Wir werden nur als Leichen bewegt Von Jack Dodson Middleeasteye

‚We will only be moved as bodies‘: Israel and Bedouins face off in the Negev Mohammad Danfiri stands at the edge of his Bedouin family’s sheep enclosure in the Negev Desert, looking out at a pair of cell phone towers at the top of a nearby hill. They are situated in an open spot between one end of his village and the other – an area, he explains, where an extension of Israel’s major eastern highway will be built.

Wir werden nur als Leichen bewegt“: Israel und Beduinen stehen sich im Negev gegenüber.

Die israelischen Behörden planen die Vertreibung von 36.000 Beduinenbewohnern aus der Wüstenregion, um sie durch jüdische Israelis und industrielle und militärische Projekte zu ersetzen.

Das unerkannte Beduinendorf Birh Hamam in der Negev-Wüste (MEE/Jack Dodson)



Von Jack Dodson

Mohammad Danfiri steht am Rande des Schafgeheges seiner Beduinenfamilie in der Negev-Wüste und schaut auf ein Paar Handymasten auf einem nahe gelegenen Hügel. Sie stehen an einem offenen Platz zwischen einem Ende seines Dorfes und dem anderen – ein Gebiet, erklärt er, wo eine Verlängerung von Israels wichtigster Oststraße gebaut werden soll.

Etwa 60 Meter von den Türmen entfernt steht eine Häuserreihe, in der die Autobahnpläne genehmigt wurden. Aber die israelische Regierung treibt die Pläne voran, nicht nur die Bewohner, die der geplanten Straße am nächsten sind, zu vertreiben.

Das gesamte 5.000-Personen-Dorf – und viele umliegende Dörfer – werden im Rahmen des Regierungsplans in provisorischen Wohneinheiten untergebracht, was ihre Möglichkeiten, Schafe zu hüten und die Landwirtschaft zu entwickeln, die das wichtigste Arbeitsmittel in den Beduinengemeinden ist, stark einschränkt.

Das wird nicht passieren… Ein Projekt wie dieses würde die Kultur und das Erbe der Beduinen auslöschen.

– Mohammad Danfiri

Danfiri ist einer von mindestens 36.000 Beduinen im israelischen Negev (im Arabischen als Naqab bekannt), die wegen einer Vielzahl von Projekten wie dem Autobahnausbau vor der Vertreibung stehen.

Um diese Entwicklungspläne der Regierung, des israelischen Militärs, privater Unternehmen und gemeinnütziger Gruppen umzusetzen, strebt die israelische Beduinen-Entwicklungsbehörde – die für die Interaktion zwischen Beduinen und Staat zuständige Regierungsbehörde – an, Zehntausende von Menschen in Kurzzeitwohnungen umzuziehen.

Die Beduinen bezeichnen die temporären Unterkünfte als „Wohnwagen“, da es sich um kleine Mobilheime handelt, die Israel beabsichtigt, ganze Familien aufzunehmen. Im Oktober begann ein israelischer Bezirksplanungsausschuss mit der Beratung, ob diese Umsiedlungspläne genehmigt werden sollen.

Die von der Vertreibung betroffenen Bewohner leben in Dörfern, die die Regierung als „nicht anerkannt“ betrachtet, obwohl die meisten seit der Gründung des Landes im Jahr 1948 auf oder in der Nähe des Landes leben. Während der letzten 50 Jahre hat Israel versucht, Beduinen in „anerkannte“ Gemeinden umzusiedeln, wobei wiederholt argumentiert wurde, dass diejenigen in nicht anerkannten Gebieten keinen Anspruch auf das Land haben.

Nicht anerkannten Dörfern wird jegliche Infrastruktur oder Unterstützung durch die Regierung verweigert. Es gibt keine Transportmittel, keine Straßen, keine Schulen, und die israelischen Behörden akzeptieren oder verhandeln nicht mit ihrer lokalen Führung.

Als Folge davon leben die Gemeinden ein nacktes Leben in einem rauen Gelände. Viele hüten Schafe, um Fleischprodukte zu verkaufen. Einige sind in der Lage, Arbeit in nahegelegenen israelischen Unternehmen zu bekommen.

Keine Lösung‘.

Danfiri, 47, erinnert sich, dass er in dem Dorf aufgewachsen ist und die einzige Wasserquelle ein Brunnen war, der Regenwasser sammelte. Er und seine Freunde brachten das Wasser herauf, und seine Mutter benutzte ihren Schal, um den Dreck abzuleiten. Freitags schlossen die Erwachsenen einen Fernseher an eine Autobatterie an, um Zeichentrickfilme und ägyptische Filme zu sehen.

