How social networks became a ‘subsidiary’ of the FBI and CIA The US Congress last tried to grapple with what the country’s ballooning security services were up to nearly half a century ago. In 1975, the Church Committee managed to take a fleeting, if far from complete, snapshot of the netherworld in which agencies such as the Central Intelligence Agency (CIA), Federal Bureau of Investigations (FBI) and National Security Agency (NSA) operate.

Wie soziale Netzwerke zu einer “Tochtergesellschaft” von FBI und CIA wurden

von Jonathan Cook

20. Februar 2023



Die Twitter Files haben eine geheime Allianz zwischen dem Silicon Valley, den Geheimdiensten und dem politischen Establishment ans Licht gebracht

Der US-Kongress hat zuletzt vor fast einem halben Jahrhundert versucht, sich mit den Machenschaften der ausufernden Sicherheitsdienste des Landes auseinanderzusetzen.

Im Jahr 1975 gelang es dem Church-Ausschuss, eine flüchtige, wenn auch bei weitem nicht vollständige Momentaufnahme der Unterwelt zu machen, in der Agenturen wie die Central Intelligence Agency (CIA), das Federal Bureau of Investigations (FBI) und die National Security Agency (NSA) arbeiten.

Nach dem Watergate-Skandal stellten der Kongressausschuss und andere damit zusammenhängende Untersuchungen fest, dass die Nachrichtendienste des Landes über weitreichende Überwachungsbefugnisse verfügten und an einer ganzen Reihe illegaler oder verfassungswidriger Handlungen beteiligt waren.

Sie unterwanderten und ermordeten heimlich ausländische Staatsoberhäupter. Sie hatten Hunderte von Journalisten und viele Medien in aller Welt beeinflusst, um falsche Berichte zu verbreiten. Sie bespitzelten und infiltrierten politische und Bürgerrechtsgruppen. Und sie manipulierten den öffentlichen Diskurs, um ihre Macht zu schützen und auszuweiten.

In einer unwahrscheinlichen Wendung der Ereignisse hat ein Milliardär ein weiteres Fenster zu verdeckten Manipulationen durch die Sicherheitsdienste geöffnet

Senator Frank Church selbst warnte davor, dass sich die Macht der Geheimdienste jederzeit gegen das amerikanische Volk wenden könnte und kein Amerikaner mehr eine Privatsphäre hätte, so groß ist die Fähigkeit, alles zu überwachen … Es gäbe keinen Ort, an dem man sich verstecken könnte.

Seitdem haben sich die technologischen Möglichkeiten, in die Privatsphäre einzudringen, dramatisch verbessert, und die Reichweite der Geheimdienste hat sich, insbesondere nach dem 11. September, in einer Weise weiterentwickelt, die Church nie hätte vorhersehen können.

Aus diesem Grund ist die Einrichtung eines neuen Kirchenausschusses längst überfällig. Und schließlich könnte sich unter höchst umstrittenen Umständen und aus höchst parteiischen Gründen endlich eine Art Erweckung anbahnen.

Ein langwieriger Kampf innerhalb der Republikanischen Partei im letzten Monat um die Wahl von Kevin McCarthy zum neuen Sprecher des Repräsentantenhauses zwang ihn dazu, den Forderungen des rechten Flügels seiner Partei nachzugeben. Nicht zuletzt stimmte er der Einsetzung eines Ausschusses zu, der sich mit der so genannten “Bewaffnung” der Bundesregierung befassen soll.

Dieser trat letzte Woche zu seiner ersten Sitzung zusammen. Das Gremium erklärte, seine Aufgabe sei es, “die Politisierung des FBI und des Justizministeriums sowie die Angriffe auf die amerikanischen Freiheitsrechte” zu untersuchen.

Zuvor hatte der republikanische Abgeordnete Dan Bishop in einer Rede vor dem Repräsentantenhaus über den neuen Ausschuss gesagt, es sei an der Zeit, die “Fäulnis” in der Bundesregierung zu beseitigen: “Wir machen den tiefen Staat darauf aufmerksam. Wir kommen zu euch.”

Die Demokraten kritisieren den Ausschuss bereits als ein Instrument, das im Interesse des Staates eingesetzt werden soll.

Wachsende Befugnisse

Doch auch wenn der Ausschuss mit ziemlicher Sicherheit dazu benutzt werden wird, politische Rechnungen zu begleichen, könnte es ihm dennoch gelingen, einige der erschreckenden neuen Befugnisse zu beleuchten, die die Sicherheitsdienste seit dem Bericht des Church-Ausschusses erhalten haben.

Das Ausmaß, in dem diese Befugnisse zugenommen haben, sollte jedem klar sein. Die vom Whistleblower Edward Snowden vor einem Jahrzehnt veröffentlichten Dokumente zeigten die illegale Massenüberwachung im In- und Ausland durch die NSA. Und Julian Assanges Transparenzorganisation Wikileaks veröffentlichte Dossiers, die nicht nur US-Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan, sondern auch ein riesiges globales Hacking-Programm der CIA enthüllten.

Es ist bemerkenswert, dass sowohl Assange als auch Snowden schreckliche Konsequenzen erlitten haben, was ein Zeichen für die Macht der Sicherheitsbehörden sein könnte, Vergeltung an denjenigen zu üben, die ihre Macht herausfordern.

