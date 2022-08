Wie “Russophrenie” uns langsam in einen großen europäischen Krieg führt von Glenn Diesen

Der Autor und Überlebende des Holocausts Victor Klemperer identifizierte zwei unterschiedliche Sprachstile, die Hitlers Propaganda gegen die Juden ausmachten: entweder die “spöttische Verhöhnung” als minderwertige Rasse oder das “panische Schüren der Angst” vor deren Bedrohung für die Zivilisation.

Die antirussische Propaganda der vergangenen Jahrhunderte hat in ähnlicher Weise zwei widersprüchliche Positionen hervorgebracht – die Verhöhnung der Russen als unzivilisiertes und rückständiges Volk, das gleichzeitig aber eine unermessliche Bedrohung für Europa darstellt. Ein Zustand, der von einem Autor einst als “Russophrenie” beschrieben wurde: die Idee, dass Russland am Auseinanderfallen ist, gleichzeitig aber auch die Weltherrschaft übernehmen wird.

Russland soll hoffnungslos unfähig und schwach sein, aber gleichzeitig auch in der Lage, die Demokratien der Welt zu untergraben und ein globales Imperium wiederherzustellen. Moskau ist derart unwichtig, dass der Westen seine eigenen grundlegenden Sicherheitsinteressen nicht anerkennen oder berücksichtigen muss, während die 30 Mitgliedsstaaten der NATO gleichzeitig nach immer mehr Waffen rufen, um sich gegen die gefürchteten Russen zu verteidigen. Die Schwäche oder die Stärke eines Gegners – oder beides – zu übertreiben, ist eine Schlüsselkomponente der Propaganda, was ein offensichtliches Risiko von Fehlkalkulationen mit sich bringt, weil die tatsächlichen Fähigkeiten des Gegners nicht präzise eingeschätzt werden. Der Krieg in der Ukraine ist eine gute Fallstudie dieses Phänomens.

Die Übertreibung der russischen Stärken und Schwächen

Um noch mehr NATO, noch mehr Militärausgaben und noch mehr Eindämmung Russlands zu fordern, wird allgemein argumentiert, dass man die Bedrohung durch die Russen unterschätzt habe. Während des Kalten Krieges wurde fälschlicherweise argumentiert, dass die Sowjets gegenüber den USA einen riesigen Vorsprung bei der Raketenbewaffnung hätten, was den USA Anreize für zusätzliche Militärausgaben gab. Und auch nach dem Kalten Krieg haben sich die Osterweiterung und die Daseinsberechtigung der NATO weiterhin auf eine übertriebene russische Bedrohung verlassen.

Um ein energischeres Vorgehen gegenüber Russland zu fördern, wird jetzt argumentiert, wir hätten Moskaus Stärke überschätzt. In einem Artikel in The Atlantic wird beispielsweise argumentiert, dass “der Krieg in der Ukraine Russland als nicht so starke Macht entlarvt hat”. Weil die russische Armee “bisher nur 20 Prozent der Ukraine erobern konnte”, suggeriert der Artikel, es sei an der Zeit, sich von der Illusion zu verabschieden, dass Russland eine Großmacht ist. Diese Schlussfolgerung unterstützt eine noch härtere Position gegenüber Russland, im Gegensatz zum Argument von Henry Kissinger, dass Großmächte dem Frieden entgegenkommen müssen. Mit anderen Worten: noch mehr von derselben Politik, die Spannungen angeheizt und uns in diesen schrecklichen Konflikt gebracht hat.

Das falsche Narrativ vom russischen Scheitern in der Ukraine

Es besteht kein Zweifel, dass Russland in der Ukraine keinen schnellen Sieg erringen konnte. Russland stürmte in der Anfangsphase bis in die Außenbezirke von Kiew und versuchte, eine Einigung mit der ukrainischen Regierung zu erzwingen. Die territorialen Vorstöße Russlands wirkten sehr beeindruckend und deckten sich mit dem Narrativ eines allmächtigen Russlands. In Wirklichkeit waren diese Vorstöße auf dünne und anfällige Versorgungslinien angewiesen. Da keine diplomatische Einigung mit Kiew erzielt werden konnte, mussten diese Stellungen wieder aufgegeben werden.

Großbritannien und die USA überredeten Kiew anschließend dazu, die Friedensgespräche in Istanbul abzubrechen, woraufhin sich die Art der Kampfhandlungen grundlegend änderte. Der kollektive Westen versprach, alle erforderlichen Waffen bereitzustellen, wenn die Ukraine die Verhandlungen abbrechen und gegen Russland kämpfen würde. Washington hat sich zum Ziel gesetzt, Russland dauerhaft zu schwächen und vom Tisch der Großmächte zu verdrängen.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin kündigte ausdrücklich an, dass das Ziel der USA sei, “Russland in einem solchen Maße zu schwächen, dass es nicht mehr in einen Nachbarstaat einmarschieren kann”. Dieses Ziel steht im Einklang mit den Zielen, die sich die renommierte nachrichtendienstliche Denkfabrik RAND Corporation im Jahr 2019 gesetzt hat, um Moskau zu überfordern und zu Fall zu bringen: “Das ukrainische Militär blutet Russland bereits in der Donbass-Region aus – und umgekehrt. Die Bereitstellung von mehr US-Militärausrüstung und militärischer Beratung könnte Russland dazu veranlassen, seine direkte Beteiligung am Konflikt zu erhöhen, und damit steigt auch der Preis, den es dafür bezahlen muss.”

Die russische Hoffnung auf einen schnellen Sieg wich somit einem Zermürbungskrieg, bei dem Moskau darauf setzt, die ukrainische Armee aufzuzehren und zu zerstören. Die Zerreißprobe scheint nun bevorzustehen, wie der aktuelle Zusammenbruch der am stärksten befestigten Stellungen der Ukraine in Marjinka, Peski und Awdejewka zeigt.

Dieser Teil der Operation wird wahrscheinlich Ende August oder im Laufe des Septembers enden und sich in eine schnelle territoriale Vorwärtsbewegung verwandeln.

Aber ist es strategisch klug, diese Realität zu leugnen, um das Narrativ eines schwachen Russlands aufrechtzuerhalten? Das Narrativ einer unfähigen, erschöpften und demoralisierten russischen Armee, der bald die Munition ausgeht, wird seit März gespeist. Es gibt jedoch ein noch größeres Problem mit dem Narrativ, dass Russland seinen schwachen Nachbarn nicht besiegen kann, denn in Wirklichkeit ist die NATO indirekt ebenfalls gegen Russland in den Krieg gezogen. US-Brigadegeneral Joseph Hilbert sagte kürzlich, dass “das Dümmste, was die Russen getan haben, war, uns acht Jahre zur Vorbereitung zu geben”. Darüber hinaus hat der kollektive Westen seit dem Einmarsch Russlands im Februar 2022 immer modernere Waffen geliefert.



Ist Russland eine Großmacht?

Der amerikanische Politologe John Mearsheimer definierte eine Großmacht durch ihre “vernünftige Aussicht, sich aus eigener Kraft gegen den führenden Staat im System zu verteidigen”. Es scheint, dass Russland diesen Test bestanden hat, da der kollektive Westen jetzt alles, außer der Küchenspüle, in Bezug auf die Lieferung von militärischen Gütern, militärischen Geheimdienstinformationen und Wirtschaftssanktionen gegen Russland geworfen hat.