Wir alle werden geschädigt, wenn das Recht auf Protest verloren geht.

Bild: “The Man Made Mad with Fear”, a painting by Gustave Courbet – Public Domain

Wir leben in einer Zeit der Angst – nicht nur vor dem Virus, sondern auch voreinander

von Jonathan Cook

25. März 2021

“Der vor Angst verrückt gewordene Mann”, ein Gemälde von Gustave Courbet – Public Domain

Willkommen im Zeitalter der Angst. Nichts ist für den demokratischen Impuls zersetzender als Angst. Bleibt sie unbehandelt, nagt sie an unserem Vertrauen und unserer Empathie.

Wir befinden uns nun in einer Zeit der Angst – nicht nur vor dem Virus, sondern auch voreinander. Angst zerstört die Solidarität. Angst zwingt uns dazu, uns nach innen zu wenden, um uns selbst und unsere Lieben zu schützen. Angst weigert sich, die Sorgen der anderen zu verstehen oder sich mit ihnen zu identifizieren.

In Angstgesellschaften werden Grundrechte zu einem Luxus. Sie werden als Bedrohung angesehen, als Rücksichtslosigkeit, als Ablenkung, die man sich in diesem Moment der Krise nicht leisten kann.

Wenn die Angst erst einmal um sich greift, riskieren die Bevölkerungen, über Jahrzehnte oder Jahrhunderte erkämpfte Rechte zurückzugeben, die die einzige, magere Grenze für die Macht der Eliten waren, das gemeinsame Vermögen zu plündern. In Berechnungen, die auf Angst basieren, müssen Freiheiten anderen Prioritäten weichen: Verantwortung tragen, Sicherheit gewährleisten, Gefahren abwenden.

Schlimmer noch, Rechte werden mit unserer Zustimmung aufgegeben, weil uns eingeredet wird, dass die Rechte selbst eine Bedrohung für die soziale Solidarität, für die Sicherheit, für unsere Gesundheit sind.

Zu laute” Proteste

Es ist daher alles andere als überraschend, dass das drakonische neue britische Polizei- und Kriminalitätsgesetz – das noch mehr Befugnisse bei der Polizei konzentriert – gerade jetzt kommt. Es bedeutet, dass die Polizei gewaltfreie Proteste verhindern kann, die wahrscheinlich zu laut sind oder bei Umstehenden “Unbehagen” hervorrufen könnten. Demonstranten riskieren, einer Straftat angeklagt zu werden, wenn sie “Belästigung” verursachen oder Protestlager auf öffentlichen Plätzen errichten, wie es die Occupy-Bewegung vor einem Jahrzehnt tat.

Und die Beschädigung von Denkmälern – Totems, die in Zeiten der Angst besonders geschätzt werden, weil sie Gefahren abwehren sollen – könnte Demonstranten, wie denen, die im letzten Sommer eine Statue des berüchtigten Sklavenhändlers Edward Colston in Bristol umstürzten, eine zehnjährige Gefängnisstrafe einbringen.

Mit anderen Worten, dies ist ein Gesetzentwurf, der darauf abzielt, das Recht zu verbieten, irgendeine Demonstration jenseits der schwächsten und unwirksamsten Art durchzuführen. Es macht die gegenwärtigen, angeblich außergewöhnlichen Einschränkungen des Protests dauerhaft, die, so hieß es, zum Schutz der Öffentlichkeit vor der unmittelbaren Bedrohung durch Krankheiten gedacht waren.

Protest, der sinnvolle Veränderungen fordert, ist immer laut und störend. Hätten die Suffragetten das Frauenwahlrecht errungen, ohne Unannehmlichkeiten zu verursachen und ohne die Interessen derjenigen zu verletzen, die sie zum Schweigen bringen wollten?

Was macht zu viel Lärm oder öffentliche Belästigung aus? In einer Zeit der permanenten Pandemie ist es alles, was von dem alles verzehrenden Bemühen ablenkt, unsere Angst und Unsicherheit auszulöschen. Wenn wir Angst haben, warum sollte die Polizei dann nicht in der Lage sein, jemanden von der Straße zu holen, weil er “Unruhe” verursacht?

