https://mondoweiss.net/2021/03/how-microsoft-is-invested-in-israeli-settler-colonialism/

Bild: A billboard put up along a Tel-Aviv highway by Microsoft in 2002. It reads “The heart says thanks” and is addressed to the “forces of security and rescue.”

Wie Microsoft in israelischen Siedlerkolonialismus investiert ist

Von Yarden Katz



Microsoft liefert ein plakatives und manchmal übersehenes Beispiel dafür, wie Konzerne von israelischem Militarismus und Gewalt profitieren und dazu beitragen.

15. März 2021

Als letztes Jahr Millionen auf die Straße gingen, um für das Leben der Schwarzen zu protestieren, sahen die Konzerne Ärger. Der abolitionistische Aufruf innerhalb des Aufstandes – defund the police and invest in a better world – fordert staatliche Gewalt und ihre Profiteure heraus. Also verstärkten Unternehmen wie Amazon, Facebook, Google und Microsoft, die staatliche Überwachung und Gewalt ermöglichen, ihre Öffentlichkeitsarbeit. Microsoft-CEO Satya Nadella zum Beispiel erklärte sich mit Black Lives Matter “solidarisch”, und das Unternehmen spendete 250.000 Dollar an Gruppen für soziale Gerechtigkeit (darunter den Minnesota Bail Fund).

Dank solcher imagefördernden Kampagnen wird Microsoft nicht so sehr unter die Lupe genommen wie seine Konkurrenten. Das Unternehmen sponsert Denkfabriken, die seinen progressiven Ruf stärken und die gewalttätige und imperialistische Agenda der Industrie verschleiern. Microsoft profitiert auch von der Aura des Microsoft-Mitbegründers Bill Gates und der Gates Foundation. Die New York Times wendet sich immer noch an Gates, wenn es darum geht, wie man die Probleme der Welt lösen kann, und führt anbiedernde Interviews mit Microsoft-Präsident Brad Smith, um seine Einsichten über das Problem des “Geldes in der Politik” zu erfahren.

Aber systematisch ausgelassen werden in dieser Berichterstattung Microsofts Dienste für Armeen, Polizeikräfte und Gefängnisse in aller Welt – einschließlich Microsofts Investitionen in den israelischen Siedlerkolonialismus.

Koloniale Projekte haben lange als “Laboratorien” für Staaten und Konzerne gedient, und Israel ist ein Paradebeispiel dafür. Israel wurde zum Musterstaat der nationalen Sicherheit: ein Regime, das seine Bevölkerung kontrolliert und Aufstände niederschlägt, während es eine Fülle von exportierbaren Technologien und ideologischen Rahmenwerken produziert. Konzerne profitieren, indem sie mit Israel und den USA zusammenarbeiten, um unterdrückerische Technologien zu entwickeln und diese Technologien in das zivile Leben zu bringen.

Microsoft liefert ein kühnes und manchmal übersehenes Beispiel für Konzerne, die sich von Israels Gewalt ernähren. Microsoft kultiviert und hilft, Israels gefährliche Werkzeuge zu exportieren, während es Israel als “Start-up Nation” präsentiert (ein Zentrum von Unternehmern, die angeblich die Welt verbessern). Microsoft gibt auch einen Einblick in die Art und Weise, wie Konzerne die tödliche US-Israelische Allianz mit Hilfe von Non-Profit-Organisationen und akademischen Partnerschaften reinwaschen.

“Eine im Himmel geschlossene Ehe”

Microsoft eröffnete 1991 sein erstes Forschungszentrum außerhalb der USA in Israel und hat heute drei Niederlassungen als Teil von Microsoft Israel.

Israel hat Microsofts Produkte angenommen, und das Unternehmen hat sich den israelischen Industrien verpflichtet – so sehr, dass der ehemalige Microsoft-CEO Steve Ballmer sagt: “Microsoft ist genauso ein israelisches Unternehmen wie ein amerikanisches Unternehmen.” Microsoft-Mitbegründer Bill Gates sagte, dass Israels Entwicklungen im Bereich “Sicherheit” “die Welt verbessern”, und der aktuelle Microsoft-CEO Satya Nadella lobte Israels transformatives “Humankapital”. Aber der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu ging noch weiter: Israel und Microsoft seien “eine Ehe, die im Himmel geschlossen, aber hier auf der Erde anerkannt wurde.”

