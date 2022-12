How NewsGuard Judged Consortium News After NewsGuard accused Consortium News of publishing “false content” on Ukraine, CN responded with a compendium of evidence that did not deter NewsGuard from assessing a red mark. By Joe Lauria Special to Consortium News When the news rating agency NewsGuard first contacted Consortiu

Fackelzug zu Ehren des 106. Jahrestages des Geburtstages von Stepan Bandera, Kiew, 1. Januar 2015. (All-Ukrainische Union CC BY 3.0, Wikimedia Commons)



Nachdem NewsGuard Consortium News beschuldigt hatte, “falsche Inhalte” über die Ukraine zu veröffentlichen, antwortete CN mit einem Kompendium von Beweisen, die NewsGuard nicht davon abhielten, eine rote Markierung zu vergeben.



Wie NewsGuard die Consortium News beurteilt

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

29. Dezember 2022

Als die Nachrichtenbewertungsagentur NewsGuard im März erstmals Kontakt mit Consortium News aufnahm, beschuldigte sie uns, “falsche Inhalte” über die Ukraine zu veröffentlichen, bevor CN die Möglichkeit hatte, angemessen zu antworten.

Die anschließende Verurteilung von CN durch NewsGuard, verbunden mit einer Warnung an die Leser, die Seite mit Vorsicht zu lesen, steht im Widerspruch zu der ausführlichen, 9.000 Wörter umfassenden Antwort von Consortium News, die die Anschuldigung widerlegt.

Consortium News wurde im November 28 Jahre alt, nachdem der verstorbene Enthüllungsreporter Robert Parry die Seite 1995 gegründet hatte. In diesen Jahren hat CN schätzungsweise 27.000 Artikel veröffentlicht.

In fast drei Jahrzehnten Journalismus fand NewsGuard nur sechs Artikel, die aufgrund der Verwendung von vier Wörtern und einer Phrase zu beanstanden waren. Die Wörter sind “verseucht”, “imperialistisch”, “Staatsstreich” und “Völkermord”, und der Ausdruck ist “falsche Flagge”. Das war’s.

Der NewsGuard hat jedoch nicht nur diese sechs Artikel markiert. Stattdessen wird jeder Artikel von Consortium News, der bis in die 1990er Jahre zurückreicht und heute im Internet zu finden ist, mit einer roten Markierung in Suchmaschinen und sozialen Medien verurteilt.

Wenn Sie die Browsererweiterung von NewsGuard auf Ihrem Computer installiert haben, werden Sie auch die rote Markierung neben der URL jedes Videos sehen, das CN Live! seit 2019 veröffentlicht hat, obwohl NewsGuard nie erwähnt hat, dass es ein Video von Consortium News überprüft hat. Die gesamte Geschichte dieser journalistischen Institution wurde als Verursacher von Unwahrheiten verurteilt, und Leser und Zuschauer werden gewarnt, sich von ihr fernzuhalten.

Die rote Markierung von NewsGuard erscheint bei dieser Google-Suche neben einem Artikel von Robert Parry aus dem Jahr 1999.

NewsGuard behauptet, Consortium News veröffentliche “falsche Inhalte”, weil es über einen von den USA unterstützten Putsch in Kiew im Jahr 2014 und über den allgegenwärtigen Einfluss des Neonazismus in der Ukraine berichtet habe. NewsGuard sagt, der Putsch habe nie stattgefunden, sondern sei eine “Revolution” gewesen, und der Neonazismus sei in dem Land vernachlässigbar.

Er wendet sich gegen das Wort “verseucht”, mit dem die Präsenz von Neonazis in der ukrainischen Regierung in Artikeln von Patrick Lawrence und John Pilger beschrieben wird. Es wendet sich gegen das Wort “Völkermord” in einem von der Los Alamos Study Group (CN) neu veröffentlichten Artikel und in dem Pilger-Artikel über die Tötungen im Donbass.

Er lehnte das Wort “Staatsstreich” in einem von Michael Brenner wiederveröffentlichten Artikel über den Sturz der ukrainischen Regierung und den Ausdruck “falsche Flagge” in einer von CN wiederveröffentlichten Kolumne von Caitlin Johnstone über die Unterdrückung von Beweisen durch die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) in Syrien ab.

