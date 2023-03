We’re Losing Our Anti-War Heroes Right When We Need Them Most ❖ “A society grows great when old men plant trees whose shade they know they shall never sit in.” ~ Greek proverb The heroic whistleblower and peace activist Daniel Ellsberg is dying. In an open letter to his friends and supporters, Ellsberg announced that two weeks ago he learned that he has inoperable pancreatic cancer with a prognosis of three to six months.

Wir verlieren unsere Anti-Kriegs-Helden genau dann, wenn wir sie am meisten brauchen

von Caitlin Johnstone

3. März 2023

“Eine Gesellschaft wird groß, wenn alte Männer Bäume pflanzen, von denen sie wissen, dass sie nie in ihrem Schatten sitzen werden.”

~ Griechisches Sprichwort

Der heldenhafte Whistleblower und Friedensaktivist Daniel Ellsberg liegt im Sterben.

In einem offenen Brief an seine Freunde und Unterstützer gab Ellsberg bekannt, dass er vor zwei Wochen erfahren hat, dass er an inoperablem Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist, mit einer Prognose von drei bis sechs Monaten. Der Brief ist wunderschön und inspirierend, aber er ist auch so herzzerreißend wie nichts anderes, was man je lesen wird, vor allem, weil Ellsberg darin überdeutlich macht, dass er äußerst dringende Sorgen über die Welt hat, die er bald hinter sich lassen wird.

“Während ich schreibe, ist die ‘Modernisierung’ von Atomwaffen in allen neun Staaten, die sie besitzen (vor allem in den USA), im Gange”, schreibt Ellsberg. “Russland macht ungeheuerliche Drohungen, einen Atomkrieg auszulösen, um seine Kontrolle über die Krim und den Donbass aufrechtzuerhalten – wie die Dutzenden ebenso illegitimen Drohungen mit dem Ersteinsatz, die die US-Regierung in der Vergangenheit gemacht hat, um ihre militärische Präsenz in Südkorea, Taiwan, Südvietnam und (mit der Komplizenschaft aller damaligen NATO-Mitglieder) West-Berlin aufrechtzuerhalten. Das derzeitige Risiko eines Atomkriegs wegen der Ukraine ist so groß wie nie zuvor.”

Wir verlieren unsere Anti-Kriegs-Helden genau dann, wenn wir sie am meisten brauchen

Hören Sie sich eine Lesung dieses Artikels an:

❖

“Eine Gesellschaft wird groß, wenn alte Männer Bäume pflanzen, von denen sie wissen, dass sie nie in ihrem Schatten sitzen werden.”

~ Griechisches Sprichwort

Der heldenhafte Whistleblower und Friedensaktivist Daniel Ellsberg liegt im Sterben.

In einem offenen Brief an seine Freunde und Unterstützer gab Ellsberg bekannt, dass er vor zwei Wochen erfahren hat, dass er an inoperablem Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist, mit einer Prognose von drei bis sechs Monaten. Der Brief ist wunderschön und inspirierend, aber er ist auch so herzzerreißend wie nichts anderes, was man je lesen wird, vor allem, weil Ellsberg darin überdeutlich macht, dass er äußerst dringende Sorgen über die Welt hat, die er bald hinter sich lassen wird.

“Während ich schreibe, ist die ‘Modernisierung’ von Atomwaffen in allen neun Staaten, die sie besitzen (vor allem in den USA), im Gange”, schreibt Ellsberg. “Russland macht ungeheuerliche Drohungen, einen Atomkrieg auszulösen, um seine Kontrolle über die Krim und den Donbass aufrechtzuerhalten – wie die Dutzenden ebenso illegitimen Drohungen mit dem Ersteinsatz, die die US-Regierung in der Vergangenheit gemacht hat, um ihre militärische Präsenz in Südkorea, Taiwan, Südvietnam und (mit der Komplizenschaft aller damaligen NATO-Mitglieder) West-Berlin aufrechtzuerhalten. Das derzeitige Risiko eines Atomkriegs wegen der Ukraine ist so groß wie nie zuvor.”

Ellsberg schreibt über den “wissenschaftlichen Beinahe-Konsens”, dass ein Atomkrieg zwischen den USA und Russland einen nuklearen Winter auslösen würde, der das meiste Leben auf der Erde auslöschen würde, und beklagt die Tatsache, dass diese Erkenntnis keinen Einfluss auf das Verhalten der wichtigsten Atommächte der Welt gehabt hat.

“Es gibt natürlich noch viel mehr über die Ukraine und die Atompolitik zu sagen, und Sie werden noch von mir hören, solange ich hier bin”, schreibt er.

Aber Ellsberg wird nicht lange hier sein. Und ich persönlich empfinde dies als einen sehr herben Verlust, aus Gründen, die weit über den Tod eines Menschen hinausgehen.