In der Tat hat Microsoft der israelischen Regierung während einiger ihrer schlimmsten Verbrechen zur Seite gestanden. Während der zweiten Intifada führte Israel einen mörderischen Angriff auf die Westbank durch. In Jenin erschossen israelische Scharfschützen Dutzende von Palästinensern. Die israelische Armee ließ einen großen Teil der Stadt mit Bulldozern plattmachen, zerstörte Hunderte von Häusern und ließ Tausende obdachlos zurück. Ein Teil der Zerstörung und des Leids ist in Mohammad Bakris Film “Jenin, Jenin” aus dem Jahr 2002 festgehalten (inzwischen in Israel offiziell verboten). “Sie schossen auf alles, was sich bewegte, sogar auf eine Katze”, sagt ein Mann, der in dem Film interviewt wird. Ein anderer sagt: “Alles, was wir in den letzten fünfundvierzig Jahren aufgebaut haben, wurde in fünf Minuten zerstört.” Auch das US-Militär hatte Offiziere vor Ort, die sich Notizen für die Besetzung des Irak machten.

Nach den Verwüstungen in Jenin stellte Microsoft Israel entlang einer Tel-Aviver Autobahn Plakatwände mit der Aufschrift “Das Herz sagt Danke” an “die Kräfte der Sicherheit und Rettung” auf – mit dem Logo von Microsoft und der israelischen Flagge. Die Aktivistengruppe Gush-Shalom rief daraufhin zum Boykott von Microsoft auf. Das war schlechte Publicity, und die Pro-Israel-Plakate bedrohten damals auch das Geschäft von Microsoft mit Kunden wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also schwenkte Microsoft um: Die Firmenzentrale distanzierte sich von den Plakatwänden, die später wieder entfernt wurden.

Microsofts reale Investitionen in die israelische Staatsgewalt wuchsen jedoch nur. Im Jahr des Massakers von Dschenin erhielt Microsoft einen Dreijahresvertrag mit der israelischen Regierung über 100 Millionen Schekel (etwa 35 Millionen Dollar in heutigen US-Dollars) – der größte Vertrag dieser Art für Israel zu dieser Zeit. Als Teil des Vertrages stimmte Microsoft zu, der israelischen Armee und dem Verteidigungsministerium unbegrenzt Produkte zur Verfügung zu stellen und in großem Umfang “Wissen” mit der Armee auszutauschen. Laut israelischen Zeitungen bezahlte Israel Microsoft von seinen US-Hilfsgeldern” – eine übliche Methode für US-Konzerne, von der Zusammenarbeit mit Israel zu profitieren.

Seitdem profitiert Microsoft weiterhin von Israels Gewalt.

Investitionen in den israelischen militärisch-industriellen Komplex

Die Überwachungs- und Aufstandsbekämpfungseinheiten der israelischen Armee (wie die Einheit 8200) produzieren Startups, die auf militärischer Arbeit basieren. Sie bilden auch eine Arbeitskraft aus, die Firmen wie Microsoft wollen. Im Laufe der Jahre hat Microsoft zahlreiche Startups, die aus der IDF hervorgegangen sind, übernommen, manchmal deren Personal eingestellt und in israelische Firmen investiert.

Zu Microsofts jüngsten Investitionen gehört AnyVision, eine israelische Firma, die den Staat mit Kameras und Gesichtserkennungssoftware für die Überwachung von Palästinensern im Westjordanland versorgt. AnyVision wird verdächtigt, der Hersteller einer Spionagekamera zu sein, die von Israel auf einem Friedhof im Dorf Kober platziert wurde, und die Palästinenser im Oktober 2019 gefunden und demontiert haben. Nach schlechter Presse und Druck von Aktivisten – darunter eine Kampagne von Jewish Voice for Peace und ein Aufruf zum Boykott von AnyVision durch das BDS National Committee – kündigte Microsoft an, sich von dem israelischen Startup zu trennen.

