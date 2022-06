https://www.paulcraigroberts.org/2022/06/07/what-are-the-prospects-for-peace/

Wie sind die Aussichten auf Frieden?

Paul Craig Roberts



7. Juni 2022

Dies ist meine Antwort auf ein Interview heute Morgen mit Peace Dividend – https://peacedividend.us/paul-craig-roberts-what-now-are-the-prospects-for-peace/

Die amerikanische Kriegsmaschinerie besteht aus den Wirtschafts- und Machtinteressen des US-Militär-/Sicherheitskomplexes und der hegemonialen Ideologie der Neokonservativen. Erstere brauchen einen Feind, um die zügellose Macht der Sicherheitsbehörden und den Jahreshaushalt des Komplexes von 1.000 Milliarden Dollar zu rechtfertigen. Letztere glauben an eine außergewöhnliche und unentbehrliche USA, die Anspruch auf die Hegemonialmacht in der Welt haben. Da die politischen Wahlkampfspenden der Rüstungsindustrie die Kontrolle über die gewählten Vertreter ausüben und die Neokonservativen mit ihrer Wolfowitz-Doktrin die US-Außenpolitik maßgeblich bestimmen, gibt es keine Interessengruppen oder politischen Führer, die ihre Vorherrschaft in Frage stellen könnten. Das bedeutet, dass die Chancen auf Frieden gleich Null sind.

Wir werden in einen Atomkrieg geführt. Nachdem sie eine russische Militärintervention in der Ukraine provoziert haben, sind die USA und ihre NATO-Marionetten zu Kombattanten in dem Konflikt geworden, indem sie die Ukraine mit Waffen, Ausbildung und diplomatischer Unterstützung versorgten. Die USA und das Vereinigte Königreich rüsten die Ukraine nun mit Raketen aus, die für Angriffe auf den russischen Marinestützpunkt im Schwarzen Meer auf der Krim verwendet werden können. Sobald ein solcher Angriff erfolgt, befinden sich die USA und die NATO im Krieg mit Russland, eine Situation, die China durch die Besetzung Taiwans ausnutzen könnte.

Für den Frieden bedarf es eines oder mehrerer Ereignisse, die das Vertrauen der Neokonservativen in ihre Hegemonieideologie erschüttern und die Bereitschaft gewählter Amtsträger erschüttern, den Interessen des militärischen Sicherheitskomplexes weiterhin entgegenzukommen, oder er erfordert die Akzeptanz der US-Hegemonie durch Russland und China – eine unwahrscheinliche Aussicht.

Hätte der Kreml auf die ukrainische Provokation mit einer blitzschnellen Eroberung der gesamten Ukraine reagiert, hätten sich ein fassungsloses Europa und Washington anderen als den neokonservativen Stimmen geöffnet, und die gewählten Vertreter wären sich der Bedrohung durch einen ungezügelten Militär-/Sicherheitskomplex stärker bewusst geworden. Doch die begrenzte, langwierige russische Intervention bestärkte den Westen in seiner Auffassung, dass im Kreml nicht viel Kampfgeist vorhanden ist. Die jahrelange Duldung ständiger Provokationen durch den Kreml und die Duldung der vom Westen finanzierten Subversion innerhalb Russlands hat den Westen dazu gebracht, die von Russland erklärten roten Linien zu ignorieren. So erklärte der Kreml beispielsweise zu Beginn der begrenzten russischen Intervention in der Ukraine, dass alle, die sich für die Ukraine einsetzen, als Kombattanten behandelt würden. Doch keine westliche Regierung schenkte dem Beachtung. Selbst das militärisch ohnmächtige Dänemark schickt Waffensysteme in die Ukraine.

Es war ein strategischer Fehler des Kremls, anzunehmen, dass seine Operation begrenzt werden könnte. Die USA und der größte Teil Europas sind jetzt involviert. Die begrenzte und zeitaufwändige russische Intervention verschaffte dem Westen Zeit, um die russische Niederlage darzustellen und Waffenlieferungen zu organisieren. Sobald die Russen die Aufgabe abgeschlossen haben, die Ukrainer aus der Donbass-Region zu vertreiben, werden sie wahrscheinlich mit einer neuen ukrainischen Armee konfrontiert, die in der Westukraine aufgestellt wurde. Mit anderen Worten: Es ist unwahrscheinlich, dass das Ziel des Kremls, die Ukraine zu entmilitarisieren, durch eine teilweise Eroberung erreicht werden kann.

Es scheint klar zu sein, dass die Situation auf einen größeren Krieg ausgerichtet ist. Wie Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, sagte: “Die Reiter der Apokalypse sind gallig. Übersetzt mit Deepl.com