Snowden wurde ins russische Exil gezwungen, eines der wenigen Länder, die ihn nicht an die USA ausliefern können. Assange wurde inhaftiert, da die US-Behörden seine Auslieferung anstreben, damit er für den Rest seines Lebens in einem Hochsicherheitsgefängnis verschwinden kann.

Nun hat ein Milliardär in einer unwahrscheinlichen Wendung der Ereignisse ein weiteres Fenster zu verdeckten Manipulationen durch die Sicherheitsdienste geöffnet – dieses Mal in Bezug auf soziale Medienplattformen und den US-Wahlprozess. Die Hauptakteure sind dieses Mal das FBI und das Ministerium für Heimatschutz (DHS), das von der Regierung des ehemaligen Präsidenten George W. Bush nach den Anschlägen vom 11. September 2001 eingerichtet wurde.

Nachdem Elon Musk im vergangenen Jahr das soziale Netzwerk Twitter gekauft hatte, gewährte er einer Handvoll unabhängiger Journalisten Zugang zu dessen Unternehmensarchiven. In einer fortlaufenden Reihe von Untersuchungen, den so genannten Twitter Files, die als lange Threads auf der Plattform veröffentlicht werden, haben diese Journalisten herausgefunden, was unter den früheren Eigentümern von Twitter vor sich ging.

Die Quintessenz ist, dass die US-Sicherheitsbehörden nach der Wahl Trumps – unterstützt durch politischen Druck, insbesondere von der Demokratischen Partei – aggressiv in die Entscheidungsprozesse von Twitter eingedrungen sind. Andere große Social-Media-Plattformen scheinen ähnliche Vereinbarungen getroffen zu haben.

Ein “Nichtsnutz”?

Die Twitter Files deuten auf eine schnell entstehende, aber verborgene Partnerschaft zwischen staatlichen Geheimdiensten, Silicon Valley und traditionellen Medien hin, um die nationale Konversation in den USA – wie auch in weiten Teilen der übrigen Welt – zu manipulieren.

Die an dieser Allianz beteiligten Parteien rechtfertigen ihre Einmischung in die US-Politik – vor der Öffentlichkeit verborgen – als notwendige Reaktion auf den raschen Aufstieg eines neuen Populismus. Trump und seine Anhänger hatten die Republikanische Partei dominiert, und die populistische Linke unter der Führung von Senator Bernie Sanders hatte in begrenztem Umfang Einzug in die Demokratische Partei gehalten.

Die sozialen Medien erregten die besondere Besorgnis der Sicherheitsdienste, weil sie als das Vehikel angesehen wurden, das diese Welle der Unzufriedenheit in der Bevölkerung ausgelöst hatte. Einem Bericht in The Intercept zufolge bemerkte ein FBI-Beamter im vergangenen Jahr, dass “subversive Informationen in sozialen Medien die Unterstützung für die US-Regierung untergraben könnten”.

Es scheint, dass der nationale Sicherheitsstaat eine Allianz mit dem Big-Tech-Privatsektor als eine Möglichkeit ansah, die alte Garde der Politik zu schützen, insbesondere in der Demokratischen Partei. Figuren wie Präsident Joe Biden und die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, wurden als ein sicheres Paar angesehen, das die Legitimität eines turbogeladenen neoliberalen Kapitalismus und der immerwährenden Kriege, die das Lebenselixier der Geheimdienste waren, bewahren sollte.

Elon Musk, der Chef von Twitter, ist am 24. Januar 2023 in Kalifornien abgebildet (AFP)

Diese Partnerschaft hat allen Seiten gut getan. Für viele Liberale, die glauben, dass der Fortschritt am besten mit technologischen Mitteln erreicht werden kann, die auf sozialer Stabilität und politischem Konsens beruhen, ist das Silicon Valley die bevorzugte Karriere. Populismus und die damit einhergehende Polarisierung sind ihnen unangenehm.

Und sowohl die Sicherheitsdienste als auch die eher zentristischen Politiker der republikanischen und der demokratischen Partei wissen, dass sie in der Schusslinie der populistischen Politik für jahrzehntelange Misserfolge stehen: eine zunehmende Polarisierung des Wohlstands zwischen Arm und Reich, eine knarzende US-Wirtschaft, erschöpfte oder nicht vorhandene Sozialleistungen, die Fähigkeit der Reichen, politischen Einfluss zu kaufen, der ständige Verlust von Schätzen und Menschenleben in scheinbar sinnlosen Kriegen, die in weit entfernten Ländern geführt werden, und eine Medienlandschaft, die sich nur selten mit den Sorgen der einfachen Menschen befasst.

Anstatt sich auf die wirklichen Ursachen der wachsenden Wut und der Anti-Establishment-Stimmung zu konzentrieren, boten die Sicherheitsdienste den Politikern und dem Silicon Valley ein bequemeres Narrativ. Die Populisten – sowohl auf der Rechten als auch auf der Linken – artikulierten nicht ihre Frustration über ein versagendes politisches und wirtschaftliches System in den USA. Sie arbeiteten daran, soziale Unzufriedenheit zu säen, um die Interessen Russlands zu fördern.

In der Praxis dienten die Behauptungen über “russische Desinformation” lediglich dazu, die US-Politik weiter zu polarisieren.