Aber Microsoft beendete seine Beziehung zu AnyVision nicht. In einem Interview sagte Adam Devine, CMO von AnyVision, dass er Microsofts Entscheidung, sich zu trennen, verstehe, da das Unternehmen “sensibel auf jedes potentielle Risiko für seine Marke reagieren muss” – aber dass AnyVision weiterhin “eine tragfähige Geschäftsbeziehung mit Microsoft” habe und Microsofts Dienste nutze. “Es ist alles gut”, fügte Devine hinzu. “Sie haben das Richtige getan und es war gut für uns.” In der Tat bietet Microsoft das Gesichtserkennungsprodukt von AnyVision immer noch auf seiner Plattform an.

Außerdem gehen Microsofts Investitionen in den militärisch-industriellen Komplex Israels weit über eine einzelne Firma hinaus.

In den letzten Jahren hat Microsoft israelische “Cybersecurity”-Firmen wie Aorato (2014 für 200 Mio. Dollar), Adallom (2015 für 320 Mio. Dollar), Hexadite (2017 für 100 Mio. Dollar) und CyberX (2020 für 165 Mio. Dollar) übernommen – alle basieren auf IDF-Technologien. Der Mitbegründer von Adallom erklärte, dass “wir in den IDF an Technologien gearbeitet haben, die zur Terrorismusbekämpfung mit Hilfe von maschineller Intelligenz eingesetzt wurden”, und er war daran interessiert, wie “Technologien, die zur Terrorismusbekämpfung in Israel eingesetzt wurden, umgewidmet werden könnten, um Unternehmen zu helfen, Angriffe auf ihre Daten abzuschwächen.”

Diese Startups stellen Überwachungstechnologien her, die für den US-Überwachungsstaat und seine Unternehmenspartner interessant sind. Die Patente von Aorato (jetzt im Besitz von Microsoft) beinhalten zum Beispiel ein System, mit dem der Standort von vernetzten Geräten auch ohne direkte GPS-Signale ermittelt werden kann. Der CEO von Aorato spekulierte, dass ihre Produkte die Leaks von Edward Snowden durch die Überwachung von Computeraktivitäten hätten verhindern können. Kein Wunder, dass Microsoft interessiert ist: Snowdens Leaks haben aufgedeckt, wie Microsoft und Konsorten mit der NSA zusammenarbeiten, und das Pentagon ist ein Kunde von Microsoft.

Eine mobile App zur Waffenkalibrierung, entwickelt in einem IDF-“Hackathon”, mit Hilfe von Microsoft

Gadgets für Zerstörung und Staatspropaganda

Israels Todesindustrien sind notwendig, damit es als technologisches Kraftzentrum behandelt wird. Israel wirbt ständig für seine “Hightech”-Armee, und Microsofts Gadgets spielen in diese Propagandakampagnen hinein. Und während Details darüber, wo und wie diese Gadgets verwendet werden, geheim gehalten werden, sind sie zum Töten gedacht.

Zum Beispiel benutzt Israel die Microsoft Xbox, um Panzer zu steuern. (Die Washington Post stellte dies als ein relativ harmloses Projekt dar, das einige “ethische” Fragen aufwirft.) Laut Israel Aerospace Industries (IAI) führt die Xbox zu “besseren Leistungen” – denn das Auslöschen von Stadtteilen ist offenbar wie ein Videospiel. Der Xbox-gesteuerte Panzer wurde von IAI und Elbit entwickelt, beides Hersteller von Drohnen, die zur Terrorisierung von Palästinensern und anderen auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Elbit half auch beim Bau der Überwachungsinfrastruktur entlang der Grenze zwischen Arizona und Mexiko, die in das Land der Tohono O’odham Nation eingreift – was zeigt, wie die internationale Waffenindustrie und der Siedlerkolonialismus zusammenarbeiten, sowohl in Palästina als auch auf der Schildkröteninsel.

