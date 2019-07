Wir haben die moralische Verpflichtung BDS zu unterstützen Nkosi Zwelivelile Mandela

Mandela’s grandson at Palestine Expo: ‚We have a moral duty to support the BDS‘ South African MP and the grandson of Nelson Mandela, Nkosi Zwelivelile Mandela, addressed a sold out crowd at the Palestine Expo in London yesterday, saying „We have a moral duty to support the BDS and to support the Palestinian struggle“.

Das sollte uns Vorbild und Ansporn sein, weiter zu machen im Kampf für die Freiheit Palästinas

Mandelas Enkel auf der Palestine Expo: „Wir haben die moralische Verpflichtung, den BDS zu unterstützen“.

7. Juli 2019

Der südafrikanische Abgeordnete und der Enkel von Nelson Mandela, Nkosi Zwelivelile Mandela, sprachen gestern auf der Palästina Expo in London vor ausverkauftem Haus: „Wir haben die moralische Pflicht, den BDS zu unterstützen und den palästinensischen Kampf zu unterstützen“.

Die von der britischen NGO Friends of Al-Aqsa (FOA) organisierte Palestine Expo wurde als „größte Palästina-Veranstaltung Europas“ bezeichnet und findet im berühmten Olympia Exhibition Centre in London statt.

In seiner Rede sprach er auch über die Bemühungen der anti-palästinensischen Gruppe UK Lawyers for Israel (UKLFI), die versuchte, die Palästina Expo abzusagen, und nannte sie „Verteidiger eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit“.

Letzte Woche wurde eine Erklärung von Nkosi Zwelivelile Mandela und dem Königshaus von Mandela veröffentlicht: „Wir möchten unsere Empörung und unseren Abscheu über die Einschüchterungstaktiken der britischen Anwälte für Israel zum Ausdruck bringen. Wir sagen ihnen und allen, die versuchen, unsere grundlegenden Menschenrechte wie Meinungsfreiheit zu verleugnen – Hände weg von BDS, Hände weg von der Palästina Expo.“

Im Folgenden die Rede von Nkosi Zwelivelile Mandela auf der Konferenz der Palestine Expo am 6. Juli 2019:

Möge der Friede und der Segen des allmächtigen Gottes mit euch allen sein.

Es ist mir eine große Freude, bei dieser Palästina Expo in Ihrer Mitte zu sein. Gestatten Sie mir zunächst, den Freunden von Al Aqsa für eine erstaunliche Leistung unter enormem Druck zu gratulieren; diese Auszeichnung teilen sie mit allen Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen, die den Mut zur Überzeugung hatten, ihre Marken mit einer Sache in Verbindung zu bringen, die mein Großvater Präsident Nelson Rolihlahlahla Mandela als „die größte moralische Frage unserer Zeit“ bezeichnete – dem Kampf für Palästina. Heute Morgen möchte ich darüber nachdenken und sie in den Kontext der Expo und des breiteren Kampfes um die Meinungsfreiheit in der heutigen Welt stellen.

Bevor ich das tue, möchte ich sagen, dass es immer eine besondere Gelegenheit für mich ist, in London zu sein, um an revolutionären Ereignissen wie diesem teilzunehmen, wie zum Beispiel an einigen schönen Erinnerungen, die meine Mutter Nolusapho Mandela-Perry von ihren früheren Tagen in London teilte, und an Anti-Apartheid-Massendemonstrationen auf dem Trafalgar Square Mitte der 80er Jahre. Deshalb fühlt es sich gut an, in Ihrer Mitte zu sein, wenn wir in den nächsten zwei Tagen und darüber hinaus die palästinensische Flagge hochhalten.

Genossen und Freunde; das ist eine erstaunliche Leistung, und ich hoffe, dass wir die 15 000er Marke überschreiten werden, die bei der Eröffnung der Palestine Expo 2017 erreicht wurde. Das Bemerkenswerte an dieser Veranstaltung ist, dass es sich nicht nur um eine politische Kundgebung oder Massendemonstration handelt. In unserem eigenen Kampf für die Freiheit haben wir die Lehre gezogen, dass der Kampf an mehreren Fronten geführt werden muss: kulturell, akademisch, handelspolitisch, politisch, diplomatisch, sportlich, kommunikativ, aber vor allem im Kampf der Herzen und im Kampf der Wahrnehmung. Dieser mehrzügige Ansatz hat uns nicht nur mit einer größeren Vielfalt an Kampfmitteln ausgestattet, sondern es uns auch ermöglicht, ein breiteres Publikum oder eine breitere Basis zu gewinnen, die die Grundlage für den Volkskampf bilden könnte.

