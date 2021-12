https://www.lillianrosengarten.com/

Diese Sätze von Lillian kann ich nur voll und ganz unterstützen und ich habe weder mein Herz, noch meinen Verstand verloren! Übrigens gilt die Unmenschlichkeit gegenüber Menschen in Palästina, auch in Deutschland.



“Es schmerzt mich, was die Palästinenser erleiden mussten, genauso wie es mich schmerzt, was Juden und Nicht-Arier unter Hitler erleiden mussten. Die Israelis haben ihr Herz und ihren Verstand verloren. Wie dies mit den Gräueln von Nazi-Deutschland zusammenhängt, wird hoffentlich in der Zukunft aufgeklärt werden”.

WIE LANGE NOCH, BIS DIE USA “GENUG” VON DER UNMENSCHLICHKEIT DES MENSCHEN GEGENÜBER DEM MENSCHEN SAGEN?

Von Lillian Rosengarten

Wie reagieren die USA auf den 40 Meilen langen, mit Sensoren ausgestatteten Elektrozaun, der nun den Gazastreifen umgibt? Wo kann man darüber in den lokalen Zeitungen lesen? Warum gibt es keine Nachrichten, während wir weiterhin einen Staat verteidigen, der vorgibt, demokratisch zu sein? Was wird auf CNBC oder CNN berichtet, während der tägliche, langweilige Trump-Dreck Nacht für Nacht für diejenigen weitergeht, die süchtig nach den so genannten Nachrichtenberichten sind? Wenn ich die Sunday Review auf der Suche nach Nachrichten über Israel durchblättere, finde ich nichts, kein einziges Wort. Vielleicht habe ich es irgendwo verpasst, während die amerikanische Öffentlichkeit, die keine Fragen stellt, im Dunkeln gelassen wird.

Der Bau dieses Zauns hat 1,1 Milliarden Dollar gekostet und 3 Jahre gedauert. Verteidigungsminister Benny Ganz sagte, die Sperranlage sei “kreativ”, als ob sie ein Kunstwerk wäre. Israel hat den Gazastreifen wiederholt mit überwältigender Feuerkraft beschossen, die immer wieder Zivilisten verstümmelt und tötet. Die Zerstörung von Gebäuden, Straßen, Strom- und Wasserversorgungssystemen im Gazastreifen war verheerend. Fast 250.000 Häuser wurden beschädigt und zerstört. Die Palästinenser verfügen weder über einen Staat noch über eine reguläre Armee und haben kaum Möglichkeiten, sich zu verteidigen. Israel hat die stärksten und modernsten Armeen und ein Atomwaffenarsenal. Für mich als Flüchtling aus Nazi-Deutschland ist das fast unerträglich. Ich sehe eine KZ-Hölle mit zu vielen Ähnlichkeiten zu Deutschlands wahnsinnigem Hass auf Juden und Nichtarier. Das Streben nach weißer Reinheit wiederholt sich in Ländern, die vergessen haben, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Wie lange sind die USA bereit, diesen Wahnsinn zu unterstützen und die palästinensische Katastrophe zu ignorieren? Warum wollen die Menschen die Wahrheit nicht sehen?

Und dann sind da noch die palästinensischen Kinder. Seltsam, dass die Regierung Biden neue Sanktionen gegen China, Bangladesch, Myanmar, Iran und Nordkorea verhängt hat. Am Internationalen Tag der Menschenrechte kündigte das Finanzministerium Sanktionen an, um gegen Myanmars Behandlung der Rohingya-Muslime und Chinas Behandlung der Muslime des Uigurischen Volkes zu protestieren. Biden nennt dies einen Völkermord. Alles schön und gut, aber die USA müssen sich mit ihrer eigenen Heuchelei auseinandersetzen. Ich bin perplex.

Israels Streitkräfte und Besetzer töten im besetzten Westjordanland Kinder mit scharfer Munition. Viele werden im Rahmen von Demonstrationen und Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten erschossen. Viele werden verstümmelt, viele sterben. Israels Kampfflugzeuge und bewaffnete Drohnen bombardieren dicht besiedelte palästinensische Kinder, die in ihren Betten schlafen, auf der Straße spielen oder in der Schule sind. Am 5. November wurde ein 15-jähriger palästinensischer Junge von israelischen Soldaten mit scharfer Munition erschossen. Sie waren während einer Demonstration in Deir Al-Hatab, in der Nähe der illegalen israelischen Siedlung Elon Moreh, etwa 50 Meter entfernt stationiert. In diesem Jahr haben die israelischen Streitkräfte 16 Kinder im Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, getötet, und viele Kinder werden in Gefängnisse verschleppt.

In diesem Jahr sind israelische Hausbesetzer für 480 Tote, Verletzte und erhebliche Sachschäden an Palästinensern verantwortlich, die höchste Zahl von Hausbesetzern, die je von den Vereinten Nationen verzeichnet wurde. Dies setzt sich täglich fort.

Ich bin der festen Überzeugung, dass die israelischen Verbrechen wenig mit Jüdischsein oder Antisemitismus zu tun haben, sondern mit der Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber dem Menschen. Ein Großteil des heutigen Fokus auf Antisemitismus wurde von der israelisch-zionistischen Führung geschickt geschaffen, um von der Zerstörung der gnadenlosen Apartheid abzulenken. Dies wurde auf eine äußerst eindringliche und geschickte Art und Weise erreicht, um die Menschen vor den politischen, wirtschaftlichen und militärischen Folgen der Lüge zu verstecken und sie abzuschirmen. So wird der Dissens unterdrückt, denn die Wahrheit ist der größte Feind des Staates.

Es schmerzt mich, was die Palästinenser erleiden mussten, genauso wie es mich schmerzt, was Juden und Nicht-Arier unter Hitler erleiden mussten. Die Israelis haben ihr Herz und ihren Verstand verloren. Wie dies mit den Gräueln von Nazi-Deutschland zusammenhängt, wird hoffentlich in der Zukunft aufgeklärt werden.

As-Salaamu Alaykum

Lillian

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...