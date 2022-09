WikiLeaks-Dokumente zeigen, dass Top-Hollywood-Produzenten mit Israel zusammenarbeiten, um dessen Kriegsverbrechen zu verteidigen Von Alan MacLeod

Wann wird wohl Hollywoodvariante kommen, in der einflussreiche Unterhaltungsmagnaten die ukrainischen Verbrechen beschönigen, die nur unter der tatkräftigen Unterstützung und angeführt durch die USA möglich sind und diese Situation als “Verteidigung eines drohenden Völkermord” darstellen?

Evelyn Hecht-Galinski

https://scheerpost.com/2022/09/24/the-israel-files-wikileaks-docs-show-top-hollywood-producers-working-with-israel-to-defend-its-war-crimes/

Illustration von MintPress News

Die Israel-Akten: WikiLeaks-Dokumente zeigen, dass Top-Hollywood-Produzenten mit Israel zusammenarbeiten, um dessen Kriegsverbrechen zu verteidigen

24. September 2022

The Israel Files ist eine neue Serie von MintPress, die die vielen Enthüllungen über die israelische Besatzung Palästinas, die WikiLeaks-Dokumente enthüllt haben, untersucht und hervorhebt. Sie hofft, Licht auf viele der wichtigsten und am wenigsten berichteten Enthüllungen zu werfen, die die Veröffentlichungsgruppe aufgedeckt hat.



Von Alan MacLeod / MintPress News

24. September 2022

Während Israel einen tödlichen Angriff auf den Gazastreifen startete, bei dem Tausende von Zivilisten getötet und mehr als 100.000 Menschen vertrieben wurden, organisierten sich viele von Amerikas Top-TV-, Musik- und Filmproduzenten, um den Ruf des Apartheidstaates vor einer breiten internationalen Verurteilung zu schützen.

Das Sony-Archiv – ein von Wikileaks veröffentlichter Cache von E-Mails – beweist, dass einflussreiche Unterhaltungsmagnaten versuchten, die israelischen Verbrechen zu beschönigen und die Situation als Verteidigung gegen einen drohenden “Völkermord” darzustellen, dass sie mit israelischen Militär- und Regierungsbeamten zusammenarbeiteten, um ihre Botschaft zu koordinieren, dass sie versuchten, diejenigen zu beseitigen, die sich gegen das Unrecht aussprachen, und dass sie finanziellen und sozialen Druck auf Institutionen ausübten, die Künstler beherbergten, die das Vorgehen der Apartheidregierung kritisierten.

WÄHREND ISRAEL ANGREIFT, SPIELT HOLLYWOOD VERTEIDIGUNG

“Die Botschaft Israels muss so lange wiederholt werden, bis die Menschen sie verstehen”, schrieb der Hollywood-Anwalt und Produzent Glenn D. Feig in einer E-Mail-Kette an viele der einflussreichsten Führungskräfte von Tinsel Town. Dies war eine Reaktion auf den unprovozierten israelischen Angriff auf den Gazastreifen im Jahr 2014, eines der blutigsten Kapitel in über einem halben Jahrhundert Besatzung.

Unter dem Namen “Operation Protective Edge” bombardierte das israelische Militär sieben Wochen lang fast ununterbrochen den dicht besiedelten Küstenstreifen. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden mehr als 2.000 Menschen getötet – ein Viertel davon Kinder. 18.000 Häuser wurden zerstört, mehr als 100.000 Menschen wurden obdachlos.

Das israelische Militär griff gezielt die zivile Infrastruktur an, schaltete das einzige Kraftwerk im Gazastreifen aus und legte die Wasseraufbereitungsanlagen still, was zu einer wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Verwüstung in einem Gebiet führte, das Human Rights Watch als das größte “Freiluftgefängnis” der Welt bezeichnete.

Viele in Hollywood zeigten sich tief besorgt. “Wir müssen dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert”, betonte der Produzent Ron Rotholz. Rotholz bezog sich jedoch nicht auf den Tod und die Zerstörung, die Israel über den Gazastreifen gebracht hat, sondern auf die Tatsache, dass viele der größten Stars der Unterhaltungswelt, darunter auch das prominente Power-Paar Penélope Cruz und Javier Bardem, das Vorgehen Israels verurteilt und es als “Völkermord” bezeichnet hatten.