Israel Aerospace Industries (IAI) demonstrieren, wie man mit der Microsoft Xbox einen Panzer steuern kann.

Die israelische Armee nutzt Microsofts Gadgets in offiziellen Propagandakampagnen. In einem Video behauptet die IDF, dass Microsoft HoloLens, ein “Mixed Reality”-Gadget, es der Armee ermöglicht, “ihre Feinde zu identifizieren” und “Roboter und Drohnen mit Gesten zu steuern.” Die IDF fügt hinzu, dass sie beabsichtigen, “HoloLens sehr bald im Feld einzusetzen” – aber wie und wo, wird natürlich nicht gesagt. Wie der Historiker Greg Grandin argumentiert, kann die Geheimhaltung solcher staatlichen Operationen zum Spektakel werden: Uns werden so viele spezifische Informationen vorenthalten, dass es sich wie eine Offenbarung anfühlen soll, wenn Details enthüllt werden. Doch, wie Grandin anmerkt, wissen wir bereits fast alles, was wichtig ist, über das, was der Staat tut.

Screenshot aus einem IDF-Video, das die Verwendung von Microsoft HoloLens beschreibt.Screenshot aus einem IDF-Video, das die Verwendung von Microsoft HoloLens beschreibt.

Ein weiterer Screenshot aus einem Video, das die Verwendung von Microsoft HoloLens durch die IDF beschreibt.Ein weiterer Screenshot aus einem Video, das die Verwendung von Microsoft HoloLens durch die IDF beschreibt.

Wir wissen, dass der israelische Staat tötet, verstümmelt, inhaftiert, entführt und enteignet. Laut B’Tselem hat Israel zwischen 2018 und 2020 über 440 Palästinenser getötet, zusätzlich zu den Verwundungen und Verstümmelungen von Tausenden beim Großen Marsch der Rückkehr in Gaza. Zu den jüngsten Verbrechen des Staates gehören die Morde an dem sechsundzwanzigjährigen Ahmad Erekat und dem fünfzehnjährigen Mohammed Hamayel, die Verstümmelung und Verwundung der Teenager Bashar Hamad und Yusef Taha sowie die Inhaftierung und der sexuelle Missbrauch von Kindern. Im September 2020 hielt Israel über 4.200 Palästinenser im Gefängnis oder in Haft. Und dann ist da noch die Enteignung: Allein im Jahr 2020 hat Israel 172 palästinensische Häuser im Westjordanland (einschließlich Ost-Jerusalem) abgerissen und damit über 900 Menschen obdachlos gemacht. Israel hat in diesem Jahr die Vertreibung von Familien und die Zerstörung von Dörfern fortgesetzt – und das alles bei gleichzeitiger Verschärfung der medizinischen Apartheid in Bezug auf den Covid-Schutz und den Zugang zu Impfstoffen.

Mit anderen Worten: Das neueste Microsoft-Gadget ist wahrscheinlich nicht entscheidend, wenn Israel Soldaten, Checkpoints, Gefängnisse, Panzer, Kampfjets, Drohnen und medizinische Apartheid hat. Aber selbst wenn das Gadget nie vor Ort zum Einsatz käme, profitieren sowohl Israel als auch Microsoft von der Vorstellung, dass es das sein könnte. Microsoft profitiert von der Botschaft, dass seine Produkte in der “realen Welt” Anwendung finden, insbesondere durch den Kunden, den andere Staaten zu emulieren versuchen. Israel profitiert davon, dass seine militärische und technologische Macht bekräftigt wird, und von der Unterstützung eines großen US-Konzerns. Partnerschaften mit großen US-Unternehmen helfen, den israelischen Staat zu normalisieren, weshalb Israel wie verrückt versucht, BDS-Initiativen zu zerstören.

