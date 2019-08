Wie können Palästinenser einen echten „Frieden der Tapferen“ erreichen? Von Joseph Massad Middleeasteye

Ich danke meinem Freund Josph Massad für die Zusendung dieses Artikels und bedanke mich für die Genehmigung, ihn auf meiner Seite zu veröffentlichen. Massad ist es wieder gelungen, die traurigen Tatsachen so treffend zu schildern und Lösungen aufzuzeigen.

Evelyn Hecht-Galinski

How Palestinians can achieve a real ‚peace of the brave‘ In 1958, General Charles de Gaulle embarked on a new project to curb the ongoing revolution for national liberation against French settler-colonialism in Algeria. He called his plan „the peace of the brave“. But his attempts to compromise with the Algerian revolutionaries came to naught, as they insisted on total liberation – a demand to which France acceded in 1962.

Wie können Palästinenser einen echten „Frieden der Tapferen“ erreichen?

Joseph Massad

30 August 2019



Die PA, die als Instrument der israelischen Besatzung fungiert hat, sollte sich freiwillig auflösen, um den nationalen Befreiungskampf zu unterstützen.

1958 startete General Charles de Gaulle ein neues Projekt, um die laufende Revolution der nationalen Befreiung gegen den französischen Siedler-Kolonialismus in Algerien einzudämmen. Er nannte seinen Plan „den Frieden der Tapferen“.

Aber seine Kompromissversuche mit den algerischen Revolutionären blieben erfolglos, da sie auf einer totalen Befreiung bestanden – eine Forderung, der Frankreich 1962 beitrat.

Diese Rhetorik des kolonialen „Friedens“ wurde von den Amerikanern wiederbelebt, die ihn Mitte der 70er Jahre in Bezug auf die Kolonisierung Palästinas durch Israel und die Aggression gegen seine arabischen Nachbarn in einen „Friedensprozess“ umwandelten. Infolgedessen wurde die israelische Kolonisation arabischer Länder zu einem „Konflikt“ – ein Begriff, der nie für den algerischen Widerstand gegen den französischen Kolonialismus verwendet wurde – und Befreiungskämpfe zu einem „Terrorismus“. Gleichzeitig bezeichnete der Begriff „Frieden“ die vollständige palästinensische und arabische Unterwerfung unter Israel.

Sprache von „Frieden“ und „Konflikt“.

Arabische Regierungen und später die palästinensische Führung erlagen und ersetzten das einstige Projekt der nationalen Befreiung vom israelischen Siedler-Kolonialismus in die Kolonialsprache „Frieden“ und „Konflikt“.

Im September 1992 sprach der damalige syrische Präsident Hafez al-Assad in einer Rede vor einer Delegation von Syrern aus den von Israel besetzten Golanhöhen von einem „Frieden der Tapferen“ mit Israel – „ein echter Frieden“, fügte er hinzu, nicht von „Spielen, Fallen und Hinterhalten“, bei denen das gesamte besetzte Land Syriens in die syrische Souveränität zurückkehren würde.

Dass der Anführer der kolonisierten Eingeborenen vom „Frieden der Tapferen“ spricht, wenn es darum geht, die palästinensischen Rechte an ihre Kolonisatoren zu übergeben, war eine Farce.

Assad lehnte sich den Satz von de Gaulle an, änderte aber seine Richtung von einem „Frieden“, den die Kolonisatoren annehmen müssen, um den Siedler-Kolonialismus zu beenden, zu einem „Frieden“, den die Kolonisierten annehmen, um das Ende des Siedler-Kolonialismus zu erreichen. Das Problem ist jedoch, dass sich die Tapferkeit der Kolonisierten meist in ihrem Befreiungskampf zeigt, nicht in der Annahme eines Friedensangebots, das den Siedler-Kolonialismus beendet, der nur Feiern, nicht Tapferkeit erfordert. Es sind die Kolonisatoren, die, so dachte de Gaulle, mutig sein mussten, um ihre unrechtmäßig erworbenen Kolonien gegen den Widerstand und einen einheimischen Krieg der nationalen Befreiung aufzugeben.

Seit der Kapitulation der palästinensischen Rechte durch die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) von 1993 und einem Jahrhundert des palästinensischen antikolonialen Kampfes in Oslo haben die PLO-Funktionäre, die in die neue koloniale Einheit als Palästinensische Autonomiebehörde (PA) versetzt wurden, ihre historische Kapitulation als nichts anderes verteidigt, als den palästinensischen Kampf zu sichern.

Der ehemalige PLO-Chef Yasser Arafat bestand darauf, dass seine Kapitulation zu einem freien, wenn auch stark beschnittenen Palästina führen würde. Er hielt sich für de Gaulle und sprach 1994 in seiner Friedensnobelpreisrede vom „Frieden der Mutigen“ – ein Preis, den er mit den Kolonisatoren der Palästinenser, dem ehemaligen israelischen Premierminister Yitzhak Rabin (der 1948 das palästinensische Volk persönlich aus der Stadt Lydda vertrieb) und dem ehemaligen Präsidenten Shimon Peres (dem frühen Architekten des israelischen Atomwaffenarsenals und späteren Metzger von Qana) teilte, der darauf bestand, sein Kolonisierungsprojekt unter dem Dach des „Friedens“ fortzusetzen.

