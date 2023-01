https://www.unz.com/mwhitney/is-biden-being-blackmailed-to-send-us-combat-troops-to-ukraine/?utm_source=email&utm_campaign=mwhitney



Wird Biden erpresst, US-Kampftruppen in die Ukraine zu schicken?

von Mike Whitney



12. Januar

Die milliardenschweren Eliten nutzen ihre Macht über die Medien, die politische Klasse und die öffentliche Meinung, um Joe Biden zu zwingen, US-Truppen in die Ukraine zu schicken, um einen russischen Sieg zu verhindern. Idiotische Konservative denken, dass die Medien ausnahmsweise ihre Arbeit tun, indem sie genau über Bidens angebliche Verfehlungen berichten. Tatsache ist jedoch, dass die Medien lediglich zeigen, dass sie jederzeit die Seiten wechseln können, um die elitäre Agenda zu verfolgen.

Es sollte niemanden überraschen, dass Joe Bidens “Problem mit geheimen Dokumenten” zur gleichen Zeit auftauchte, als eine wichtige Stadt in der Ukraine (Soledar) von russischen Truppen befreit wurde. Alle aktuellen Berichte von der Front deuten darauf hin, dass die russische Armee immer mehr Gebiete im Osten des Landes erobert und den übermächtigen ukrainischen Streitkräften schwere Verluste zufügt. Kurz gesagt, die ukrainische Armee ist schwer angeschlagen und zwingt die US-Kriegsplaner, ihr Vorgehen zu überdenken. Um ihren Stellvertreterkrieg mit Russland zu gewinnen, müssen die USA eine Koalition von Staaten (USA, Polen, Rumänien und Großbritannien) gewinnen, die bereit sind, Kampftruppen in den Konflikt zu entsenden, wobei stillschweigend davon ausgegangen wird, dass die NATO nicht direkt an einem Bodenkrieg mit Russland teilnehmen wird. Biden hatte zuvor die Idee, Truppen in die Ukraine zu entsenden, abgelehnt und eingeräumt, dass dies einem Dritten Weltkrieg gleichkäme. Da der Skandal um die geheimen Dokumente jedoch an Fahrt gewinnt, wird der geschmeidige Präsident wahrscheinlich alles tun, was das außenpolitische Establishment von ihm verlangt. Kurz gesagt, der Dokumentenskandal wird von den Machthabern hinter den Kulissen ausgenutzt, die den Präsidenten erpressen, um ihre eigenen engen Interessen zu verfolgen. Sie haben Brandon über den Tisch gezogen.

Die meisten Leser werden sich daran erinnern, dass der Laptop von Hunter Biden eine Fülle von Informationen enthält, die sich auf die umfangreichen Einflussnahmeoperationen der Familie Biden beziehen. All diese Informationen wurden von den Mainstream-Medien absichtlich unterdrückt, um den Weg für Bidens Sieg bei den Präsidentschaftswahlen 2020 zu ebnen. Warum also – so fragen wir uns – ist dieser neue Skandal in die Schlagzeilen geraten, während die Laptop-Geschichte komplett begraben wurde? Und warum fordern die kämpferischsten Neokonservativen im Senat, wie Lindsey Graham, einen “Special Counsel”, obwohl sie keine derartigen Anstrengungen unternommen haben, die schmutzigen Details des Laptops aufzudecken? Dies ist aus einem Artikel bei Zero Hedge:

Sen. Lindsey Graham (R-S.C.), ein ranghohes Mitglied des Justizausschusses des Senats, forderte am Mittwoch Generalstaatsanwalt Merrick Garland auf, einen Sonderberater zu ernennen, um den Umgang von Präsident Biden mit geheimen Dokumenten zu untersuchen, während er als Vizepräsident diente…

“Ich denke, wenn Sie glauben, dass ein Sonderberater notwendig ist, um die Öffentlichkeit über den Umgang von Donald Trump mit geheimen Dokumenten zu informieren, dann sollten Sie auch einen Sonderberater für den falschen Umgang von Präsident Biden mit geheimen Dokumenten einsetzen, als er Vizepräsident war”, sagte Graham in einem Interview mit Martha MacCallum auf Fox News…

“Garland, wenn Sie zuhören, wenn Sie es für nötig hielten, einen Sonderberater für Präsident Trump zu ernennen, dann müssen Sie genau das Gleiche für Präsident Biden tun, wenn es um den Umgang mit geheimen Informationen geht”, sagte Graham.” (“Sen. Graham Demands Special Counsel Probe As Biden Breaks Silence Over Classified Docs”, Zero Hedge)

Jetzt ist Lindsey Graham also ein Verfechter von Wahrheit und Transparenz?