Mit 91 Jahren ist es völlig unvernünftig von mir, Daniel Ellsberg den Abgang von dieser Bühne zu verübeln; der Mann ist kein Jungspund, und er hat in seinem Leben mehr Gutes getan als Tausende von uns weniger Begabten zusammen. Und doch ertappe ich mich dabei, dass ich Einspruch erhebe: “Warum jetzt? Verdammt noch mal, warum jetzt?”

Gerade jetzt, wo die Bedrohung durch einen Atomkrieg, wie Ellsberg sagt, “so groß ist wie nie zuvor auf der Welt”, verlieren wir die wohl berühmteste und einflussreichste Stimme, die sich gegen den Wahnsinn von Regierungen wendet, die Waffen für den Weltuntergang horten und sie in einer Weise gegeneinander einsetzen, die uns alle gefährdet. Genau in dem Moment, in dem eine starke Antikriegsbewegung dringender gebraucht wird als je zuvor in der Geschichte der Menschheit, verlieren wir einen der größten Friedensaktivisten, der je gelebt hat.

Stephen Cohen Has Died. Remember His Urgent Warnings Against The New Cold War. Stephen F Cohen, the renowned American scholar on Russia and leading authority on US-Russian relations, has died of lung cancer at the age of 81. As one of the precious few western voices of sanity on the subject of Russia while everyone else has been frantically flushing their brains down the toilet, this is a real loss.

Und Ellsberg ist nur die jüngste Stimme, die wir an dieser Front gerade dann verlieren, wenn wir sie am meisten brauchen. Stephen Cohen, der renommierte Wissenschaftler und Experte für die Beziehungen zwischen den USA und Russland, starb 2020 an Krebs, nachdem er seine letzten Jahre damit verbracht hatte, eindringlich vor den gefährlichen Eskalationen zu warnen, die der Westen gegen Moskau führte. Der Gründer von Consortium News, Robert Parry, starb 2018, ebenfalls an Krebs und ebenfalls nachdem er jahrelang vor den gefährlichen Gewässern gewarnt hatte, in die der Westen die Welt mit Russland hineingezogen hatte.

(Scheiß auf Krebs, nebenbei bemerkt.)

Und bei jedem neuen Verlust taucht der gleiche Einwand auf: “Warum jetzt? Verdammt noch mal, warum jetzt?”

Und wenn ich mich beruhige und ehrlich zu mir selbst bin, weiß ich natürlich, dass die Quelle meines Streits mit der Realität nicht der Einwand ist, dass jeder seine Zeit hat und dass ältere Männer manchmal Krebs bekommen. Nein, wenn ich wirklich ehrlich zu mir selbst bin, weiß ich, dass der wahre Grund für meinen Einwand darin liegt, dass ich weiß, dass diese Verluste eine Zunahme meiner eigenen Verantwortung bedeuten. Denn jedes Mal, wenn wir einen Giganten im Kampf gegen den imperialen Omnizid verlieren, bedeutet das, dass der Rest von uns aufstehen und umso härter kämpfen muss.

https://twitter.com/DanielEllsberg/status/1600262331698536448?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1600262331698536448%7Ctwgr%5Ea86f323383513596f8ad62740e7cd37da8be8c4c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcaitlinjohnstone.com%2F2023%2F03%2F03%2Fwere-losing-our-anti-war-heroes-right-when-we-need-them-most%2F



Letztendlich argumentiere ich nicht mit der Sterblichkeit oder mit Krebs oder mit Daniel Ellsberg, Stephen Cohen oder Bob Parry. Wenn ich wirklich ehrlich zu mir selbst bin, ist mein Argument meine eigene Angst davor, diesen Kampf ohne diese Titanen an meiner Seite weiter zu führen.

Aber das ist die Realität. Der Verlust unserer Anti-Kriegs-Helden erlaubt uns nicht den Luxus, in Trauer und Niederlage zusammenzubrechen, denn er bedeutet, dass diejenigen von uns, die hier bleiben, alle aufstehen und in sehr große Schuhe treten müssen. Der Verlust der Ellsbergs, Cohens und Parrys dieser Welt bedeutet nichts anderes, als dass wir mehr Ellsbergs, Cohens und Parrys brauchen. Und es gibt niemanden, der in diese riesigen Schuhe treten kann, außer uns.

Danke für deinen Dienst, Daniel Ellsberg. Sie sind eine schöne und mutige Seele, die ein schönes und mutiges Leben gelebt hat. Mögen Ihre verbleibenden Tage die besten und hellsten sein. Geh in Frieden und wisse, dass wir den Kampf fortsetzen werden. Übersetzt mit Deepl.com

________________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn euch dieser Beitrag also gefallen hat, solltet ihr in Erwägung ziehen, ihn zu teilen, mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube zu folgen, etwas Geld auf mein Trinkgeldkonto auf Patreon oder Paypal zu werfen oder eine Ausgabe meiner monatlichen Zeitschrift zu kaufen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, die dich per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …