Das Dixie-Feuer 2021 in Kalifornien. [CAL FIRE_Official / CC BY-NC 2.0]

Wie man von einer Win-Win zu einer Lose-Lose Welt kommt

Von Alfred McCoy | TomDispatch

17. Oktober 2022

Wenn die Welt tatsächlich in einen neuen Kalten Krieg eintritt, dann hat er wenig Ähnlichkeit mit den letzten Jahren dieses globalen Konflikts mit seinen häufigen Gipfeltreffen zwischen den lächelnden Staatsoberhäuptern und seinen Rüstungsabkommen zur Deeskalation der nuklearen Spannungen. Stattdessen ähnelt die Welt heute eher dem gefährlichen ersten Jahrzehnt des alten Kalten Krieges, das von blutigen regionalen Konflikten, der Androhung von Atomschlägen und der ständigen Gefahr einer Konfrontation der Supermächte geprägt war.

Während die Staats- und Regierungschefs der Welt bei den Vereinten Nationen über die Ukraine-Krise debattieren und Nachrichten aus dieser Kampfzone zu einem Teil unseres Alltags werden, finden die dramatischsten und gefährlichsten Veränderungen möglicherweise am anderen Ende Eurasiens statt, vom Indischen Ozean bis zum westlichen Pazifik. Dort bilden Peking und Washington rivalisierende Koalitionen, die um einen möglichen Krieg um die Insel Taiwan und um die Vorherrschaft in einer riesigen Region ringen, in der mehr als die Hälfte der Menschheit lebt.

Doch trotz der offensichtlichen Gefahren eines weiteren Krieges sind die Krisen dort kaum mehr als eine Ablenkung von einer weitaus ernsteren Herausforderung für die Menschheit. Während so viele vom Konflikt in der Ukraine und der Möglichkeit eines weiteren um Taiwan fasziniert sind, ignorieren die Staats- und Regierungschefs der Welt weitgehend die wachsende Bedrohung durch den Klimawandel. Es scheint kaum eine Rolle zu spielen, dass wir in den letzten Monaten eine beunruhigende Vorschau auf das bekommen haben, was uns bevorsteht. “Geopolitische Spaltungen untergraben alle Formen der internationalen Zusammenarbeit”, erklärte UN-Generalsekretär António Guterres den Staats- und Regierungschefs auf der Generalversammlung im vergangenen Monat. “Wir können so nicht weitermachen. Das Vertrauen bröckelt, die Ungleichheiten explodieren, unser Planet verbrennt.”

Um die ganze Tragweite einer solch undiplomatischen Warnung des obersten Diplomaten der Welt zu erfassen, muss man sich den geopolitischen Konflikt und den Klimawandel wie zwei Sturmfronten vorstellen – die eine ein schnelles Gewitter, die andere ein langsameres tropisches Tiefdruckgebiet -, deren Zusammentreffen einen Kataklysmus von noch nie dagewesener Zerstörungskraft auslösen könnte.

Die Geopolitik des alten Kalten Krieges

Obwohl die rivalisierenden Machtblöcke in diesem neuen Kalten Krieg in Eurasien denen der 1950er Jahre ähneln, gibt es feine Unterschiede, die das gegenwärtige Gleichgewicht der Kräfte weniger stabil und potenziell anfälliger für bewaffnete Konflikte machen.

Gleich nach der Eroberung Pekings durch die chinesischen Kommunisten im Oktober 1949 schmiedete ihr Führer Mao Zedong ein enges Bündnis mit dem Chef der Sowjetunion, Joseph Stalin, das die Welt erschütterte. Da diese beiden kommunistischen Staaten einen Großteil der riesigen eurasischen Landmasse beherrschten, wurde der Kalte Krieg plötzlich von einem regionalen zu einem globalen Konflikt.

Als dieses neue kommunistische Bündnis 1950 auf der koreanischen Halbinsel einen Stellvertreterkrieg gegen den Westen begann, suchte Washington nach einer Strategie, um die Ausbreitung des kommunistischen Einflusses jenseits des “Eisernen Vorhangs”, der sich 5.000 Meilen quer durch Eurasien erstreckte, einzudämmen. Im Januar 1951 erstellte der Nationale Sicherheitsrat (NSC) einen streng geheimen Bericht, in dem er davor warnte, dass “die Vereinigten Staaten sich jetzt in einem Überlebenskrieg befinden”, den sie zu verlieren drohten. Sollte es in Europa tatsächlich zu Kampfhandlungen kommen, könnten die 10 aktiven Divisionen der US-Armee dort von den 175 Divisionen der Sowjetunion vernichtet werden. Daher empfahl der NSC, dass Washington sich stärker auf die “strategische Luftmacht” stützen sollte, um sein wachsendes “atomares Arsenal” zu liefern. Außerdem schlug er vor, Washington solle sein Engagement in der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) durch den Aufbau einer “Position der Stärke im Fernen Osten ergänzen, um so im Falle eines allgemeinen Krieges mit den Sowjets eine aktive strategische Basis gegen Russland zu erhalten.”