Oder wie es im Protokoll einer DHS-Sitzung im vergangenen März hieß, lag der neue Schwerpunkt auf der Eindämmung “subversiver Daten, die dazu verwendet werden, einen Keil zwischen die Bevölkerung und die Regierung zu treiben”.

Diese Strategie erreichte ihren Höhepunkt mit “Russiagate”, einer jahrelangen beweislosen Hysterie, die von den Geheimdiensten und der Demokratischen Partei gefördert wurde. Die zentrale Behauptung war, dass Trump seine demokratische Rivalin Hillary Clinton bei den Präsidentschaftswahlen 2016 nur aufgrund von geheimen Absprachen mit Moskau und russischen Beeinflussungsmaßnahmen über soziale Medien besiegen konnte.

Wie bei einem Würfelspiel wurden nun alle Anzeichen für Fehlverhalten oder Kriminalität der Sicherheitsdienste oder systemisches Versagen der politischen Klasse der USA als “russische Desinformation” abgetan.

Snowdens Exil in Russland – die einzige Wahl, die ihm blieb – wurde benutzt, um seine Enthüllungen über die NSA zu diskreditieren. Und die Enthüllungen von Assange und Wikileaks über Kriegsverbrechen und Gesetzesverstöße durch die Geheimdienste wurden durch eine angebliche Zusammenarbeit mit “russischen Hackern” bei der Aufdeckung der Korruption in der Demokratischen Partei während der Wahl 2016 praktisch negiert.

In der Praxis dienten die Behauptungen über “russische Desinformation” lediglich dazu, die US-Politik weiter zu polarisieren.

Die durch die Twitter Files aufgeworfenen Schlüsselthemen – geheime Absprachen des Staates mit der Technologie- und Medienindustrie, Einmischung in die Wahlen sowie Manipulation und Ablenkung von Narrativen – wurden unter der politischen Parteinahme subsumiert und durch diese verdeckt.

Das Interesse an den Twitter Files war weitgehend auf die Rechte beschränkt. Die Demokraten haben die Enthüllungen meist reflexartig als “Nonsens” abgetan.



Klima der Angst

Vielleicht ist es ein Zufall, dass Musk sich seit seiner Übernahme von Twitter von einem Liebling der Liberalen – wegen seiner Tesla-Elektroautos – in einen Beinahe-Pariah verwandelt hat. Im Oktober dementierte die Regierung Biden Berichte, wonach sie angesichts der “zunehmend russlandfreundlichen Haltung” von Musk eine Überprüfung seiner Unternehmen im Hinblick auf die nationale Sicherheit erwäge. Sein Status als reichster Mann der Welt ist zusammen mit seinem Ruf rapide zusammengebrochen.

Die Ironie besteht darin, dass dieselben Sicherheitsbehörden, die die “Russiagate”-Hysterie angeheizt haben, nun in den Twitter-Dateien als Verursacher genau der Einmischung entlarvt werden, derer sie Moskau beschuldigten.

Während der Präsidentschaftswahlen 2016 soll Russland mit Trump konspiriert und ihn unterstützt haben, indem es soziale Medien als Waffe einsetzte, um Zwietracht zu säen und die US-Wählerschaft zu manipulieren. Eine anschließende offizielle Untersuchung durch Robert Mueller konnte diese Vorwürfe nicht bestätigen.

Stattdessen deuten die Twitter Files meiner Meinung nach darauf hin, dass nicht Russland, sondern das FBI, das DHS und die CIA – genau die Behörden, die behaupten, Russland bedrohe die politische Ordnung in den USA – aggressiv und heimlich versucht haben, die öffentliche Meinung in den USA zu beeinflussen.

Die Twitter Files legen nahe, dass der US-Sicherheitsstaat die eigentliche Bedrohung für die US-Demokratie darstellt, viel mehr als Russland. Das Klima der Angst, das diese Agenturen wegen angeblicher “russischer Desinformation” schürten, beeinflusste nicht nur die öffentliche Meinung, sondern verschaffte den Geheimdiensten einen noch größeren Einfluss auf die sozialen Mediennetzwerke und einen weiteren Freibrief für die Anhäufung größerer Befugnisse.

Staatliche Akteure entscheiden zunehmend darüber, wer sich in sozialen Medien äußern darf – selbst Trump wurde während seiner Amtszeit als Präsident gesperrt – und was gesagt werden darf. Diese Entscheidungen werden oft nicht zur Verhinderung von Straftaten oder zur Durchsetzung von Gesetzen oder gar zum Wohle der Allgemeinheit getroffen, sondern zur strengen Kontrolle des politischen Diskurses, um ernsthafte Kritik am Establishment zu marginalisieren.

Die Tatsache, dass die Absprachen zwischen Social-Media-Plattformen und diesen Agenturen im Geheimen stattfanden, ist selbst ein Hinweis auf die ruchlose Natur dessen, was vor sich geht.

Versteckter Druck

Die Twitter Files öffnen ein Fenster zu einem Phänomen, das sich in allen sozialen Netzwerken abzuspielen scheint.

Traditionell haben Liberale die Zensur in den sozialen Medien mit dem Argument verteidigt, dass es sich bei diesen Plattformen um private Unternehmen handelt, die tun können, was sie wollen. Ihr Verhalten stelle keinen Verstoß gegen den Schutz der Meinungsfreiheit nach dem ersten Verfassungszusatz dar.

