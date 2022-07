http://www.informationclearinghouse.info/57135.htm



Wie korrupt ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij?

Von Jeremy Kuzmarov

19. Juli 2022

Vor der russischen Invasion wurde er in CIA-Berichten mit einem Oligarchen in Verbindung gebracht, der so schmutzig und in “erheblicher Korruption” verstrickt war, dass das Außenministerium ihm die Einreise in die USA untersagte.

Jetzt stellt die CIA-Propaganda Selenskyj als edler als Winston Churchill und heiliger als Mutter Theresa dar.

Der wahre Wolodymyr Selenskyj möge bitte aufstehen

Im Jahr 2019 berichtete das CIA-geführte Radio Free Europe über die Verbindung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu Ihor Kholomoisky, einem ukrainischen Oligarchen, dem das Außenministerium im März 2021 die Einreise in die USA aufgrund seiner “erheblichen Korruption” untersagte. Siehe Videobericht unten.

Dieser Bericht ist eine Ironie des Schicksals, denn seit dem Beginn des Krieges zwischen der Ukraine und Russland vor mehr als vier Monaten hat Radio Free Europe und der Rest der westlichen Medien Selenskyj als eine Art Reinkarnation von Winston Churchill und Mutter Teresa dargestellt, eine Kampagne für seine Nominierung für den Friedensnobelpreis vorangetrieben und eine extravagante musikalische Hommage während der Grammy-Verleihung 2022 inspiriert.

Er steuert eines der größten Schneeballsysteme der Weltgeschichte

Im Januar 2022 reichte das US-Justizministerium eine zivilrechtliche Klage auf Verfall ein – die vierte gegen ihn -, in der behauptet wird, dass Kholomoisky und Gennadiy Bogolyubov, die Eigentümer der PrivatBank, einer der größten Banken der Ukraine, 5,5 Milliarden Dollar veruntreut und der Bank entzogen haben, die nun verschwunden sind.

Die beiden sollen von 2008 bis 2016 betrügerische Darlehen und Kreditlinien erhalten und Teile ihrer kriminellen Erlöse über eine Reihe von Bankkonten von Briefkastenfirmen gewaschen haben, vor allem bei der zyprischen Niederlassung der PrivatBank, bevor sie die Gelder in die USA transferierten, wo sie sie über einen Partner, der von Büros in Miami aus operierte, illegal weiter wuschen.

Sie können dazu beitragen, dass die US-amerikanische Öffentlichkeit besser informiert wird, damit wir Amerikas Unterstützung für Kriege und Besetzungen beenden können?

[Quelle: johnhelmer.org]

Ein Teil des gestohlenen Geldes stammte aus IWF-Krediten, die der ukrainischen Regierung nach dem Maidan-Putsch 2014 gewährt worden waren und die von der Nationalbank der Ukraine an die Privatbank ausgezahlt wurden.[1]

[Quelle: johnhelmer.org]

Laut einem Profil im American Spectator wusch Kholomoisky Millionen in Cleveland, Ohio, und im gesamten Mittleren Westen, wo er als “einer der größten Immobilienbesitzer der Region” eines der “größten Schneeballsysteme der Weltgeschichte” steuerte.

Auch andere Oligarchen, denen Gewaltkriminalität nicht fremd ist, erbleichen

Der 1963 in der Sowjetukraine geborene Kholomoisky gehörte zu denjenigen, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den frühen 1990er Jahren vom Verkauf ehemals staatlicher Unternehmen wie Stahlwerke und Gasquellen zu Schleuderpreisen profitierten.

Laut The American Spectator hatte Kholomoisky zwei Vorteile gegenüber anderen aufstrebenden Oligarchen. Erstens hatte er einen Hintergrund in der Metallurgie – der Wissenschaft der Herstellung und Formung von Metallen und gefragten Legierungen. Zweitens legte Kholomoisky “eine Skrupellosigkeit an den Tag, die selbst andere Oligarchen, denen Gewaltverbrechen nicht fremd sind, erblassen ließ”.

Ein Autor des Magazins Forbes berichtete, er habe einmal gesehen, wie “Hunderte von angeheuerten Schlägern, bewaffnet mit Baseballschlägern, Eisenstangen, Gas- und Gummigeschosspistolen und Kettensägen” ein Stahlwerk, das Kholomoisky im Visier hatte, gewaltsam übernahmen.