Mit überraschender Geschwindigkeit setzten die amerikanischen Diplomaten diese Strategie um, indem sie Verträge und Pakte zur gegenseitigen Verteidigung unterzeichneten, die darauf abzielten, Eurasien mit Ringen aus Stahl zu umgeben, insbesondere in Form von neuen Luftwaffenstützpunkten. Nachdem die gerade gegründete NATO in ein ausdrückliches Militärbündnis umgewandelt worden war, handelte Washington rasch fünf bilaterale Verteidigungspakte entlang der asiatischen Grenze mit Japan, Südkorea, Taiwan, den Philippinen und Australien aus. Um die lange Südflanke des Kontinents zu stärken, schmiedete das westliche Bündnis zwei gegenseitige Verteidigungspakte: METO (Middle East Treaty Organization) und SEATO (Southeast Asia Treaty Organization). Um ihre 360°-Umzingelung Eurasiens zu vervollständigen, gründeten die USA zusammen mit Kanada das NORAD (North American Aerospace Command), das eine gewaltige Armada von Raketen, Bombern und Frühwarnradaren aufstellte, um künftige sowjetische Angriffe über die Arktis abzuwehren.

Innerhalb eines Jahrzehnts errichteten die USA ein Luftimperium, das die Souveränität Dutzender verbündeter Nationen untergrub und es den Düsenjägern der US-Luftwaffe gestattete, ihren Himmel zu überfliegen, als wäre es ihr eigener. Dieses Imperium der Wolken wurde durch Hunderte von US-Luftwaffenstützpunkten mit der Erde verbunden, auf denen 580 riesige B-52-Bomber, 4.500 Düsenjäger und eine Armada von Raketen stationiert waren, die es der Air Force bis 1960 ermöglichten, fast die Hälfte des anschwellenden Budgets des Pentagon für sich zu beanspruchen.

Obwohl diese Verteidigungsarchitektur auf der Bedrohung durch einen Atomkrieg beruhte, brachte sie ein überraschendes Element der geopolitischen Stabilität in die Konfrontation der Supermächte jener Zeit. Zunächst einmal dehnte sie die sowjetische Verteidigung entlang einer 12.000 Meilen langen Grenze aus und verringerte so seltsamerweise die Gefahr, dass ein einziger, konzentrierter Punkt der Konfrontation zu einem Atomkrieg eskalieren könnte. Tatsächlich gab es in den 45 Jahren des Kalten Krieges nur vier Momente, in denen ein Atomkrieg drohte, die alle schnell entschärft wurden: die Krise in der Straße von Taiwan 1958, die Berlin-Krise 1961, die Kuba-Raketenkrise 1962 und die NATO-Übung Able Archer 1983. Da die Sowjets effektiv in die Enge getrieben wurden, konnte Washington bei jedem Versuch seines Rivalen, aus seiner geopolitischen Isolation auszubrechen, maximale Kosten zu einem minimalen Preis verursachen, zunächst mit mäßigem Erfolg in Kuba und Angola und dann mit verheerender Wirkung in Afghanistan, was den Zusammenbruch der Sowjetunion auslöste.

Sollte China eine Invasion Taiwans starten – was, so warnt der Außenminister der Insel, durchaus im nächsten Jahr geschehen könnte -, könnte sich der Preis einer Beteiligung für die USA als unerschwinglich erweisen. In einer Reihe von Kriegsspielszenarien, die eine Washingtoner Denkfabrik im August letzten Jahres vorschlug, könnte eine Intervention zur Rettung Taiwans die US-Marine mindestens 79 % ihrer Streitkräfte kosten, d. h. etwa zwei Flugzeugträger, Dutzende von Überwasserschiffen und Hunderte von Flugzeugen.

Die zunehmende Unzuverlässigkeit einiger Verbündeter Washingtons ist auf der südlichen Ebene Eurasiens deutlich zu erkennen. Im Rahmen seiner laufenden strategischen Neuausrichtung beendete Washington 2017 sein 50-jähriges Bündnis mit Pakistan durch einen Tweet von Trump, in dem er die “Lügen und Täuschungen” Islamabads verurteilte. Dem Beispiel Tokios folgend, schmiedete Washington daraufhin mit drei anderen asiatisch-pazifischen Demokratien – Australien, Indien und Japan – ein maritim ausgerichtetes Bündnis, das “Quad” genannt wird.