Bringen Sie mich nicht zum Lachen.

Ich versichere Ihnen, wenn Biden morgen die Entsendung von US-Kampftruppen in die Ukraine ankündigen würde, würde Graham seinen Antrag auf einen Sonderberater sofort zurückziehen. Hier geht es um die Ukraine, nicht um geheime Dokumente oder ein potenziell rechtswidriges Verhalten des Präsidenten. Und – was auch immer Sie von Biden halten – er will nicht der Präsident sein, der den Dritten Weltkrieg beginnt. Leider sind die Eliten, die die Medien, die Politiker und den größten Teil des Reichtums der Nation kontrollieren, entschlossen, den Konflikt auszuweiten, weshalb sich die Darstellung in den Medien in der letzten Woche dramatisch verändert hat. Sehen Sie sich diesen kurzen Ausschnitt aus einem CNN-Artikel an, der – bis jetzt – in den letzten 11 Monaten ununterbrochen das Mem “Die Ukraine gewinnt” verbreitet hat.

“Die Situation ist kritisch. Schwierig. Wir halten bis zum Schluss durch”, sagte der Soldat.

Der Soldat gehört zur 46. luftbeweglichen Brigade, die den ukrainischen Kampf um Soledar angesichts eines massiven Angriffs durch russische Truppen und Wagner-Söldner anführt…. Der Soldat sagte, er glaube, dass die ukrainische Militärführung den Kampf um Soledar schließlich aufgeben werde, und fragte sich, warum sie dies noch nicht getan habe.

“Jeder versteht, dass die Stadt aufgegeben werden wird. Jeder versteht das”, sagte er. “Ich möchte nur verstehen, welchen Sinn es hat [von Haus zu Haus zu kämpfen]. Warum sollen wir sterben, wenn wir sie heute oder morgen sowieso verlassen werden?”… “Niemand wird Ihnen sagen, wie viele Tote und Verwundete es gibt. Denn niemand weiß es mit Sicherheit. Nicht eine einzige Person”, sagte er. “Nicht im Hauptquartier. Nirgendwo. Ständig werden Stellungen eingenommen und wieder eingenommen. Was heute unser Haus war, ist am nächsten Tag das von Wagner.”

“In Soledar zählt niemand die Toten”, fügte er hinzu.” “Die Lage ist kritisch. Schwierig. Wir halten durch bis zum Letzten”, sagte der Soldat.” (“Die Lage in der ostukrainischen Stadt ist kritisch”, CNN)

Können Sie den Unterschied in der Berichterstattung erkennen? Keine Geschichten mehr über die “tapferen” Ukrainer, die die grausamen russischen Orks zurückschlagen. Nein. Stattdessen die kalte, bittere Wahrheit: Die Ukraine verliert, und sie verliert schwer. Aber wie erklären wir uns diesen plötzlichen ‘Erzählungswechsel’? Und warum hat die Washington Post zwei eingefleischten Kriegstreibern aus der Regierung von George W. Bush eine Plattform geboten, um ein leidenschaftliches Plädoyer für militärische Soforthilfe zu halten, um Russlands Winteroffensive abzuwehren. Die frühere Außenministerin Condoleezza Rice und der frühere Verteidigungsminister Robert Gates appellieren verzweifelt und in letzter Minute um sofortige Hilfe, um den Zusammenbruch der ukrainischen Streitkräfte im Donbass zu verhindern:

“Was den Krieg in der Ukraine betrifft, so ist das Einzige, was im Moment sicher ist, dass die Kämpfe und die Zerstörung weitergehen werden. …. Obwohl die Ukraine heldenhaft auf die Invasion reagiert und ihr Militär eine hervorragende Leistung erbracht hat, liegt die Wirtschaft des Landes in Trümmern, Millionen von Menschen sind geflohen, die Infrastruktur ist zerstört, und ein Großteil der Bodenschätze, der industriellen Kapazitäten und der beträchtlichen landwirtschaftlichen Flächen befinden sich unter russischer Kontrolle.