Die Realität, die von den Twitter Files aufgedeckt wird, ist jedoch, dass die Netzwerke oft auf versteckten Druck reagieren, entweder direkt von der Bundesregierung oder über ihre Geheimdienste, indem sie das, was gesagt werden kann, einschränken. Wie in den Akten wiederholt festgestellt wurde, funktioniert Twitter, wie andere soziale Medien auch, weniger als privates Unternehmen, sondern eher als “eine Art Tochtergesellschaft des FBI”.

Im Jahr 2017, auf dem Höhepunkt der Russiagate-Panik, richtete das FBI eine Foreign Influence Task Force ein, deren Zahl bald auf 80 Agenten anschwoll. Ihre angebliche Aufgabe war es, mit den verschiedenen Netzwerken in Kontakt zu treten, um eine angebliche ausländische Einmischung in Wahlen zu verhindern.

Schon bald trafen sich Führungskräfte von Twitter regelmäßig mit hochrangigen FBI-Beamten und kommunizierten mit ihnen, während sie einen endlosen Strom von Forderungen nach der Löschung von Inhalten erhielten, um “russische Desinformation” zu verhindern. Auch die CIA scheint an den Treffen teilgenommen zu haben, und zwar unter dem Namen OGA oder “andere Regierungsbehörde”. Obwohl sich die Task Force mit ausländischer Einflussnahme befasste, wurde sie Berichten zufolge zu einem “Kanal für Berge von inländischen Moderationsanfragen, von Landesregierungen und sogar der örtlichen Polizei”.

Unter dem wachsenden Druck der Geheimdienste hinter den Kulissen und der Politiker in der Öffentlichkeit begannen die sozialen Netzwerke Berichten zufolge, mit Hilfe von Informationen der Sicherheitsdienste geheime schwarze Listen zu erstellen, um die Reichweite von Konten einzuschränken oder die Verbreitung von Themen zu unterbinden. Die Auswirkungen waren oft kaum zu übersehen, und Trump erklärte, er werde diese Praxis 2018 untersuchen.

Daraufhin bestritt die Twitter-Führung öffentlich, dass sie “Shadow Banning” praktiziere – ein Begriff für den Fall, dass Beiträge oder Konten schwer oder gar nicht auffindbar gemacht werden. Tatsächlich hatte Twitter einfach einen anderen Begriff für genau dasselbe System der Sprachunterdrückung erfunden. Sie nannten es “Sichtbarkeitsfilterung”.

Anstatt sich mit der Demokratischen Partei anzulegen … Twitter folgte “einem sklavischen Muster, Russland-Behauptungen nicht in Frage zu stellen”.

Diese Zensur wurde nicht nur gegen mutmaßliche Bot-Konten oder solche, die offensichtliche Fehlinformationen verbreiteten, eingesetzt. Sogar bedeutende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die befugt waren, sich zu einem Thema zu äußern, wurden insgeheim ins Visier genommen, wenn sie wichtige Erzählungen des Establishments in Frage stellten.

Der Stanford-Epidemiologe Jay Bhattacharya litt beispielsweise während der Covid-19-Pandemie unter “Sichtbarkeitsfilterung”, nachdem er kritisiert hatte, dass Abriegelungen Kindern Schaden zufügen. Er wurde auf eine “schwarze Trendliste” gesetzt.

Angesichts der jüngsten Massenentlassungen bei Twitter war Middle East Eye nicht in der Lage, das Unternehmen zu kontaktieren, um eine Stellungnahme zu diesen und anderen Anschuldigungen in den Twitter Files zu erhalten. Die CIA hatte bei Redaktionsschluss noch nicht geantwortet, während das FBI eine Antwort schickte, in der es hieß: “Die Korrespondenz zwischen dem FBI und Twitter ist nichts weiter als ein Beispiel für unsere traditionellen, langjährigen und fortlaufenden Beziehungen zwischen der Bundesregierung und dem privaten Sektor … Wie aus der Korrespondenz hervorgeht, stellt das FBI dem privaten Sektor wichtige Informationen zur Verfügung, damit dieser sich und seine Kunden schützen kann.”

Andere führende Ärzte, die die Orthodoxie der Regierung in Frage stellten, wurden ebenfalls von Twitter ins Abseits gedrängt, so die Akten, oft unter direktem Druck des Weißen Hauses oder von Lobbyisten der Impfstoffhersteller.

Das prominenteste Opfer des Twitter-Zensurregimes war jedoch Trump selbst. Er wurde am 8. Januar 2021 gesperrt, obwohl sich die Mitarbeiter hinter den Kulissen darauf geeinigt haben sollen, dass sie eine solche Entscheidung nicht auf einen direkten Verstoß gegen ihre Regeln stützen können.

Russischer “Einfluss

Die Auswirkungen von “Russiagate” zogen Twitter tiefer in die Umarmung der Sicherheitsdienste hinein. Anfang 2018 legte der republikanische Abgeordnete Devin Nunes dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses ein als Verschlusssache eingestuftes Memo vor, in dem angebliche Missbräuche des FBI bei der Überwachung einer mit Trump verbundenen Person beschrieben wurden.