Die Palestine Expo muss dazu beglückwünscht werden, dass sie eine einzigartige Erfahrung geschaffen hat, die stolz die palästinensische Kunst, Geschichte und Kultur feiert und gleichzeitig die Diskussion und den Aktivismus in Großbritannien fördert. Gestatten Sie mir, kurz darauf einzugehen, warum dies eine so kritische Front im Kampf für ein freies Palästina ist. Wir hatten Erfahrungen aus erster Hand, als eine Organisation, die sich UK Lawyers for Israel nannte, alles daran setzte, diese Veranstaltung zu verhindern oder die Unterstützung für die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) herunterzuspielen. Lassen Sie es mich laut und deutlich sagen, damit alle es hören können: Neben der internen Protestbewegung der Bevölkerung, die gegen alle Widerstände der tapferen und mutigen Kinder, Frauen und Männer des besetzten Palästina geführt wird, ist die BDS der schmerzhafteste Dorn in der Seite der Apartheid Israels.

Gegen Ende dieses Artikels sagt er, und ich zitiere: „Die israelischen Zionisten sind überzeugt, dass sie ihre neue Art des Kolonialismus erfolgreich getarnt haben. Ihr Kolonialismus scheint „wohlwollender“, „philanthropischer“ zu sein, ein System, mit dem sie regieren, indem sie einfach ihre potenziellen Opfer dazu bringen, ihre freundlichen Angebote an wirtschaftlicher „Hilfe“ und anderen verlockenden Geschenken anzunehmen….“. Malcolm X bezog sich auf die neu unabhängigen afrikanischen Nationen, deren Wirtschaften große Schwierigkeiten hatten und die Israel manipulierte, um nach Legitimität zu suchen.

Wenn also der „Anführer der freien Welt“ mit goldenen Handschlägen und Trumpfkartengeschenken, die die arabischen Nationen für sich selbst bezahlen müssen, kommt, erkennen wir das Verhalten und riechen eine Ratte. Nennen Sie es, wie Sie wollen, aber der Deal of the Century ist ein No-Deal und zielt nur darauf ab, das Apartheid-Israel zu stärken, seine illegalen Siedlungen zu legitimieren und für immer auf das Rückkehrrecht von sechs Millionen im Exil lebenden Palästinensern zu verzichten. Dieser Schwindel des Jahrhunderts hat dazu beigetragen, die Stimme des palästinensischen Volkes gegen ihn zu vereinen, aber wir müssen vor den Tücken des Imperialismus warnen.

Mandela Enkel: Südafrika „Modell“ für Palästinenser

Meine Brüder und Schwestern, wir sind uns sehr wohl bewusst, warum wir es den Schwindel des Jahrhunderts nennen. Es gibt in der Tat diejenigen, die sagen, wir sollten warten und zumindest sehen, was auf dem Tisch liegt. Die Realität starrt uns ins Gesicht; Trump ist kein Freund des palästinensischen Volkes und er wird nie in unserem besten Interesse handeln. Er ist nicht einmal ein Freund Amerikas und handelt nicht im besten Interesse. Seit seinem Amtsantritt hat er die Entwicklungshilfe für palästinensische Flüchtlinge gekürzt und buchstäblich die Pipeline durchtrennt, die Hoffnung und dringend benötigte medizinische Versorgung für Kinder im Alter von ein bis zwei Jahren bietet. Er hat sich dem Völkerrecht widersetzt und den globalen Aufschrei gegen seine Ankündigung, die amerikanische Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, ignoriert.

Historisch gesehen haben die USA bewiesen, dass sie kein fairer und ehrlicher Vermittler von Frieden in Palästina oder anderswo sind. Sie wird daher nie gegen israelische Übertretungen vorgehen. Das wäre gleichbedeutend mit einem Vorgehen gegen sich selbst. Die USA werden auch nie die Auffassung anerkennen, dass die Ursache des Konflikts auf das Jahr 1948 mit der Gründung Israels zurückgeht (und nicht die israelische Auffassung von 1967, die der entscheidende Punkt ist und die Rückkehr der besetzten Gebiete im Mittelpunkt der Friedensverhandlungen steht), und dass der Konflikt ein Kampf war, um Flüchtlinge in einen palästinensischen Staat zu bringen.