NewsGuard hat offenbar den Haftungsausschluss übersehen, der unter all diesen Artikeln steht: Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und können, müssen aber nicht, die von Consortium News widerspiegeln. CN antwortete NewsGuard, dass es mit der Verwendung von “verseucht” oder “Völkermord” redaktionell nicht einverstanden sei, es aber den Autoren überlasse, diese Urteile zu fällen. Consortium News verteidigte jedoch vehement seine Berichterstattung über den Putsch und den Einfluss des Neonazismus.

NewsGuard’s Bewertung

NewsGuard beginnt seine Bewertung von Consortium News mit einer Warnung an die Leser, “mit Vorsicht vorzugehen”, als ob es gefährlich für ihren Verstand sei.

Er beschreibt CN als: “Eine Website, die über internationale Politik aus einer linken, anti-amerikanischen Perspektive berichtet und falsche Behauptungen über den Ukraine-Russland-Krieg und andere internationale Konflikte veröffentlicht hat”.

Wenn CN wirklich eine “Anti-US”-Website wäre, würde sie sich freuen, wenn die Dinge in den USA in Richtung eines steilen Niedergangs laufen würden. Sie würde außen- und innenpolitische Entscheidungen der US-Führung, die der Nation schaden, eher begrüßen als kritisieren.

Weil CN für eine gerechtere Gesellschaft und ein Ende der US-Aggression in ihrem Bestreben, die Welt zu dominieren, eintritt, möchte es, dass die USA ihre Bürger besser behandeln und im Ausland zu einem verantwortungsvolleren Bürger werden. Die oberste Aufgabe des Journalismus, die Regierung kritisch zu analysieren, macht einen nicht “antiamerikanisch”.

‘Imperialistisch’

“Die Kommentare auf der Website sind häufig kritisch gegenüber der Außenpolitik der USA und anderer westlicher Länder und bezeichnen diese oft als ‘imperialistisch'”, schrieb NewsGuard, wobei “imperialistisch” in Anführungszeichen steht. Weiter heißt es:

“Zum Beispiel ein Meinungsartikel vom Mai 2022 mit der Überschrift ‘Caitlin Johnstone: Wenn die USA den Frieden in der Ukraine wollten’, erklärt: Nazis zu bekämpfen, Demokratie zu schützen und Frieden zu stiften sind keine Dinge, die das US-Imperium im wirklichen Leben tut. Die USA sind das mit Abstand tyrannischste und mörderischste Regime der Welt, und sie riskieren bereitwillig das Leben aller Menschen auf der Erde, wenn es darum geht, die Herrschaft über den Planeten zu sichern.”

NewsGuard betrachtet dies als Beweis dafür, dass Consortium News “wiederholt falsche Inhalte veröffentlicht”.

Objektiv betrachtet haben die Vereinigten Staaten mehr Menschen in Militäraktionen getötet als jede andere Nation seit dem Zweiten Weltkrieg, und niemand kann behaupten, dass die USA nicht nach globaler Vorherrschaft streben, ob man dies nun befürwortet oder nicht.

Die Tatsache, dass die USA gegen den Willen der lokalen Bevölkerung in zahlreiche Länder einmarschiert sind (und mehrere davon besetzt haben), dass sie noch mehr Regierungen gestürzt haben und dass sie über Militärbasen auf der ganzen Welt verfügen, ist eine historische Tatsache.

Die Frage, ob die USA imperialistisch sind oder nicht, hängt davon ab, ob man glaubt, dass die Absichten der USA in den Annalen der Invasions- und Besatzungsmächte irgendwie einzigartig wohlwollend sind.

Keine Nazis und kein Putsch

Die beiden Hauptvorwürfe von NewsGuard gegen Consortium News lauten, dass es 2014 einen Putsch in Kiew gegeben habe und dass Neonazis in der Ukraine erheblichen Einfluss hätten.

NewsGuard forderte CN auf, beides zu korrigieren, und da dies nicht geschah, zog es CN Punkte ab, weil es versäumt hatte, “Fehler regelmäßig zu klären und zu korrigieren”.

