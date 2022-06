Wie viele rote Linien können noch überschritten werden, bevor das Armageddon kommt?

Paul Craig Roberts

5. Juni 2022

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa veröffentlichte am 15. April 2016, also vor mehr als sechs Jahren, einen Bericht über die Folterung von Russen im Donbass durch ukrainische Militär- und Polizeikräfte. Der Bericht dokumentiert entsetzliche Folterungen, die aus Rassenhass gegen Russen begangen wurden. Sie können den Bericht hier lesen: https://www.osce.org/files/f/documents/e/7/233896.pdf

Nur wenige Westler, die so schlecht ausgebildet sind, wissen, dass die Westukraine während des Zweiten Weltkriegs für Nazi-Deutschland gekämpft hat. Als Washington 2014 die ukrainische Regierung stürzte, setzte Washington eine Nazi-Regierung ein. Die Nazi-Regierung in der Ukraine beschoss die russischen Bewohner der beiden abtrünnigen Donbass-Republiken acht Jahre lang, während Washington und die NATO eine ukrainische Armee ausbildeten und ausrüsteten, um die abtrünnigen Republiken zurückzuerobern.

Die Region Donbass, die schon immer zu Russland gehörte, wurde von der sowjetischen Regierung aus administrativen oder anderen Gründen der ukrainischen Provinz der Sowjetunion zugeschlagen, ebenso wie die Krim in den 1950er Jahren von Chruschtschow. Als die USA die ukrainische Regierung stürzten und eine antirussische Regierung einsetzten, spalteten sich die Bewohner der Krim und des Donbass, die Russen sind, ab und stimmten mit überwältigender Mehrheit für die Wiedervereinigung mit Russland. Der Kreml akzeptierte die Krim, machte aber den strategischen Fehler, den Donbass abzulehnen, was dazu führte, dass die Russen im Donbass acht Jahre lang ermordet und gefoltert wurden, bevor der Kreml durch die russische Öffentlichkeit und das Auftauchen einer 150 000 Mann starken, von den Amerikanern ausgebildeten ukrainischen Armee und von Nazi-Milizen an der Grenze zum Donbass zum Eingreifen gezwungen wurde. Es sind diese Armee und die Nazi-Milizen, die die russische Armee in den letzten Monaten im Donbass vernichtet hat. Die Berichte der westlichen Medien über die ukrainischen Siege zeigen das völlige Fehlen von Integrität und Respekt vor der Wahrheit, das den westlichen Journalismus verdammt.

Die extreme Folterung der russischen Bewohner des Donbass wurde von drei US-Präsidenten, allen europäischen Staaten und der Gesamtheit der westlichen Hurenmedien, einer Ansammlung von verachtenswertem Abschaum, unterstützt.

Anstatt die Wahrheit zu berichten, verbreiteten die westlichen Abschaum-Medien Fake News über Vergewaltigungen und Plünderungen durch russische Soldaten, die disziplinierteste Armee der Welt. Die Ukrainer, oder vielleicht auch die CIA, haben gefälschte Gefechtsszenen gefilmt, in denen angeblich russische Truppen gezeigt werden, die vor dem Kampf fliehen. Das Filmen ist so schlampig, dass die Anweisungen des Regisseurs für die Inszenierung mitgeliefert werden und das Filmteam selbst gefilmt wird, was darauf hindeutet, dass es sich um eine Filmproduktion handelt und keine Gefahr besteht.

So schrecklich es auch ist, dass der “freie Westen” die Folterung von Russen durch Ukrainer billigt und diplomatisch unterstützt, während die verabscheuungswürdigen westlichen Medien dies vertuschen, so verblasst dieser Schrecken doch im Vergleich zu der außergewöhnlichen Entscheidung des Idioten im Weißen Haus, der Ukraine Raketen in die Hand zu geben, die Ziele auf der Krim, dem traditionellen Sitz des russischen Marinestützpunkts im Schwarzen Meer, treffen können.

