https://scheerpost.com/2022/12/29/patrick-lawrence-the-souls-of-ukrainian-folk/

Wir vertrauen auf Zelensky – Mr. Fish



Während Kiew sich darauf vorbereitet, die Seelen seines eigenen Volkes zu verfolgen, scheint es, als würden wir bald Zeuge davon werden, wie unmenschlich dieses Projekt von Anfang an war.

Teilen Sie dies:

Wir vertrauen auf Selenskyj – Mr. Fish

Von Patrick Lawrence / Original bei ScheerPost

29. Dezember 2022

Der von den USA angezettelte Putsch in Kiew vor nicht ganz neun Jahren, als eine kleine Minderheit von Ukrainern einen ordnungsgemäß gewählten Präsidenten im Namen der Demokratie absetzte, war unanständig genug. Wer hätte gedacht, dass die Unanständigkeiten immer weitergehen würden, bis zu dem Punkt, an dem das fanatische Regime, das jetzt das Land regiert, es auf die Seelen der eigenen Bevölkerung abgesehen haben würde?

Das erste Gesetz, das nach dem Putsch im Februar 2014 von der Rada, der ukrainischen Legislative, verabschiedet wurde, war das Verbot des Gebrauchs der russischen Sprache in offiziellen Zusammenhängen. In der Folge schloss das Regime oppositionelle Zeitungen und Rundfunkmedien, verbot Oppositionsparteien und inhaftierte Oppositionsführer und Journalisten. Regelmäßige Verhaftungen, Ermordungen und ständige Verfolgungen durch offen neonazistische Paramilitärs und Todesschwadronen wurden fast zur Normalität.

Jetzt nehmen die Dinge eine noch teuflischere Wendung. Als Wolodymyr Selenskyj Anfang dieses Monats Pläne ankündigte, den seit langem bestehenden ukrainischen Zweig der Russisch-Orthodoxen Kirche zu verbieten, signalisierte der ukrainische Präsident, dass sein Regime beabsichtigt, in die religiösen Zugehörigkeiten und Überzeugungen – ja sogar in die Psyche – jenes beträchtlichen Teils der Bevölkerung einzugreifen, der in der Russisch-Orthodoxen Kirche seine geistige Führung sieht.

Wie sich herausstellte, war die Kampagne zur Umgestaltung der Ukraine als westliche Nation – um sie in etwas zu verwandeln, was sie nie war – von Anfang an vom Schicksal bestimmt. Ich hätte es, wie viele andere auch, wissen müssen.

Wie sollen wir diese unentschuldbare Angelegenheit, diesen groß angelegten Akt der Auslöschung verstehen?

Gleich zu Beginn haben wir es mit einem Paradoxon zu tun, wie es nur selten vorkommt. Um die Ukraine “westlich” zu machen, muss sich eine Nation mit ausgeprägten Unterschieden in eine zutiefst und umfassend intolerante Gesellschaft verwandeln, die den grundlegendsten Annahmen des westlichen Liberalismus widerspricht. Die Europäer, oder zumindest diejenigen, die vorgeben, sie zu führen, scheinen nun sehr erfreut zu sein, ein Regime in ihren Reihen willkommen zu heißen, das offiziell religiöse Verfolgung betreibt.

Zelensky kündigte in seiner nächtlichen Rundfunksendung am 2. Dezember seine Absicht an, ein Gesetz zum Verbot der traditionellen orthodoxen Kirche auszuarbeiten. Drei Wochen später wurde er als mutiger Verfechter von Demokratie und Freiheit mit stehenden Ovationen begrüßt, als er vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses sprach. An dieser Schlussfolgerung führt kein Weg vorbei: Das US-Imperium schert sich einen Dreck um Demokratie und Freiheit in der Ukraine, ob religiös oder nicht. Es kümmert sich um die Manipulation dieser totemistischen Begriffe, während es die Ukraine und die Ukrainer auf zynische Weise seiner Kampagne opfert, um letztlich die Russische Föderation zu unterwandern.

Ich muss an all die törichten Menschen denken, die in den letzten Monaten vor ihren Haustüren mit blau-gelben Fahnen winkten. Sie wurden von den menschenverachtenden Kriegstreibern hereingelegt, die den Krieg in der Ukraine nun schon seit mehr als einem Jahr verkaufen. In Anbetracht der Tatsache, dass alle in diesem Kommentar angeführten Fakten für jeden, der hinschaut, leicht zugänglich sind, muss man ihre absichtliche Ignoranz an dieser Stelle zu einer psychologischen Pathologie zählen.

Die verschiedenen Spaltungen in der Ukraine sind tiefgreifend und keineswegs zu bedauern. Unterschiedliche Sprachen, religiöse Zugehörigkeiten, politische Loyalitäten, tiefe familiäre Bindungen, unterschiedliche Geschichten – all das findet sich unter den 44 Millionen Menschen in der Ukraine. Dies hätte eine Quelle der nationalen Stärke sein können – der Kreativität, einer einzigartigen Identität, des Nationalstolzes.

Ich betrachte Nationen dieser Art, die weder ganz westlich noch ganz östlich sind, sondern von beidem etwas haben, als eine besondere Kategorie mit besonderer Verantwortung. Finnland ist ein solcher Fall und Deutschland ein anderer, wie bereits an dieser Stelle erwähnt. Das gilt auch für die Ukraine. Ihr Aufbau legt nahe, dass auch sie als Brücke zwischen den westlichen und östlichen Traditionen hätte dienen können.