Das FBI soll sich auf das sogenannte Steele-Dossier gestützt haben, das zum Teil von Clinton und der Demokratischen Partei finanziert worden war, von den Medien aber zunächst als unabhängige, geheimdienstlich geführte Untersuchung dargestellt wurde, die geheime Absprachen zwischen Trumps Team und Moskau belegte.

Die Nachricht über das Memo löste in den sozialen Medien einen Sturm unter den Trump-Anhängern aus, der einen viralen Hashtag auslöste: #ReleaseTheMemo. Die Behauptungen von Nunes wurden fast zwei Jahre später durch eine Untersuchung des Justizministeriums bestätigt. Dennoch beeilten sich damals demokratische Politiker und die Medien, das Memo ins Lächerliche zu ziehen, und bezeichneten jede Forderung nach seiner Veröffentlichung als “russische Einflussnahme”.

Der Druck auf Big Tech wurde erhöht. Twitters eigene Untersuchungen konnten keine russische Beteiligung feststellen, was darauf hindeutet, dass der Hashtag organisch verbreitet wurde, angetrieben von VITs – Very Important Tweeters.

Aber die Führungskräfte von Twitter waren nicht in der Stimmung für einen Kampf. Anstatt sich mit der Demokratischen Partei anzulegen – und höchstwahrscheinlich auch mit dem FBI, das durch die Enthüllungen des Memos beunruhigt war – folgte Twitter “dem sklavischen Muster, Russland-Behauptungen nicht zu widerlegen”, so Matt Taibbi, einer der Journalisten, die an den Twitter Files gearbeitet haben.

Bald wurde Russland von den großen Medien für jeden peinlichen Hashtag verantwortlich gemacht, der viral ging, wie #SchumerShutdown, #ParklandShooting und #GunControlNow. Als die Kampagne der Russiagate-Behauptungen zunahm, geriet Twitter unter immer größeren Handlungsdruck. Im Jahr 2017 wurden etwa 2.700 Konten, die als potenziell verdächtig eingestuft wurden, manuell überprüft. Die große Mehrheit wurde gelöscht. Twitter hat 22 Konten als mögliche russische Konten gesperrt, während bei weiteren 179 Konten “mögliche Verbindungen” zu diesen Konten festgestellt wurden.

Demokratische Politiker waren empört und beriefen sich offenbar auf Geheimdienstquellen, um ihre Behauptung zu untermauern, dass die sozialen Medien von russischen Bots überschwemmt würden. Twitter reagierte daraufhin mit der Einrichtung einer “Russland-Task-Force”, die weitere Untersuchungen anstellte, aber auch hier keine Beweise für eine russische Beeinflussungskampagne fand. Es wurden lediglich ein paar einsame Poster identifiziert, die wenig Geld für Anzeigen ausgaben.

Nichtsdestotrotz geriet Twitter in eine PR-Krise und wurde von Politikern und etablierten Medien der Untätigkeit beschuldigt. Der Kongress drohte mit drakonischen Gesetzen, die Twitter die Werbeeinnahmen entziehen würden. Twitters Unfähigkeit, russische Einflusskonten zu finden, führte zu einer Anschuldigung von Politico: “Twitter löschte Daten, die für die Russland-Untersuchungen möglicherweise entscheidend waren.” Die ursprüngliche Untersuchung der 2.700 Konten durch Twitter führte zu haarsträubenden Behauptungen in den Medien, dass ein “neues Netzwerk” russischer Bots entdeckt worden sei.

Inmitten dieses Feuersturms änderte Twitter plötzlich seinen Kurs und erklärte öffentlich, dass es Inhalte “nach eigenem Ermessen” entfernen würde – aber in Wahrheit war es viel schlimmer als das. Wie Taibbi in einem der Twitter Files berichtet, beschloss das Unternehmen privat, alles zu entfernen, was “von den US-Geheimdiensten als staatlich geförderte Einheit identifiziert wurde, die Cyberoperationen durchführt”.

Twitter geriet zunehmend in Bedrängnis. In einer im letzten Monat veröffentlichten Twitter-Akte wird behauptet, dass eine prominente Online-Lobby namens Hamilton 68 – mit Verbindungen zu den Geheimdiensten – einen “Betrug” mit russischen Desinformationen begangen habe.

Die Website sorgte für endlose Schlagzeilen in den US-Medien, nachdem sie behauptet hatte, eine russische Beeinflussungskampagne in den sozialen Medien aufgedeckt zu haben, an der Hunderte von Nutzern beteiligt waren. Die Medien veröffentlichten diese Behauptungen als Beweis dafür, dass die sozialen Netzwerke von russischen Bots überschwemmt wurden. Die Mitarbeiter von Hamilton 68 wurden sogar eingeladen, vor hochrangigen Kongresspolitikern auszusagen.



Die Alliance for Securing Democracy (ASD), die Hamilton 68 und das Nachfolgeprogramm Hamilton 2.0 beherbergte, gab als Reaktion auf die Twitter-Dateien ein “Faktenblatt” heraus, in dem sie die Anschuldigungen bestritt und darauf hinwies, dass ihre Daten von den Medien und Gesetzgebern “durchweg missverstanden oder falsch dargestellt” worden seien, trotz “umfangreicher Bemühungen, Missverständnisse zu dieser Zeit zu korrigieren”. Der ASD merkte an, dass er nie behauptet habe, dass alle Bots russisch seien, aber dass er einige überwachte, bei denen dies der Fall gewesen sein könnte.