Washington hat erklärt, dass es die Raketen nicht betreiben wird und sich auf die Zusicherung der Ukraine verlässt, dass sie nicht für Angriffe auf russisches Territorium eingesetzt werden. Doch die Ukraine betrachtet die Krim nicht als russisches Territorium. Ebenso wenig wie Washingtons “Weltgemeinschaft”. Die “Weltgemeinschaft” erkennt das Votum der Krim für eine Wiedervereinigung mit Russland nicht an. Für den Westen ist die Krim offiziell ein Teil der Ukraine. Die Ukraine kann also Bidens Raketen benutzen, um den russischen Marinestützpunkt auf der Krim anzugreifen.

Wie Eric Zuesse, ein ungewöhnlicher Linker, der im Allgemeinen die Wahrheit respektiert, soweit er sie sehen kann, was die Linke selten tut, feststellt, haben der Biden-Idiot und seine neokonservativen Kontrolleure die Entscheidung, ob es ein Armageddon geben wird, an Zelensky, einen mit den Nazis verbündeten Juden, übergeben.

Hier ist Zuesse, die für sich selbst spricht:

Die Ukraine sagt, sie könnte US-Waffen benutzen, um Russland anzugreifen

Eric Zuesse

Um diese Angelegenheit zu verstehen, müssen zunächst einige grundlegende Hintergründe dargelegt werden, und zwar folgende (der Rest dieses Absatzes): Die ukrainische Regierung hat immer wieder versprochen, die Krim zurückzuerobern, die von 1783 bis 1954 zu Russland gehörte, als der sowjetische Staatschef Chruschtschow sie an die Ukraine abtrat, und die sich dann 2014 von der Ukraine löste, um sich wieder Russland anzuschließen. Russland hat seine Souveränität auf der Krim wiederhergestellt, nachdem sich die Wähler 2014 in einem Referendum zu über 90 % für Russland ausgesprochen hatten. Das ist der Hintergrund.

Als das Weiße Haus am 1. Juni ankündigte, der Ukraine Waffen zu liefern, die für eine Invasion Russlands verwendet werden könnten, sagte Jonathan Finer, stellvertretender nationaler Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Washington habe die Ukraine um Zusicherungen gebeten, dass die Raketen nicht in Russland einschlagen würden. Am 3. Juni wies die ukrainische Regierung diese Bitte zurück.

Als Biden diese Ankündigung am 1. Juni machte, schrieb Reuters: “Biden kündigte den Plan an, der Ukraine Präzisionsraketensysteme des Typs HIMARS zu geben, nachdem er von Kiew die Zusicherung erhalten hatte, dass sie diese nicht dazu verwenden würde, Ziele auf russischem Gebiet zu treffen.

Entweder lügt die US-Regierung, oder die ukrainische Regierung lügt in dieser Angelegenheit. Wenn die Ukraine Biden “Zusicherungen” gegeben hat, dass diese Waffen nicht für eine Invasion Russlands eingesetzt werden, dann beweist die Ankündigung der Ukraine vom 3. Juni, dass die Ukraine gelogen hat, als sie diese “Zusicherungen” gab.

Wenn die Ukraine Biden keine solchen “Zusicherungen” gegeben hat, dann hat Biden gelogen.

Wenn die Ukraine am 3. Juni gelogen hat, um zu sagen, dass sie Bidens Forderung nicht nachkommen wird, dann war das eine Lüge der Ukraine.

Hier ist die Art und Weise, wie der russische Nachrichtensender RT News am 3. Juni über die Ablehnung der Bitte Bidens durch die Ukraine berichtete (unter der Annahme, dass Biden eine solche Bitte geäußert hat und nicht gelogen hat):

“Ukraine weist ihr Versprechen an die USA zurück”

Kiew könnte die Krim angreifen, sagt ein ukrainischer Berater des Präsidenten, trotz der Zusicherung, dass US-Waffen nicht gegen russisches Territorium eingesetzt würden.