Den Verkäufern des Hoax of the Century muss unmissverständlich gesagt werden, dass die Freiheit des palästinensischen Volkes nicht zum Verkauf steht. Im jahrzehntelangen Kampf haben sie alle Versuche der Kooption abgelehnt und mit der gerechten moralischen Haltung beharrt, dass sie Opfer eines Prozesses sind, den sie nicht entworfen haben, noch haben sie ihn gebilligt, noch werden sie ihn jemals billigen. Selbst der gute Glaube der Palästinenser an den Friedensprozess wurde durch fortgesetzte Landnahme, die Ausweitung illegaler Siedlungen und die hartnäckige Verweigerung des Rückkehrrechts für alle Flüchtlinge verraten.

Genossen und Freunde; Südafrikaner forderten schamlos das Recht auf Selbstbestimmung und brachten den brutalen Apartheidstaat in die Knie. Die Palästinenser haben sich nach dem Völkerrecht und unzähligen UN-Resolutionen das Recht auf Selbstbestimmung erworben. Dies ist ein Recht, das uns niemand absprechen könnte, und ich wage zu behaupten, dass niemand das Recht hat, den Palästinensern das Recht auf Selbstbestimmung zu verweigern.

Die Geschichte Südafrikas seit 1652 ist eine Geschichte der Kolonisierung und systematischen Enteignung. Das SA Natives Land Act von 1913 machte über Nacht schwarze Ausländer im Land ihrer Geburt und zwang sie auf 7% des Landes. Diese wurde bis 1936 auf 13% ausgebaut. Familien und ganze traditionelle Gemeinschaften wurden ihrer Häuser, Höfe und ihres Landes beraubt. Ihre Ernten, Rinder und Besitztümer wurden entweder dezimiert oder sie mussten alles, was sie konnten, auf Ochsenwagen packen und zu Heimatschutzgebieten aufbrechen.

Bantustans wurden geschaffen, um die Mehrheit der Schwarzen aus den städtischen Zentren Südafrikas zu bringen, und am Ende der Apartheid gab es 10 Bantustans, 14 Legislative 151 Abteilungen und 650 000 Beamte, aber sie hatten keine Legitimität. Wir erkennen im Deal of the Century den gleichen Schwindel. Wir sind unter der Apartheid Südafrika nicht darauf reingefallen, und die Palästinenser sind viel zu intelligent, um sich für die ethnische Säuberung, Segregation und getrennte Entwicklung der Apartheid Israel zu interessieren. Seit dem Beginn der Demokratie im Jahr 1994 haben wir uns mit der Landreform und dem Restitutionsprozess auseinandergesetzt. Das ist die Realität, die wir als Südafrikaner durchleben.

Die Palestine Expo spielt eine wichtige Rolle bei der Sensibilisierung für die Realitäten des Lebens im besetzten Palästina. Sie bietet einen wertvollen Einblick in die palästinensische Kultur, den politischen Diskurs und bildet eine Plattform, auf der Gleichgesinnte eine gemeinsame Plattform teilen können, um über die anhaltende Besetzung und den kriegerischen Ausbau illegaler Siedlungen, die Not von sechs Millionen Flüchtlingen in der palästinensischen Diaspora, die Tausende von politischen Gefangenen, die in israelischen Apartheidgefängnissen einschließlich Frauen und Kinder schmachten, den imperialistischen Versuch, die ewige Hauptstadt Al Quds zu annektieren, und die tägliche Demütigung und Demütigung der Palästinenser an Grenzübergängen und Kontrollpunkten nachzudenken.

Die Besatzung ist real, und die Welt muss die Natur des israelischen Apartheid-Staates kennen. In einem kürzlich erschienenen Artikel in Independent Newspapers schreibt Azad Essa von Al Jazeeera:

Israel hat etwa 50 Gesetze, die palästinensische Muslime und Christen diskriminieren. Sie definiert sich als „Staat des jüdischen Volkes“, prahlt aber damit, eine Demokratie zu sein. Von der Staatsgründung 1948 bis 1966 lebten palästinensische Bürger Israels unter einer harten Militärregierung; sie wurden als Staatsfeinde behandelt, hatten Ausgangssperren und durften ihre Städte nicht verlassen. Heute werden Palästinenser in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Rechtsberatung diskriminiert. So wurden seit 1948 etwa 600 neue Städte für Juden gebaut, während keine einzige neue palästinensische Stadt anerkannt oder entwickelt wurde. Palästinensern wird die Baugenehmigung verweigert.

