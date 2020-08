How will annexation change the legal landscape in the West Bank? Israel’s planned annexation of West Bank land is on hold, for now at least. If and when it takes place, annexation will in all likelihood take the form of a law extending Israeli sovereignty to certain areas of occupied territory.

Wie wird die Annexion die Rechtslandschaft im Westjordanland verändern?



Von Jonathan Kuttab

7. August 2020

Israels geplante Annexion von Land im Westjordanland liegt auf Eis, zumindest vorerst. Falls und sobald sie stattfindet, wird die Annexion aller Wahrscheinlichkeit nach in Form eines Gesetzes erfolgen, das die israelische Souveränität auf bestimmte Gebiete der besetzten Gebiete ausdehnt. In Wirklichkeit wurden das israelische Recht und die israelische Verwaltung im gesamten besetzten Westjordanland in einem Prozess der schleichenden Annexion seit 1967 in unterschiedlichem Maße umgesetzt.

Um zu verstehen, wie dieser Prozess funktioniert, ist es notwendig, die rechtlichen Mechanismen zu kennen, mit denen er bisher umgesetzt wurde, was auch das Verständnis dessen erleichtert, was als Folge der Annexion wahrscheinlich passieren wird.

Das Westjordanland war bis zum Krieg von 1967 jordanischem Recht unterworfen. Im Laufe der Jahre wurden diese Gesetze durch Hunderte von Militärbefehlen geändert. Diese Befehle umfassten alles vom israelischen Mehrwertsteuersystem über Zollbestimmungen bis hin zu Verkehrsgesetzen. Die Militärbefehle änderten die bestehenden Gesetze in allen Bereichen des palästinensischen Lebens und banden sie in unterwürfiger Weise an die israelische Wirtschaft und das israelische Regierungssystem, ohne jedoch irgendwelche Vorteile zu erweitern. Die Palästinenser kamen somit nicht in den Genuss der Vorteile des Zivilrechts, und die allgemeine Verwaltung lag in den Händen des israelischen Militärs und des Militärgerichtssystems.

Die israelischen Manipulationen des jordanischen Rechtssystems – das seinerseits auf osmanischem und britischem Mandatsrecht beruhte – erleichterten auch die Übernahme palästinensischen Landes durch jüdische Siedler. Es wurde auch ein paralleles System der Verwaltungsführung für die ausschließlich jüdischen Siedlungen eingerichtet, das ihnen alle Vorteile einer zivilen statt einer militärischen israelischen Verwaltung auf einer bevorzugten Basis gewährte. Die Siedler wurden in “Regionalräten” organisiert, die ihre eigenen, von der Armee getrennten Sicherheitseinheiten bilden durften und direkten Zugang zu den Budgets und Dienstleistungen der Ministerien aus Israel erhielten.



Getrennte Gesetze, getrennte Menschen – Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um diese Gebiete als voll funktionsfähige israelische Verwaltungseinheiten zu erhalten, auch wenn sie sich technisch gesehen physisch und rechtlich außerhalb des Staates Israel befanden. Während zum Beispiel das gesamte Westjordanland zur geschlossenen Militärzone erklärt wurde und Israel alle Einreisepunkte kontrollierte, konnten Inhaber von Visa oder Aufenthaltsgenehmigungen in Israel frei in die Siedlungen gehen und, falls sie jüdisch waren, auch dort wohnen.

Darüber hinaus konnten Siedler Industriezonen einrichten, die nicht den israelischen Umweltvorschriften unterlagen, und palästinensische Arbeiter unter schlecht durchgesetzten und weniger vorteilhaften Arbeitsgesetzen beschäftigen. Durch die Beschränkung des Aufenthalts in diesen Siedlungen nur auf Juden (unabhängig davon, ob sie israelische Staatsbürger sind oder nicht) konnten sie ihnen und ihren Gemeinden alle Vorteile der israelischen Staatsbürgerschaft zugute kommen lassen.

Das Oslo-Abkommen schuf eine Palästinensische Autonomiebehörde und gewährte ihr bestimmte, genau festgelegte Befugnisse innerhalb von Gebieten stark bevölkerter palästinensischer Städte, die als Gebiet A bezeichnet wurden. Dorfgebiete, die als Gebiet B bezeichnet wurden, sollten gemeinsam von der PA und den israelischen Streitkräften regiert werden.

Die verbleibenden 60 Prozent des Westjordanlands wurden als Gebiet C bezeichnet und umfassten alle israelischen Siedlungen, einen Großteil des Landes im Jordantal und eine relativ kleine Zahl von Palästinensern. Gebiet C wurde weiterhin direkt vom israelischen Militär und seiner Zivilverwaltung regiert.

Während die Palästinensische Autonomiebehörde in den Gebieten A und B eine gewisse Autorität ausübt, wurden die Regionalräte faktisch zur lokalen Regierung für die Gebiete, in denen die Siedler lebten. Die Siedler betrachteten oft das gesamte Gebiet C als ihr Gebiet, und die Armee und die Zivilverwaltung arbeiteten zusammen, indem sie sich weigerten, Baugenehmigungen an Palästinenser zu erteilen, palästinensische Wirtschaftsprojekte oder sogar das Pflanzen von Bäumen in palästinensischen Gemeinden im Gebiet C zu erlauben.

Zum Gebiet C, dem Gebiet, das annektiert werden soll, gehören alle Gebiete, in denen es Siedlungen gibt. Es umfasst ein Maximum an Land – eines der fruchtbarsten im Westjordanland, insbesondere im Jordantal – und ein Minimum an Palästinensern und wird seit vielen Jahren effektiv als Teil Israels behandelt.

