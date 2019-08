 Wir müssen den israelischen Sport boykottieren, wie wir es bei der Apartheid in Südafrika getan haben. Von Ramzy Baroud Middleeastmonitor

We must boycott Israeli sports as we did with Apartheid South Africa The Palestinian Football Association is struggling to survive. Combined US-Israeli pressure on Palestinian organisations that provide aid and support to the Palestinian people is now felt in the field of sports as well. In recent months, the association’s budget has been slashed by more than half, and the new football season may be cancelled entirely.

Wir müssen den israelischen Sport boykottieren, wie wir es bei der Apartheid in Südafrika getan haben.

Von Ramzy Baroud

Der palästinensische Fußballverband kämpft ums Überleben. Der kombinierte US-israelische Druck auf palästinensische Organisationen, die dem palästinensischen Volk Hilfe und Unterstützung leisten, ist nun auch im Sportbereich spürbar. In den letzten Monaten wurde das Budget des Verbandes um mehr als die Hälfte gekürzt, und die neue Fußballsaison kann komplett abgesagt werden.

In Palästina ist vor allem der Fußball mehr als nur ein Spiel. Es bietet Ruhe, Kontinuität, Hoffnung und Einheit.

Der Palästinensische Fußballverband existiert seit 1928, also 20 Jahre vor der Gründung Israels auf der Grundlage zerstörter palästinensischer Städte, Städte und Dörfer. Aber nicht einmal die tragische Nakba würde den Sport in Palästina beenden. Als Palästina 1998 als Vollmitglied in den Internationalen Fußballverband (FIFA) aufgenommen wurde, herrschte ein seltener Triumphzug über das Gefühl der politischen Stagnation. Die palästinensische Nationalmannschaft wurde zur Repräsentation eines kollektiven Gefühls von Stolz und Trotz. Das bedeutete, dass die Palästinenser trotz der israelischen militärischen Beschränkungen, der Ausrichtung auf palästinensische Athleten und der Bombardierung von Stadien und Sportanlagen weiterhin das Leben genießen und gedeihen.

Argentinien sagt Fußballspiel mit Israel ab – Cartoon[Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Auch nach dem Fraktionskampf zwischen Fatah und Hamas und der anschließenden politischen Trennung zwischen Gaza und dem Westjordanland bildete der Sport weiterhin ein kritisches Ventil für die Einheit. Obwohl Gaza und das Westjordanland über eigene Fußballligen verfügen, traten sie dennoch in einem Endspiel an, um den Gewinner des Palästinensischen Pokals zu ermitteln.

Leider hat Israel im vergangenen Monat verhindert, dass die Fußballmannschaft von Rafah das Westjordanland erreichte, um im letzten Spiel des Pokals auf die Rivalen des Balata Youth Centre zu treffen.

Israels Beschränkungen des palästinensischen Sports sind unerbittlich und Teil einer langen Geschichte, die es den Palästinensern fast unmöglich macht, Aktivitäten durchzuführen, die keinen Einfluss auf die „Sicherheit Israels“ haben sollten.

Die palästinensische Nationalmannschaft ist heute wahrscheinlich die am meisten belagerte Fußballmannschaft der Welt.

„Aufgrund israelischer Beschränkungen ist es der palästinensischen Nationalmannschaft seit vielen Jahren verboten, ihre Heimspiele in palästinensischen Stadien zu spielen, und sie ist gezwungen, sie in den nahegelegenen arabischen Ländern zu veranstalten“, schrieb Hazem Balousha in den Arabischen Nachrichten. Das bedeutet, dass alle palästinensischen Fußballtrainingslager außerhalb Palästinas abgehalten werden müssen, oft mit der Mannschaft aus dem Gazastreifen, die nicht in der Lage ist, sich ihren Kollegen anzuschließen. In der Zwischenzeit dürfen keine ausländischen Trainer in den belagerten Gazastreifen einreisen.

Darüber hinaus ist die gelegentliche Nachricht, dass ein palästinensischer Fußballspieler erschossen, geschlagen oder inhaftiert wird, obwohl tragisch, eine Routinewelle für die Palästinenser.

MEINUNG: Ein Sportereignis sollte eine Gelegenheit sein, die illusionäre „Einheit“ hervorzuheben.