„Kinder haben heute alles“, sagt Danfiri und verweist auf die Sonnenkollektoren, die heute auf vielen Beduinenhäusern angebracht sind. „Kühlschränke, Internet, alles ist vor Ort verfügbar.“

Danfiri sagte, um den Lebensstil seiner Gemeinde zu schützen, werden die Beduinen die Transferpläne der Regierung ablehnen. Wenn sie unbedingt umziehen müssen, sagt er, werden sie die „Wohnwagen“ meiden und so nah wie möglich an ihrem ursprünglichen Wohnort bleiben – auch wenn dieser direkt neben einer Baustelle liegt.

„Wir ziehen nicht um, wir werden dagegen ankämpfen“, sagt er. „Das wird nicht passieren… Ein Projekt wie dieses würde die Kultur und das Erbe der Beduinen auslöschen.“

Mohammad Danfiri mit einem Pferd (MEE/Jack Dodson)

Mohammad Danfiri mit einem Pferd (MEE/Jack Dodson)

Für eine Gemeinschaft, die sich um einen traditionellen, auf der Landwirtschaft basierenden Lebensstil herum definiert, werden die geplanten Vertreibungen als der letzte Schritt einer jahrzehntelangen Regierungskampagne gesehen, um sie auf bestimmte Gebiete zu konzentrieren. Für Menschen wie Danfiri bedeutet das, einen Teil ihrer Identität aufzugeben.

„Überall, wo ich hingehe, bin ich am stolzesten darauf, Beduine zu sein. Gerade in den unerkannten Dörfern bewahren die Beduinen viel mehr die traditionelle Kultur“, sagt er.

Adalah, eine in Haifa ansässige NGO, die sich auf die gesetzlichen Rechte der Araber in Israel konzentriert, lehnt die Pläne aus mehreren Gründen ab. Zum einen seien die geplanten Wohneinheiten nach dem Gesetz nicht bezugsfertig, weil sie nicht über eine angemessene Infrastruktur und räumliche Standards verfügen, argumentiert die Organisation.

Für uns bedeutet es, dass sie keine Lösung für die Menschen haben, die sie vertreiben wollen.

– Myssana Morany, Adalahs Anwältin

Die NGO hat im vergangenen Monat auch ein Weißbuch veröffentlicht, in dem sie argumentiert, dass die Pläne eine „getrennte, aber gleiche“ Herangehensweise an die israelischen Bürger in der Negev darstellen.

„Das zweite System stützt sich auf ein Planungsnetzwerk, das die Vertreibung und den Transfer von Beduinen-Bürgern in provisorische Unterkünfte anstrebt und die gesamte palästinensische Beduinen-Bevölkerung ohne ihre Konsultation einer bedrückenden Realität unterwirft.

Adalah argumentiert auch, dass der Plan die Armut unter den vertriebenen Beduinen und denjenigen, die in den Gemeinden leben, in denen die Lager gebaut werden sollen, erhöhen wird, weil er den Zugang beider Gruppen zur Arbeit beeinträchtigen kann.

Myssana Morany, eine Anwältin von Adalah, sagt, es sei nicht klar, wie schnell die Pläne umgesetzt werden und wie viele Menschen am Ende bewegt werden. Weil die Formulierung der Regierung in den Plänen, die sie eingereicht haben, vage war, sagt sie, enthüllt sie einen umfassenderen Plan, der bis zu 80.000 Menschen betreffen könnte. In ähnlicher Weise bedeutet das Fehlen einer bestimmten Anzahl von Wohneinheiten, dass die Regierung so viele Menschen evakuieren kann, wie sie möchte.

„Für uns bedeutet das, dass sie keine Lösung für die Menschen haben, die sie vertreiben wollen“, sagt Morany.

Myssana Morany dehnt eine Karte aus, die sie manuell erstellt hat, weil die nicht erkannten Dörfer auf anderen Karten nicht verzeichnet sind (MEE/Jack Dodson)

Myssana Morany streckt eine Karte aus, die sie manuell erstellt hat, weil die nicht erkannten Dörfer auf anderen Karten nicht verzeichnet sind (MEE/Jack Dodson)

Hussein El Rafaiya, ein 58-Jähriger aus einem nicht anerkannten Dorf namens Birh Hamam, war von 2002 bis 2007 Leiter eines Rates, der die nicht anerkannten Dörfer vertritt. Israel erkennt die Autorität des Rates nicht an und verhandelt nicht mit ihm.

Rafaiya verwies auf historische Beispiele für den israelischen Druck auf die Beduinengemeinden, sie aus ihren Häusern zu vertreiben, wie z.B. jahrzehntelange Häuserabrisse und Vertreibungen durch die Regierung.

„Wir haben keine Möglichkeit, die Situation über die Gerichte oder die Gesetze anzugehen“, sagt Rafaiya und erklärt, dass das israelische Recht die Ansprüche der Beduinen auf das Land oder die Häuser einfach nicht anerkennt.