Um den vollen Bond-Bösewicht-Effekt zu erzielen, stellte Kholomoisky ein Haifischbecken in sein Büro. Angeblich war er nicht abgeneigt, den Kopf eines Besuchers hineinzustecken, um ihn daran zu erinnern, ihn niemals zu verärgern.



Igor Kolomoisky, Milliardär und Gouverneur der Region Dnipropetrowsk, posiert für ein Foto in seinem Kabinett im Sitz der Regionalregierung in Dnipropetrowsk am 24. Mai 2014.

Ein freundliches Gesicht aufgesetzt: Kholomoisky posiert für ein Foto im Jahr 2014. [Quelle: nypost.com]

Ein Jude, der Neonazis finanziert

Laut Oleg Noginsky, dem Vorsitzenden der Lieferanten-Zollunion, heuerte Kholomoisky nach der ukrainischen Euro-Maidan-Revolution im Februar 2014 “die Leute an, die das Massaker von Odessa verübten” – die Ermordung von mehreren Dutzend Anhängern des gestürzten, mit Russland verbündeten Präsidenten Viktor Janukowitsch, die sich in einem Gewerkschaftsgebäude verschanzt hatten.

Als Gouverneur der Oblast Dnipropetrowsk von 2014 bis 2016 finanzierte Kholomoisky antirussische Einheiten, die mit der ukrainischen Armee in Donezk und Luhansk operierten, die für die Abspaltung stimmten, nachdem die Post-Maidan-Regierung versucht hatte, ihnen die ukrainische Sprache aufzuzwingen.

Zu diesen Einheiten gehörten das neonazistische Asow-Bataillon, das die Bevölkerung der Ostukraine terrorisierte, sowie die Bataillone Dnipro und Aidar, die manchmal als persönliche Schlägertrupps zum Schutz von Cholomoiskis finanziellen Interessen eingesetzt wurden.

Der neu ernannte Gouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk, Ihor Kolomoisky (L), trifft am 4. März 2014 Jurij Bereza, den damaligen Leiter der regionalen pro-ukrainischen Selbstverteidigungseinheit in Dnipro (damals Dnipropetrowsk). Bereza übergab Kolomoisky symbolisch die Schlüssel zur Regionalverwaltung. Einen Monat später übernahm Bereza die Leitung des von Kolomoisky gesponserten Freiwilligenbataillons Dnipro-1.

Der damalige Gouverneur Kholomoisky mit Jurij Bereza, dem Chef des Dnipro-Bataillons, im März 2014. [Quelle: kyivpost.com]

Birma und die CIA

Die New York Post berichtete, dass Kholomoisky eine “Mehrheitsbeteiligung” an Burisma Holdings hatte – dem ukrainischen Energieunternehmen, das Hunter Biden für 50.000 Dollar pro Monat als Vorstandsmitglied beschäftigte. Russische Medien, die in E-Mails des Außenministeriums zitiert wurden, bezeichneten Burisma als “Teil von Kholomoiskys Finanzimperium”.

Sechs Monate nach dem Ausscheiden von Hunter Biden berief Burisma Cofer Black in den Vorstand – eine Position, die er weiterhin innehat. Black war ein CIA-Offizier, der nach den Anschlägen vom 11. September als Direktor des CIA-Zentrums für Terrorismusbekämpfung tätig war.

Diese Ernennung wirft die Frage auf, ob Burisma als CIA-Frontunternehmen diente, das die Finanzierung der antirussischen Milizen in der Ostukraine unterstützen sollte.

Trumps Biden-Ukraine-Erdgas-Verschwörungstheorie: Falsch, aber lebendig

[Quelle: usatoday.com]

Ihor und Wolodymyr sitzen in einem Baum…

Die Beziehung zwischen Kholomoisky und Selenskyj geht auf das Jahr 2012 zurück, als Selenskyj und seine Partner in der Fernsehproduktionsfirma Kvartal 95 begannen, regelmäßig Inhalte für Fernsehsender zu produzieren, die Kholomoisky gehören.

Der seit den 2000er Jahren bekannte Komiker und Schauspieler Selenskyj begann seinen politischen Aufstieg einige Jahre, nachdem er die Hauptrolle in der politischen Satire “Diener des Volkes” übernommen hatte, die seit 2015 auf Cholomoiskys Sender ausgestrahlt wurde.

In der Show spielte Selenskyj einen bescheidenen Geschichtslehrer, dessen Anti-Korruptions-Rede im Unterricht von einem Schüler gefilmt wird, im Internet verbreitet wird und ihm ein nationales Amt einbringt.