Israel hat jedoch kaum einen ernsthaften Verweis für seine rechtswidrigen Handlungen erhalten. Trotz der ständigen Verletzungen der palästinensischen Sportrechte durch Tel Aviv behandeln die FIFA und andere internationale Sportverbände Israel weiterhin mit Samthandschuhen. Schlimmer noch, anstatt für die Verletzung des internationalen Sportrechts bestraft zu werden, wird Israel oft belohnt. Die Tatsache, dass der israelische Fußballverband sechs Mannschaften aus illegalen jüdischen Siedlungen (Kolonien, die auf gestohlenem palästinensischem Land gebaut wurden) umfasst, scheint für die Bosse der FIFA keine Bedeutung zu haben.

Vor kurzem hat die Sportmarke Puma Adidas als Sponsor der israelischen Fußballnationalmannschaften abgelöst. Die Entscheidung zeigt, dass das Unternehmen die Sport-Apartheid in Israel völlig ignoriert. Pumas mangelnde Sportlichkeit ist heute Gegenstand einer großen internationalen Boykottkampagne unter der Leitung der Bewegung Boykott, Entblößung und Sanktionen (BDS). Über 200 palästinensische Sportvereine unterstützen die Forderung an Puma, die Beziehungen zu Israel zu beenden, um Israel unter Druck zu setzen, seine Verletzungen der palästinensischen Menschenrechte zu beenden.

Tatsächlich sollte Israel auf jede erdenkliche Weise boykottiert werden, bis es das Völkerrecht über die Rechte und die Freiheit des palästinensischen Volkes nachgibt und respektiert. Oftmals übersehen wir jedoch die zentrale Bedeutung des Sportboykotts in der gesamten Boykottstrategie.

Sportboykott wird nicht nur von Politikern und Intellektuellen, sondern auch von einfachen Menschen auf der ganzen Welt betrieben. „Der Fall des Fußballboykotts gegen Israel ist genauso überzeugend wie der des Fußballboykotts gegen Südafrika“, schrieb der BDS auf seiner Homepage. Zum einen würde „Boykott das Bewusstsein für israelischen Rassismus und die Verletzung der palästinensischen Menschenrechte in der weltweiten Fußballgemeinde verbreiten“.

Darüber hinaus wird der Boykott des israelischen Sports, insbesondere des Fußballs, Israel ein wichtiges Instrument zur Normalisierung seiner militärischen Besetzung, der Apartheid und des Rassismus vorenthalten. Sie wird die einfachen Israelis zwingen, über die Folgen ihrer Unterstützung rechtsrassistischer Regierungen nachzudenken. Sie könnte in der Tat eine ernsthafte Debatte in Israel auslösen.

Dieselbe Logik funktionierte in der Apartheid in Südafrika und war ein mächtiges Instrument bei der internationalen Unterstützung der Anti-Apartheid-Bewegung in diesem Land.

Aber da die FIFA und andere die Augen vor israelischen Verletzungen verschließen, leiden die Palästinenser weiterhin, während Israel sich weiterhin als sportbegeistertes Mitglied der FIFA und anderer Sportorganisationen verkauft.

„Entziehungen und Boykotte sind vertraute Taktiken aus der internationalen Anti-Apartheid-Bewegung, aber sie entsprachen nicht der psychologischen Kraft des Sportboykotts“, schrieb Tony Karon im Nationalverband.

„Rugby war ein wesentlicher Bestandteil der Identität der Basis des südafrikanischen Regimes, und die Verweigerung ihrer Fähigkeit, auf internationaler Ebene zu konkurrieren, war für viele Apartheid-Anhänger eine der schmerzhaftesten Sanktionen im Kopf.“

LESEN: Israel verbietet der Gaza-Fußballmannschaft, das Finale des Palästina-Cups zu spielen.

Was die FIFA betrifft, so wurde 1961 die Mitgliedschaft im Fussballverband Südafrikas ausgesetzt, gefolgt von einem Beschluss der Generalversammlung der Vereinten Nationen, der 1968 zum Boykott aller Sportorganisationen in Südafrika aufrief, die Apartheid betreiben. Der Druck nahm weiter zu und vereinte die internationale Solidarität mit klaren und erreichbaren Zielen.

Viele Organisationen haben in ihren jeweiligen Ländern die Führung übernommen, um eine ähnliche Bewegung für Palästina zu schaffen. Israel darf nicht zugelassen werden, am internationalen Sport teilzunehmen und gleichzeitig sein Apartheid- und rassistisches Regime in Palästina zu festigen. Übersetzt mit Deepl.com