Das britische Gesetz ist alles andere als ungewöhnlich. Ähnliche Gesetze – gegen lärmenden, unbequemen und störenden Protest – werden in den Bundesstaaten der Vereinigten Staaten verabschiedet. Genauso wie die freie Meinungsäußerung mit der Begründung abgeschaltet wird, dass wir nicht beleidigen dürfen, wird auch der Protest mit der Begründung abgeschaltet, dass wir nicht stören dürfen.

Seit dem Ausbruch des Virus gab es diejenigen, die davor warnten, dass die Pandemie bald als Vorwand dienen würde, um Grundrechte abzuschaffen und unsere Gesellschaften weniger frei zu machen. Diese Warnungen gingen bald in viel wilderen Behauptungen unter oder wurden von ihnen übertönt, wie zum Beispiel, dass das Virus ein Scherz sei oder dass es einer Grippe ähnlich sei, oder von dem libertären Geschrei gegen Abriegelungen und das Tragen von Masken.

Binäre Entscheidungen

Bemerkenswert war die Bereitschaft des politischen und medialen Establishments, vernünftige und unvernünftige Argumente absichtlich zu vermischen und zu verwechseln, um jeden Dissens zu diskreditieren und die Grundlage für eine solche Gesetzgebung zu schaffen.

Der Zweck war, uns unwillkommene binäre Entscheidungen aufzuzwingen. Wir sind entweder für alle Abriegelungen oder gleichgültig gegenüber der unkontrollierten Ausbreitung des Virus. Wir sind entweder Befürworter von Zwangsimpfungen oder gleichgültig gegenüber der Bedrohung, die das Virus für die Schwachen darstellt. Wir sind entweder verantwortungsbewusste Bürger, die sich an die Regeln halten, ohne sie in Frage zu stellen, oder egoistische Trampeltiere, die alle anderen in Gefahr bringen.

Es hat sich eine zentrale Bruchlinie aufgetan – zum Teil eine generationenübergreifende – zwischen denjenigen, die sich am meisten vor dem Virus fürchten, und denjenigen, die sich am meisten vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes, vor Isolation und Einsamkeit, vor dem Schaden für die Entwicklung ihrer Kinder, vor dem Ende einer von ihnen geschätzten Lebensweise oder vor der Auslöschung von Rechten, die sie für unantastbar halten, fürchten.

Das Establishment hat sein Brecheisen in diesen Spalt gesteckt und versucht, ihn aufzustemmen und uns gegeneinander aufzubringen.

Tötet das Gesetz

Wohin das führt, konnte man am Wochenende in Großbritannien nur zu gut sehen, als Demonstranten in den Großstädten auf die Straße gingen. Sie taten dies – in einer weiteren Veranschaulichung der binären Entscheidungen, die jetzt unser Leben dominieren – in Verletzung der Notfall-Covid-Verordnungen, die Proteste verbieten. Es gab einen großen Marsch durch das Zentrum von London, während eine andere Demonstration in Bristol in Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei endete.

Was wollen die Demonstranten – die meisten friedlich, ein paar nicht – erreichen? In den Medien werden alle Proteste im Moment irreführenderweise als “Anti-Einsperrung” in einen Topf geworfen und appellieren an die Angst der breiten Öffentlichkeit vor einer Ansteckung. Aber das ist nur eine weitere Irreführung: Im gegenwärtigen, immer repressiver werdenden Klima muss jeder Protest erst einmal “Anti-Einsperrung” sein, bevor er Protest sein kann.

Die Wahrheit ist, dass die Demonstranten aus einer Vielzahl von Gründen auf der Straße sind, unter anderem um gegen das repressive neue Polizei- und Kriminalitätsgesetz zu protestieren, unter dem Slogan “Kill the Bill”.

Es gibt viele wohlbegründete Gründe für die Menschen, im Moment wütend oder besorgt zu sein. Aber die Bedrohung der am meisten geschätzten aller sozialen Freiheiten – das Recht zu protestieren – verdient es, ganz oben auf der Liste zu stehen.