Eine TV-Show, die das Leben eines Mannes vorhersagte | Volodimir Selenskyj – Diener des Volkes

[Quelle: pollingua.com]

In einem Fall, in dem das Leben die Kunst nachahmt, gewann Zelensky nur dreieinhalb Jahre nach dem Start der Sendung mit mehr als 73 % der Stimmen das reale ukrainische Präsidentenamt.

Selenskyj in seiner Rolle beim Tritt auf das Präsidentenpodium.

Selenskyj bei “Diener des Volkes”. [Quelle: slate.com]

Selenskyj profitierte von der weit verbreiteten öffentlichen Wut über die Korruption, aber sein Wahlkampf 2019 wurde von Zweifeln an seiner Glaubwürdigkeit bei der Bekämpfung der Korruption angesichts seiner Verbindung zu Cholomoisky überschattet.

In der Hitze des Wahlkampfs veröffentlichte ein Verbündeter von Amtsinhaber Petro Poroschenko, Wolodymyr Arijew, auf Facebook eine Tabelle, die angeblich zeigte, dass Selenskyj und seine Fernsehproduktionspartner Nutznießer eines Netzes von Offshore-Firmen waren, die sie ab 2012 gegründet hatten und die angeblich 41 Millionen US-Dollar von Kholomoiskis Privatbank erhielten.

Ariev hat zwar keine stichhaltigen Beweise vorgelegt, aber die Pandora Papers – 11,9 Millionen durchgesickerte Dokumente, die von einem Konsortium investigativer Journalisten im Oktober 2021 veröffentlicht wurden – zeigen, dass zumindest einige der Details dieses angeblichen Systems der Realität entsprechen.

Die Pandora Papers enthalten Informationen über zehn Unternehmen des Netzwerks, die mit den Strukturen in Arievs Diagramm übereinstimmen, und zeigen, dass Selenskyj und seine Partner Unternehmen mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln (BVI), Belize und Zypern nutzten.

Die Zeitschrift Forbes schätzt Selenskyjs Nettovermögen derzeit auf 20 bis 30 Millionen Dollar – eine Summe, die er nicht allein als TV-Darsteller und Komiker verdient haben kann.

Selenskyj besitzt angeblich verschwenderische Immobilien im Zentrum Londons, in Italien und in Miami Beach, wohin er sich zurückziehen könnte, wenn er gezwungen ist, aus der Ukraine zu fliehen.

Die Außenansicht von Selenskyjs Haus in Fort dei Marmi, Italien. [Quelle: alamy.com]

Zwei von Selenskyjs Mitarbeitern des Offshore-Netzwerks, die auch Teil seiner Fernsehproduktionsfirma waren, haben einflussreiche Positionen in seiner Regierung inne. Serhiy Shefir ist Selenskyjs oberster Berater des Präsidenten, während Ivan Bakanov bis vor kurzem den gefürchteten Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) leitete, die größte Sicherheitsbehörde Europas und fast so groß wie das FBI, obwohl die Ukraine 16 Mal kleiner als die USA ist.

Iwan Bakanow, den der Präsident als den “ehrlichsten SBU-Chef” bezeichnet hat, gab keinen persönlichen Kommentar ab. (Dateifoto)



Iwan Bakanow [Quelle: rferl.org]



Sie kratzen mir den Rücken, ich kratze Ihnen den Ihren

Neben der finanziellen Unterstützung bei den ukrainischen Wahlen 2019 stellte Kholomoisky Selenskyj ein Auto zur Verfügung, lieh ihm seinen persönlichen Anwalt als Wahlkampfberater und warb in verschiedenen Medien, die ihm gehörten, für seine Kandidatur.

Die engen Beziehungen zwischen den beiden wurden 2018 deutlich, als Zelensky zu Kholomoiskys Geburtstag nach Genf in die Schweiz reiste und danach noch zehn weitere Male nach Genf zurückkehrte.

Als Kholomoisky nach Tel Aviv, Israel, zog, reiste Selenskyj laut Radio Free Europe dreimal dorthin, um ihn zu besuchen.

Selenskyj behauptete, seine Beziehung zu Kholomoisky sei nicht politisch, sondern er habe ihn wegen seiner Fernseharbeit besucht.

Als er Präsident wurde, sorgte Selenskyj jedoch dafür, ihn zu belohnen. Er entfernte Cholomoiskys Gegner, den Generalstaatsanwalt, den Gouverneur der ukrainischen Nationalbank und seinen eigenen Premierminister, der versucht hatte, Cholomoiskys Kontrolle über ein staatliches Elektrizitätsunternehmen zu regulieren.