In seiner 9.000 Wörter umfassenden Antwort wies CN mit zahlreichen Beweisen – die meisten davon von NewsGuard, grün-geprüften Quellen – darauf hin, dass NewsGuard im Irrtum war und seine Berichterstattung über die Ukraine korrigieren musste.

Consortium News hat heute seine Antworten zum Putsch und zur Frage des Neonazismus unter den Titeln “Evidence of US-Backed Coup in Kiev” und “On the Influence of Neo-Nazism in Ukraine” separat veröffentlicht.

Letzteres zeichnet die Geschichte der Verstrickung der USA und der CIA mit den ukrainischen Faschisten von 1948 bis in die Gegenwart nach. Der 3.490 Wörter umfassende Artikel stützt sich auf eine Studie der US-Regierung und erzählt die Geschichte von Mykola Lebed, einem hochrangigen Helfer des ukrainischen Faschistenführers Stepan Bandera aus dem Zweiten Weltkrieg, den die CIA nach New York City umgesiedelt hatte. Von dort aus organisierte er Propaganda- und Sabotageaktionen in der Sowjetukraine, die bis zur ukrainischen Unabhängigkeit im Jahr 1991 andauerten.

Der Artikel beschreibt dann die explosionsartige Zunahme der Unterstützung für Bandera in der Ukraine in den letzten 20 Jahren und die Rolle, die Neonazis beim Sturz der demokratisch gewählten ukrainischen Regierung im Jahr 2014 spielten, was damals von einer Vielzahl von Mainstream-Nachrichtenmedien, die von den Grünen überprüft wurden, ausführlich dokumentiert wurde.

Der Artikel dokumentiert auch die Duldung von Neonazis durch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenksy, der sogar einen Neonazi einlud, zusammen mit ihm vor dem griechischen Parlament zu sprechen, was bei ehemaligen griechischen Premierministern und anderen hohen Beamten für Aufruhr sorgte.

Nichtsdestotrotz beharrt NewsGuard weiterhin darauf, dass der Neonazismus in der Ukraine nur am Rande präsent ist, und beruft sich dabei auf niedrige Umfragewerte faschistischer Parteien – ein Argument, das selbst die stark antirussische Denkfabrik Atlantic Council als “Ablenkungsmanöver” bezeichnet. NewsGuard behauptet rundheraus: “Es gibt keine Beweise dafür, dass der Nationalsozialismus in der Ukraine erheblichen Einfluss hat”.

Die Rolle der Neonazis beim Putsch in Kiew im März 2014 wurde dann im zweiten Artikel ausführlich untersucht, einem 3.203 Wörter langen Beitrag, der die Rolle der USA bei der Unterstützung des verfassungswidrigen Regierungswechsels dokumentiert.

Es ist schwer vorstellbar, wie jemand diese angehäuften Beweise ignorieren und weiterhin darauf bestehen kann, dass der Neonazismus in der Ukraine unbedeutend ist und kein Putsch stattgefunden hat, es sei denn, man hat eine vorher festgelegte Position, die sich dem Beweis des Gegenteils widersetzt.

Maidan-Putsch in der Ukraine, 2014. (Wikipedia)

OPCW & Douma

NewsGuard wendet sich gegen die Verwendung des Begriffs “falsche Flagge” zur Beschreibung der Ereignisse im Damaszener Vorort Douma im Jahr 2018. Er verweist auf einen Artikel von Aaron Mate’ in The Nation und von WikiLeaks veröffentlichte Whistleblower-Beweise, aus denen hervorgeht, dass Berichte von OPCW-Inspektoren in Douma, die in Frage stellten, ob es überhaupt einen chemischen Angriff gab, von der OPCW unter Druck der USA unterdrückt wurden.

Gelöschte Abschnitte aus dem OPCW-Abschlussbericht über Douma wiesen darauf hin, dass eine Flasche, die angeblich Chlor enthielt, wahrscheinlich inszeniert war, um es so aussehen zu lassen, als sei sie von einem syrischen Flugzeug abgefeuert worden, berichtete The Nation. Auf der Grundlage dieser “Beweise” führten die USA Luftangriffe gegen Syrien durch.