Wenn die freie Meinungsäußerung sicherstellt, dass wir eine gewisse Kontrolle über unsere eigenen Gedanken haben, dann erlaubt uns der Protest, uns kollektiv zu mobilisieren, sobald wir von der Notwendigkeit und Dringlichkeit zu handeln überzeugt sind. Protest ist die Chance, andere auf die Stärke unserer Gefühle und Argumente aufmerksam zu machen, einen Konsens in Frage zu stellen, der vielleicht nur deshalb besteht, weil er von politischen und medialen Eliten hergestellt wurde, und die Aufmerksamkeit auf vernachlässigte oder absichtlich verschleierte Themen zu lenken.

Redefreiheit und Protest sind eng miteinander verbunden. Freie Rede im eigenen Haus – wie freie Rede in einer Gefängniszelle – ist eine sehr verkümmerte Art von Freiheit. Es reicht nicht aus, einfach zu wissen, dass etwas ungerecht ist. In demokratischen Gesellschaften müssen wir das Recht haben, unser Bestes zu tun, um Ungerechtigkeit zu beseitigen.

Als Ketzer ausgestoßen

Vor nicht allzu langer Zeit hätte nichts von alledem erklärt werden müssen. Es wäre blendend offensichtlich gewesen. Jetzt nicht mehr. Große Teile der Bevölkerung sehen es gerne, wenn denen, die sie nicht mögen oder fürchten, die Meinungsfreiheit genommen wird. Es scheint ihnen ebenso recht zu sein, Menschen einzusperren, die ein “Ärgernis” verursachen oder “zu laut” sind, um eine Sache voranzutreiben, mit der sie nicht sympathisieren – vor allem, solange die Angst vor der Pandemie Vorrang hat.

So funktioniert die Angst. Das Establishment hat die Angst seit jeher benutzt, um uns gespalten und schwach zu halten. Die Quelle unserer Angst kann endlos manipuliert werden: Schwarze Männer, Feministen, Juden, Hippies, Reisende, verrückte Linke, Libertäre. Die einzige Einschränkung ist, dass das Objekt unserer Angst identifizierbar und unterscheidbar sein muss von denen, die sich selbst für verantwortungsvolle, aufrechte Bürger halten.

In einer Zeit der Pandemie können diejenigen, die zu fürchten sind, jeden umfassen, der sich den Machthabern nicht stillschweigend unterordnet. Bis vor kurzem war das Vertrauen der Öffentlichkeit in traditionelle Eliten wie Politiker, Journalisten und Ökonomen geschwunden. Doch dieser Trend hat sich durch eine neue Quelle der Autorität umgekehrt – das medizinische Establishment.

Da das heutige Mantra “Folge der Wissenschaft” lautet, kann jeder, der von dieser Wissenschaft abweicht oder sie in Frage stellt – selbst wenn es sich bei den Abweichlern um andere Wissenschaftler handelt – als Ketzer gebrandmarkt werden. Die politische Logik dieser Vorgehensweise wird selten diskutiert, obwohl sie zutiefst gefährlich ist.

Politische Gewissheit

Politiker haben viel zu gewinnen, wenn sie sich in der reflektierten Autorität der Wissenschaft sonnen. Und wenn Politik und Wissenschaft verschmolzen werden, wie es jetzt geschieht, kann Dissens leicht als Geisteskrankheit oder kriminelle Absicht umformuliert werden. Aus dieser Sicht ist es nicht nur falsch, gegen die Abriegelung zu sein oder sich gegen eine Impfung auszusprechen, sondern genauso wahnsinnig, wie die Gesetze der Schwerkraft zu leugnen. Es ist ein Beweis für die eigene Irrationalität, für die Bedrohung, die man für das Kollektiv darstellt.

Aber die Medizin – die Grauzone zwischen der Wissenschaft und der Kunst der menschlichen Gesundheit – unterliegt nicht den Gesetzen, wie es die Schwerkraft tut. Das sollte offensichtlich sein, sobald wir die unendlich vielfältigen Arten betrachten, in denen Covid uns als Individuen beeinflusst hat.