Bemerkenswert ist, dass Hamilton 68 von einem ehemaligen hochrangigen FBI-Beamten geleitet wurde. Die Führungskräfte von Twitter haben sich nicht öffentlich gegen den Medienansturm gewehrt und wurden abgewimmelt, als sie versuchten, ihre Bedenken unter vier Augen mit Reportern zu besprechen.



FBI-Bauchnabel

Ein Zeichen dafür, wie eng die Beziehung zwischen dem FBI und Twitter geworden war, war die Einstellung von James Baker, dem ehemaligen Top-Anwalt des FBI, als Rechtsberater durch Twitter. Baker war eine der zentralen Figuren bei den Bemühungen, ein – inzwischen ebenfalls diskreditiertes – Bild von geheimen Absprachen zwischen Trump und Moskau zu zeichnen.

Viele andere, die das FBI verließen, wechselten direkt zu Twitter. Dazu gehörte Dawn Burton, die ehemalige stellvertretende Stabschefin von FBI-Chef James Comey, die die Russiagate-Untersuchung eingeleitet hatte. Sie wurde 2019 Strategiechefin von Twitter.

Ähnliche Verbindungen bestanden zu den britischen Sicherheitsdiensten. Twitter stellte Gordon MacMillan als seinen obersten redaktionellen Berater für den Nahen Osten ein. Es handelte sich um eine Teilzeitstelle, da er gleichzeitig in der 77. Brigade, der psychologischen Kriegsführungseinheit des britischen Militärs, diente.

James Baker, ehemaliger stellvertretender Chefsyndikus von Twitter, sagt bei einer Anhörung vor dem Ausschuss für Aufsicht und Rechenschaftspflicht des Repräsentantenhauses in Washington am 8. Februar 2023 aus (AFP)

Im Jahr 2020, als sich die Pandemie ausbreitete, sahen andere Regierungsbehörden ihre Chance, eine parallele Kampagne gegen Twitter zu führen, die sich auf Chinas angebliche Bemühungen zur Verbreitung von Covid-19-Desinformationen konzentrierte. Ein nachrichtendienstlicher Zweig des Außenministeriums, das Global Engagement Center, behauptete unter Verwendung von Daten der Bundesregierung, dass 250.000 Twitter-Konten “chinesische Propaganda” verbreiteten, um wieder einmal Unruhe zu stiften. Zu diesen Konten gehörten auch das kanadische Militär und CNN.

E-Mails zwischen Twitter-Führungskräften zeigen, dass sie ihre eigenen Ansichten darüber hatten, was die Kampagne zu erreichen hoffte. Beamte des Außenministeriums wollten sich in das Konsortium von Behörden wie dem FBI und dem DHS, die Twitter-Inhalte löschen dürfen, “einfügen”.

Es ist bezeichnend, dass Twitter sich gegen die Einbeziehung des Außenministeriums aussprach – und zwar in einer Weise, die in starkem Kontrast zu seinem Vorgehen gegenüber dem FBI und dem DHS stand. Das Außenministerium wurde von den Führungskräften als “politischer” und “trumpscher” angesehen.

Als Twitter sich immer mehr zurückzog, versuchten sogar hochrangige US-Politiker, sich einzuschalten

Schließlich wurde vorgeschlagen, dass das FBI als “Bauchnabel” dienen sollte, über den das Silicon Valley andere Regierungsbehörden auf dem Laufenden halten würde. Das Ergebnis, so die Akten, war, dass Twitter “Anfragen von jeder erdenklichen Regierungsstelle entgegennahm”, und das oft in großen Mengen. Die Plattform lehnte fast nie Anfragen ab, Konten zu löschen, die als russische Bots beschuldigt wurden.

Als Twitter sich immer mehr zurückhielt, versuchten sogar hochrangige US-Politiker, sich in die Sache einzumischen. Adam Schiff, der damalige Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, verlangte, dass ein Journalist, den er nicht mochte, deplattiert wird. Obwohl Twitter solchen Bitten nur widerwillig nachkam, wurden einige Konten “deplametrisiert”.

Als die Wahlen im Jahr 2020 näher rückten, wurde der Strom der Anfragen von Sicherheitsdiensten zu einer Flut, die Twitter zu überschwemmen drohte. Viele hatten nichts mit ausländischer Einflussnahme zu tun – dem angeblichen Ziel der FBI-Taskforce. Stattdessen scheinen die Eingaben oft inländische Konten betroffen zu haben. Sie betrafen selten Gesetzesverstöße oder Terrordrohungen – vermutlich das Hauptinteresse des FBI -, sondern konzentrierten sich stattdessen auf viel weniger gut definierte Verstöße gegen die “Nutzungsbedingungen” von Twitter.

Häufig wurden Konten “digital exekutiert”, nicht weil es sich bei den Äußerungen nachweislich um Desinformation handelte, sondern weil Tweets politische Grenzen überschritten: indem sie auf ein Neonazi-Problem in der Ukraine hinwiesen oder dem venezolanischen Staatschef Nicholas Maduro oder dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu viel Sympathie entgegenbrachten.

