Nacht Israelis werden. Warum sollte es falsch sein, wenn ein Nichtjude Juden mit Israel identifiziert und entsprechend handelt, wenn die israelische Regierung sich bemüht, genau das zu tun?

Viele Juden würden protestieren, dass Israel sie nicht vertritt, und sie haben oft ihre Politik und Ideologie abgelehnt. Aber das ändert nichts an der Gleichung, die der Zionismus projizieren konnte.

Es steht außer Frage, dass Antisemitismus immer falsch ist. Aber wenn es darum geht, Antisemitismus mit Antizionismus zu verbinden, ist das Bild nicht so einfach. Es sollte durch gründliches Nachdenken und Analysieren angegangen werden, nicht durch schüchterne Akzeptanz, die zu Fehlentscheidungen führt.

Ghada Karmi ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Arabische und Islamische Studien der Universität Exeter. Sie wurde in Jerusalem geboren und war gezwungen, ihr Haus mit ihrer Familie zu verlassen, als Folge der Gründung Israels 1948. Die Familie zog 1949 nach England, wo sie aufwuchs und ausgebildet wurde. Karmi war viele Jahre als Ärztin tätig und arbeitete als Spezialistin für die Gesundheit von Migranten und Flüchtlingen. Von 1999 bis 2001 war Karmi Associate Fellow des Royal Institute of International Affairs, wo sie ein großes Projekt zur israelisch-palästinensischen Versöhnung leitete. Im Jahr 2009 wurde sie Fellow der Royal

