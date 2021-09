Es ist eine erzwungene und trügerische “Sicherheit”, da dieses zionistische Besatzer-Regime niemals sicher sein wird!



How many more Palestinians must die for the sake of Israel’s ‘security’? A major Israeli army campaign is taking social media by storm. The unstated aim of the “#Untie_Our_Hands” initiative is the desire to kill, with no accountability, more Palestinian protesters at the nominal border with the Gaza Strip.

Bild: Israeli forces take a Palestinian into custody at Damascus Gate in Jerusalem on June 10, 2021 [Eyad Tawil/Anadolu Agency]



Wie viele Palästinenser müssen noch für Israels “Sicherheit” sterben?

Von Ramzy Baroud

7. September 2021

Eine groß angelegte Kampagne der israelischen Armee erobert die sozialen Medien im Sturm. Das unausgesprochene Ziel der Initiative “#Untie_Our_Hands” ist der Wunsch, weitere palästinensische Demonstranten an der nominellen Grenze zum Gazastreifen zu töten, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Anlass für die Kampagne war die Tötung des israelischen Scharfschützen Barel Hadaria Shmueli, der Berichten zufolge am 21. August auf der palästinensischen Seite des Zauns erschossen wurde.

Meine unmittelbare Frage lautet: Was wollen die israelischen Soldaten noch? Sie haben bereits mehr als 300 unbewaffnete palästinensische Demonstranten getötet und Tausende weitere während der von den Palästinensern als “Großer Marsch der Rückkehr” bezeichneten Proteste zwischen 2018 und 2020 am Gazastreifen-Zaun verwundet und verstümmelt. Und sie haben dies ungestraft getan. Niemand “bindet ihnen die Hände”.

Dieser “Marsch” wird jetzt erneut durchgeführt, allerdings oft nachts. Frustrierte palästinensische Jugendliche versammeln sich zu Tausenden, skandieren anti-israelische Besatzungsparolen und werfen mitunter Steine auf israelische Scharfschützen, die in fast einer Meile Entfernung stationiert sind.

Monate nach dem letzten israelischen Angriff auf den Gazastreifen – einem relativ kurzen, aber dennoch tödlichen Krieg zwischen dem 10. und 21. Mai – hat sich der erdrückende Status quo in dem belagerten Streifen nicht geändert: die hermetische Belagerung unter israelischer Führung, die Scharfschützen, die gelegentlichen nächtlichen Bombardements, die verheerende Arbeitslosigkeit, die Abriegelungen und der Mangel an allem, von sauberem Wasser über Zement bis hin zu Krebsmedikamenten. All das ist immer noch tägliche Realität.

Es sollte daher nicht überraschen, dass die Palästinenser in Gaza, insbesondere die Jugend, dringend eine Plattform brauchen, um ihre berechtigte Wut über das anhaltende Elend zum Ausdruck zu bringen. Daher auch die erneuten Massenproteste am Zaun.

Israelische Politiker und Medien übertreiben absichtlich die “Bedrohung” für Israels Sicherheit, die von den Demonstranten im Gazastreifen ausgeht. Sie sprechen von “Brandbomben”, als handele es sich um 500-Pfund-Bomben, die von Kampfjets abgeworfen werden. Sie fürchten sich vor der Aussicht, dass Kinder aus dem Gazastreifen “die Grenze durchbrechen”, eine Anspielung auf die Zäune, die Israel willkürlich um den Gazastreifen errichtet hat, ohne sich an die von den Vereinten Nationen anerkannte Waffenstillstandslinie zu halten.

Diese Panikmache ist wieder voll im Gange. Der tödliche Schuss eines israelischen Scharfschützen bietet den Politikern in Israel die Gelegenheit, sich den Wählern als Verteidiger der Armee und als Verfechter der israelischen “Sicherheit” zu präsentieren. Es findet eine politische Hexenjagd gegen diejenigen statt, die angeblich “die Hände unserer Truppen fesseln”.

Dieselbe Behauptung wurde 2019 von Naftali Bennett aufgestellt, lange bevor er Israels Premierminister wurde. “Der Oberste Gerichtshof fesselt die Hände der Truppen [der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte]”, behauptete er, bevor er versprach, “die IDF vom Obersten Gerichtshof zu befreien.”

Ein Jahr zuvor hatte Bennett genauer erläutert, wie er die palästinensischen Proteste am Gaza-Zaun beenden will. In einem Interview mit dem israelischen Armeeradio antwortete er auf die Frage, was er tun würde, wenn er Verteidigungsminister des Landes wäre: “Ich würde nicht zulassen, dass Terroristen jeden Tag die Grenze aus dem Gazastreifen überqueren… und wenn sie es doch tun, sollten wir schießen, um sie zu töten. Terroristen aus dem Gazastreifen sollten nicht nach Israel einreisen… Genau wie im Libanon, in Syrien oder anderswo sollten wir schießen, um zu töten.”

