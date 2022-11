ttps://kurtnimmo.substack.com/p/ukraine-neocons-lib-interventionists?utm_source=post-email-title&publication_id=312109&post_id=83399135&isFreemail=true&utm_medium=email



Ukraine, Neocons, Liberale Interventionisten und Blankoscheck-Republikaner

Wir befinden uns auf einem durch Schulden finanzierten Irrweg, der in Armut und Not endet, ganz zu schweigen von einem Atomkrieg.



von Kurt Nimmo

9. 11.2022

Während ich dies schreibe, gehen die Amerikaner an die Urnen, um für diese oder jene Fraktion der Einheitspartei zu stimmen. Einstein hatte Recht, als er sagte, dass die Definition von Wahnsinn darin besteht, dass man immer wieder das Gleiche tut und andere Ergebnisse erwartet. Alle zwei Jahre wählen die Amerikaner dieselben Parteiunabhängigen Kandidaten in der Erwartung, dass die ernsten Probleme wie Inflation, Kriminalität, Drogen usw. angegangen werden, nur um dann gebrochene Wahlversprechen und noch mehr vom Gleichen zu bekommen.

Die Ukraine ist kaum auf dem Radar – und doch werden die zig Milliarden Dollar, die zu den astronomischen Schulden hinzukommen, die konservativ auf über 30 Billionen geschätzt werden, nicht dazu verwendet, dem amerikanischen Volk zu helfen. Sie werden in einem der einzigen Wachstumssektoren der Wirtschaft ausgegeben werden – der “Verteidigung”, wo sich die Todeshändler über die Gewinne freuen -, und die zerstörerische, Armut-verursachende Politik der Federal Reserve und der Zentralbanker wird weiterhin mit der Gier der Unternehmen erklärt werden.

In Wirklichkeit drängen die Neocons und die “humanitären (sic) Interventionisten” darauf, die Waffenverkäufe zu steigern. “Bill LaPlante, der oberste Waffenkäufer des Pentagons, sagte, er erwarte, dass der Kongress die Befugnis erteilen werde, in Kriegszeiten eine Kaufkraft zuzulassen, wie es sie seit dem Kalten Krieg nicht mehr gab”, schreibt Dave DeCamp.

Um die Aufrüstung der Ukraine fortzusetzen, fordert LaPlante, dass das Pentagon die Befugnis erhält, mehrjährige Verträge für Waffenkäufe abzuschließen, die normalerweise der Beschaffung von Marineschiffen und Kampfflugzeugen vorbehalten sind. Damit soll den Waffenherstellern ein Anreiz geboten werden, die Produktion anzukurbeln.

Der Kongress wird sich – außer in Wahlkampfzeiten – nicht ernsthaft mit den steigenden Kriminalitätsraten, der Opioid-Krise, der Auflösung der Mittelschicht und der außer Kontrolle geratenen Inflation (die jetzt 20 % und nicht die “offizielle” Zahl von 8,6 % beträgt) befassen. Die Inflation wird durch eine “lockere” Geldpolitik und die törichte Injektion von Billionen von Dollar in die Wirtschaft angetrieben, um eine zunehmend mürrische Bevölkerung während einer überproportionalen Pandemie zu besänftigen.

Wenn man jedoch die “Nachrichten” liest, bekommt man den Eindruck, dass die Inflation von gierigen Konzernen verursacht wird. Die Demokraten lieben diese falsche Erklärung, die von den Konzernmedien verbreitet wird.

Während einer kürzlichen Anhörung eines Unterausschusses des Repräsentantenhauses verwies die kalifornische Abgeordnete Katie Porter auf die Daten eines Berichts des Economic Policy Institute, aus dem hervorging, dass mehr als die Hälfte der Preiserhöhungen, die die Menschen zahlen, auf den Anstieg der Unternehmensgewinne zurückzuführen sind und nicht auf höhere Gemeinkosten im Zusammenhang mit Betrieb und Arbeit.

Mit anderen Worten: Diese Demokratin leidet entweder a) an Dummheit und der Unfähigkeit, die Wirtschaftstheorie zu verstehen – was eigentlich zu ihrem Job gehören sollte – oder b) an Lügen, um von den wahren Schuldigen abzulenken, nämlich der herrschenden Finanzelite.