Ewiger zionistischer Siedler-Kolonialismus

Dass der Anführer der kolonisierten Eingeborenen vom „Frieden der Tapferen“ spricht, wenn es darum geht, die palästinensischen Rechte an ihre Kolonisatoren zu übergeben, war eine Farce. Es stimmt, dass Arafat auch die Israelis aufforderte, die gaullistische Formel eines „Friedens der Tapferen“ anzunehmen – aber für ihn war es ein Aufruf, den sowohl der Kolonisator als auch die Kolonisierten annehmen sollten.

In Algerien zeigten die Revolutionäre ihre Tapferkeit, indem sie für die Befreiung ihres Landes vom französischen Siedler-Kolonialismus kämpften. Die „Tapferkeit“, die Arafat und seine PA-Funktionäre annahmen, bestand darin, ihr Heimatland und ihr Volk dem ewigen zionistischen Siedler-Kolonialismus zu überlassen. Als die Israelis vom „Frieden der Mutigen“ sprachen, war es der ehemalige Premierminister Ehud Barak, der den Begriff verwendete – obwohl er im Zusammenhang mit dem „Frieden“ mit Syrien entstand.

Während Arafats kapitulierende „Tapferkeit“ das erste Jahrzehnt der Kapitulation von Oslo markierte, wurde in der zweiten und dritten Dekade von Arafats Thronfolgern der PA noch viel mehr erwartet. Nicht nur, dass der zionistische Siedler-Kolonialismus unter der Herrschaft der PA mit großem Tempo voran kam, während die PA und ihre Mitarbeiter in der Grünen Zone, Ramallah, luxuriös lebten, sondern auch die aktive Unterdrückung jeglichen Widerstands gegen den israelischen Siedler-Kolonialismus durch die PA wurde unter Präsident Mahmoud Abbas zu einem „heiligen“ Engagement, von dem er stolz sprach.

Während Abbas und die PA zusammen mit der israelischen Kolonisationsarmee das Westjordanland terrorisierten, um seinen Widerstand zu beenden, brutalisierten sie auch Gaza für seine Standhaftigkeit gegenüber dem israelischen Kolonialsalismus und der Gier.

Die einzige Umkehrung der kolonialen Besiedlung in der modernen Welt wurde durch Befreiungskriege erreicht, in einigen Fällen in Verbindung mit internationaler Solidarität. In Kenia, Rhodesien und Algerien waren Befreiungskriege das wichtigste Instrument, um die Herrschaft der rassistischen europäischen Kolonisten zu beenden, ebenso wie die internationale Solidarität, insbesondere im Falle Algeriens.

In Südafrika, dem palästinensischen Fall am ähnlichsten, folgte auf den Befreiungskrieg die internationale Solidarität, die es gemeinsam nur schaffte, die politische Apartheid zu beenden und gleichzeitig die wirtschaftliche Apartheid und das wirtschaftliche Privileg der weißen Kolonie zu bewahren.

Aufgabe der palästinensischen Rechte

Im palästinensischen Fall versprach die PA, den antikolonialen Widerstand und die internationale Solidarität mit dem palästinensischen Volk als Teil ihrer Kapitulation vor dem israelischen Siedler-Kolonialismus zu beenden, als Gegenleistung für eine Zunahme, nicht für eine Abnahme der israelischen Kolonisierung, verbunden mit Geschäftsprivilegien für die Funktionäre der PA und palästinensischen Geschäftsleute, die behaupten, dass ihre Gewinne eine Art „Sieg“ über die Israelis und nicht der Preis für die Übergabe der Rechte ihres Volkes sind.

Es dauerte mehr als ein Jahrzehnt nach Oslo, bis die Palästinenser die internationale Solidarität gegen den zionistischen Kolonialismus und die Kollaborateure der PA wieder aufbauten, während die PA weiterhin aktiv daran arbeitete, sowohl den lokalen Widerstand als auch die Boykott-, Entzugs- und Sanktionsbewegung (BDS) zu untergraben. Dennoch hält der palästinensische Widerstand unaufhörlich an, ebenso wie die internationale Solidarität.

Während Israel nie Mut gezeigt hat – außer beim Diebstahl arabischen Landes und durch die Ermordung unbewaffneter palästinensischer Kinder und Erwachsener – behaupten die PA und ihre Arbeiter, dass ihr gegenwärtiger Mut dadurch unter Beweis gestellt wird, dass sie sich dem „Jahrhundertvertrag“ von US-Präsident Donald Trump widersetzen, der darauf abzielt, auf die PA zu verzichten – da sie trotz ihrer eigenen und israelischen Bemühungen den palästinensischen Widerstand und die internationale Solidarität nicht beendet hat.

Der einzige Widerstand, den die PA seit ihrer Gründung geleistet hat, war gegen Trumps Versuche, sie ein für allemal aufzulösen. Die „Tapferkeit“ ihrer Mitarbeiter bei der Verteidigung ihrer Privilegien in den letzten Monaten, insbesondere auf Twitter, ist beispiellos.

Was die PA und ihre Mitarbeiter jedoch nicht erkennen, ist, dass die einzige mutige Position, die sie heute einnehmen könnten, wie es eine Mehrheit der Palästinenser gefordert hat, darin besteht, sich selbst aufzulösen, damit das übrige palästinensische Volk und seine Anhänger auf der ganzen Welt weiterhin ihren Kolonisatoren mit echtem und beispielhaftem Mut widerstehen können. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für Moderne Arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie wissenschaftlicher und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: Die Herstellung der nationalen Identität in Jordanien, das Begehren der Araber, die Beharrlichkeit der palästinensischen Frage: Essays über den Zionismus und die Palästinenser, zuletzt über den Islam im Liberalismus. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