Die Bereitstellung der computerisierten Bürokratie hinter der staatlichen Gewalt

Wie Aktivisten schon lange erkannt haben, hängt die tägliche Gewalt von unaufregenden Anwendungen von Computern ab, wie z.B. der Verwaltung von Akten – weit mehr als von aufmerksamkeitsstarken Fähigkeiten wie Gesichtserkennung. Bürokratie und Unterdrückung gehen Hand in Hand. Und viele von Microsofts Diensten ähneln eher der Bürokratie als der High-Tech-Kriegsführung.

Microsoft stellt einen Großteil des Datenmanagements hinter staatlicher Gewalt zur Verfügung. Laut Berichten über die Ausgaben der US-Regierung hat Microsoft im Laufe der Jahre 3,4 Milliarden Dollar an Bundesgeldern erhalten, davon etwa 72,6 Prozent (2,4 Milliarden Dollar) vom Verteidigungsministerium und 14,3 Prozent (488 Millionen Dollar) vom Heimatschutzministerium – was Datenmanagementverträge mit der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) einschließt. Kürzlich erhielt das Unternehmen einen 10-Milliarden-Dollar-Auftrag für den Aufbau der Dateninfrastruktur des Pentagons (der kürzlich von Microsofts Konkurrenten Amazon vor Gericht angefochten wurde).

Wie Michael Kwet berichtet, betreut Microsoft auch Polizeidienststellen und Gefängnisse auf der ganzen Welt. Es entwickelt Software zur Verwaltung von Informationen über inhaftierte Personen, darunter auch Produkte, die auf “jugendliche Straftäter” ausgerichtet sind. Microsofts Carceral-Produkte werden von Polizeibehörden in New York, Washington D.C., Seattle und Atlanta, sowie in Brasilien und Singapur eingesetzt. Das Unternehmen ist auch eine Partnerschaft mit einer marokkanischen Firma eingegangen, die Gefängnissen Software für die “Verwaltung und Überwachung der Gefangenen, von ihrer Inhaftierung bis zu ihrer Entlassung” zur Verfügung stellt.

Microsoft stellt auch wichtige Computerdienste für die israelische Polizei zur Verfügung, die notorisch gewalttätig gegen Palästinenser, Migranten sowie schwarze und arabische Juden ist. Die israelische Polizei behauptet, dass “das von Microsoft bereitgestellte Cloud Computing notwendig ist, um sicherzustellen, dass unsere operativen Systeme, von denen einige geheim sind, kontinuierlich laufen” (Amazon hatte sich um denselben Vertrag beworben). Die israelische Polizei verwendet auch Körperkameras von Taser/Axon, einem Microsoft-Partner. (Microsoft eröffnet auch eine “Cloud”-Einrichtung in Israel – die entgegen der Bezeichnung tatsächlich unterirdisch ist – um seine israelischen Kunden besser bedienen zu können.)

Die israelische Polizei überwacht den Feed einer Körperkamera von Taser/Axon, einem Microsoft-Partner.

Diese Dienste stehen im Einklang mit Microsofts lebenswichtiger Vision von “Connected Policing”. In einer Broschüre, die diesen Rahmen beschreibt, rühmt sich das Unternehmen, dass seine Software “israelischen Polizeibeamten hilft, Datensuchen in Sekundenschnelle abzuschließen” und Informationen zusammenzustellen, “die früher Tage brauchten, um sie aus verschiedenen Systemen zusammenzustellen.”

Auch die israelische Armee und Luftwaffe profitieren von Microsofts Computer-Infrastruktur. Das Unternehmen half dem Bahad 1 der israelischen Armee, einer Offiziersausbildungsstätte, bei der Erstellung einer App, mit der die Soldaten auf die Abläufe, die triumphale Geschichte und den “Ethikkodex” der IDF zugreifen können. Microsoft hat auch bei der Verwaltung der zivilen Personaldatenbank der IDF mitgeholfen, die das Reservepersonal der Armee erfasst.

Komplizenschaft in progressiver Verkleidung

Trotz der Beteiligung an staatlicher Gewalt wird Microsoft manchmal als ein aufgeklärtes Unternehmen dargestellt.