Die Ukraine werde von den USA gelieferte Raketensysteme einsetzen, um russisches Territorium anzugreifen, falls sie solche Angriffe für notwendig halte, sagte der ukrainische Präsidentenberater Alexej Arestowitsch am Donnerstag. …

“Die Krim gehört uns. Sie gehört zur Ukraine. Und sie [Russland] wissen das.” …

Arestowitschs Kommentar kommt, obwohl US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch sagte, Kiew habe Washington “Zusicherungen” gegeben, dass es keine amerikanischen Raketen einsetzen werde, um Ziele in Russland anzugreifen. …

Arestowitschs Aussage spiegelt die Behauptung eines anderen ukrainischen Politikers wider. Egor Chernev, ein ukrainischer Abgeordneter, sagte am Mittwoch, dass russische Flugzeuge und Militär, die auf russischem Territorium stationiert sind, “legitime Ziele” seien.

Wenn die Ukraine US-Waffen einsetzt, um in Russland einzumarschieren, dann sind die USA nach geltendem Völkerrecht an dieser Invasion beteiligt. Russland hätte gute Argumente, dass (angesichts der hier dokumentierten Fakten) diese Beteiligung entweder vorsätzlich oder fahrlässig wäre. Sie wäre von amerikanischer Seite nicht unbeabsichtigt gewesen. Russland würde dann zumindest Amerika fragen, ob diese Beteiligung vorsätzlich oder fahrlässig war. Wenn Amerika sagt “fahrlässig”, dann würde Russland fragen, was Amerika tun wird, um diese Angelegenheit zu berichtigen. Wenn Amerika stattdessen “vorsätzlich” sagt, dann wird es von diesem Moment an einen heißen Krieg zwischen Russland und Amerika geben. Der Verlierer eines jeden heißen Krieges zwischen Russland und Amerika wird den Konflikt zu einem Atomkrieg ausweiten, um nicht von der anderen Seite besiegt zu werden. Das wäre nicht nur ein dritter Weltkrieg, sondern ein nuklearer dritter Weltkrieg, der alle Verbündeten beider Seiten vernichten und selbst neutrale Länder schwer verseuchen würde und weltweit in einem nuklearen Winter enden würde, der möglicherweise alles Leben, wie es auf diesem Planeten existiert hat, beenden würde.

PCRs Kommentar:

Ich habe von Anfang an gesagt, dass der Kreml reaktiv ist, nicht proaktiv, und nur langsam reaktiv. Das hat zur Folge, dass die roten Linien des Kremls für den Westen keine Bedeutung haben. Selbst unter extremem Druck erlaubte sich der Kreml nur eine begrenzte militärische Intervention in der Ostukraine, wo die Bewohner ethnisch russisch sind. Den Neokonservativen, die die westliche Außenpolitik kontrollieren, erscheint dies als Unentschlossenheit, also macht der Westen weiter. Eine rote Linie nach der anderen wird überschritten, und der Kreml unternimmt nichts. Es hat ACHT JAHRE gedauert, bis der Kreml auf das Abschlachten der Russen im Donbass reagiert hat, und zwar erst, nachdem der Westen die Sicherheitsbedenken des Kremls verlacht und einfach abgetan hat. Russlands außenpolitisches Verhalten zeugt von Unentschlossenheit, und das lädt zu weiteren Provokationen ein. Der Kreml zeigt, dass er nicht in der Lage ist, das Dilemma zu begreifen, das er sich selbst schafft.

Gehen wir davon aus, dass die jahrelange Unterwerfung des Kremls unter den Westen unter Jelzin und das jahrelange Zögern des Kremls unter Putin den Westen davon überzeugt haben, dass in Russland keine Stärke liegt und Washington mit der Wolfowitz-Doktrin der Hegemonie Washingtons weitermachen kann? Vielleicht ist dies eine sichere Vermutung. Immerhin hat Washington drei Jahrzehnte lang im Kreml geduldet, dass von Washington finanzierte NRO, Medien und subversive Organisationen in Russland operieren und die Jugend und die Unzufriedenen korrumpieren. Elemente dieser Art sind sogar in der russischen Regierung vertreten.

Im Westen ist das russische Militär eine Lachnummer. Die Medien berichten, dass die russischen Streitkräfte demnächst von demokratischen Ukrainern mit amerikanischen Waffen aufgerieben werden sollen. Die Unwirklichkeit dieses Hirngespinstes bedeutet, dass weitere rote Linien überschritten werden.