Indien ist aufgrund seiner strategischen Position und seiner wachsenden Flotte von 150 Kriegsschiffen, darunter Atom-U-Boote und ein im Bau befindlicher Flugzeugträger, eindeutig der Schlussstein in diesem losen Bündnis. Dennoch erweist sich das Ad-hoc-Bündnis Neu-Delhis mit diesen verwandten Demokratien bestenfalls als zweideutig. Zwar hat es die meisten der jährlichen gemeinsamen Marinemanöver der Quad-Staaten ausgerichtet, um China im Indischen Ozean zu kontrollieren. Es ist jedoch auch der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit beigetreten, einem Schlüsselinstrument zur Förderung der eurasischen Ambitionen Pekings. Auf dem Treffen dieser Organisation in Usbekistan im vergangenen Monat hat der indische Premierminister Narendra Modi Wladimir Putin wegen seines Einmarsches in der Ukraine öffentlich gerügt.

Als Gegengewicht zu den amerikanischen Allianzen fordert China durch seine Flottenexpansion und seine wirtschaftlichen Entwicklungsinitiativen Washingtons einst dominante Position im Indischen Ozean und im westlichen Pazifik heraus. Durch seine Billionen-Dollar-Investitionen in die Infrastruktur legt Peking ein stählernes Netz von Schienen, Straßen und Pipelines über die gesamte Breite Eurasiens, das durch eine Reihe von 40 gebauten oder gekauften Handelshäfen ergänzt wird, die nun die Küsten Afrikas und Europas säumen.

Peking verfügt bereits über die größte (wenn auch nicht stärkste) Marine der Welt und lässt in seinen geschäftigen Werften ständig neue Kriegsschiffe und Atom-U-Boote vom Stapel laufen. Vor kurzem wurde auch der erste große Flugzeugträger gebaut. Darüber hinaus verfügt Peking bereits über das zweitgrößte Weltraumnetz mit mehr als 500 Satelliten in der Erdumlaufbahn und hat einen Durchbruch in der Quantenkryptografie erzielt, indem es unknackbare “verschränkte Photonen”-Nachrichten über mehr als 1 200 Kilometer verschickte.

Dem US-Verteidigungsnachrichtendienst zufolge hat China angesichts seines wachsenden technologischen Vorsprungs ausgeklügelte Cyber- und Antisatellitentaktiken entwickelt, um “ein Eingreifen der USA während eines regionalen militärischen Konflikts zu verhindern”. Und im Juli 2021 führte China den weltweit ersten ” Teil-Orbitalstart ” einer Hyperschallrakete durch, die den Globus mit einer unaufhaltsamen Geschwindigkeit von 3.800 Meilen pro Stunde umkreiste, bevor sie bis auf 24 Meilen an ihr Ziel herankam – eine ausreichende Genauigkeit für die nukleare Nutzlast, die sie eines Tages tragen könnte. Kurzum, die einzige Gewissheit in einem künftigen Konflikt zwischen den USA und China um Taiwan wäre eine beispiellose Zerstörung sowie eine unvorstellbare Störung der Weltwirtschaft, die die Kämpfe in der Ukraine wie ein Grenzgefecht erscheinen lassen würde.

Umweltkatastrophe

Und doch ist das erstaunlicherweise nicht die schlechteste Nachricht für Asien oder den Rest des Planeten. Die sich schnell entwickelnde Klimakrise stellt eine weitaus größere Bedrohung dar. Als der Weltklimarat der Vereinten Nationen im vergangenen Februar seinen jüngsten Bericht veröffentlichte, nannte Generalsekretär António Guterres ihn “eine vernichtende Anklage gegen die verfehlte Klimapolitik”.

In nur ein oder zwei Jahrzehnten, wenn die globale Erwärmung 1,5° Celsius erreicht, werden Stürme und Dürren das Ackerland auf noch verheerendere Weise verwüsten als heute, während die Riffe, die die Küsten schützen, um bis zu 90 % zurückgehen werden und die Bevölkerung, die Überschwemmungen an den Küsten ausgesetzt ist, um mindestens 20 % zunehmen wird. Die kumulativen Veränderungen nehmen so schnell zu, dass sie die Anpassungsfähigkeit von Mensch und Natur schon bald überfordern könnten, so die Warnung der UNO.

