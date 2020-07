We’re fighting the same battle everywhere It took less than a week for me to become accustomed to daily interactions with Israeli soldiers carrying guns. It scared me. So did the number of Make America Great Again hats on people walking the streets of the Holy Land.

Wir kämpfen überall den gleichen Kampf

Von Adam Mahoney

15. Juli 2020

Ein Mann malt ein Wandgemälde auf eine Mauer in Gaza

Ayman al-Hasari malt ein Wandgemälde von George Floyd auf eine Wand in Gaza-Stadt als Botschaft gegen rassistische Diskriminierung und Polizeibrutalität. Ahmad Hasaballah IMAGESLIVE

Es dauerte weniger als eine Woche, bis ich mich an den täglichen Umgang mit israelischen Soldaten mit Gewehren gewöhnt hatte. Das hat mir Angst gemacht. Genauso wie die Zahl der Hüte „Make America Great Again“ auf den Menschen, die durch die Straßen des Heiligen Landes gehen.

Ich war mehrere Tage im besetzten Palästina auf einer von meiner Schule, der Northwestern University, ermöglichten Studentenberichterstattungsreise unterwegs gewesen, als die Frage eines Studenten zu wochenlangem Nachdenken führte.

An diesem Tag saß ich in einem Klassenzimmer einer High School im Gemeinderat von Ein Mahel im Norden Israels. Im Mittelpunkt des Tages stand das Verständnis der Erfahrungen der einheimischen palästinensischen Minderheit Israels. Ich freute mich einfach über die Gelegenheit, mit jungen Leuten über ihre Erfahrungen zu sprechen, die sie beim Aufwachsen in der am stärksten umkämpften Region der Welt gemacht haben.

Unser Gespräch begann so willkürlich wie jedes andere. Wir sprachen über Musik, Sport und all unsere Lieblingsspeisen. Doch das Ausmaß des Moments, in dem wir uns befanden, ließ die Auflistung unserer Lieblingsfußballspieler fahrlässig erscheinen. Dann fragte mich ein 17-jähriger Student: Ist es wirklich so schwer, in Amerika schwarz zu sein, wie sie es scheinen lassen? Die Intonation in seiner Stimme ließ mich wissen, dass sie ihm seit dem Moment, als ich neben ihm saß, auf der Zungenspitze lag.

Ich wusste nicht, wie ich antworten sollte. Ich war 19 Jahre alt. Ich wusste nicht, wie ich mit irgendeiner Gnade in das Gespräch eintreten sollte, um unsere unterschiedlichen Erfahrungen, die wir unter kolonialen Besatzungen gemacht hatten, anzuerkennen, denn damals war ich von der erhabenen neoliberalen Idee gefangen, dass ich in Amerika am freiesten lebte.

Aber die Frage blieb bei mir hängen. Wie unterschiedlich waren unsere Erfahrungen wirklich?

Seit Anfang 2018 haben mehr als 450 Palästinenser durch den israelischen Militärstaat ihr Leben verloren. In dieser Zeit wurden in den Vereinigten Staaten mehr als 550 Schwarze von Polizeibeamten getötet.

Tausende Palästinenser befinden sich in israelischen Gefängnissen, und Millionen leben unter militärischer Besatzung und Blockade, die das Leben der Palästinenser unsichtbar machen sollen. In den USA sind Hunderttausende von Schwarzen in Gefängnissen eingesperrt, und tief vergrabene Formen des Schwarzenhasses werden benutzt, um das schwarze Leben zu delegitimieren.

Ein Kampf

Das zionistische Kolonialsystem hängt von der fortgesetzten Degradierung des palästinensischen Volkes durch Massenbewegungsbeschränkungen, Landraub, Wasserentzug, Inhaftierung und die Leugnung der palästinensischen Existenz ab.

In ähnlicher Weise existiert das amerikanische Unternehmen durch die systematische Kontrolle von Land, Wasser und Nahrung, Einkerkerung und die Leugnung des Lebens von Schwarzen und Indigenen.