Die militärischen Kapazitäten und die Wirtschaft der Ukraine hängen jetzt fast vollständig von den Lebensadern des Westens ab – in erster Linie von den Vereinigten Staaten. Unter den derzeitigen Umständen würde jeder ausgehandelte Waffenstillstand den russischen Streitkräften eine starke Position verschaffen, um ihre Invasion jederzeit wieder aufzunehmen. Das ist inakzeptabel.

Die einzige Möglichkeit, ein solches Szenario zu vermeiden, besteht darin, dass die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten der Ukraine dringend eine drastische Aufstockung der militärischen Mittel und Fähigkeiten zur Verfügung stellen, die ausreichen, um eine erneute russische Offensive zu verhindern und die Ukraine in die Lage zu versetzen, die russischen Streitkräfte im Osten und Süden zurückzudrängen. ….

Die NATO-Mitglieder sollten den Ukrainern auch Raketen mit größerer Reichweite, moderne Drohnen, umfangreiche Munitionsvorräte (einschließlich Artilleriegranaten), mehr Aufklärungs- und Überwachungsmöglichkeiten und andere Ausrüstung zur Verfügung stellen. Diese Fähigkeiten werden in Wochen, nicht in Monaten benötigt….Der Weg, eine Konfrontation mit Russland in der Zukunft zu vermeiden, besteht darin, der Ukraine zu helfen, den Eindringling jetzt zurückzudrängen.” (“Time Is Not On Ukraine’s Side”, Condoleezza Rice und Robert Gates, WVNews)

Normalerweise sind ältere Mitglieder des politischen Establishments in ihren Äußerungen zurückhaltender, aber nicht hier. Dies ist pure, unverhohlene Verzweiflung. Rice und Gates erklären unmissverständlich, dass sich die Ukraine in einer katastrophalen Lage befindet, dass ihre Wirtschaft und Infrastruktur am Boden liegt, dass Millionen Menschen aus dem Land geflohen sind und dass der größte Teil des natürlichen Reichtums des Landes unter russischer Kontrolle ist. Es ist eine Katastrophe; und es ist eine Katastrophe, der Gates und Rice begegnen wollen, indem sie noch mehr Waffen in einen gescheiterten Staat pumpen, der keinerlei Aussichten hat, den Krieg zu gewinnen. Ergibt das einen Sinn?

Während wir hier sprechen, bröckeln die ukrainischen Frontlinien ebenso wie die Illusion, dass Kriege von der Leistungsfähigkeit der eigenen Propagandadienste bestimmt werden. Was bleibt, ist die sich abzeichnende Aussicht, dass die Russen im blutigsten und folgenreichsten Feuergefecht dieses Krieges, in Bakhmut, dem östlichen Verkehrsknotenpunkt, der wahrscheinlich den Wendepunkt im gesamten Feldzug darstellen wird, den Sieg davontragen werden. Wenn Bakhmut fällt, werden die Ukrainer gezwungen sein, sich auf ihre dritte und vierte Verteidigungslinie zurückzuziehen, wodurch der Krieg immer näher an den Dnjepr und dann weiter nach Kiew rückt. Die karierte Flagge kommt allmählich in Sicht. Aber verlassen Sie sich nicht auf mein Wort, hier ist es aus berufenem Munde. Dies ist ein Auszug aus einem Interview mit General Valery Zaluzhny, dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine:

“Die russische Mobilisierung hat funktioniert”, sagt General Zaluzhny…. “Man sollte den Feind nicht unterschätzen. Er ist nicht schwach … und er hat ein sehr großes Potenzial an Arbeitskräften.” … Die Mobilisierung hat es Russland auch ermöglicht, seine Streitkräfte häufiger an die Front und wieder zurück zu schicken, so Zaluzhny, und ihnen so die Möglichkeit zu geben, sich auszuruhen und zu erholen. “In dieser Hinsicht sind sie im Vorteil.”