Tatsächlich ist der Weg, auf dem wir uns befinden – ein Schulden-finanzierter Weg, der in Armut und Not endet, ganz zu schweigen von einem Atomkrieg – genau das, was die ursprünglichen Neocons gefordert haben: endloser Krieg und eine Bevölkerung, die in die Leibeigenschaft des Staates eingesperrt ist. Während Bushs Krieg interviewte Danny Postel die Wissenschaftlerin Shadia Drury, Autorin von The Political Ideas of Leo Strauss und Leo Strauss and the American Right.



Die antiken Philosophen, die Strauss am meisten schätzte, glaubten, dass die ungewaschenen Massen weder für die Wahrheit noch für die Freiheit geeignet seien, und dass es so wäre, als würde man Perlen vor die Säue werfen, wenn man ihnen diese erhabenen Schätze überließe.

Strauss und seine Anhänger vertraten die Philosophie von Plato, Nietzsche, Thrasymachus und Machiavelli.

[Strauss, Alexandre Kojève und Carl Schmitt waren davon überzeugt, dass die liberale Ökonomie das Leben in Unterhaltung verwandeln und die Politik zerstören würde; alle drei verstanden die Politik als einen Konflikt zwischen einander feindlich gesinnten Gruppen, die bereit sind, sich bis zum Tod zu bekämpfen. Kurzum, sie alle waren der Meinung, dass die Menschlichkeit des Menschen von seiner Bereitschaft abhängt, sich nackt in die Schlacht und kopfüber in den Tod zu stürzen. Nur der ewige Krieg kann das moderne Projekt mit seiner Betonung der Selbsterhaltung und des Komforts umstürzen. (Hervorhebung hinzugefügt.)

Und der immerwährende Krieg ist das, was wir Jahrzehnt für Jahrzehnt ertragen haben, als die Neocons sich ihren Weg in die Hallen der Regierung bahnten. Die Obama-Regierung, die sich anfangs dafür einsetzte, die Kriege der Neokonservativen zu beenden, beauftragte den großen Neokonservativen Frederick Kagan mit der Leitung des illegalen und (für die Zivilbevölkerung) verheerenden Krieges in Afghanistan. Obama sorgte dafür, dass die To-do-Liste der Neokonservativen abgearbeitet wurde – die Kriege im Irak und in Afghanistan wurden fortgesetzt und ausgeweitet, während gleichzeitig der Boden für weitere Schrecken in Syrien und Libyen bereitet wurde. Gegen den Iran wurden weiterhin Sanktionen wegen des fiktiven Baus einer Atombombe verhängt.

In der sogenannten Linken wurden Entschuldigungen für Obamas neokonservative Außenpolitik vorgebracht. “Mehr als fünf Jahre nach Beginn seiner Präsidentschaft hat Barack Obama es versäumt, die volle Kontrolle über seine Außenpolitik zu übernehmen, indem er einer Bürokratie, die durch lange Jahre republikanischer Kontrolle geprägt und von neokonservativen US-Nachrichtenmedien angespornt wurde, erlaubte, viele seiner Bemühungen zu vereiteln, Amerikas Annäherung an die Welt in eine friedlichere Richtung zu lenken”, schrieb der verstorbene Robert Parry im Jahr 2014.

Die stellvertretende Außenministerin der Obama-Regierung, Victoria Nuland, die Ehefrau von Robert Kagan, hat den illegalen Staatsstreich in der Ukraine, der russenhassende Ultranationalisten in die Regierung brachte, im Kleinen gesteuert.

Die politischen Direktiven der herrschenden Elite erstrecken sich auf beide Fraktionen der USG-Einheitspartei. Es spielt keine Rolle, wer im Oval Office sitzt (solange es nicht ein Ausreißer wie Trump ist), die Außenpolitik ist in Stein gemeißelt und wird von Leuten wie dem Council on Foreign Relations entschieden.