Laptop-Enthüllungen

Die Sicherheitsdienste, die einst in Big Tech eingebettet waren, haben Berichten zufolge ihre Befugnisse genutzt, um die nationale Diskussion über die Präsidentschaftswahlen 2020 verdeckt zu beeinflussen.

Die bisher vielleicht größte Einzelenthüllung, die den Verdacht der Rechten bestätigt, ist, dass soziale Medien und staatliche Sicherheitsbehörden eine Rolle bei der Unterdrückung der sogenannten Hunter-Biden-Laptop-Geschichte Wochen vor der Wahl 2020 gespielt haben.

Im Vorfeld der Wahl bereitete die FBI-Taskforce den Boden vor, indem sie gegenüber Führungskräften des Silicon Valley behauptete, dass Russland versuchen würde, gehackte Informationen “abzuladen”, um dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten Biden zu schaden. Dies war angeblich eine Wiederholung der Wahl von 2016, als die Veröffentlichung interner E-Mails der Demokratischen Partei der damaligen Kandidatin Hillary Clinton schadete.

Nach der Wahl Trumps beruhte ein Großteil der “Russiagate”-Behauptungen auf den beweislosen Behauptungen der Sicherheitsdienste, dass diese peinlichen E-Mails, die auf politische Korruption in der Führung der Demokratischen Partei hinwiesen, von Russland gehackt worden seien.

Beweise, die auf eine andere Erklärung hindeuten – dass die E-Mails von einem verärgerten Insider weitergegeben wurden – wurden weitgehend ignoriert. Die durch die Geschichte ausgelöste Aufregung verdeckte die Tatsache, dass die E-Mails und ihre vernichtenden Enthüllungen über die Demokratische Partei nur allzu real waren.

Aufgrund der Warnungen der Nachrichtendienste blockierten die Plattformen der sozialen Medien in aller Eile die Hunter-Biden-Laptop-Story, in der problematische Verbindungen zwischen der Familie Biden und ausländischen Beamten in der Ukraine behauptet wurden. Die Beamten von Joe Biden bestritten jegliches Fehlverhalten des damaligen Präsidentschaftskandidaten, während Hunter selbst ausweichend dazu Stellung nahm, ob der Laptop ihm gehörte. Die Geschichte, die von der rechtsgerichteten New York Post aufgedeckt wurde, wurde von Dutzenden ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter sofort als russische Beeinflussungsaktion bezeichnet.

In Wahrheit wusste das FBI jedoch schon fast ein Jahr vor Bekanntwerden der Geschichte, dass der Laptop Hunter Biden gehörte und dass die darauf befindlichen Informationen wahrscheinlich weder gefälscht noch gehackt worden waren. Ein Besitzer eines Computerladens in Delaware, den Hunter Biden gebeten hatte, seinen Laptop zu reparieren, hatte dem FBI seine Bedenken mitgeteilt. Die Behörde hatte das Gerät sogar beschlagnahmt.

Die sozialen Netzwerke unternahmen den noch nie dagewesenen Schritt, die Verbreitung der Geschichte auf ihren Plattformen zu blockieren, was sich möglicherweise auf den Ausgang der Wahlen 2020 ausgewirkt hat

Diese Kette von Ereignissen wirft die Frage auf, ob das FBI beschlossen hat, den Auswirkungen der Laptop-Geschichte, die Joe Bidens Wahlchancen im Jahr 2020 bedrohte, zuvorzukommen, bevor die rechtsgerichtete Presse sie veröffentlichen konnte. Es scheint, dass sie die Medien, einschließlich der sozialen Netzwerke, so manipulierten, dass sie davon ausgingen, dass jede Geschichte, die Biden vor der Wahl schadet, russische Desinformation ist.

Big Tech hatte zu diesem Zeitpunkt andere Gründe, die Geschichte für wahrscheinlich wahr zu halten. Die New York Post hatte die üblichen Überprüfungen durchgeführt. Andere Reporter bestätigten bald, dass die Informationen von Hunter Bidens Laptop stammten.

Dennoch akzeptierte Twitter eilig die Behauptung, die Geschichte verstoße gegen seine Richtlinien gegen die Veröffentlichung von gehacktem Material, und schloss sich der Behauptung des FBI an, es handele sich um russische Desinformation. Andere, wie Mark Zuckerberg von Facebook, akzeptierten die Behauptungen des FBI ebenfalls im Vertrauen, wie er später zugab.

Die sozialen Netzwerke unternahmen den noch nie dagewesenen Schritt, die Verbreitung der Geschichte auf ihren Plattformen zu blockieren, was sich auf den Ausgang der Wahlen 2020 hätte auswirken können – etwas, das von großen Teilen der republikanischen Rechten als Verbrechen gegen die Demokratie und von vielen Anhängern der Demokratischen Partei als bedauerliche Notwendigkeit zur Verteidigung der demokratischen Ordnung angesehen wird.

Psychologische Kriegsführung

Die Absprachen zwischen sozialen Medienplattformen und dem US-Sicherheitsstaat im Zusammenhang mit Russiagate waren kein Einzelfall. Den Akten zufolge erteilte Twitter dem Pentagon entgegen seinen eigenen Richtlinien eine Sondergenehmigung für die Einrichtung von Konten, um “psychologische Online-Beeinflussungsmaßnahmen” durchzuführen.