“Der Wandel muss von oben nach unten beginnen. Es sollte unerhört und inakzeptabel sein, dass ein oscarprämierter Schauspieler die legitime bewaffnete Verteidigung seines Territoriums als Völkermord bezeichnet”, fuhr er fort und zeigte sich besorgt darüber, dass die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS-Bewegung) – eine weltweite Kampagne, die wirtschaftlichen Druck auf Israel ausübt, um das Land zur Einhaltung seiner völkerrechtlichen Verpflichtungen zu zwingen – in der Welt der Künste an Fahrt gewinnt. Israels Legitimität beruht auf der politischen und militärischen Unterstützung durch die USA. Daher ist die Aufrechterhaltung der Unterstützung in der amerikanischen Öffentlichkeit für die langfristige Lebensfähigkeit des kolonialen Siedlerprojekts entscheidend.

Rotholz versuchte daraufhin, eine stille, weltweite Druckkampagne auf Kunststätten und Organisationen, einschließlich der Motion Picture Academy in Hollywood und der Filmfestivals in Sundance und Cannes, zu organisieren, um BDS zu unterbinden, indem er schrieb,

Was wir tun können, ist, die Leiter der wichtigsten Film-, Fernseh- und Theaterorganisationen, Festivals, Märkte und möglicherweise die Chefs der Medienkonzerne aufzufordern, offizielle Erklärungen abzugeben, in denen jede Form des kulturellen oder wirtschaftlichen Boykotts gegen Israel verurteilt wird.

Andere stimmten zu, dass sie einen “Spielplan” für den Widerstand gegen BDS entwickeln müssen.

Wenn einflussreiche Produzenten, Festivals und Leiter von Medienunternehmen Erklärungen abgeben, in denen sie eine bestimmte Position oder Praxis verurteilen, ist das natürlich eine Drohung: Hört auf, diese Positionen zu vertreten, oder tragt die beruflichen Konsequenzen.

SCHMERLE IM KOPF

Die Sony-E-Mails offenbaren auch eine fast schon besessene Vorliebe für den britischen Filmemacher und Sozialaktivisten Ken Loach. Der Film “Jimmy’s Hall” des gefeierten Regisseurs war kürzlich für die prestigeträchtige Goldene Palme bei den Filmfestspielen in Cannes nominiert worden, und im Zuge des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen hatte er öffentlich zu einem kulturellen und sportlichen Boykott des Apartheidstaats aufgerufen.

Dies empörte viele in Hollywood. Ryan Kavanaugh, CEO von Relativity Media, einer Filmproduktionsgesellschaft, die für die Finanzierung von mehr als 200 Filmen verantwortlich ist, forderte, dass nicht nur Loach, sondern das gesamte Filmfestival von Cannes abgesagt wird. “Die Studios und Netzwerke müssen sich zusammenschließen und Cannes boykottieren”, schrieb er. “Wenn wir das nicht tun, senden wir die Botschaft aus, dass ein weiterer Holocaust für Hollywood in Ordnung ist, solange es Business as usual ist”, fügte er hinzu und bezeichnete den israelischen Angriff auf eine nahezu wehrlose Zivilbevölkerung als palästinensischen Völkermord an Israelis.

Andere stimmten ihm zu. Ben Silverman, ehemaliger Co-Vorsitzender von NBC Entertainment und Universal Media Studios und Produzent von Sendungen wie “The Office”, “The Biggest Loser” und Ugly Betty”, sagte, die Branche solle “die Boykotteure boykottieren”. Rotholz schrieb unterdessen an den Leiter des Filmfestivals von Cannes und forderte ihn auf, wegen seiner Äußerungen Maßnahmen gegen Loach zu ergreifen. “Es gibt keinen Platz für [Loachs intolerante und hasserfüllte Äußerungen] in der globalen Welt des Films und der Filmemacher”, betonte er.

Andere hatten eine andere Idee, wie man Loach entgegentreten könnte. “Wie wäre es, wenn wir uns alle zusammentun und einen Dokumentarfilm über den neuen Antisemitismus in Europa drehen würden”, schlug der britische Filmproduzent Cassian Elwes vor und fügte hinzu,

Ich wäre bereit, dazu beizutragen und Zeit zu investieren, wenn andere hier das Gleiche tun würden. Ich bin mir sicher, dass wir alle zusammen einen Weg finden könnten, den Film zu verbreiten und ihn an Orte wie Cannes zu bringen, damit wir eine Antwort auf Leute wie Loach haben. Vielleicht versuchen wir damit, die Unterstützung von Filmgemeinschaften in Europa zu gewinnen, um uns bei der Verbreitung des Films zu helfen”.