„Das ist nicht das Verhalten eines Staates: es ist kriminelles Verhalten… All diese Bemühungen waren in den Augen der Beduinenbehörde nicht effektiv genug, also beschlossen sie, diese temporären Vertreibungslager zu schaffen.“

Anfang 2020 wird das israelische Planungskomitee für den südlichen Distrikt über die weitere Vorgehensweise entscheiden. Die beiden vorläufigen Wohnungsbaupläne der Regierung betonen die Notwendigkeit, die Beduinen aufgrund von Entwicklungsprojekten „dringend“ zu vertreiben. In den Augen von Menschenrechtsgruppen ist dies ein Weg, um eine schnelle, aber ineffektive rechtliche Lösung zu finden, um die Menschen zu vertreiben.

Präsenz ausdehnen

In den letzten Jahren hat das israelische Militär Basen in die Negev verlegt, um die militärische und industrielle Präsenz dort auszubauen und die Bevölkerung zu vergrößern. Die Regierung hat auch Ressourcen investiert, um die größte Stadt des Südens, Be’er Sheba, dabei zu unterstützen, sich als Drehscheibe für Technologie und Unternehmertum zu profilieren.

Die Negev hat sich zu einem Standort für eine Vielzahl von Projekten entwickelt, darunter Solarparks, Kraftwerke, Gewächshäuser und andere Industrialisierungsmaßnahmen. Die Regierung hat ihr Interesse an der Unterstützung des Anbaus medizinischer Marihuana-Kulturen, der Herstellung und der Cyber-Verteidigung bekundet, alles durch die Verwendung von Zuschüssen und Subventionen.

Die Idee, so das Wirtschaftsministerium des Staates, ist es, mit dem Silicon Valley zu konkurrieren.

Einer der Hauptakteure in diesem Prozess ist der Jewish National Fund (JNF), eine in den USA und Jerusalem ansässige Organisation, die von der israelischen Regierung spezielle Regierungsbehörden für den Kauf und die Entwicklung von Land für die jüdische Siedlung erhält.

Er überwacht viele Projekte in der gesamten Region, wobei er oft riesige Landflächen rodet, um Wälder zu bauen. Einige nicht anerkannte Beduinengemeinschaften befinden sich in Gebieten, die aufgrund von JNF-Projekten zur Räumung markiert sind.

Palästinensische Beduinen im Jordantal zwischen israelischer Armee und Siedlern gefangen

Lesen Sie mehr “

Auf der Website des JNF stellt das JNF seinen Negev-Bauplan vor und skizziert einen Plan zur Ansiedlung von 500.000 Menschen aus der Region.

„Die Negev-Wüste stellt 60 Prozent der Landmasse Israels dar, aber sie beherbergt nur 8 Prozent der Bevölkerung des Landes“, schreibt es. „Und in diesen einseitigen Zahlen sehen wir eine nie dagewesene Chance für Wachstum.“

Der „Blueprint Negev“-Plan des JNF hat die Unterstützung der Beduinengemeinschaften in der Region als herausragende Priorität, führt aber nur Partnerschaften mit anerkannten Beduinenstädten auf.

Ein Sprecher des JNF reagierte nicht auf eine per E-Mail gesendete Bitte um Stellungnahme.

Thabet Abu Rass, der Ko-Direktor von Abraham Initiatives, einer NGO, die sich auf politische Rechte in Israel konzentriert, sagte, er sei mit dem Plan der Regierung vor allem deshalb nicht einverstanden, weil er die Bedürfnisse der Beduinengemeinschaft nicht berücksichtigt.

„Das ist eine andere Terminologie der Entwurzelung von Menschen. Das Problem hier ist die Entwurzelung von Menschen“, sagte Rass.

„Die israelische Regierung investiert eine Menge Geld in die Planung. In einem Punkt ist es gut, für die Menschen zu planen, aber in einem anderen Punkt ist es nicht gut, gegen ihren Willen zu planen… die Beduinen haben dazu nichts zu sagen.“

Israel definiert sich selbst als jüdischer Staat, und es ist wichtig, dass sie mehr und mehr Land kontrollieren.

– Thabet Abu Rass, Ko-Direktorin der Abraham-Initiativen

„Die Landfrage in Israel ist ideologisch motiviert“, sagte Rass. „Israel definiert sich selbst als jüdischer Staat, und es ist wichtig für sie, mehr und mehr Land zu kontrollieren.“

Für Rafaiya sind die Pläne einfach nicht akzeptabel. Die Beduinen aus den anerkannten Gemeinden werden sich nicht bewegen, sagte er.

„Dieser Plan ist eine Katastrophe für uns“, sagt Rafaiya. „Der Staat kann kommen und Häuser und Gemeinden abreißen. Aber wir werden nur als Leichen bewegt, wir werden auf unserem Land begraben.“ Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...