In seiner Bewertung von Consortium News schrieb NewsGuard:

… weder die durchgesickerten OPCW-Dokumente noch der Nation-Artikel stützen die Behauptung des Consortium News-Artikels, dass es sich bei dem chemischen Angriff um einen “Vorfall unter falscher Flagge” handelte, bei dem die syrische Regierung für einen Angriff verantwortlich gemacht würde, den sie nicht begangen hat. Es gibt auch keine Beweise dafür, dass die OPCW Beweise vertuscht hat, die dem Abschlussbericht widersprechen, geschweige denn, dass eine solche Vertuschung auf ‘Diktat’ der US-Regierung erfolgte.”

Obwohl der genaue Begriff “Falsche Flagge” weder im Artikel von The Nation noch in den durchgesickerten OPCW-Dokumenten vorkommt, handelt es sich bei den beschriebenen Ereignissen in der Tat um einen Versuch, Beweise zu platzieren, um Syrien fälschlicherweise zu beschuldigen – die genaue Definition eines Ereignisses unter “falscher Flagge”. Beschrieben wird auch der Druck der USA, diese Informationen aus dem endgültigen OPCW-Abschlussbericht zu streichen, was sicherlich als “Vertuschung” angesehen werden kann.

Desinformation

Ein Markenzeichen der Desinformation ist es, eine Vielzahl von Beweisen zu ignorieren, die die eigene Position untermauern, und stattdessen beharrlich Unwahrheiten zu wiederholen, die sich in der öffentlichen Meinung festgesetzt haben.

Dies wurde zum Beispiel diesen Monat im National Press Club in Washington während einer Veranstaltung des Michael V. Hayden Center über den inhaftierten WikiLeaks-Herausgeber Julian Assange deutlich. Hayden ist der ehemalige Direktor der Central Intelligence Agency und der National Security Agency und sitzt im Beirat von NewsGuard.

Der Anwalt von Assange, Barry Pollack, erklärte den Zuhörern, dass Assange in der Anklageschrift nicht beschuldigt wird, einen Regierungscomputer gehackt zu haben, um geheime Dokumente zu stehlen, sondern dass er versucht hat, die Identität seiner Quelle, der Armee-Geheimdienstanalystin Chelsea Manning, zu verbergen. Die Anklageschrift macht deutlich, dass Manning bereits eine Sicherheitsfreigabe für den Zugang zu dem gesamten Material hatte, so Pollack.

Neben Pollack auf der Bühne saß Holden Triplett, ein ehemaliger FBI-Agent, der im Weißen Haus von Trump Direktor für Spionageabwehr im Nationalen Sicherheitsrat war. Er beschuldigte Assange sofort des “Hackens”, ungeachtet dessen, was Pollack gerade gesagt hatte. Triplett sagte mir später, er habe die Anklageschrift gelesen und wisse daher, was die Wahrheit sei. Sein Vorgehen spiegelte die Verwendung von Desinformationen wider, die sich in der Öffentlichkeit verfestigen und mit der Zeit als unbestreitbare Wahrheit akzeptiert werden.

Tripletts Vorgehen entsprach der Praxis der Desinformation durch die Regierung, so wie US-Geheimdienstmitarbeiter Journalisten mit Desinformationen füttern, um ein falsches Narrativ zu schaffen, das die Öffentlichkeit in die Irre führen und die tatsächlichen Geschehnisse vertuschen soll.

Durch solche psychologischen Operationen wurde die amerikanische Bevölkerung beispielsweise jahrelang in dem Glauben gelassen, dass die Vereinigten Staaten in Vietnam siegten, obwohl sie in Wirklichkeit verloren hatten, wie die Pentagon Papers bewiesen. Es folgten viele Beispiele für völlig falsche Geschichten, die in die Köpfe der Menschen eingepflanzt wurden, um Kriege zu beginnen und aufrechtzuerhalten, wobei die gefälschte Massenvernichtungswaffengeschichte im Irak vielleicht das berüchtigtste Beispiel ist.