Die internationalen Forschungszentren von Microsoft tragen zu diesem Bild bei. Microsoft Israel, zum Beispiel, wird in der Sprache des liberalen Multikulturalismus präsentiert. “Indem wir unsere Unterschiede nutzen und sie umarmen, sind unsere Ideen besser, unsere Produkte sind besser und unsere Mitarbeiter gedeihen.” Die Firma wäscht sich und Israel mit Erklärungen wie: “Wir sind stolz darauf, die LGBTQ-Community in Israel zu unterstützen und arbeiten das ganze Jahr über an verschiedenen Projekten.”

Screenshot von der Website von Microsoft Israel.Screenshot von der Website von Microsoft Israel.

Microsoft verdankt sein progressives Image auch dem Non-Profit-Industriekomplex: dem Geflecht aus Stiftungen, gemeinnützigen Organisationen und der Wissenschaft, das Konzerne und Milliardäre bei ihren Bemühungen nutzen, die Welt zu gestalten.

Das Unternehmen profitiert von der Verbindung mit der Gates Foundation, einem Unternehmen, das auf Microsofts Monopolgewinnen und dem Diebstahl öffentlicher Gelder durch Steuerhinterziehung aufgebaut ist. Die Stiftung lässt das Unternehmen und seinen Gründer gut aussehen, während sie eine imperialistische, neoliberale Agenda in den Bereichen Landwirtschaft und Nahrungsmittelsysteme, öffentliche Gesundheit und Klimapolitik vorantreibt.

Microsoft hat auch Think Tanks gesponsert, die direkter auf seine Wünsche eingehen. Diese Zentren fügen sich leicht in die neoliberale Universität ein, die immer auf der Suche nach Unternehmensverbindungen und -finanzierung ist. Ihre Arbeit stärkt Microsofts progressiven Ruf, aber sie schweigen über die weitreichenden Verbrechen und Verstrickungen des Unternehmens. Und wenn Microsofts kleinere Verbrechen zur Sprache kommen, werden sie im Rahmen von Unternehmensethik” und Voreingenommenheit” untergebracht – und verdecken so das grundlegende Engagement der Branche für Kolonialismus und staatliche Gewalt.

Microsoft half bei der Gründung zweier einflussreicher Think Tanks, AI Now und Data & Society. AI Now, das an der New York University angesiedelt ist, wurde mit einem finanziellen “Geschenk” von Microsoft (zusammen mit Google-Geldern) eingerichtet und von Microsoft- und Google-Mitarbeitern gegründet. Es wurde 2016 mit Beteiligung und Förderung durch das Weiße Haus ins Leben gerufen. Data & Society, das 2014 ins Leben gerufen wurde, wurde ebenfalls mit der finanziellen Großzügigkeit von Microsoft gegründet. Es wird von einem Microsoft-Mitarbeiter geleitet und hat ebenfalls Verbindungen zur NYU. Die erklärte Mission dieser Zentren ist es, die “sozialen Implikationen” von Technologie zu untersuchen. Da sie im progressiven Flügel des gemeinnützigen Industriekomplexes angesiedelt sind, gewinnen solche Zentren ihre Macht, wie Tiffany Lethabo King und Ewuare Osayande beobachten, aus der Nähe zum “weißen Kapital”. Sie mögen ihre Berichte mit der Sprache der sozialen Gerechtigkeit pfeffern, aber sie sind nur dem elitären Kreis verantwortlich, der sie geschaffen hat. Und sie weichen nie weit von der Agenda ihrer Gönner ab.

Letzten Sommer zum Beispiel lobte Kate Crawford, Mitbegründerin von AI Now und Microsoft-Mitarbeiterin, Microsoft für die Ankündigung, der Polizei keine Gesichtserkennungssoftware mehr zur Verfügung zu stellen – obwohl es sich dabei um eine leere Geste des Unternehmens handelte (Microsoft ermöglicht der Polizei immer noch den Zugang zur Gesichtserkennung durch verschiedene Produkte). In seinem Beitrag für das renommierte Nature-Magazin wiederholte Crawford auch die reformistische Linie des Unternehmens, dass die Gesichtserkennung wegen ihrer “Voreingenommenheit” auf Eis gelegt werden sollte, bis sie “reguliert” werden kann – und nannte nur Microsofts Konkurrenten, wie Amazon, als Komplizen der Polizei. Dies erhebt Microsoft und negiert abolitionistische Alternativen, wie die populäre Forderung, Gesichtserkennung ganz zu verbieten.