Die Betonung des “Tötens” als Reaktion auf jede Form palästinensischer Proteste scheint der gemeinsame Nenner zwischen israelischen Beamten, hohen Armeeoffizieren und einfachen Soldaten zu sein. Letztere, die hinter der Social-Media-Kampagne stehen, scheinen ihre Zeit am Gaza-Zaun zu genießen. Nach eigenen Angaben verfolgen die Scharfschützen die Zahl der von ihnen erschossenen Palästinenser, versuchen, ihre Rekorde gegenseitig zu brechen und jubeln auf Video, wenn sie einen “sauberen Schuss” auf einen Demonstranten dokumentieren. Dies verdeutlicht das Ausmaß der schrecklichen Gewalt, die gegen die meist jungen Palästinenser, darunter auch Kinder, ausgeübt wird.

Israelische Scharfschützen arbeiten in Paaren. Eine dritte Person, der so genannte “Locator”, hilft ihnen, ihr nächstes Ziel zu identifizieren. Eden ist ein israelischer Scharfschütze, der zusammen mit einigen anderen im März 2020 gegenüber der israelischen Zeitung Haaretz ausgesagt hat. Er ist besonders stolz auf einen gruseligen Meilenstein, den er und sein Team “erreicht” haben.

“An diesem Tag hatte unser Paar die größte Anzahl von Treffern, insgesamt 42”, sagte er. “Mein Locator sollte eigentlich nicht schießen, aber ich habe ihm eine Pause gegönnt, weil wir uns dem Ende unseres Stints näherten und er keine Knie hatte. Schließlich will man mit dem Gefühl nach Hause gehen, dass man etwas getan hat, dass man nicht nur während der Übungen ein Scharfschütze war. Nachdem ich also ein paar Treffer erzielt hatte, schlug ich ihm vor, zu tauschen. Ich würde sagen, er hat etwa 28 Knie erwischt.

Solche Aussagen werden durch gelegentliches Videomaterial bestätigt, in dem israelische Scharfschützen jubeln, nachdem sie palästinensische Kinder am Zaun erschossen haben. Im April 2018 wurde ein bestimmtes Video von jubelnden Soldaten zusammen mit der Art von Dialog, die zeigt, dass Israelis keinerlei Rücksicht auf palästinensisches Leben nehmen, an internationale Medien weitergegeben. Sogar CNN berichtete darüber.

Diese Gewalt ist nicht auf den Gazastreifen beschränkt. Die Debatte über Israels “Schießbefehl”-Politik in den übrigen besetzten palästinensischen Gebieten ist seit Jahren im Gange. Im Jahr 2017 brachte Human Rights Watch die steigende Zahl der durch schießwütige Soldaten getöteten Palästinenser mit dem gewalttätigen Diskurs der israelischen Regierung selbst in Verbindung.

“[HRW] hat seit Oktober 2015 zahlreiche Äußerungen von hochrangigen israelischen Politikern, einschließlich des Polizei- und des Verteidigungsministers, dokumentiert, in denen sie Polizei und Soldaten aufforderten, auf verdächtige Angreifer zu schießen, unabhängig davon, ob tödliche Gewalt tatsächlich unbedingt notwendig ist, um Leben zu schützen”, so die Organisation.

Die Hinrichtung des bereits außer Gefecht gesetzten Abdel Fattah Al-Sharif in der besetzten Stadt Al-Khalil – Hebron – im März 2016 und die Tötung von Ahmad Erekat an einem Militärkontrollpunkt im Westjordanland im Juli letzten Jahres haben die oben genannte Problematik deutlich gemacht. Erekat stellte nicht nur keine unmittelbare Gefahr für das Leben der Besatzungssoldaten dar, sondern wurde laut einer Erklärung von 83 palästinensischen und internationalen NRO “anderthalb Stunden lang verbluten gelassen, während die israelischen Besatzungstruppen ihm den Zugang zu medizinischer Versorgung verweigerten.”

Angesichts der unverhältnismäßig hohen Zahl palästinensischer Opfer, die zeitweise die Leichenhallen in Gaza füllen, ist es unmöglich zu verstehen, was die Soldaten, ihre Generäle und Politiker eigentlich wollen, wenn sie sagen “bindet uns die Hände los”. Noch verwirrender ist die Gleichgültigkeit der internationalen Gemeinschaft, während die Israelis über die Zahl der zu tötenden Palästinenser diskutieren. Wie viele Palästinenser müssen noch sterben, um Israels “Sicherheit” zu gewährleisten? Übersetzt mit Deepl.com