In den sechs Monaten, die auf die Veröffentlichung dieses Weltuntergangsberichts folgten, verliehen Wetterkatastrophen in Asien diesen düsteren Worten ein erschreckendes Gewicht. In Pakistan lösten die jährlichen Monsunregenfälle, die durch die Erwärmung der Meere noch verstärkt wurden, beispiellose Überschwemmungen aus, die ein Drittel des Landes bedeckten, 33 Millionen Menschen vertrieben und 1.700 Menschen töteten. Es wird erwartet, dass die Wassermassen, die das landwirtschaftliche Kernland verwüsten, erst in sechs Monaten vollständig zurückgehen.

Während Pakistan ertrinkt, leidet das benachbarte Afghanistan unter einer lang anhaltenden Dürre, die sechs Millionen Menschen an den Rand einer Hungersnot gebracht hat, während die östlichen Provinzen des Landes von Waldbränden heimgesucht werden. Auch in Indien lagen die Temperaturen in diesem Sommer in 15 Provinzen im Durchschnitt bei 109° bis 115° Fahrenheit und blieben in einigen Städten 27 Tage lang auf diesem unerträglichen Niveau.

Auch China erlebte in diesem Sommer erschütternde Wetterextreme: Die schlimmste Dürre, die das Land je erlebt hat, verwandelte weite Teile des großen Jangtse-Flusses in Schlammflächen, Wasserkraftausfälle legten Fabriken lahm, und die Temperaturen erreichten Rekordhöhen. In anderen Teilen des Landes lösten schwere Überschwemmungen tödliche Erdrutsche aus, und Flüsse traten so hoch, dass sie ihren Lauf änderten. Bis 2050 werden in der nordchinesischen Ebene, in der heute 400 Millionen Menschen leben, tödliche Hitzewellen erwartet, und bis zum Ende des Jahrhunderts könnten extreme Wetterverhältnisse auftreten, die das Land unbewohnbar machen.

Da die Staats- und Regierungschefs der Welt nun in militärische Rivalitäten an beiden Enden Eurasiens vertieft sind, ist die einst versprochene internationale Zusammenarbeit in Sachen Klimawandel praktisch zum Erliegen gekommen. Erst kürzlich hat China alle Klimagespräche mit den USA ausgesetzt”, obwohl diese beiden Mächte ab 2020 für 44 % der gesamten Kohlenstoffemissionen der Welt verantwortlich sind.

Im November letzten Jahres, nur vier Monate vor Beginn des Ukraine-Krieges, gaben die beiden Länder auf der UN-Klimakonferenz in Glasgow eine historische Erklärung ab, in der sie die “Dringlichkeit der Klimakrise” anerkannten und erklärten, dass sie “sich verpflichten, diese durch ihre jeweiligen beschleunigten Maßnahmen in dem kritischen Jahrzehnt der 2020er Jahre anzugehen, um katastrophale Auswirkungen zu vermeiden.” Um dieser Verpflichtung nachzukommen, erklärte sich China bereit, seine Abhängigkeit von der Kohle ab 2025 “schrittweise zu verringern” (aber nicht “auslaufen zu lassen”), ebenso wie die USA versprachen, “bis 2035 eine 100 % kohlenstoffverschmutzungsfreie Elektrizität zu erreichen″ – beides nicht gerade eine Traumantwort auf die Krise. Jetzt, wo es überhaupt keine Klimakommunikation gibt, sieht es in der Tat düster aus.

Es überrascht nicht, dass das Zusammentreffen dieser geopolitischen und ökologischen Stürme eine unvorstellbare Bedrohung für die Zukunft unseres Planeten darstellt und dem Begriff des kalten Krieges, der sich in einen heißen Krieg verwandelt, eine ganz neue Bedeutung verleiht. Selbst wenn es Peking und Washington gelingen sollte, einen bewaffneten Konflikt um Taiwan abzuwenden, so lähmt die Abkühlung ihrer diplomatischen Beziehungen die ohnehin schon schwache Fähigkeit der Welt, die Herausforderung des Klimawandels zu bewältigen. Anstelle des “Win-Win”-Prinzips, das fast 30 Jahre lang die Grundlage für effektive Beziehungen zwischen den USA und China bildete, sieht sich die Welt mit Umständen konfrontiert, die man nur als “Lose-Lose” bezeichnen kann – oder schlimmer. Übersetzt mit Deepl.com

Urheberrecht 2022 Alfred W. McCoy

Alfred W. McCoy, ein regelmäßiger Gast bei TomDispatch, ist Harrington-Professor für Geschichte an der Universität von Wisconsin-Madison. Er ist der Autor von In the Shadows of the American Century: The Rise and Decline of U.S. Global Power (Dispatch Books). Sein neues Buch, das gerade erschienen ist, heißt To Govern the Globe: World Orders and Catastrophic Change.