Das komplexe Zusammenspiel zwischen Geist und Körper bedeutet, dass die Reaktionen auf das Virus und die Medikamente zu seiner Behandlung so gut wie unmöglich mit Sicherheit vorherzusagen sind. Deshalb gibt es 90-Jährige, die das Virus problemlos abgeschüttelt haben, und Jugendliche, die von ihm umgebracht wurden.

Aber eine Politik des “follow the science” impliziert, dass Fragen in Bezug auf das Virus und wie wir darauf reagieren – oder wie wir die sozialen und wirtschaftlichen Folgen dieser Reaktionen abwägen – rein wissenschaftlich sind. Das lässt keinen Raum für Debatten, für Meinungsverschiedenheiten. Und hinter der Fassade der politischen Gewissheit lauert immer der Autoritarismus.

Öffentliche Kassen geplündert

In einer Welt, in der Politiker, Journalisten und medizinische Eliten weitgehend von den Sorgen der normalen Menschen isoliert sind – genau die Welt, in der wir leben – ist Protest die wichtigste Möglichkeit, diese Eliten zur Rechenschaft zu ziehen, ihre politischen und “wissenschaftlichen” Prioritäten öffentlich gegen unsere sozialen und wirtschaftlichen Prioritäten zu testen.

Das ist ein Prinzip, für das unsere Vorfahren gekämpft haben. Man muss nicht mit dem einverstanden sein, was Piers Corbyn sagt, um zu verstehen, wie wichtig es ist, dass er und andere es sagen dürfen – und zwar nicht nur in ihren Wohnzimmern, und nicht erst in Monaten oder Jahren, wenn die Pandemie für beendet erklärt wird.

Das Recht zu protestieren muss auch während einer Gesundheitskrise verteidigt werden – ganz besonders während einer Gesundheitskrise, wenn unsere Rechte am anfälligsten für Auslöschung sind. Das Recht zu protestieren muss sogar von denen unterstützt werden, die Abriegelungen unterstützen, sogar von denen, die befürchten, dass Proteste während des Covid eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit sind. Und das aus Gründen, die wiederum keiner Erklärung bedürfen sollten.

Politiker und die Polizei dürfen nicht diejenigen sein, die definieren, welche Proteste gerechtfertigt sind, welche Proteste sicher sind, welche Proteste verantwortungsvoll sind.

Denn sonst haben diejenigen an der Macht, die die Pandemie ausgenutzt haben, um die öffentlichen Kassen zu plündern und Milliarden von Pfund für Projekte zu verschwenden, deren Hauptzweck es war, ihre Freunde zu bereichern, allen Grund, jeden, der gegen ihre Gier und Inkompetenz protestiert, als Gefährdung der öffentlichen Gesundheit abzutun.

Denn andernfalls haben Führer, die Proteste gegen ihre gegenwärtige und zukünftige kriminelle Nachlässigkeit mit außerordentlichen neuen Polizeibefugnissen unterdrücken wollen, jeden Anreiz, ihre Kritiker als Anti-Absperrung, oder Anti-Impfung, oder gegen die öffentliche Ordnung, oder gegen die Wissenschaft zu charakterisieren – oder was auch immer für einen anderen Vorwand, von dem sie denken, dass er bei der “verantwortungsvollen” Öffentlichkeit am besten ankommt, während sie versuchen, sich an die Macht zu klammern.

Und weil die Regierung andernfalls beschließen könnte, dass es in ihrem Interesse ist, die Pandemie – und die Notstandsregelungen, die angeblich nötig sind, um mit ihr umzugehen – so lange wie möglich hinauszuzögern.

Selektive Freiheiten

Wie wechselhaft die aktuellen Argumente für und gegen Protest sind, zeigte die weit verbreitete Wut über die Zerschlagung einer Mahnwache nach dem Mord an Sarah Everard in London durch die Metropolitan Police in diesem Monat. Ein Beamter der Met-Polizei ist wegen Entführung und Mordes an ihr angeklagt worden.