Alles hängt also von der Versorgung ab, und diese entscheidet in vielen Fällen über den Erfolg der Schlacht.” General Zaluzhny, der ein neues Armeekorps aufstellt, zählt eine Wunschliste auf. “Ich weiß, dass ich diesen Feind schlagen kann”, sagt er. “Aber ich brauche Ressourcen. Ich brauche 300 Panzer, 600-700 Schützenpanzer und 500 Haubitzen”. Das von ihm angestrebte wachsende Arsenal ist größer als die gesamten Panzerkräfte der meisten europäischen Armeen….

Unter vier Augen geben ukrainische und westliche Beamte jedoch zu, dass es auch andere Ergebnisse geben könnte. “Wir können und sollten viel mehr Territorium erobern”, betont General Zaluzhny. Er räumt jedoch indirekt die Möglichkeit ein, dass sich die russischen Vorstöße als stärker als erwartet erweisen könnten und die ukrainischen als schwächer…

“Mir scheint, wir stehen am Abgrund”, warnt General Zaluzhny… “Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie es noch einmal in Kiew versuchen werden”. “In was für einer Stimmung werden die Kämpfer sein? Können wir ohne Wasser, Licht und Wärme davon sprechen, Reserven für den weiteren Kampf vorzubereiten?” (“Volodymyr Zelensky and his generals explain why the war hangs in the balance”, The Economist)

Klingt das nach einem General, der von seinen Erfolgsaussichten überzeugt ist, oder nach einem militärischen Führer, der sich fatalistisch mit der Niederlage abfindet?

Was Zaluzhny damit sagen will, ist, dass er eine völlig neue Armee braucht, um überhaupt mit den Russen konkurrieren zu können. (“Ich brauche Ressourcen. 300 Panzer, 600-700 Schützenpanzer, 500 Haubitzen.”) Und selbst wenn seine Forderungen erfüllt werden, wird das ukrainische Volk “frierend” im Dunkeln stehen, “ohne Wasser, Licht oder Wärme”. Aus diesem Grund sind nach Angaben des Büros des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) bereits 8 Millionen Ukrainer nach Europa geflohen, während weitere 3 Millionen nach Russland geflohen sind. (Tass)

Washingtons Krieg gegen Russland hat das Land in ein unbewohnbares Ödland verwandelt, das ausschließlich von ausländischen Wohltätigkeitsorganisationen unterstützt wird, die sich im Gegenzug entschlossen für die globalistische Agenda einsetzen. In Wahrheit bedeutet “Ich stehe zur Ukraine”: “Ich unterstütze die summarische Auslöschung einer blühenden Zivilisation, damit Washington seine verderblichen Ambitionen verwirklichen kann”. Das ist es, was es wirklich bedeutet.

Wir kritisieren nicht Zaluzhny, der nur seine Arbeit macht. Wir kritisieren die US-amerikanischen Kriegstreiber und Neokonservativen, die diesen Krieg provoziert haben, aber nie die Katastrophe vorausgesehen haben, die sie heraufbeschworen haben. Sie hätten nie erwartet, dass eines Tages der höchste Offizier der Ukraine eine völlig neue Armee fordern würde, um die Russen zu schlagen. Sie hätten nie erwartet, dass die umfassendsten Wirtschaftssanktionen, die jemals gegen ein Land verhängt wurden, nach hinten losgehen und nur unsere engsten Verbündeten in Europa treffen würden. Sie hätten nie erwartet, dass dieselben Sanktionen dazu dienen würden, Russland zu bereichern und seine Beziehungen zu Ländern, die strategische Rivalen der Vereinigten Staaten sind, zu stärken. Sie hätten nie erwartet, dass China und Indien die Nase über die US-Sanktionen rümpfen und Russlands billiges Gas und Öl voll ausnutzen würden, um ihre Volkswirtschaften wachsen zu lassen, während Europa durch seine irrationale Anhänglichkeit an die Vereinigten Staaten in einer permanenten Flaute versinken würde. Mit all dem haben sie nie gerechnet, was uns zu der Schlussfolgerung führt, dass das Ukraine-Debakel wahrscheinlich das am schlechtesten geplante außenpolitische Debakel aller Zeiten ist und zum größten strategischen Desaster in der amerikanischen Geschichte geführt hat.

