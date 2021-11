Wie Lebensmittel zum Ziel kolonialer Eroberung wurden

Von Joseph Massad

17. November 2021

Viele Araber sind zu Recht empört über die Umbenennung von palästinensischen Gerichten in “israelische” Küche in westlichen LändernDer Diebstahl der palästinensischen und syrischen Küche durch Israelis ist zu einem normalen Phänomen geworden (Bildnachweis: Craving Palestine book)Vor einigen Jahren war ich empört darüber, dass ein gehobenes, angesagtes Restaurant/Bar in Manhattans Greenwich Village als Tagesgericht etwas anbot, das sie “israelischen Couscous” nannten. Ich war entsetzt und verlangte, dass sie den Namen des Gerichts sofort ändern. Ich erklärte dem Geschäftsführer, dass es sich bei dem “israelischen” Couscous um palästinensischen Maftoul handelte, der traditionell von Hand hergestellt wird.Ich erinnere mich daran, wie unsere Nachbarin und Freundin der Familie, die verstorbene Marie Jou’aneh, sich stundenlang hinsetzte, um tiftil zu machen, d. h. Grieß zu perlenförmigen Kugeln zu formen. Obwohl die Palästinenser den nordafrikanischen Couscous bereits im 17. Jahrhundert oder früher kannten, weil die Nordafrikaner mit den muslimischen Armeen, die an den Kreuzzügen teilnahmen, nach Palästina zogen und sich dann in Jerusalem niederließen, wurde die moderne Version des Gerichts vielleicht erst in der zweiten Hälfte des 19. und Anfang des 20.

Jahrhunderts in Palästina und Großsyrien wieder eingeführt. Damals zogen algerische, marokkanische, tunesische und libysche Exilanten, die vor dem französischen und italienischen Kolonialismus flohen, dorthin und führten den viel kleineren nordafrikanischen Couscous ein, den die Palästinenser und andere Syrer zu dem größeren perlenförmigen Maftoul abwandelten.

Im Fall von Maftoul haben die Israelis das palästinensische Gericht gestohlen und es als ihr eigenes vermarktet, genau wie sie es mit dem palästinensischen Heimatland getan haben

Der selbstgefällige New Yorker Restaurantleiter sagte jedoch, er wisse nicht, woher das Gericht stamme, und dass es in New York als “israelischer” Couscous bekannt sei. Ich erklärte ihm, dass das Gericht in New York auch unter dem “neutraleren” Begriff “pearl couscous” verkauft werde, den er stattdessen wählen könne, um die Kunden nicht zu verärgern.

Der Manager konterte mit dem, was er offenbar für die klügste Antwort hielt, die er finden konnte: dass das Restaurant Pommesfrites auch als “French-Fries” bezeichne, obwohl die Pommes frites ihren Ursprung in Belgien hätten. Ich erwiderte ihm beim Verlassen des Lokals, dass es nicht die Franzosen waren, die die belgischen Pommes frites gestohlen haben, denn in Frankreich heißen sie einfach Pommesfrites; vielmehr waren es die Amerikaner, die sie fälschlicherweise als “französisch” bezeichneten (die wahre oder apokryphe Geschichte besagt, dass amerikanische Soldaten während des Ersten Weltkriegs in französischsprachigen Regionen Belgiens mit Pommesfrites bekannt gemacht wurden und sie nach ihrer Rückkehr fälschlicherweise als “französisch” bezeichneten).

Im Fall von Maftoul haben die Israelis das palästinensische Gericht gestohlen und es als ihr eigenes vermarktet, genau wie sie es mit dem palästinensischen Heimatland und anderen palästinensischen Speisen getan haben. Es genügt zu sagen, dass ich nie wieder in dieses Restaurant gegangen bin.