Im Geiste der Zeit gab es viel mehr öffentliche Sympathie für eine Mahnwache für ein Mordopfer als für offenkundig politische Demonstrationen wie die gegen das Polizei- und Kriminalitätsgesetz. Aber wenn Gesundheitsbedrohungen wirklich der Maßstab dafür sind, ob große öffentliche Versammlungen erlaubt sind – wenn wir “der Wissenschaft folgen” – dann ist beides nicht gerechtfertigt.

Das ist keine Schlussfolgerung, mit der sich jemand von uns wohlfühlen sollte. Es ist nicht Sache der Regierungen, auszuwählen, welchen Arten von Protesten sie Rechte zugestehen wollen, selbst während einer Pandemie. Entweder wir unterstützen das Recht der Menschen, sich zu versammeln, wenn sie das dringende Bedürfnis haben, zu protestieren – sei es gegen die Aushöhlung grundlegender Freiheiten oder für mehr Sicherheit für gefährdete Gemeinschaften oder gegen politische Korruption und Inkompetenz, die Menschenleben kostet – oder wir tun es nicht.

Entweder wir unterstützen das Recht jeder Gruppe, unsere Führer zur Rechenschaft zu ziehen, oder wir tun es nicht. Selektive Freiheiten, inkonsistente Freiheiten, sind Freiheiten auf Lizenz der Machthaber. Sie sind überhaupt keine Freiheit.

Kampf ums Überleben

Das britische Polizei- und Kriminalitätsgesetz (Police and Crime Bill), wie auch ähnliche Gesetze in den USA und Europa, erklärt einige Proteste als legitim und andere als nicht legitim. Es überlässt es unseren Führern, zu entscheiden, welche Proteste ein “Ärgernis” darstellen und welche nicht, wie sie es jetzt durch die Pandemie zu tun versuchen.

Die politische Logik des Gesetzes wird von einer Minderheit angefochten – den Hippies, den Linken, den Libertären. Sie setzen sich für das Recht auf Protest ein, während die Mehrheit selbstgefällig davon ausgeht, dass sie keinen Bedarf an Protest haben wird.

Das ist pure Dummheit. Wir alle werden geschädigt, wenn das Recht auf Protest verloren geht.

Es ist unwahrscheinlich, dass das Ziel der Police and Crime Bill darin besteht, uns dauerhaft einzusperren – wie einige befürchten. Es hat ein anderes, längerfristiges Ziel. Es wird in der Erkenntnis unserer Eliten vorangetrieben, dass wir auf eine ökologische Sackgasse zusteuern, für die sie angesichts ihrer Sucht nach leichten Profiten und ihrer eigenen Macht keine Lösungen haben.

Eine kleine Minderheit versteht bereits, dass uns die Zeit davonläuft. Gruppen wie Extinction Rebellion – genau wie die Sufragetten vor ihnen – glauben, dass die Mehrheit nur aus ihrem induzierten Schlummer geweckt werden kann, wenn sie durch Lärm gestört wird, wenn ihr Leben unterbrochen wird.

Diese vernünftige Minderheit wandelt auf dem schmalen Grat zwischen der Entfremdung der Mehrheit und dem Abwenden des Vergessens für unsere Spezies. Je mehr auf dem Spiel steht, je stärker das Bewusstsein für die drohende Katastrophe wird, desto mehr werden diejenigen, die lästig werden wollen, laut sein wollen.

Was wir jetzt entscheiden, bestimmt, wie dieser Kampf ausgeht: ob wir die Kontrolle über unsere Zukunft und den Kampf um unser Überleben übernehmen können oder ob wir gezwungen sind, stumm zu bleiben, während sich die Katastrophe entfaltet.

Beten Sie also für die “Anti-Lockdown”-Demonstranten, ob Sie ihre Sache unterstützen oder nicht – denn sie tragen das schwere Gewicht von morgen auf ihren Schultern. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook wurde mit dem Martha-Gellhorn-Sonderpreis für Journalismus ausgezeichnet. Seine neuesten Bücher sind “Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East” (Pluto Press) und “Disappearing Palestine: Israels Experimente in menschlicher Verzweiflung” (Zed Books). Seine Website ist http://www.jonathan-cook.net/.

--