Für Menschen, die die Ereignisse in der Ukraine genau verfolgt haben, wird vieles von dem, was ich sage, offensichtlich sein. Diejenigen, die den Medienberichten Glauben schenken, werden von den kommenden Ereignissen wohl sehr überrascht sein. Der Ausgang von Kriegen mit kombinierten Waffen am Boden wird nicht von den Verfassern der New York Times entschieden. Der Krieg in der Ukraine wird zugunsten der stärksten Seite enden, so viel ist sicher. Werfen Sie einen Blick auf diese kurze Zusammenfassung von Oberstleutnant Alex Vershinin, der als Modellierungs- und Simulationsoffizier in der Konzeptentwicklung und -erprobung der NATO und der US-Armee tätig war:

Zermürbungskriege werden durch den sorgfältigen Umgang mit den eigenen Ressourcen bei gleichzeitiger Zerstörung der gegnerischen Ressourcen gewonnen. Russland trat in den Krieg mit einer enormen materiellen Überlegenheit und einer größeren industriellen Basis ein, um Verluste aufzufangen und zu ersetzen. Es hat seine Ressourcen sorgfältig geschont und sich jedes Mal zurückgezogen, wenn sich die taktische Situation gegen es wandte. Die Ukraine begann den Krieg mit einem kleineren Ressourcenpool und war auf die westliche Koalition angewiesen, um ihre Kriegsanstrengungen aufrechtzuerhalten. Diese Abhängigkeit zwang die Ukraine zu einer Reihe taktisch erfolgreicher Offensiven, die strategische Ressourcen verbrauchten, die die Ukraine meines Erachtens nur schwer wieder vollständig ersetzen kann. Die eigentliche Frage ist nicht, ob die Ukraine ihr gesamtes Territorium zurückgewinnen kann, sondern ob sie den mobilisierten russischen Reservisten genügend Verluste zufügen kann, um die innere Einheit Russlands zu untergraben und es zu ukrainischen Bedingungen an den Verhandlungstisch zu zwingen, oder ob die russische Zermürbungsstrategie aufgeht und ein noch größerer Teil der Ukraine annektiert wird.” (“What’s Ahead in the War in Ukraine”, Alex Vershini, Russia Matters)

Die Frage, ob Russland zu Beginn seiner Militäroperation Fehler gemacht hat, trägt dazu bei, dass wir verstehen, was jetzt geschieht. Denken Sie darüber nach. Putin hat im September zusätzlich 300.000 Reservisten einberufen. Das ist ein Eingeständnis, dass er sich verrechnet hat, wie viele Kampftruppen er zur Erfüllung des Auftrags benötigt. Aber jetzt hat er diesen Fehler korrigiert. Warum sonst hätte er 300.000 Reservisten einberufen und den Krieg auf Eis gelegt, bis sie sich ihren Einheiten angeschlossen hatten und für offensive Operationen bereit waren?

Was wir damit sagen wollen, ist einfach: Putin hat jetzt die Armee zusammengestellt, die er braucht, um die Aufgabe mit militärischer Gewalt zu beenden. Einfach ausgedrückt: Er ist bereit, loszulegen. In der Tat macht seine Armee bereits bedeutende Fortschritte im Osten, wo am Dienstag eine wichtige Stadt befreit wurde. (Wir gehen davon aus, dass sich diese regionalen Siege über den Winter und bis ins Frühjahr fortsetzen werden. Wir glauben nicht, dass die Bereitstellung von Panzern, gepanzerten Fahrzeugen, Speeren, Patriots oder anderen Waffensystemen den Ausgang des Krieges entscheidend beeinflussen wird. Die einzige Möglichkeit für Washington, eine demütigende Niederlage in der Ukraine zu verhindern, besteht darin, eine Koalition von Ländern anzuführen, die bereit sind, Kampftruppen und Luftstreitkräfte zur Bekämpfung der russischen Armee einzusetzen. Mit anderen Worten, wir nähern uns rasch dem “Moment der Wahrheit”, den viele von Anfang an vorausgesehen haben: einem direkten Zusammenstoß zwischen den Vereinigten Staaten und Russland.

Das ist der Krieg, den die fanatischen Neocons wollen, und deshalb benutzen sie die “geheimen Dokumente”, um Bidens Unterstützung zu erzwingen. Das ist Erpressung. Übersetzt mit Deepl.com