Das ukrainische Parlament verabschiedete auch eine Maßnahme, die verhinderte, dass Kholomoisky höhere Steuern auf seine Bergbauaktivitäten zahlen musste.

Selenskyj und Kholomoisky während eines Treffens im ukrainischen Präsidentenpalast. [Quelle: economictimes.indiatimes.com]



Kein Löwe von einem Anführer

Selenskyjs langjährige Verbindungen zu Cholomojskij täuschen über das makellose öffentliche Bild eines Mannes hinweg, der von US-Politikern als “Löwe von einer Führungspersönlichkeit” (August Pfluger, R-TX) und als Person von “unglaublicher Tapferkeit” (Adam Schiff, D-CA) gefeiert wird.

Als Neoliberaler, der eine umfassende Privatisierungsinitiative vorantrieb, hat Selenskyj elf Oppositionsparteien verboten und eine Schreckensherrschaft gegen politische Gegner ausgeübt.

Zu den Opfern gehören der frühere Führer der ukrainischen Linkskräfte, Wassili Wolga, und die Brüder Kononowitsch, Führer des ukrainischen Jungkommunistischen Bundes, die beschuldigt wurden, pro-russisch zu sein.

Die Brüder Kononowitsch, Anführer des Kommunistischen Jugendbundes in der Ukraine, die seit dem 6. März inhaftiert sind. [Quelle: towardfreedom.org]

Obwohl er mit einem Friedensprogramm in den Wahlkampf zog, provozierte Zelensky einen Krieg mit Russland, indem er a) im Februar eine umfangreiche Truppenaufstockung in der Ostukraine veranlasste, b) den Beschuss der Ostukraine unter Verletzung von Waffenstillstandsvereinbarungen verstärkte und c) die Rückeroberung der Krim und der Stadt Sewastopol, in der sich die Schwarzmeerflotte der russischen Marine befindet, von Russland forderte.

Karte der ukrainischen Truppenkonzentrationen an der Grenze zur Ostukraine am Vorabend der russischen Invasion vom 24. Februar 2022. Nach Angaben des stellvertretenden russischen Außenministers hat die Ukraine 122.000 Soldaten an der Grenze zum Donbass zusammengezogen. Die Duma behauptet außerdem, über Geheimdienstinformationen zu verfügen, die darauf hindeuten, dass diese Truppen eine Offensive im Donbass planten, der die russische Invasion zuvorkam. [Quelle: consortiumnews.com]

Seit Beginn der Kämpfe hat Selenskyj Verhandlungen gemieden und stattdessen den Westen um immer mehr Waffen angefleht, während er ausländische Söldner in die Ukraine einlud.

Der Schweizer Journalist Guy Mettan hat geschrieben, dass Zelensky letztendlich für die Zerstörung der Ukraine im Krieg verantwortlich gemacht werden wird, da er “den Ruin seines Landes einem rechtzeitigen Kompromiss vorzog”.

Diese Einschätzung steht im Widerspruch zur gegenwärtigen Medienhagiographie über Zelensky, die auch seine Verbindungen zu Cholomoisky verschleiert, die selbst von der CIA eingeräumt wurden.

Der Journalist John Helmer weist darauf hin, dass Hillary Clinton, Victoria Nuland und Christine LaGarde, die ehemaligen Direktoren des IWF, die Beweise für die Korruption von Cholomoisky und die Verschwendung von IWF-Kreditgeldern in einem Schneeballsystem ignoriert haben; wahrscheinlich wegen der politischen Notwendigkeit, die der Politik des IWF gegenüber der Ukraine nach dem Maidan-Putsch zugrunde lag. John Helmer, “The Kolomoisky Pyramid Started with Hillary Clinton and Victoria Nuland of the State Department Plus Christine Lagarde of the IMF”, http://johnhelmer.org/the-kolomoisky-pyramid-started-with-hillary-clinton-and-victoria-nuland-of-the-state-department-plus-christine-lagarde-of-the-imf/ ↑Übersetzt mit Deepl.com

Jeremy Kuzmarov ist geschäftsführender Herausgeber des CovertAction Magazine.

Er ist der Autor von vier Büchern über die US-Außenpolitik, darunter Obama’s Unending Wars (Clarity Press, 2019) und The Russians Are Coming, Again, mit John Marciano (Monthly Review Press, 2018).

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...