Mir ist klar, wie schwer es für Menschen auf der ganzen Welt ist, zu verstehen, dass sie denselben Kampf führen, weil sie einen Großteil ihres Lebens damit verbringen, herauszufinden, wie sie mit dem Wenigen, das ihnen gewährt wird, überleben können, aber unsere Visionen müssen größer und integrativer sein.

Die Kämpfe von Ferguson bis Gaza, die beide durch Mord und politische Unterdrückung gekennzeichnet sind, sind Produkte des Siedler-Kolonialismus und des globalen Kapitalismus. Antikolonialismus bedeutet daher inhärent auch Antiimperialismus, Antikapitalismus und die Beendigung aller Systeme, die auf illegitimen Vorstellungen von westlicher, weißer Überlegenheit und Massenausbeutung gedeihen.

Ich befinde mich ständig mit der Frage, die mir der junge Student an jenem Tag in Ein Mahel gestellt hat. Wie konnte er, ein Kind, wirklich die Mittel haben, sich um mein Leben zu kümmern, wenn sich ein Großteil unseres Landes nicht weniger um das seine kümmern könnte?

Diese Fragen haben mir dabei geholfen, mich und American Blackness zu dezentrieren, wenn ich über die Kämpfe in unserer Welt nachdenke. Natürlich möchte ich, dass das Leben der Schwarzen eine Rolle spielt. Aber die notwendigen Veränderungen unserer materiellen Bedingungen, die es erforderlich machen würden, dass das Leben der Schwarzen in einer gegen die Schwarzen gerichteten Welt eine Rolle spielt, erfordern globale Abhilfemaßnahmen.

Das amerikanische Imperium wurde durch Kolonialismus, Völkermord und Sklavenarbeit gegründet und aufrechterhalten. Schwarze und indigene Körper dienten als Amerikas frühestes und größtes finanzielles Kapital, doch führte dies nur zur Schaffung weißer Millionäre. Heute ist eine von sieben weißen Familien Millionär, während eine von vier indigenen Familien und etwa eine von fünf schwarzen Familien in Armut lebt.

Der letzte koloniale Außenposten

Es überrascht nicht, dass die Sklavenarbeit auch zur Schaffung unseres modernen Polizei- und Gefängnissystems geführt hat. Die Polizeiarbeit in den südlichen Sklavenhalterstaaten begann als Sklavenpatrouillen, bei denen weiße Freiwillige ermächtigt wurden, Selbstjustiztaktiken anzuwenden, um die Sklaverei und die Vorherrschaft der Weißen aufrechtzuerhalten. Nach dem Ende der Sklaverei wurden Schwarze Codes geschaffen, um die Bewegung der Schwarzen zu kriminalisieren, wobei Schwarze oft wegen einfacher Dinge wie dem Gehen auf einer Straße zur falschen Tageszeit eingesperrt wurden.

Sträflingsarbeit würde letztlich die Infrastruktur nach dem Bürgerkrieg in den USA aufbauen und den Grundstein für die fortgesetzte Nutzung der freien Arbeit im Land legen.

Selbst als der andauernde Kampf der Schwarzen in der Jim-Crow-Ära andauerte, entstand Israel aus einer Empfehlung der neu gegründeten Vereinten Nationen, die die Palästinenser ständig im Stich gelassen haben.

Bei der Schlussabstimmung stimmten 33 von 56 Ländern für die Schaffung des neuen Staates. Darunter waren alle westlichen Kolonialmächte und der größte Teil des ehemals kolonialisierten Lateinamerikas. Dies geschah zu einer Zeit, als die unterdrückten Nationen in Afrika, Asien und die Kolonialmächte im Nahen Osten begannen, sich in ihren eigenen nationalen Befreiungskämpfen zu erheben.

Israel hat dem palästinensischen Selbstbestimmungsrecht nie zugestimmt und ist damit einer der letzten kolonialen Außenposten des Westens, ein illegitimes Apartheidregime, das die Freiheit und die Lebensgrundlagen der Palästinenser physisch und wirtschaftlich zerstört hat.

