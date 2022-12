”

Sich bei Katar einzuschmeicheln ist ein schweres Vergehen. Sich bei Israel einzuschmeicheln, ist ein kluger Karriereschritt.”

https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/qatar-israel-buys-influence-brussels-0

Katharina von Schnurbein, eine EU-Beamtin mit extrem engen Verbindungen zur Pro-Israel-Lobby. (Europäische Kommission)

Wie Katar erkauft sich Israel Einfluss in Brüssel

David Cronin



Lobby Watch

14. Dezember 2022

Ein WM-Skandal erschüttert die Europäische Union in ihren Grundfesten, wenn man einigen Berichten glaubt.

Er hat das Zeug zu einem geschmacklosen Krimi.

Ein prominenter Abgeordneter wurde verhaftet. Bei Polizeirazzien wurden Säcke voller Bargeld beschlagnahmt.

Katar wird beschuldigt, Schlüsselfiguren in der Brüsseler Blase bezahlt zu haben, um seine Arbeitsrechtsbilanz aufzupolieren, während die Vorbereitungen für das Fußballturnier im Gange waren.

Bei all dem Schock, den der Skandal offenbar ausgelöst hat, sollte man nicht vergessen, dass es nichts Ungewöhnliches ist, wenn ausländische Staaten versuchen, sich Einfluss in den EU-Institutionen zu erkaufen.

Die über Katars angebliche Korruption empörten Transparenzwächter haben geschwiegen, als Israel und seine Unterstützer die Arme zu ihren Gunsten verdreht haben.

Israels Taktik weist einige Ähnlichkeiten mit der von Katar auf.

Einer der Vorwürfe gegen Katar lautet, dass das Land Politiker zu Reisen “eingeladen” hat. Israel und seine Lobbyisten sprechen solche Einladungen sehr gerne aus.

Ich freue mich, dass @IsraelMFA eine Delegation des @EU-Parlaments auf Einladung von @AJCGlobal empfangen hat. Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Förderung der Beziehungen und die Unterstützung der Stabilität in unserer Region. pic.twitter.com/cXji6f0Tre

– Talya Lador (@TalyaLador) November 3, 2022

Doch einige von Israels Taktiken sind noch unflätiger. Das gilt insbesondere, wenn es darum geht, wie Israel die EU-Agenda zum Thema Antisemitismus gestaltet.

In beschämender Weise hat Israel das Leid, das die europäischen Juden in der Vergangenheit ertragen mussten, als Waffe eingesetzt, um zu versuchen, Kritiker der Unterdrückung, der Palästinenser heute ausgesetzt sind, mundtot zu machen.

Israel nacheifern

Die Bereitschaft der EU, Israel entgegenzukommen, lässt sich an einer Veranstaltung im vergangenen Monat ablesen.

Die Veranstaltung wurde als “zivilgesellschaftliches Forum” zum Thema Antisemitismus angekündigt. Obwohl sich der Begriff “Zivilgesellschaft” normalerweise auf Organisationen bezieht, die nicht mit Regierungen verbunden sind, spielten Vertreter Israels und seines Lobbynetzwerks eine große Rolle bei dieser Konferenz.

Die auf der Veranstaltung vertretenen Gruppen sind in einem Dokument – siehe unten – aufgelistet, das über einen Antrag auf Informationsfreiheit erhalten wurde.

Viele dieser Gruppen stellen sich ausdrücklich auf die Seite Israels, wenn es Palästinenser in großer Zahl tötet. Dazu gehören das American Jewish Committee, die European Coalition for Israel und B’nai B’rith.

Ein weiterer Teilnehmer, das in den Niederlanden ansässige Center for Information and Documentation Israel (CIDI), hat gerade zugegeben, falsche Behauptungen über die Beteiligung der palästinensischen Menschenrechtsorganisation Al-Haq am Terrorismus zu verbreiten.

Auch das israelische Außenministerium nahm an der Konferenz teil.

Noch beunruhigender war jedoch, dass ein EU-Beamter, der an der Veranstaltung teilnahm, die israelische Propaganda bereitwillig aufgriff.