Außerdem dient die Fixierung dieser Think Tanks auf Gesichtserkennung bereits den Interessen der Industrie. Der Fokus lenkt von Microsofts breit gefächerten und weniger auffälligen Computing-Diensten ab, die für die staatliche Gewalt essentieller sind. Diese Dienste sind auch schwieriger einzudämmen, wenn man den Rahmen von Unternehmens-“Ethik” und “Voreingenommenheit” benutzt.

Durch einen Diskurs über “Ethik” und “Voreingenommenheit” schützen diese Think Tanks die Interessen der US-Industrie und des Imperiums. Der AnyVision-Skandal macht das deutlich. Nachdem die Konzernmedien über das Überwachungsprogramm von AnyVision im Westjordanland berichtet hatten, war es schwieriger, es zu ignorieren, und AI Now kommentierte den Fall in seinem Jahresbericht 2019. AI Now erklärte, dass AnyVision angesichts der “Menschenrechtsverletzungen”, die im Westjordanland stattfinden, problematisch ist. Der Bericht fügt hinzu, dass die Arbeit von AnyVision “Microsofts erklärten Prinzipien der ‘rechtmäßigen Überwachung’ und ‘Nicht-Diskriminierung’ widerspricht” sowie Microsofts “Versprechen, keine ‘Gesichtserkennungstechnologie in Szenarien einzusetzen, von denen wir glauben, dass sie die Freiheitsrechte gefährden.'”

AI Now fand es daher “verwirrend”, dass das israelische Startup behauptete, “gegen Microsofts ethische Verpflichtungen geprüft worden zu sein.” Für die Denkfabrik endet die Geschichte von AnyVision so: “Microsoft räumte ein, dass es ein Problem geben könnte, und beauftragte den ehemaligen Generalstaatsanwalt Eric Holder damit, die Übereinstimmung zwischen AnyVisions Handlungen und Microsofts ethischen Prinzipien zu untersuchen.” Es überrascht nicht, dass die Untersuchung von Holder – einem Apologeten für Polizeiarbeit und Drohnentötungen – später zu dem Schluss kam, dass es keine ausreichenden Beweise für den Vorwurf gibt, dass AnyVision “Massenüberwachung” betreibt oder dass Microsoft seinen eigenen ethischen Kodex verletzt hat.

Aber es gibt nichts “Verblüffendes” an diesem Fall. Microsoft implementiert das Engagement des US-Imperiums für den israelischen Siedlerkolonialismus. Die Think Tanks können diese Strukturen absichtlich nicht benennen. Ironischerweise betont AI Now in einem anderen Teil desselben Berichts, in dem es nicht um Israel geht, dass die Verwendung des Begriffs “Dekolonisierung” in der Abstraktion “engen wirtschaftlichen Interessen erlauben kann, die Rhetorik dekolonialer Kämpfe zu vereinnahmen”. Wenn es um Microsoft und Israel geht, perpetuiert der Think Tank die Farce der “legalen Überwachung” und Unternehmen, die sich an ethische Codes halten. Doch Microsofts Unterstützung für AnyVision ist völlig im Einklang mit Microsofts Geschichte und Arbeitsweise, und es gibt keinen wirklichen Unterschied zwischen Microsofts gewalttätigen Projekten und denen von AnyVision. AnyVision ist nur ein Fenster in Microsofts tiefes Engagement für Krieg, Einkerkerung und Kolonialismus.

In Anbetracht dieser Verpflichtungen sollten Microsofts Appelle an “soziale Gerechtigkeit” als Teil einer Aufstandsbekämpfung betrachtet werden: ein Versuch, die Rebellion zu unterdrücken und von der Abschaffung abzulenken. Und Microsofts 250.000 Dollar Spende an Gruppen für soziale Gerechtigkeit ist ein Hungerlohn im Vergleich zu den ungezählten Milliarden, die das Unternehmen mit der Ermöglichung staatlicher Gewalt verdient. Die eine Hand tötet, während die andere Brosamen hinwirft.