Radikale Führer der Vergangenheit wie Malcolm X und ehemalige Organisationen wie die Black Panther Party wussten, dass unser Kampf derselbe war wie der der Palästinenser – und das dürfen wir auf unserem Weg zur Freiheit nicht vergessen.

Malcolm begann diese Parallelen während seiner Reise nach Gaza und Ägypten zu erkennen. Er schrieb ein Stück in der ägyptischen Gazette mit dem Titel „Zionistische Logik“, in dem er eine Verbindung zwischen den neoliberalen Praktiken herstellte, die die USA und Israel zur Rationalisierung ihrer Kolonisierung und Zwangsassimilation von Menschen benutzt haben.

Die 1966 gegründete Black Panther Party ließ sich stark von den Ideen von Malcolm X inspirieren. Ihre Gründer wussten, dass die Befreiung der Schwarzen mehr als nur Freiheit für die Schwarzen bedeutete: Es war ein Kampf aller Menschen, sich gegen die unterdrückende und ausbeuterische herrschende Klasse zu vereinen.

Auch Israels eigene Schwarze Panther sahen ihren Kampf und den palästinensischen Kampf als eine gemeinsame Sache an.

Kompetente Führung

Heute brauchen wir kompetente Führungskräfte. Auch wenn ich nicht glaube, dass unsere Freiheit durch Talking Heads oder gewählte Amtsträger gewonnen wird, so ist es doch unerlässlich, diejenigen auf den größten Bühnen zu haben, die sich für weltweite Freiheiten einsetzen.

Jamaal Bowman, Kandidat der Demokratischen Partei im 16. Kongressbezirk von New York, hat kürzlich die globalen Verbindungen hergestellt, die notwendig sind, um auf dem Weg zur Befreiung voranzuschreiten. Er schrieb: „Genauso wie die Polizei in so vielen schwarzen Gemeinden eine gewalttätige Einschüchterungskraft ist, kann ich mich mit dem verbinden, wie es sich für Palästinenser anfühlt, die Präsenz des Militärs in ihrem täglichen Leben im Westjordanland zu spüren.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Führer weiterhin diese Verbindungen zwischen der systemischen Ungleichheit im In- und Ausland herstellen. Wie die Kongressabgeordnete Ayanna Pressley, die erste Schwarze, die aus Massachusetts in den Kongress gewählt wurde, kürzlich schrieb: „Wir müssen kurzsichtige, unterdrückende und diskriminierende Politik sowohl in den Vereinigten Staaten als auch im Ausland ablehnen“, zumal „die Vereinigten Staaten mit ihren systemischen Ungleichheiten rechnen und ein nationales Gespräch über Rassenungerechtigkeit und den Wert des Lebens von Schwarzen und Braunen führen“.

Oder wie Ghassan Kanafani, der vor 48 Jahren ermordet wurde, sagte: „Die palästinensische Sache ist nicht nur eine Sache für die Palästinenser, sondern eine Sache für jeden Revolutionär, wo immer er sich befindet, als eine Sache der ausgebeuteten und unterdrückten Massen in unserer Zeit.

Ja, es gibt Solidarität der amerikanischen Unterdrückten mit anderen Völkern auf der ganzen Welt, aber die westliche Hegemonie arbeitet daran, unser Leben bewusst in den Mittelpunkt zu stellen, was von uns, die wir unter der amerikanischen Besatzung leben, verlangt, stärker, lauter und strategischer zu sein.

Die amerikanische Besatzung legitimiert das israelische Apartheidregime und die fortgesetzte Annexion palästinensischen Landes, die wir heute erleben.

Und auch wenn der Sturz dieser Siedlerstaaten die Anti-Schwarzheit nicht auslöschen kann, müssen wir dennoch daran arbeiten, unsere Welt als einen Ort neu zu gestalten, der nicht von Manifestationen von Reichtum und Besitz abhängig ist.

Was nützt es schließlich, dass eine unterjochte Bevölkerung freigelassen wird, wenn wir andere durch unsere Unterdrücker sterben lassen?

Adam Mahoney ist ein Journalist aus Los Angeles, der aus Palästina, Uganda und Vietnam berichtet hat. Übersetzt mit Deepl.com