“Ich liebe es”, antwortete der Verlags-Oligarch Jason Binn, “und ich werde es auf allen On- und Offline-Plattformen bei allen 3,2 Millionen Abonnenten des Magazins kräftig bewerben. Ich kann sogar die 9 Millionen Mitglieder von Gilt nutzen”, fügte er hinzu und verwies auf die von ihm geleitete Shopping- und Lifestyle-Website.

“Ich auch”, sagte Amy Pascal, die Co-Vorsitzende von Sony Pictures Entertainment. In der Zwischenzeit warb Mark Canton, Produzent von Filmen wie “Get Carter”, “Immortals” und “300”, um weitere Unterstützung aus Hollywood für die Idee. “Ich füge Carmi Zlotnik zu dieser wachsenden Liste hinzu”, antwortete er und bezog sich dabei auf den TV-Manager.

Die gesamte Korrespondenz stammte aus einer E-Mail-Kette von Dutzenden hochrangiger Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche mit dem Titel “Frohes neues Jahr”. Zu schade, dass Deutschland jetzt eine Reiseverbotszone für Juden ist”, in der lächerlicherweise behauptet wurde, das europäische Land sei zu einer muslimisch kontrollierten islamischen Theokratie geworden.

“Es ist furchtbar. Aber letztendlich ist es keine Überraschung, denn die Apologeten der israelischen Unterdrückung der Palästinenser werden alles tun, um zu verhindern, dass die Menschen sich ihnen entgegenstellen”, sagte Loach auf Anfrage von MintPress. “Wir sollten den Hass derjenigen nicht unterschätzen, die die Idee nicht tolerieren können, dass Palästinenser Menschenrechte haben, dass Palästina ein Staat ist, und dass sie ihr Land haben”, fügte er hinzu.

UNTERDRÜCKUNG DER FREIEN MEINUNGSÄUSSERUNG

Die pro-israelische Gruppe in Hollywood übte auch ernsthaften Druck auf amerikanische Institutionen aus, um gegen die Unterstützung der palästinensischen Menschenrechte vorzugehen. Silverman enthüllte, dass er an Peter Gelb, den Generaldirektor der New Yorker Metropolitan Opera, geschrieben habe, um eine Aufführung von “The Death of Klinghoffer” zu verhindern, einer Oper, die die Geschichte der Entführung eines Flugzeugs durch die Palästinensische Befreiungsfront im Jahr 1985 erzählt. “Ich schlage vor, dass wir ihn am Montag in seinem Büro an der Met anrufen und ihm sagen, dass Ihr Punkt bezüglich des Einflusses der Spender der Met wichtig ist”, riet er den anderen Oligarchen der Unterhaltungsbranche und warf damit ein Licht darauf, wie die Mächtigen im Geheimen vorgehen, um Reden zum Schweigen zu bringen, die sie nicht gutheißen, und wie sie ihren finanziellen Einfluss nutzen, um andere zu zwingen und unter Druck zu setzen, damit sie auf ihrer Linie bleiben. Es war viel Druck nötig, denn, wie Silverman erklärte, “als Mitglieder der künstlerischen Gemeinschaft ist es sehr schwer, nur manchmal und nicht immer für die Meinungsfreiheit zu sein”.

Letztendlich fand die Aufführung statt, aber nicht ohne einen großen und koordinierten Protest sowohl innerhalb als auch außerhalb des Lincoln Center for Performing Arts, als Einzelpersonen versuchten, die Aufführung mit der Behauptung zu verhindern, sie sei “antisemitisch”.

ZUSAMMENARBEIT MIT DEM IDF

Die E-Mail-Konversationen vieler der einflussreichsten Persönlichkeiten Hollywoods zeigen, dass sie glauben, dass sie kurz vor der weltweiten Ausrottung der Juden stehen und dass Israel – und sie selbst – die einzigen sind, die diesem bevorstehenden Schicksal im Wege stehen. Wie Kavanaugh schrieb, “ist es unsere Aufgabe, einen weiteren Holocaust zu verhindern. Viele von Ihnen denken vielleicht, dass das nicht passieren kann, dass das extrem ist… [aber] wenn man Zeitungen aus der Zeit vor dem Holocaust heranzieht, scheint es unserer heutigen Welt unheimlich nahe zu sein.”

