Vor dem Verfall, Palästinenser sind keine “Resteverwerter”, was für ein schmutziger Deal!

Laut Haaretz hätte dieses Arrangement auch Dosen von Pfizer einbezogen, die die Palästinenser aus Geschäften erwarteten, die sie unabhängig mit dem Impfstoffhersteller ausgehandelt hatten. Das bedeutet, dass jedes Fläschchen von Pfizer, das für die Palästinenser bestimmt war, stattdessen nach Israel gehen würde. Im Gegenzug würden die Palästinenser die israelischen Reste erhalten, die bald ablaufen würden.

Bild: Government spokesman Ibrahim Melhem (right) speaks at a joint press conference with Minister of Health Mai al-Kaila (left), June 18, 2021. Photo: Shurouq Zaid /

Wir haben sie zurückgegeben” – Palästinenser kündigen 1 Million Pfizer-Dosen-Deal mit Israel

Palästinensische Beamte haben ein Abkommen mit Israel über den Erhalt von rund einer Million Dosen des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer gekündigt, die kurz vor dem Auslaufen standen.

Von Mondoweiss-Redaktion

18. Juni 2021

341.175 Palästinenser wurden positiv auf COVID-19 getestet; 333.778 Genesungen; 3.813 Todesfälle

Von denen, die positiv getestet wurden, leben 199.666 im Westjordanland, 112, 668 im Gazastreifen, 28.841 im Gazastreifen

839.747 Israelis wurden positiv auf COVID-19 getestet; 833.061 Genesungen; 6.428 Todesfälle

Stunden nachdem Israel heute Morgen eine Vereinbarung bekannt gegeben hatte, wonach die Palästinenser “zwischen 1 Million und 1,4 Millionen Dosen des Pfizer-Coronavirus-Impfstoffs, der derzeit in Israel vorrätig ist”, erhalten sollten, wurde die Vereinbarung von palästinensischen Beamten abgesagt. Die Dosen sollten aus einer israelischen Reserve von überschüssigen Impfstoffen stammen, die verfallen würden, wenn sie nicht “bald” verwendet würden, so die Erklärung.

Der palästinensische Gesundheitsminister Mai al-Kaila sagte heute Nachmittag, kurz nachdem die erste Lieferung von 100.000 Dosen ins Westjordanland gebracht worden war, hätten die spezialisierten Teams des Gesundheitsministeriums festgestellt, dass die Impfstoffe, die wir heute von der israelischen Seite erhalten haben, nicht den Spezifikationen des Abkommens entsprechen, so dass die Regierung beschlossen habe, sie zurückzugeben”.

Während die Palästinenser seit langem fordern, dass Israel einspringt und den Impfstoff zur Verfügung stellt, was in der Vergangenheit auch geschehen ist, war der Deal kein reiner Akt der Nächstenliebe. Im Gegenzug für die Übergabe der Dosen würde Israel eine Ersatzzuteilung von Pfizer erhalten, die der Menge entspricht, die es an die Palästinenser abgibt. Diese neuen Impfstoffe, die ein späteres Verfallsdatum haben, sollen im September und Oktober 2021 eintreffen.

Reuters berichtet, dass die Idee für den Impfstoff-Austausch zuerst von Pfizer vorgeschlagen wurde.

Der palästinensische Premierminister Mohammad Shtayyeh hat das Abkommen am Freitag offiziell gekippt und die “sofortige Annullierung des Abkommens” gefordert.

Der Deal und die darauffolgenden Konsequenzen kamen zur gleichen Zeit, als Israel seine letzte große Gesundheitspolitik fallen ließ. Seit Dienstag müssen sich Israelis nicht mehr in geschlossenen Räumen maskieren, da der Großteil der Bevölkerung geimpft wurde und die Neuinfektionen zurückgegangen sind.

Physicians for Human Rights – Israel kommentierte dies auf Twitter:

Laut Haaretz hätte dieses Arrangement auch Dosen von Pfizer einbezogen, die die Palästinenser aus Geschäften erwarteten, die sie unabhängig mit dem Impfstoffhersteller ausgehandelt hatten. Das bedeutet, dass jedes Fläschchen von Pfizer, das für die Palästinenser bestimmt war, stattdessen nach Israel gehen würde. Im Gegenzug würden die Palästinenser die israelischen Reste erhalten, die bald ablaufen würden..

Die Menge wäre ein kräftiger Schub für den ins Stocken geratenen Rollout in Ramallah und Gaza gewesen. Bislang wurden 225.700 Dosen von verschiedenen Herstellern nach Gaza und 557.700 in die Westbank geliefert. Mehr als 436.000 Palästinenser haben mindestens eine Dosis erhalten, von denen 383.984 vollständig geimpft sind. “Diese Zahlen repräsentieren etwa 8,7 % der gesamten palästinensischen Bevölkerung”, so die Weltgesundheitsorganisation in ihrem jüngsten Lagebericht.

In der letzten Woche wurden 100.000 Dosen des neuen russischen Einzelimpfstoffs Sputnik-Light in die Westbank geliefert.

93% der palästinensischen COVID-19-Fälle sind in Gaza

In der letzten Woche setzten sich zwei Trends fort, die wir bereits in den vergangenen Wochen festgestellt haben. Erstens scheinen die Gesundheitsbehörden im Westjordanland die Pandemie endlich unter Kontrolle zu haben. Derzeit gibt es nur 267 bestätigte aktive Fälle, was die Behörden dazu veranlasste, im Juli die Beendigung des monatelangen Ausnahmezustands anzukündigen. Doch im Gazastreifen steigen die Zahl der neuen Fälle und die begrenzten Tests verschleiern weiterhin die volle Ausbreitung des Virus.

