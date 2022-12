http://www.informationclearinghouse.info/57383.htm



Ohne diese Debatte kann es kein Verständnis dafür geben, was für eine dauerhafte Lösung erforderlich ist.

Wir müssen darüber sprechen, warum Russland in die Ukraine einmarschiert ist

Von Mary Dejevsky

10. Dezember 2022:

Diejenigen, die Russland als einen von Natur aus aggressiven, imperialistischen Staat betrachten, bestehen darauf, dass Russland besiegt und dazu gebracht werden muss, die Fehler seines Handelns zu erkennen

In den vergangenen zehn Monaten gab es viele Momente, in denen es fast unanständig erschien, sich von den erschütternden Realitäten des Ukraine-Krieges abzuwenden und über einige der weitergehenden Fragen nachzudenken, die der Konflikt aufwirft. Recht und Unrecht liegen klar auf der Hand: Russland ist militärisch in ein souveränes Land eingedrungen und hat versucht, es mit Gewalt seinem Willen zu unterwerfen. Es hat gegen jede Regel der internationalen Ordnung verstoßen; es ist der Aggressor. Was gibt es da noch zu sagen?

Eine ganze Menge, würde ich behaupten. Denn während man sich allgemein darüber einig ist, was geschehen ist und wie es geschehen ist, gibt es zwei recht unterschiedliche, ja sogar gegensätzliche Ansichten über die Gründe dafür.

Die erste ist die Sichtweise, die seit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine am 24. Februar dieses Jahres sozusagen den westlichen politischen und medialen Mainstream dominiert hat. Demnach ist der Krieg ein Angriffskrieg. Russland ist von Natur aus eine imperialistische Macht, und sein Ziel ist es, wenn nicht die Sowjetunion, so doch das russische Imperium wiederherzustellen. Einige machen in erster Linie Putin für die Invasion verantwortlich, da er der Meinung sei, dass die Ukraine schon immer ein (untergeordneter) Teil Russlands gewesen sei und dies auch bleiben müsse. Andere sagen, es gehe weniger um den Führer als um das Land.

Diese zweite Sichtweise, die das Vorgehen des Westens als einen wichtigen, sogar entscheidenden Faktor ansieht, der Russland in den Krieg getrieben hat, fand kürzlich ihren Ausdruck in einem knappen und eleganten kleinen Buch – eigentlich kaum mehr als eine Broschüre – mit dem Titel How the West Brought War to Ukraine (Siland Press, 2022). Das Buch wurde von Benjamin Abelow geschrieben, einem Amerikaner mit medizinischem und wissenschaftlichem Hintergrund, der sich in Washington mit Fragen der Nuklearwaffen beschäftigte. Es scheint einen Nerv getroffen zu haben, vor allem in den Teilen Europas, in denen die öffentliche Debatte über die Ursprünge dieses Krieges, gelinde gesagt, minimal war.

Aber die Schlussfolgerungen sind dieselben. Erstens kann es keinen vernünftigen Umgang mit Russland geben, solange Putin nicht stürzt oder Moskau “sein Verhalten ändert”. Und zweitens haben die ost- und mitteleuropäischen Länder Recht bekommen: Sie haben Russland zu Recht als Bedrohung angesehen und waren zu Recht entschlossen, der Nato beizutreten, um sich zu schützen. Wäre der Ukraine ein ähnlicher Schutz gewährt worden, wäre es vielleicht nicht zu diesem Krieg gekommen.

Die andere Sichtweise ist fast spiegelbildlich, aber sie wurde weit weniger gehört als die erste. Demnach ist Russlands Krieg gegen die Ukraine in erster Linie ein Verteidigungskrieg und wurde gegen eine wachsende – und tödliche – Bedrohung der russischen Sicherheit geführt. Russland fühlte sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 geschwächt. Es hatte in den 1990er und frühen 2000er Jahren tatenlos zugesehen, als die ehemaligen Warschauer-Pakt-Länder und die baltischen Staaten sich dem westlichen Bündnis anschlossen. Doch nun wurde die Ukraine von den USA (und dem Vereinigten Königreich) so weit aufgebaut, dass sie de facto, wenn auch – noch – nicht de jure, ebenfalls Mitglied der Nato war.