Rotholz vertrat eine ähnliche Meinung und schrieb, dass,

Es ist zwingend erforderlich, dass führende Persönlichkeiten in den Film-, Fernseh-, Medien-, Digital- und Theatergemeinschaften von LA/NY, die einen starken und potenten jüdischen Staat unterstützen, eine Strategie für den Kontakt mit Kollegen in London und Europa und auch mit den kreativen Gemeinschaften hier und in Europa entwickeln, um die israelische Sache zu fördern und zu erklären.”

Die E-Mails aus dem Sony-Archiv zeigen auch, dass die Spitzenkräfte von Tinsel Town nicht nur Strategien koordinierten, um Kritiker Israels zum Schweigen zu bringen, sondern dass sie auch eng mit der israelischen Regierung und ihrem Militär zusammenarbeiteten.

Der Produzent George Perez zum Beispiel schickte seinen Kollegen eine Ketten-E-Mail, um sie einem IDF-Oberst vorzustellen, mit den Worten (Hervorhebung hinzugefügt),

Bitte benutzen Sie von nun an alle diese “reply all”-Liste. Ich habe Kobi Marom, einen pensionierten Kommandeur der israelischen Armee, mit aufgenommen. Kobi war so freundlich, meiner Familie und mir während unserer Israel-Reise im Juni eine Jeep-Tour auf den Golanhöhen zu ermöglichen. Er nahm uns auch mit zu einem Armeestützpunkt an der Grenze zwischen Israel und Syrien, einem Gebiet, das in letzter Zeit in den Nachrichten war. Kaum vorstellbar, dass die “Kinder”, die wir auf dem Stützpunkt trafen, höchstwahrscheinlich im Kampf mit unseren Feinden stehen.

Da die große Mehrheit der Toten palästinensische Zivilisten waren, ist es unklar, ob er alle Palästinenser oder nur die Hamas als Feinde Hollywoods betrachtet. Perez merkte auch an, dass “Kobi eng mit den Freunden der israelischen Verteidigungskräfte (FIDF) zusammenarbeitet, die Spenden benötigen”, und riet, dass Hollywood “tief in die Tasche greifen muss, um im ständigen Kampf um das Überleben Israels zu helfen.”

Hollywood-Prominente, darunter der berühmte Produzent Haim Saban und die Schauspielerin Fran Drescher, posieren mit IDF-Soldaten bei der FIDF-Gala in der westlichen Region

Die Gruppe versuchte auch, den israelisch-amerikanischen Filmstar Natalie Portman in ihre Reihen zu holen. Doch die Oscar-Preisträgerin zeigte sich eher besorgt darüber, dass ihre persönlichen Daten weitergegeben wurden. “Wie bin ich auf diese Liste gekommen? Auch Ryan Seacrest?”, antwortete sie, bevor sie sich direkt an Kavanaugh wandte und schrieb,

[Können Sie mich bitte von dieser E-Mail-Liste streichen? Sie sollten mich nicht öffentlich kopieren, damit 20 Leute, die ich nicht kenne, meine persönlichen Daten haben. ich werde jetzt meine E-Mail-Adresse ändern müssen. danke”.

Während Portmans offene Verachtung für die Gruppe der fanatischen Pro-Israel-Produzenten bemerkenswert ist, war es vor allem Kavanaughs Antwort, die zeigte, wie eng die Verbindung zwischen dem israelischen Staat und Hollywood ist. Kavanaugh schrieb zurück,

Entschuldigung. Sie haben Recht, dass Juden wegen ihres Glaubens abgeschlachtet werden und dass Cannes-Mitglieder zum Boykott von allem, was mit Israel oder dem Judentum zu tun hat, aufrufen, ist viel weniger wichtig als die Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an 20 Gleichgesinnte, die versuchen, etwas zu bewirken. Ich bitte vielmals um Entschuldigung… Ich habe gestern mit dem israelischen Generalkonsulat zu Mittag gegessen, der mich auf die J Street aufmerksam machte. Er war so perplex, verwirrt und besorgt, als er hörte, dass Sie sie unterstützen, dass er mich anflehte, Sie beide miteinander zu verbinden.”

Die durchgesickerten E-Mails beweisen also zweifelsfrei, dass sowohl die israelische Regierung als auch die IDF mit einigen der mächtigsten Leute in der Unterhaltungswelt zusammenarbeiten, um eine Pro-Israel-Botschaft voranzutreiben und jede Abweichung von dieser Linie zu unterbinden.