Werden die atlantischen Integrationstheoretiker Putin absetzen? Wird Russland einen neuen Führer einsetzen, der sich bei der Ukraine entschuldigen und Reparationen zahlen wird?

Wenn nicht, was wird dann passieren, wenn die an die Ukraine gelieferten US-Raketen Ziele auf der Krim treffen?

Putins Menschlichkeit, seine Duldung von Provokationen und seine Zurückhaltung bei der Anwendung von Gewalt haben den Westen ermutigt, mehr Druck auszuüben. Früher oder später wird eine rote Linie überschritten werden, von der es kein Zurück mehr gibt.

Diese Äußerungen der russischen Führung zeigen, dass der idiotische Westen die tödliche rote Linie überschritten hat:

Der Westen begreift nicht die extreme Gefahr, die von seiner Aufrüstung der Ukraine ausgeht

Das idiotische Biden-Regime und die wahnsinnigen Neokonservativen haben die Welt auf dem Weg zum Armageddon

In einem Fernsehinterview mit Al Jazeera Television sagte Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates: “Dies ist keine Prognose, sondern das, was bereits im Spiel ist. Die Reiter der Apokalypse galoppieren voraus, und wir können nur auf Gott schauen”.

Im russischen Fernsehen wird ständig darüber diskutiert, dass der Konflikt in der Ukraine in Wirklichkeit ein Stellvertreterkrieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland ist.

In der staatlichen Fernsehsendung 60 Minutes verkündete die Moderatorin Olga Skabeeva: “Ich habe eine unangenehme Nachricht… Obwohl wir die Waffen, die [an die Ukraine] geliefert werden, methodisch zerstören, zwingen uns die Mengen, in denen die Vereinigten Staaten sie schicken, zu einigen globalen Schlussfolgerungen. Vielleicht ist es an der Zeit, anzuerkennen, dass Russlands Sondereinsatz in der Ukraine vielleicht zu einem Ende gekommen ist, in dem Sinne, dass ein echter Krieg begonnen hat: DER DRITTE WELTKRIEG. Wir sind gezwungen, die Entmilitarisierung nicht nur der Ukraine, sondern des gesamten NATO-Bündnisses durchzuführen.”

Wladimir Awatkow von der Diplomatischen Akademie des Außenministeriums sagte: “Sie haben den Dritten Weltkrieg erwähnt und die Art und Weise, wie die Amerikaner und Polen auf dem Territorium der Ukraine agieren – wir müssen uns an die Worte von Wladimir Wladimirowitsch Putin erinnern, der sagte, dass jeder, der versucht, sich in die spezielle Militäroperation einzumischen, einen hohen Preis zahlen wird.” Skabeeva unterbrach: “Wir vergessen diese Worte von Wladimir Wladimirowitsch Putin nie, aber eine große Zahl von Menschen steht bereits Schlange und versucht, sich in die russische Sonderoperation auf dem Gebiet der Ukraine einzumischen. Es hat sich herausgestellt, dass wir handeln müssen – aber wir müssen noch herausfinden, wie wir handeln können, ohne einen Atomschlag durchzuführen.”

Erst neulich hat ein prominenter russischer Politiker offen davon gesprochen, beide Küsten der Vereinigten Staaten mit Sarmat-Interkontinentalraketen zu zerstören…

Der Politiker, Alexie Schurawlew, wurde in der Talkshow von seinem Parlamentskollegen und Sprachrohr des russischen Staates, Jewgeni Popow, dem Moderator des Senders Rossija 1, unterstützt.

Der Abgeordnete behauptete, dass zwei russische Sarmat-Raketen die gesamte Ostküste Amerikas zerstören könnten, bevor er hinzufügte, dass auch für die Westküste nur “zwei Raketen” nötig wären.

“Vier Raketen und es wird nichts mehr übrig sein.” Übersetzt mit Deepl.com

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/uh-oh-medvedev-the-horsemen-of-the-apocalypse-are-galloping-ahead