“Seit der Auflösung der Sowjetunion ist die US-Politik der Unterstützung der Souveränität der Ukraine im gesamten politischen Spektrum der USA stark vertreten”, erklärt Sarah Dixon Klump, die für das Kennan-Institut am globalistischen Wilson Center schreibt. (Um diese Aussage in den richtigen Kontext zu setzen, sollten Sie eine Suche nach dem Architekten des Kalten Krieges, George Kennan, durchführen, die nicht von Google stammt).

Der verstorbene William Green Miller, Bill Clintons Botschafter in der Ukraine, sagte laut Dixon Klump,

… empfohlen, dass die Obama-Regierung, wie schon die Bush- und Clinton-Administrationen vor ihr, ihre Unterstützung für einen eventuellen NATO-Beitritt der Ukraine zum Ausdruck bringt. In der Zwischenzeit wies Miller jedoch darauf hin, dass die USA durch die Unterzeichnung des Dreiparteienabkommens vom 14. Januar 1994 ausdrücklich und formell verpflichtet sind, die Ukraine zu unterstützen, falls ihre Souveränität, territoriale Integrität oder Unabhängigkeit militärisch, wirtschaftlich oder politisch bedroht ist.

Russland betrachtet die Ukraine und die NATO als rote Linie, so wie die USA eine Verletzung einer roten Linie erklären würden, wenn Russland seine Kriegsmaschinerie und seine Truppen an die Grenzen der USA, Kanadas oder Mexikos stellen würde. In der “unverzichtbaren Nation”, wie die Befürworterin des Kindermords, Madeline Albright, die den konstruierten Tod von über 500.000 irakischen Kindern verteidigte, die US-Regierung nannte, herrschen Hybris und Doppelmoral.

Die Wünsche des amerikanischen Volkes haben bei solchen außenpolitischen Entscheidungen nichts zu suchen und ihre Bedürfnisse werden routinemäßig ignoriert. Ob es klug ist, Billionen von Dollar auszugeben, um Wahlen zu annullieren, in fremde Länder einzumarschieren, missliebige Menschen im Ausland zu töten und im eigenen Land einen Polizei- und Überwachungsstaat aufzubauen, wird selten diskutiert.

Demokraten und Republikaner ziehen eine gute Show ab und gaukeln Millionen von Amerikanern vor, dass es deutliche Unterschiede zwischen den beiden Fraktionen einer Einheitspartei gibt, die ihre Marschbefehle von Organisationen wie dem Council on Foreign Relations erhält (wie Hillary Clinton zugab).

Millionen von Amerikanern sind leider falsch informiert über die täglich wachsende Aussicht auf einen Atomkrieg. Anders als bei der Kubakrise gibt es keinen Robert Kennedy hinter den Kulissen, der den diplomatischen Austausch zwischen der US-Regierung und Russland arrangiert. Die Neokonservativen und Interventionisten haben die Entscheidung, über das Schicksal der Menschheit zu verhandeln, einem Mann überlassen, der mit Mord bedroht wird, wenn er nicht auf der Linie der Neonazis gegenüber Russland bleibt.

Die Neocons sind nicht an Diplomatie interessiert und waren es auch nie. Sie glauben aufrichtig, dass sie ihre eigene Realität schaffen, und ein Atomkrieg steht nicht auf der Tagesordnung.

Wie ein Berater von George W. Bush (angeblich Karl Rove) im Jahr 2004 in einem Interview mit Ron Suskind von der New York Times erklärte,

Wir sind jetzt ein Imperium, und wenn wir handeln, schaffen wir unsere eigene Realität. Und während Sie diese Realität studieren – nach Ihrem Gutdünken – werden wir wieder handeln und andere neue Realitäten schaffen, die Sie ebenfalls studieren können, und so werden sich die Dinge klären. Wir sind die Akteure der Geschichte … und Sie, Sie alle, werden nur noch das studieren, was wir tun.

Wenn wir jedoch der Logik der Neocons und der liberalen Interventionisten folgen – dass Russland ein böses Imperium ist und die US-Regierung Putin stürzen muss – wird die neue Realität ein nuklearer Winter und die Auslöschung des Lebens auf dem Planeten Erde sein. Übersetzt mit Deepl.com

Kurt Nimmo

Ehemaliger Redakteur und Autor für eine plattformunabhängige Nachrichten-Website.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...