Während der nächsten zwei Tage der Palästina Expo werden wir aus erster Hand von einigen der klügsten Köpfe, Wissenschaftler und Aktivisten hören, die ihr Leben der Sache des palästinensischen Kampfes gewidmet haben. Sie werden über Themen beraten, die für den Kampf für Palästina einschließlich eines einzigen Staates relevant sind: Die Zukunft, Dekolonisierung Palästinas, Wandel für Palästina: eine internationale Perspektive und Völkerrecht: Israelischer Apartheidstaat.

Eine der bedeutendsten Errungenschaften der Palestine Expo ist, dass sie uns alle mit unterschiedlichem Hintergrund zusammengeführt hat, um teilzunehmen und ein einzigartiges Erlebnis zu genießen. Bei meinem letzten Besuch in London vor einigen Monaten habe ich einen klaren Aufruf zur Einheit, zur Einheit in der Aktion, zur Einheit in der Mobilisierung, zur Einheit angesichts einer zionistischen imperialistischen Agenda, die bei weitem nicht vor der totalen Kontrolle über das besetzte Palästina Halt machen wird. Die Stimmen, die Angst hatten und versuchten zu verhindern, dass die Palestine Expo eine Plattform für die BDS bereitstellt, tun dies auf Befehl der Apartheid Israel, die enorme Ressourcen freigesetzt hat, um der Arbeit der BDS in allen möglichen Foren zu begegnen. Wir sagen ihnen unmissverständlich, dass unsere Stimmen nicht zum Schweigen gebracht werden.

Lesen: Mandelas Enkel schlägt die Bemühungen der israelischen Gruppe um die Auslösung des Palästina-Ereignisses vor.

Wir haben die moralische Pflicht, die BDS zu unterstützen und den palästinensischen Kampf zu unterstützen. Wir sagen den britischen Anwälten für Israel, dass Sie ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit verteidigen; ein Verbrechen gegen das palästinensische Volk. In einem kürzlich erschienenen Artikel schrieben 240 israelische und jüdische Wissenschaftler, dass „die drei Hauptziele des BDS – die Beendigung der Besetzung, die volle Gleichstellung der arabischen Bürger Israels und das Recht auf Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge – dem Völkerrecht entsprechen“. Wir brauchten diese Bestätigung nicht, sondern zitieren sie nur, um die Kurzsichtigkeit und Verzweiflung der britischen Anwälte für Israel und andere, die das Gebot der Apartheid Israel erheben, zu demonstrieren. Wir werden uns weiterhin gegen diejenigen aussprechen, die versuchen, unser Recht auf freie Meinungsäußerung einzuschränken oder zu kriminalisieren.

Im Namen des Königshauses von Mandela wünschen wir den Organisatoren dieser Palästina Expo viel Erfolg in allen Aspekten dieser Veranstaltung. An die BDS und das palästinensische Volk sagen wir, dass wir moralisch verpflichtet sind, mit euch als Genossen im Kampf für Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden zusammenzuarbeiten.

Abschließend möchte ich Sie an die historischen Worte meines Großvaters beim Internationalen Tag der Solidarität mit dem palästinensischen Volk im Dezember 1997 erinnern, als er sagte, und ich zitiere: „Die Versuchung in unserer Situation ist, in gedämpften Tönen über ein Thema wie das Recht des palästinensischen Volkes auf einen eigenen Staat zu sprechen. Wir können leicht dazu verleitet werden, Versöhnung und Fairness als Gleichheit zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zu lesen. Nachdem wir unsere eigene Freiheit erreicht haben, können wir in die Falle tappen und uns die Hände von Schwierigkeiten waschen, mit denen andere konfrontiert sind. Doch wir wären weniger als Menschen, wenn wir das täten. Es obliegt allen Südafrikanern, die selbst einst großzügige internationale Unterstützung erhielten, aufzustehen und zu denjenigen zu gehören, die aktiv zur Sache von Freiheit und Gerechtigkeit beitragen.“

An alle, die sich dafür eingesetzt haben, dass man sie zählt, die an dieser Palästina Expo teilnehmen und sie unterstützen, sagen wir: Gut gemacht! Möge dieses Ereignis von Stärke zu Stärke wachsen, bis unsere Mission erfüllt ist und wir es in einem freien Palästina veranstalten.

Ich danke dir.