Das Regime nach dem Putsch in Kiew, das von den neokonservativen Cliquen Amerikas gelenkt wird, verschwendete keine Zeit, um dies beiseite zu schieben. Das Projekt bestand vom ersten Tag an darin, eine natürlich entstandene Identität zu sabotieren, wenn ich das so sagen darf, und sie durch eine künstliche Identität von unten nach oben zu ersetzen. Das hat nie funktioniert und wird auch nie funktionieren. Wenn Zelenskys Vorschlag für ein Gesetz zur religiösen Verfolgung uns vor allem eines zeigt, dann dass dieses bösartige Regime darauf aus ist, alle Aspekte der Identität der östlich orientierten Ukrainer dauerhaft zu beseitigen. Im Grunde genommen will Kiew die Nation im Namen ihrer Rettung zerstören.

Seit der Unterstützung der faschistischen griechischen Monarchie durch die Truman-Administration im Frühjahr 1947 – der ersten Intervention Washingtons nach dem Zweiten Weltkrieg – haben amerikanische Politcliquen soziale und politische Spaltungen auf diese Weise ausgenutzt. Stets werden diese Operationen im Namen der einen oder anderen Sorte rechtsgerichteter diktatorischer Regime durchgeführt. Im Fall der Ukraine fand sie einen fruchtbaren Boden in der langjährigen Verachtung, die die westlich geprägte Hälfte der Nation gegenüber den russischsprachigen östlichen Provinzen hegt.

Der politische und ideologische Aspekt der religiösen Frage in der Ukraine lässt sich direkt aus dem extralegalen Putsch von 2014 ablesen. Unter Petro Poroschenko, dem hochkorrupten, formbaren Schokoladenmagnaten, der im Frühjahr desselben Jahres die Präsidentschaft übernahm, gründete Kiew 2018 die Orthodoxe Kirche der Ukraine als Alternative zur mit Moskau verbündeten Ukrainischen Orthodoxen Kirche. Dies hat sich als Grundlage für die Verfolgungskampagne erwiesen, die wir jetzt erleben.

Schon bald nach Beginn der russischen Militärintervention im vergangenen Februar wurde die Lage brenzlig. Innerhalb weniger Wochen begannen bewaffnete rechtsextreme Milizen, Gottesdienste in russisch-orthodoxen Kirchengemeinden mit russischsprachiger Mehrheit zu stören. Allem Anschein nach handelte es sich bei diesen Angriffen um Ad-hoc-Aktionen, obwohl der Schein im Fall der Ukraine oft trügt.

Die jüngsten Überfälle auf russisch-orthodoxe Klöster waren eine Angelegenheit der offiziellen Politik. Kiew hat diese Eingriffe mit der Behauptung gerechtfertigt, dass diese Klöster als Brutstätten für russische Kollaborateure dienten, die den russischen Streitkräften Informationen lieferten, die für die russische Militärkampagne nützlich waren. Es ist nun offensichtlich, dass diese Razzien ein Vorspiel zu Zelenskys Ankündigung vom 2. Dezember waren. Gibt es solche Kollaborateure unter den Mönchen? Waren diese dramatischen Einbrüche einfach nur Inszenierungen, die nicht wirklich gerechtfertigt waren?

Hier müssen wir vorsichtig vorgehen. Es bräuchte einen engagierten Korrespondenten mit investigativem Gespür, um solche Fragen zu beantworten, und einen solchen Journalisten scheint es unter den westlichen Korrespondenten, die den Krieg von der ukrainischen Seite aus berichten, nicht zu geben. Wir müssen also in dieser Frage agnostisch bleiben.

Aber für Agnostizismus ist kein Platz, wenn wir Zelenskys Gesetzespläne betrachten. Keiner. In seiner Ankündigung erklärte er seine Absicht damit, “es religiösen Organisationen, die mit Einflusszentren in der Russischen Föderation verbunden sind, unmöglich zu machen, in der Ukraine tätig zu sein.” Mir fällt kein Umstand ein, der die Unterdrückung einer alteingesessenen Kirche mit vielen Millionen Anhängern auf diese Weise rechtfertigen würde.

Das Geschwafel, das man in den großen Tageszeitungen über diese Angelegenheiten lesen kann, ist selbst für deren schlampige Verhältnisse übertrieben. Über Zelenskys Pläne berichtete die New York Times: “Sie werfen schwierige Fragen darüber auf, … wie ein Verbot der Kirche mit der Religionsfreiheit gemäß der ukrainischen Verfassung vereinbar wäre.”

Lächerlich. Man muss sich fragen, welche Fragen das sein sollen.

Der Gesetzesvorschlag des inkompetenten ukrainischen Führers steht im Einklang mit dem größeren westlichen Projekt. Handelssanktionen, gesprengte Gaspipelines, gestörte Kulturprogramme, Ausweisungen, zugeschlagene diplomatische Türen: All das dient dazu, so zu tun, als ob Russland und sein Volk irgendwie zum “Verschwinden” gebracht werden können.

Während Kiew sich anschickt, die Seelen der eigenen Bevölkerung zu verfolgen, scheint es, als würden wir bald Zeuge davon werden, wie unmenschlich dieses Projekt von Anfang an gewesen ist. Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Medienkritiker, Essayist, Autor und Dozent. Sein jüngstes Buch ist Time No Longer: Americans After the American Century. Seine Website lautet Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde ohne Erklärung dauerhaft zensiert.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...