Von dieser Woche zu letzter Woche gab es einen 40%igen Anstieg der Todesfälle. Seit gestern gibt es in Gaza 3.277 aktive Fälle, was 93% aller neuen palästinensischen COVID-19-Fälle entspricht. Nach Angaben der WHO kommen diese Zahlen zu einer Zeit, in der die Zahl der Tests auf durchschnittlich 921 Labortests pro Tag gesunken ist (also ein Drittel der Zahl der Tests, die vor den Feindseligkeiten mit Israel im Mai durchgeführt wurden).

Die Positivitätsrate bleibt im Gazastreifen mit 21% hoch, verglichen mit 1,5% in der Westbank.

Ausreisegenehmigungen stecken in der Post fest

Die Palästinenser in Gaza sind ohne Postdienst. Pakete und Briefe müssen durch einen israelischen Kontrollpunkt transportiert werden, der seit der Ausrufung des Waffenstillstands Ende letzten Monats nicht mehr auf dem Stand von Anfang Mai arbeitet. Dies betrifft vor allem reisewillige Palästinenser, auch solche mit unheilbaren Krankheiten, die auf eine Genehmigung warten, den Gazastreifen aus humanitären Gründen zu verlassen, um in israelischen Krankenhäusern behandelt zu werden.

Diese Woche schickte der Euro-Mediterranean Human Rights Monitor einen Brief an den Generaldirektor der Universal Post Union, Bishar Abdirahman Hussein, in dem es heißt: “Zu diesen von Israel auferlegten Beschränkungen gehört ein generelles Verbot der Postzustellung nach und aus Gaza über den israelisch kontrollierten Grenzübergang Erez – der Übergang, von dem aus Israel praktisch den gesamten Zugang nach/aus Gaza kontrolliert.” WAFA

Die in Gaza ansässige Menschenrechtsgruppe fügte hinzu: “Diese abrupte Aussetzung der Postzustellung hat zahlreichen Menschen geschadet, einschließlich derer, die darauf warten, ihre Pässe von ausländischen Botschaften in Israel oder dem besetzten Westjordanland zu erhalten, um zu humanitären Zwecken zu reisen, wie zum Beispiel zum Studium im Ausland, zur Familienzusammenführung oder um eine vor Ort nicht verfügbare medizinische Behandlung zu erhalten.”

Palästinenser malen und pflanzen Bäume auf dem Grundstück des Hauses der Familie Abu Hatab, das Anfang des Monats durch einen israelischen Luftangriff im Flüchtlingslager Shati in Gaza zerstört wurde, am 17. Juni 2021. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Palästinenser versuchen, sich von der 11-tägigen Eskalation mit Israel zu erholen, indem sie am 17. Juni 2021 im Flüchtlingslager Shati Wandbilder malen und Bäume pflanzen. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Wie groß ist der Schaden?

Diese Woche sind uns zwei neue Berichte ins Auge gefallen, die erklären, wie stark die Infrastruktur des Gazastreifens nach der 11-tägigen Eskalation im Mai derzeit beschädigt ist. Während der Feindseligkeiten haben wir darüber berichtet, dass elektrische Leitungen und die Wasserversorgung stark in Mitleidenschaft gezogen wurden, aber wir beginnen nun, ein konkreteres Bild darüber zu sehen, was zerstört wurde.

Al Mezan veröffentlichte eine detaillierte Untersuchung, die ergab, dass 13 Brunnen, drei Entsalzungsanlagen und 250.000 Meter Wasserleitungen im gesamten Gazastreifen bei israelischen Luftangriffen beschädigt oder zerstört wurden.

Ein einziger Angriff auf nur einen Brunnen in der Nähe von Gaza-Stadt unterbrach die Versorgung von 120.000 Menschen.

“Erste Schätzungen deuten darauf hin, dass die Gesamtkosten des Schadens 20 Millionen USD für [Wasserversorgungsnetze in] der Gemeinde Gaza-Stadt übersteigen – Wasserversorgungsnetze, Abwassernetze, Wasserbrunnen, Abwasserpumpen, kommunale Einrichtungen und Fahrzeuge, Straßen und Gehwege, Stromnetze und Verwaltungsgebäude”, berichtete Al Mezan.

Die meisten Verluste gab es in der Umgebung von Gaza-Stadt, dem bevölkerungsreichsten städtischen Zentrum des Streifens und im nördlichen Bezirk nahe der Grenze zu Israel. Dies deckt sich mit den Gebieten, in denen die meisten Gebäudeschäden durch Bombardierungen entstanden sind.

Der Global Shelter Cluster hat diese Woche einen Bericht veröffentlicht, der aufzeigt, wo die Luftangriffe gelandet sind und wie sie sich auf die Unterkünfte ausgewirkt haben.

Das Konsortium amerikanischer, kanadischer und internationaler Entwicklungsorganisationen stellte fest, dass die meisten Schäden in Gaza-Stadt und den nördlichen Stadtteilen entstanden sind. Mindestens 19.332 Wohneinheiten wurden durch Luftangriffe und Beschuss beschädigt, 200 Gebäude wurden dem Erdboden gleichgemacht, darunter viele Wohnhäuser mit mehreren Einheiten. Insgesamt wurden 1.019 Wohneinheiten in ganz Gaza zerstört. Übersetzt mit Deepl.com