HIP-HOPPER FÜR DIE APARTHEID

Während ihre Bemühungen, Portman zu gewinnen, erfolglos blieben, war ein Star, der begeistert reagierte, der Hip-Hop-Megaproduzent Russell Simmons, Gründer von Def Jam Records und Bruder von Joseph “Rev.Run” Simmons, einem Drittel von Run DMC. Simmons war in letzter Zeit Gegenstand einer Kontroverse, nachdem 20 Frauen an ihn herangetreten sind und ihn der Vergewaltigung oder anderer sexueller Verfehlungen beschuldigt haben.

Aus den E-Mails geht hervor, dass die Förderung des Engagements für Israel innerhalb der afroamerikanischen Gemeinschaft eines der Hauptinteressen von Simmons ist. Auf die Frage, ob er Ideen habe, wie man das Image Israels verbessern könne, antwortete er: “Einfache Botschaften von Nicht-Juden, insbesondere von Muslimen, die für Frieden und das Existenzrecht Israels werben … Wir haben die Mittel und den Wunsch, die Herzen junger Muslime und Juden zu gewinnen und nicht zu verlieren.”

Was diese Ressourcen sind, erklärte er,

Wir haben Hunderte von Kooperationsprogrammen zwischen Imamen, Rabbinern und ihren Gemeinden. Wir haben viele angesehene Imame, die sich dem ehemaligen Oberrabbiner Metzker (Rechtschreibung), Rabbiner Schneier und Nicht-Juden anschließen würden, um den saudischen Friedensplan zu fördern”.

“Durch diese Kampagne werden wir Israel helfen”, schloss er.

DAS BLATT WENDEN

Trotz aller Bemühungen von Simmons und anderen hat sich die öffentliche Meinung in Amerika in den letzten Jahren gegen Israel gewandt. Vor allem junge Amerikaner sind eher bereit, mit der Notlage des palästinensischen Volkes zu sympathisieren und einen unabhängigen palästinensischen Staat zu unterstützen.

Dies hat zum großen Teil mit dem Aufkommen der sozialen Medien und einer neuen Generation von Aktivisten zu tun, die die Barrieren durchbrechen, um auf die Ungerechtigkeiten ihrer Regierung hinzuweisen. Heutzutage ist es wahrscheinlicher, dass Amerikaner auf sozialen Medienplattformen ungeschminkte Berichte über israelische Brutalität aus erster Hand sehen. Wie der altgediente Politikwissenschaftler Noam Chomsky im vergangenen Jahr gegenüber MintPress erklärte: “Der Schleier der intensiven Propaganda [wird] langsam gelüftet, [und] auch die entscheidende Beteiligung der USA an israelischen Verbrechen kommt immer deutlicher zum Vorschein. Mit engagiertem Aktivismus könnte das heilsame Auswirkungen haben.”

Dennoch steigt die Unterstützung der US-Regierung für Israel weiter an. Zwischen 2019 und 2028 sollen fast 40 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern fließen, fast ausschließlich für militärische Zwecke, was bedeutet, dass amerikanische Steuergelder zur Unterdrückung und Vertreibung der Palästinenser beitragen.

Loach äußerte sich sogar noch positiver zu diesem Thema und erklärte, dass diejenigen, die sich der Gerechtigkeit in den Weg stellen, von der Geschichte schlecht beurteilt werden,

Die Verweigerung der Menschenrechte der Palästinenser ist eines der großen Verbrechen [der Neuzeit], und die Rechte der Palästinenser sind eines der großen Anliegen des letzten und dieses Jahrhunderts. Wir alle sollten die Palästinenser unterstützen. Wenn Ihnen die Menschenrechte am Herzen liegen, gibt es keine Frage: Die Palästinenser müssen unterstützt werden. Und diese Leute, die sich ihnen entgegenstellen, werden am Ende verschwinden. Denn die Geschichte wird zeigen, dass dies ein schreckliches Verbrechen war. Die Palästinenser haben unter der ethnischen Säuberung ihrer Heimat gelitten. Wir müssen die Palästinenser unterstützen, ohne Wenn und Aber.

Diese Leute haben jedoch nicht die Absicht, “zu verblassen”, und organisieren sich weiterhin im Namen der israelischen Regierung. Dank der durchgesickerten Dokumente können diejenigen, denen die palästinensische Selbstbestimmung am Herzen liegt, besser verstehen, wie sie vorgehen. Übersetzt mit Deepl.com

Alan MacLeod ist Senior Staff Writer für MintPress News. Nach dem Abschluss seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting und Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent, sowie eine Reihe von akademischen Artikeln. Er hat auch für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams geschrieben.