Im Laufe der Jahre hatte sich Russland für einige gesamteuropäische Sicherheitsvereinbarungen eingesetzt, die jedoch ignoriert oder zurückgewiesen wurden (zuletzt im Dezember 2021). Die nächste Stufe könnte nur die Stationierung schwerer US-Waffen in der Ukraine und die Bereitschaft der Nato zu einem Angriff auf Russland oder sein “Regime” sein. Aus Angst um seine eigene Sicherheit war Russland der Ansicht, dass es zuschlagen müsse, bevor die Absicht zur Tatsache wird.

Auf knapp 70 Seiten stellt Abelow den Krieg in den größeren historischen Kontext, zählt die Aktionen auf westlicher Seite auf, die der russischen Invasion vorausgingen, und erklärt, wie sie in Moskau wahrgenommen worden sein könnten. Er hebt auch die frühen Warnungen US-amerikanischer Staatsmänner hervor, dass das Vordringen der Nato an Russlands Grenzen zu einem Krieg führen könnte – wohlgemerkt nicht zu verschärften Spannungen, sondern zu einem tatsächlichen Krieg.

Zu ihnen gehörten Henry Kissinger, der verstorbene Diplomat und Russland-Beobachter George Kennan, Jack Matlock, der als US-Botschafter in Moskau diente, als die Sowjetunion zusammenbrach, und – interessanterweise – ein weiterer ehemaliger US-Botschafter in Moskau, der heutige CIA-Direktor William Burns, der als einer der wenigen US-Beamten seinen russischen Amtskollegen seit Beginn des Krieges getroffen hat. Dies ist keine leichte Besetzung. Aber ihr Rat wurde verschmäht – zum Teil, wie es scheint, weil man sich einig war, dass jede russische Reaktion abgeschreckt werden könnte.

Abelow untersucht, was er als “westliche Provokationen” bezeichnet, darunter den Triumphalismus nach dem Kalten Krieg, das grüne Licht für den Beitritt ehemaliger Ostblockstaaten zur Nato trotz gegenteiliger Versprechungen, die Russland als Versprechen verstand, den Sturz des demokratisch gewählten ukrainischen Präsidenten im Jahr 2014 – den Russland als von den USA inspirierten Staatsstreich ansah – und die Art und Weise, wie der Westen die Ukraine anschließend mit dem EU-Assoziierungsabkommen und der militärischen Unterstützung der Nato in den westlichen Block zog, während er gleichzeitig einen Rüstungskontrollvertrag nach dem anderen aufkündigte oder auslaufen ließ.

In einem Kapitel dreht Abelow den Spieß um und untersucht hypothetisch, wie die USA – im Lichte ihrer immer noch unantastbaren Monroe-Doktrin – auf entsprechende Aktivitäten Moskaus in der Nachbarschaft der Vereinigten Staaten hätten reagieren können. Schließlich geht er der Frage nach, wie der Krieg in der Ukraine hätte vermieden werden können, wenn der Westen in entscheidenden Phasen andere Entscheidungen getroffen hätte. Und er schließt die Quadratur des Kreises.

Beide Gruppen können sich durch das Geschehene bestätigt fühlen. Diejenigen, die Russland immer als Bedrohung gesehen haben, können sagen, dass die Invasion ihnen Recht gibt, während diejenigen, die die Invasion in erster Linie als defensiv ansehen, die Schuld auf den Vormarsch der Nato nach Osten schieben können. Und so geht das Argument weiter.