Sich von staatlicher Gewalt distanzieren, in Gemeinschaften investieren

Bild aus der Kampagne von Stop the Wall gegen die israelische Apartheid und ihre Kriegswirtschaft. (Foto: Filippo Minelli/Flickr)

Aktivisten haben sich nicht von der Öffentlichkeitsarbeit der Unternehmen täuschen lassen. Basisgruppen sowohl in Palästina als auch in den USA – wie Stop the Wall und Stop LAPD Spying Coalition – haben aufgedeckt, wie Microsoft und Konsorten international Unterdrückungswerkzeuge für Profit und Kontrolle in Umlauf bringen.

Stop the Wall in Palästina sieht Konzerne wie Amazon, Apple, Facebook, Google und Microsoft als kolonisierende Kräfte, die von “Israels jahrzehntelangem Regime der Apartheid, des Kolonialismus und der Besatzung über das palästinensische Volk” profitieren und helfen, das Regime aufrecht zu erhalten. Wie Stop the Wall schreibt, bietet Israels “Überwachung des palästinensischen Volkes eine Technologie der Datensammlung und -verarbeitung”, die dann in Bereichen “von Smart Cities bis zur Werbung” eingesetzt wird.

Für Stop the Wall ist der Widerstand gegen dieses System auch ein Arbeitskampf, da die politische Macht dieser Unternehmen auf ausgebeuteter und unfreier Arbeit beruht und weil die Überwachungsmethoden, die in kolonialen Projekten eingesetzt werden, mit denen im eigenen Land verbunden sind. Das ist der Grund, warum Stop the Wall den “palästinensischen Kampf im Rahmen des Internationalismus und der intersektionalen Solidarität sieht.” Stop the Wall versucht, die Mauern abzubauen – nicht nur die physischen, sondern auch den breiteren Überwachungsapparat, der gemeinsam von Israel, den USA und privaten Unternehmen errichtet wurde – durch Boykott und Desinvestition. Die Gruppe fordert “ein Ende der militärischen Beziehungen mit Israel und die Streichung der Mittel für den militärischen und Heimatschutzkomplex.”

In Los Angeles erkennt die Stop LAPD Spying Coalition auch die Gemeinsamkeiten zwischen unterdrückerischen Regimen auf der ganzen Welt und ihren gemeinsamen Profiteuren. Die Koalition drängt darauf, das Los Angeles Police Department für seine rassistischen und mörderischen Operationen zu finanzieren, einschließlich seiner Bemühungen, Gemeinden mit unsichtbaren Mauern einzuschließen (das LAPD speichert Überwachungsdaten auf Microsoft-Plattformen). Aber die Koalition betont, dass die gleichen Werkzeuge auch anderswo eingesetzt werden, und bekennt sich in ihrer Grundsatzerklärung zum palästinensischen Kampf. Die Stop LAPD Spying Coalition ruft dazu auf, den umfassenden Überwachungskomplex zu finanzieren und stattdessen in Wohnungsbau, öffentliche Gesundheit, Ernährungssicherheit, öffentliche Räume und nicht-kommerzielle Wege zur Bewältigung von Schäden und Notfällen zu investieren.

Der abolitionistische Faden in diesen Initiativen ist vielversprechend. Strategien wie divest/invest könnten damit beginnen, die Gewaltindustrien auszuhungern, indem sie ihre Ressourcen auf restaurative Zwecke umlenken. Mögen sich diese Bemühungen vervielfachen, überall, um die Forderungen von Millionen, die auf die Straße gegangen sind, zu verwirklichen. Übersetzt mit Deepl.com

Yarden Katz ist Fellow in der Abteilung für Systembiologie an der Harvard Medical School und Autor von Artificial Whiteness: Politics and Ideology in Artificial Intelligence (2020).