Heute wird den Menschen der Krieg in der Ukraine vorgegaukelt. Manchmal geht es bei einem Psyop nicht darum, falsche Informationen einzufügen, sondern die Wahrheit wegzulassen. Dem amerikanischen Volk und damit auch den Menschen auf der ganzen Welt wurde zum Beispiel vorgegaukelt, dass ein unprovozierter russischer Verrückter den Krieg im vergangenen Februar begonnen hat.

Das liegt daran, dass ihnen absichtlich nicht gesagt wird, dass der Krieg in Wirklichkeit 2014 begann, nachdem der von den USA unterstützte Putsch in Kiew russischsprachige Menschen im Donbass dazu brachte, ihre Unabhängigkeit zu erklären, woraufhin die Putschregierung sie militärisch angriff.

Andere Fakten werden aus der Geschichte gestrichen, wie z. B. die von Russland vorgeschlagenen Verträge mit den USA und der NATO vom letzten Dezember, die Russlands Eingreifen in den ukrainischen Bürgerkrieg verhindert hätten.

So viele Menschen sind der Psychoanalyse unterworfen, dass es zu einer schwierigen Aufgabe wird, die Wahrheit zu sagen. Sie sind derjenige, der aus dem Takt gerät. Sie sind derjenige, der verrückt zu sein scheint, derjenige, der als Verbreiter von Desinformationen dargestellt wird.

Consortium News hat es sich seit 1995 zur Aufgabe gemacht, gegen solche psychologischen Operationen anzukämpfen, die die Amerikaner beherrschen (in einer “Psyopcracy”) und sie von allen möglichen Unwahrheiten überzeugen, wie z. B. von der Vorstellung, dass ihre Nation von humanitären und demokratischen Prinzipien in der Welt motiviert ist. Und dass es in der Ukraine keinen Putsch gegeben hat und Neonazismus kein Problem ist.

Wer ist NewsGuard?

Der ehemalige CIA- und NSA-Direktor Michael Hayden (links) im National Press Club in Washington im Dezember. (Joe Lauria)

NewsGuard hat sich im Jahr 2018 als Richter über die Glaubwürdigkeit von Nachrichtenorganisationen etabliert. Auf der Titelseite der Website von NewsGuard ist zu lesen, dass das Unternehmen “Partner” des Außenministeriums und des Pentagons sowie mehrerer großer Unternehmen wie Microsoft ist. Die Art dieser “Partnerschaften” ist nicht ganz klar.

NewsGuard ist ein privates Unternehmen, das sich vor den Verpflichtungen des Ersten Verfassungszusatzes schützen kann. Aber es hat Verbindungen zu ehemals hochrangigen US-Regierungsbeamten, zusätzlich zu seinen “Partnerschaften” mit dem Außenministerium und dem Pentagon.

Im Beirat von NewsGuard sitzen u. a. General Michael Hayden, der frühere Direktor der Central Intelligence Agency und der National Security Agency, Tom Ridge, der erste Direktor des US-Heimatschutzes, und Anders Fogh Rasmussen, ein ehemaliger Generalsekretär der NATO.

NewGuard sagt, seine

“Berater bieten NewsGuard Ratschläge und fachliche Kompetenz. Sofern nicht anders angegeben, spielen sie keine Rolle bei der Festlegung der Bewertungen oder der Nährwertkennzeichnung von Websites und haben keinen Einfluss auf die Leitung oder das Management der Organisation”.

Co-CEO zusammen mit dem ehemaligen Herausgeber des Wall Street Journal, Louis Gordon Crovitz, ist Steven Brill, der in den 1990er Jahren Brill’s Content herausgab, ein Magazin, das sich als Wachhund der Presse verstand.

NewsGuard ist eine regierungsnahe Organisation, die über Consortium News urteilt, das völlig unabhängig von Regierungen oder Unternehmen ist. NewsGuard erkennt die Unabhängigkeit von CN in seinem Urteil an.

Die Verbindungen von NewsGuard zur US-Regierung lassen vermuten, dass seine Aufgabe darin besteht, die Regierungsdarstellungen zu unterstützen und Beweise abzuwehren, die diese in Frage stellen, auch auf die Gefahr hin, seine eigene Position zu unterminieren.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Man kann ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