Aber seit den ersten Tagen des Krieges, als es den Anschein hatte, dass westliche Politiker und Medien wirklich verstehen wollten, warum es zu diesem Krieg gekommen war, hat es kaum noch eine Auseinandersetzung gegeben. Ich würde sogar noch weiter gehen. Das von Abelow dargelegte Argument, das weitgehend auch meiner Meinung entspricht, wurde von den Machthabern auf beiden Seiten des Atlantiks praktisch an den Rand gedrängt. Ihren Befürwortern wurde die Plattform entzogen, sie wurden als verblendet abgetan und als Kreml-Apologeten, ja sogar als Verräter beschimpft.

An diesem Punkt könnte man sich fragen, ob es wirklich von Bedeutung ist, dass es ganz gegensätzliche Ansichten über Russlands Vorgehen gibt. Sicherlich geht es jetzt darum, der Ukraine zu helfen, als unabhängiger Staat zu überleben. Aber es spielt eine Rolle, denn wenn man nicht versteht, warum Russland einmarschiert ist, kann man auch nicht verstehen, was für einen dauerhaften Frieden notwendig sein wird.

Diejenigen, die Russland als einen von Natur aus aggressiven, imperialistischen Staat betrachten, bestehen darauf, dass Russland besiegt und zur Einsicht in seine Fehler gebracht werden muss. Andernfalls sei ganz Europa, angefangen bei den baltischen Staaten und Polen, in Gefahr. Sie ziehen Parallelen zu Nazi-Deutschland und dem Zweiten Weltkrieg, weshalb diejenigen, die sich für Friedensgespräche einsetzen (mich eingeschlossen), als “Beschwichtiger” bezeichnet werden.

Vertritt man hingegen die Auffassung, dass der Krieg die Furcht Russlands vor seiner eigenen Schwäche gegenüber dem Westen und dem Verlust seines letzten Puffers im Zuge der Nato-Ostverschiebung widerspiegelt – eine Schwäche, die im Übrigen auf dem Schlachtfeld reichlich unter Beweis gestellt wurde -, dann muss man zu einer ganz anderen Schlussfolgerung gelangen. Sie werden argumentieren, dass die Forderung nach einer totalen Niederlage oder einem Regimewechsel in Moskau (wie es einige US-Beamte getan haben) zu nichts führt und Russland nur noch mehr Angst einjagt. Man könnte sogar hinzufügen, dass die kriegerischen Warnungen, die der Westen Ende letzten Jahres im Namen der Abschreckung aussprach, genau das Gegenteil bewirkten.

Manche werden sagen, dass schon die Äußerung eines solchen Arguments einem Ausverkauf der Ukraine gleichkommt. Doch das Gegenteil ist der Fall. Das Überleben der Ukraine als souveräner, unabhängiger Staat ist das, was wir alle wollen. Aber es macht keinen Sinn, dass der Westen das Überleben der Ukraine garantiert – wozu sich die USA, die Nato und die EU von nun an notwendigerweise verpflichtet haben -, ohne auch das Sicherheitsbedürfnis Russlands anzuerkennen.

Nur wenn sich Russland innerhalb seiner postsowjetischen Grenzen sicher fühlt, werden sich auch seine Nachbarn innerhalb ihrer Grenzen sicher fühlen. Zu diesem Zweck sind neue Sicherheitsvereinbarungen für ganz Europa erforderlich, die wahrscheinlich durch die alte Klammer der Rüstungskontrolle gestützt werden. Bis dahin kann es keinen dauerhaften Frieden in Europa geben, und die Gefahr neuer Konflikte, sogar nuklearer Konflikte, wird fortbestehen. Übersetzt mit Deepl.com

Mary Dejevsky ist Kolumnistin des Independent für außenpolitische Themen und war zuvor Auslandskorrespondentin des Titels in Moskau, Paris und Washington. Sie hat über den Zusammenbruch des Kommunismus aus der Sicht Moskaus, die Auflösung der Sowjetunion und den Irak-Krieg geschrieben und ist eine wichtige Kennerin der russischen Politik sowie der diplomatischen Beziehungen zwischen dem Kreml und dem Westen.