Ana Gallego, Leiterin der Abteilung Justiz in der Europäischen Kommission (der Exekutive der EU), sagte auf dem Forum, dass “wir einen Anstieg des Antisemitismus unter Rechts-, Links- und islamistischen Extremisten beobachtet haben”.

Gallego führte keine Beweise an, um ihre Behauptung zu untermauern, dass linke “Extremisten” immer bigotter werden.

Das war nicht überraschend. Sie machte keine Tatsachenbehauptung, sondern unterstützte Israels unehrliche Versuche, die linksgerichtete und lautstark antirassistische Palästina-Solidaritätsbewegung als von Judenhass motiviert darzustellen.

In Anbetracht der Art des Forums konnte Gallego eine Lüge nachplappern, ohne zu erwarten, dass sie dafür angefochten wird.

Eine für sie vorbereitete Informationsnotiz – siehe unten – enthielt mehrere “Verteidigungsmittel”. Keine davon bezog sich auf ihre Behauptung über linke “Extremisten”.

Exklusiv

Obwohl “Zivilgesellschaft” theoretisch ein weit gefasster und umfassender Begriff ist, scheint das Forum über Antisemitismus eine exklusive Veranstaltung gewesen zu sein.

In meinem Antrag auf Informationsfreiheit bat ich um Dokumente, die für das Forum erstellt wurden und in denen die Zulassungskriterien, die die Teilnehmer erfüllen sollten, aufgeführt sind. Die Europäische Kommission – die das Forum einberufen hatte – antwortete, dass sie über kein derartiges Dokument verfüge.

Auf der Teilnehmerliste stehen keine Gruppen, die sich mit den Verbrechen Israels gegen die Menschlichkeit befassen.

Bislang hat die Europäische Kommission solche Gruppen bewusst von ihren Beratungen über Antisemitismus ausgeschlossen. Vor allem jüdische Israel-Gegner wurden brüskiert.

Die Aktivitäten der EU in diesem Bereich orientieren sich an der Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) für Antisemitismus. Unter Verweis auf diese Definition haben EU-Beamte argumentiert, dass es antisemitisch sei, Israel als Apartheidstaat zu bezeichnen oder den Zionismus – die Ideologie des Staates – als rassistisch zu verurteilen.

Katharina von Schnurbein, die EU-Koordinatorin gegen Antisemitismus, klingt jedes Mal absurder, wenn sie versucht, die IHRA-Definition zu propagieren.

Während eines kürzlichen Meinungsaustauschs mit Francesca Albanese, der UN-Sonderberichterstatterin für das besetzte Westjordanland und den Gazastreifen, behauptete von Schnurbein, sie könne nicht erkennen, inwiefern die Verwendung der Definition “im Widerspruch zur Unterstützung der Palästinenser und zur Verteidigung ihrer Menschenrechte steht”.

Es ist schwer zu glauben, dass von Schnurbein nicht weiß, wie die Definition zu einem Instrument geworden ist, um die in ihrem Heimatland Deutschland lebenden Palästinenser zum Schweigen zu bringen.

Anfang dieses Jahres wurden sieben Journalisten von der staatlichen Rundfunkanstalt Deutsche Welle entlassen, nachdem der berüchtigte Pro-Israel-Lobbyist Ahmad Mansour behauptet hatte, dass ihre Kommentare im Internet gegen die IHRA-Definition verstießen. Zwei der Journalisten – beide Palästinenser – haben ihre Entlassung erfolgreich vor Gericht angefochten.

Von Schnurbein verkehrt regelmäßig mit israelischen Diplomaten und Lobbyisten. Sie hat die israelische Aggression enthusiastisch unterstützt, insbesondere den Angriff auf Gaza im Mai 2021.

All das wird von der EU-Hierarchie zugelassen – vielleicht sogar gefördert.

Sich bei Katar einzuschmeicheln ist ein schweres Vergehen. Sich bei Israel einzuschmeicheln, ist ein kluger Karriereschritt.

Übersetzt mit Deepl.com