Twitter unterstützte das Militär dabei, 52 gefälschte arabischsprachige Konten “auf die weiße Liste” zu setzen, um “bestimmte Nachrichten zu verstärken”. Diese Konten förderten die militärischen Ziele der USA im Nahen Osten, einschließlich Nachrichten, die den Iran angriffen, den von den Saudis geführten Krieg im Jemen unterstützten und behaupteten, dass US-Drohnenangriffe nur Terroristen treffen.

Im Mai 2020 hatte Twitter Dutzende weiterer Konten entdeckt, die das Pentagon nicht bekannt gegeben hatte und die auf Russisch und Arabisch zu Themen wie Syrien und dem Islamischen Staat twitterten. Lee Fang, einer der Journalisten, die an den Twitter Files gearbeitet haben, sagt dazu: “Viele E-Mails aus dem Jahr 2020 zeigen, dass hochrangige Twitter-Führungskräfte sehr wohl über das riesige Netzwerk von Fake-Accounts und verdeckter Propaganda [des Verteidigungsministeriums] Bescheid wussten und die Accounts nicht sperrten.”

Andere Untersuchungen haben ein umfangreiches Propagandanetzwerk des Pentagons in anderen sozialen Medien wie Facebook und Telegram aufgedeckt.

Twitters Nachsicht mit diesen verdeckten Pentagon-Konten steht in starkem Kontrast zu seinem Umgang mit Medien und Personen, die beschuldigt werden, mit Ländern in Verbindung zu stehen, die von der US-Regierung als feindliche Staaten betrachtet werden. Dazu gehören auch westliche Dissidenten, Journalisten und Akademiker, denen vorgeworfen wird, für russische, chinesische, iranische oder venezolanische Medien zu arbeiten.

Nach Recherchen der Medienbeobachtungsgruppe FAIR verschleiert Twitter weiterhin die staatlichen Zugehörigkeiten von Konten, die von der US-Regierung finanziert werden, einschließlich derer, die ihre Propagandaziele in der Ukraine und anderswo unterstützen. FAIR konnte keine Beispiele für Konten finden, die als “dem Staat der Vereinigten Staaten nahestehende Medien” gekennzeichnet sind, und auch keine, die in Großbritannien oder Kanada als solche gekennzeichnet sind.

Die Gruppe kam zu dem Schluss: “Twitter ermöglicht es US-Propagandaseiten, den Anschein von Unabhängigkeit auf der Plattform aufrechtzuerhalten, was eine stillschweigende Bestätigung der Soft Power und der Einflussnahme der USA darstellt … Twitter dient als aktiver Teilnehmer an einem laufenden Informationskrieg.”



Dichter Schleier der Geheimhaltung

Nachdem die Twitter Files im Dezember aufgetaucht waren, reagierte das FBI, indem es sich nicht mit dem Wahrheitsgehalt der Dokumente befasste, sondern das gleiche Spiel wie zuvor spielte. Es beschuldigte die beteiligten Journalisten, “Verschwörungstheorien” und “Fehlinformationen” zu verbreiten, um “die Behörde zu diskreditieren”.

Hillary Clinton, die Doyenne des demokratischen Parteiestablishments, macht weiterhin russische Desinformation für die Misere ihres Landes verantwortlich.

Die Wahrheit ist, dass sowohl die Sicherheitsdienste als auch das politische Establishment viel zu viel in ihre derzeitigen, geheimen Vereinbarungen mit den sozialen Netzwerken investiert haben, als dass sie einer Änderung zustimmen würden.

Und der Druck, dies zu tun, wird wahrscheinlich nicht zunehmen, während die USA weiterhin von einer Krise in die nächste taumeln: vom “Krieg gegen den Terror” über die Trump-Präsidentschaft und die Covid-19-Pandemie bis hin zur russischen Invasion in der Ukraine. All diese Krisen sind – auf unterschiedliche Art und Weise – das Erbe politischer Entscheidungen, die von denselben Akteuren getroffen wurden, die sich nun der Überprüfung und Kontrolle entziehen.

Diese Krisen liefern nicht nur den Vorwand für Untätigkeit, sondern auch für eine immer engmaschigere Überwachung des digitalen öffentlichen Raums durch den Staat – und zwar nicht transparent, sondern unter einem dichten Schleier der Geheimhaltung.

Wie Church bereits vor fast einem halben Jahrhundert warnte, besteht die größte Bedrohung für die USA darin, dass ihre Sicherheitsbehörden ihre enormen Befugnisse nach innen, gegen die amerikanische Öffentlichkeit, richten könnten. Und genau diesen Prozess dokumentieren die Twitter Files.

Sie zeigen, dass die Geheimdienste ihre Hauptaufgabe – den Schutz der amerikanischen Öffentlichkeit vor ausländischen Bedrohungen – inzwischen so umdefiniert haben, dass sie die amerikanische Öffentlichkeit selbst als Teil dieser Bedrohung betrachten.

Im Jahr 2021 bestand eine der ersten Prioritäten der Biden-Regierung darin, eine Nationale Strategie zur Bekämpfung inländischer Bedrohungen vorzustellen. Übersetzt mit Deepl.com