Praktische Verzweigungen – Nach den Erfahrungen der Vergangenheit zu urteilen, können wir so eine fundierte Vermutung über die Form und die Auswirkungen der vorgeschlagenen Annexion in den Gebieten abgeben, in denen die israelische Souveränität wahrscheinlich zur Anwendung kommen wird. Jüdische Siedler werden genau so behandelt, als ob sie de jure in Israel leben würden. Diejenigen, die im Besitz eines israelischen Passes sind, werden dies auch weiterhin tun und so behandelt werden, als ob sie in Israel lebten. Die ausgeklügelten Mechanismen zur Anpassung der Gesetze und militärischen Anordnungen, die es den jüdischen Siedlern ermöglichen sollen, vollständig und legal so zu leben, als befänden sie sich in Israel, werden aufgegeben. Sie werden nun de jure und nicht nur de facto als Israelis behandelt. Die Annexion wird kaum direkte Auswirkungen auf ihre Rechte, Privilegien und Verantwortlichkeiten haben, es sei denn, es geht darum, die Gesetzgebung bezüglich der annektierten Gebiete zu straffen.

Der Status der Palästinenser, die derzeit in den zu annektierenden Gebieten leben (insgesamt leben bis zu 300.000 Palästinenser in Gebiet C), ist unklar. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat angedeutet, dass sie nicht die israelische Staatsbürgerschaft erhalten, sondern “Untertanen” der Palästinensischen Autonomiebehörde sein werden. Eine Möglichkeit ist, dass ihnen der gleiche Status wie den Palästinensern in Ost-Jerusalem zuerkannt wird: Einwohner, aber nicht Bürger Israels. Es ist jedoch möglich, dass Israel bei der Gesetzgebung für die Annexion den Palästinensern, die in den betroffenen Gebieten leben, eine neue Art von Status auferlegt. Vielleicht wird es ihnen Sondergenehmigungen zur Einreise in die neu annektierten Gebiete und zur Arbeit in diesen Gebieten erteilen, während sie weiterhin Bewohner des Westjordanlandes bleiben und der PA in Ramallah unterstehen. Es ist auch möglich, dass sie sofort oder im Laufe der Zeit unter Druck gesetzt werden, die neu annektierten Gebiete zu verlassen.

Der Zugang zu den “annektierten” Gebieten wird den gleichen Beschränkungen unterliegen, die auch für Israel selbst gelten. Die Siedlungen im Westjordanland außerhalb Ostjerusalems haben effektiv als “Gated Communities” funktioniert, in die Palästinenser ohne Genehmigung nicht einreisen können. Nun werden alle annektierten Gebiete denselben allgemeinen Genehmigungsanforderungen für die Einreise nach Israel unterliegen.



Enteignungen – Es ist auch möglich, dass palästinensisches Land nach dem Gesetz über das Eigentum abwesender Personen massenweise enteignet wird, da sich das Land nun in Israel befindet, während seine Eigentümer technisch gesehen “abwesend” sind. Dieses israelische Gesetz wurde 1950 erlassen, um die Aneignung von Eigentum und Land von Palästinensern zu erleichtern, die 1948 geflohen sind oder vertrieben wurden.

Dieses bizarre Ergebnis wurde im “Frieden für Wohlstand”-Plan der Trump-Regierung angedeutet. Der Plan sieht Vereinbarungen vor, nach denen “bestehende landwirtschaftliche Betriebe, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle von Palästinensern befinden, ohne Unterbrechung oder Diskriminierung weitergeführt werden, gemäß den entsprechenden Lizenzen oder Pachtverträgen, die vom Staat Israel gewährt werden”.

Schließlich wird der Status der Regionalräte wahrscheinlich auf den einer vollwertigen israelischen Gemeinde aufgewertet werden, mit eindeutigen Lizenz-, Zonen- und Verwaltungsbefugnissen und formalem Zugang zu Finanzmitteln und Dienstleistungen der israelischen Ministerien als “Entwicklungsstädte” – Gebiete, die der Staat für bevorzugte Investitionen und Steuerzwecke bestimmt. In diesen Siedlungen gibt es bereits israelische Polizei, Gesundheits- und Regierungsdienste, Banken, öffentliche Versorgungsbetriebe, Postdienste und dergleichen unter fragwürdiger Autorität, da die Siedlungen “außerhalb” Israels liegen. Vermutlich wird ihr Betrieb nach der Annexion in den Augen des israelischen Rechts nicht mehr fragwürdig sein.

Land, das den Palästinensern gehört, und alle “Enklaven” der palästinensischen Bevölkerung werden wahrscheinlich ohne Dienstleistungen bleiben, ähnlich wie die nicht anerkannten Dörfer in der Naqab-Wüste und anderswo in Israel. Die klare Konditionierung von Rechten und Privilegien danach, ob eine Person Jude oder Palästinenser ist, wie im israelischen Grundgesetz vorgesehen, wird zu einem formal-rechtlichen Merkmal der Landschaft werden.All dies wird sich sicherlich negativ auf die Palästinenser in den Gebieten auswirken, die wahrscheinlich annektiert werden. Es wird mit ziemlicher Sicherheit auch alle verbleibenden Aussichten auf eine Zwei-Staaten-Lösung untergraben und möglicherweise die Existenz der PA gefährden.

Aber diese Klarheit macht es auch unmöglich, den Apartheid-Charakter der Besatzung zu leugnen. Das ist auch der Grund, warum so viele Zionisten, und nicht nur liberale, gegen eine formelle Annexion sind. Übersetzt mit Deepl.com



Jonathan Kuttab ist palästinensischer Rechtsanwalt und Menschenrechtsaktivist.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...