Mitglieder und Unterstützer der palästinensischen Gemeinschaft nehmen an einer Kundgebung anlässlich des Nakba-Tages in New York am 15. Mai 2022 teil (AFP)

Wird der Oberste Gerichtshof der USA den Boykott Israels für illegal erklären?

von Azadeh Shahshahani und Assal Rad

17. Juli 2022

Einzelpersonen und Unternehmen, die die palästinensische BDS-Bewegung in den USA unterstützen, könnten schon bald damit konfrontiert werden, dass das oberste Gericht die Ablehnung dieser Bemühungen billigt

Das Recht auf Boykott wird wahrscheinlich vor den Obersten Gerichtshof der USA kommen, nachdem ein Berufungsgericht ein Gesetz aus Arkansas bestätigt hat, das Auftragnehmern den Boykott Israels untersagt.

Im Gegensatz zu breit angelegten Sanktionen, die von mächtigen Staaten verhängt werden, wurzeln Boykottbewegungen im Widerstand der Menschen gegen die Ungerechtigkeiten der Machthaber

Angesichts der erheblichen Auswirkungen auf die Redefreiheit in den USA lohnt es sich, die historische Verwendung des Boykotts als Widerstandsinstrument durch antiimperialistische und antikolonialistische Basisbewegungen für Gerechtigkeit und den Fall der von den Palästinensern geforderten Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) erneut zu untersuchen.

Im Gegensatz zu breit angelegten Sanktionen, die von mächtigen Staaten – oft einseitig und als Mittel der Bestrafung – verhängt werden, wurzeln Boykottbewegungen im Widerstand der Menschen gegen die Ungerechtigkeiten der Machthaber und sind ein Instrument der Rechenschaftspflicht für Menschenrechtsverletzungen.

Der Begriff “Boykott” wurde erstmals 1880 geprägt, nachdem sich irische Pächter weigerten, die von einem englischen Landvermittler, Charles Cunningham Boycott, erzwungenen unerschwinglichen Mieterhöhungen zu zahlen. Der Einsatz solcher gewaltfreien Mittel zur Herbeiführung von Veränderungen wurde jedoch schon früher praktiziert – etwa beim Zuckerboykott von 1791 in Großbritannien, der sich gegen die Sklaverei richtete – und wurde auch danach immer wieder eingesetzt.

Im Jahr 1891 nahmen die Iraner an den Tabakprotesten teil und weigerten sich, Tabakprodukte zu konsumieren, als kollektive Reaktion auf eine weithin unpopuläre Maßnahme von Nasir al-Din Schah, der Großbritannien Zugeständnisse in Bezug auf die iranische Tabakindustrie machte.

Ein Mittel des Widerstands

In den USA wurden Boykotte in den 1950er Jahren im Rahmen der Bürgerrechtsbewegung zu einem wichtigen Instrument, mit dem sich die schwarzen Gemeinden gegen die weiße Vorherrschaft in den Vereinigten Staaten zur Wehr setzten. Der Montgomery-Busboykott dauerte 13 Monate, in denen sich Schwarze weigerten, mit den Bussen der Stadt zu fahren, bis der Oberste Gerichtshof entschied, die Rassentrennung im Bus aufzuheben.

In den 1980er Jahren gewann die Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika internationale Unterstützung, nachdem sie jahrzehntelang zu Boykotten aufgerufen hatte, um die Apartheid zu beenden. Die Glaubwürdigkeit der Bewegung beruhte nicht nur auf den Vorzügen ihrer Forderung nach Gleichheit, sondern auch darauf, dass sie Teil einer einheimischen Bewegung war, die von den Südafrikanern selbst unterstützt wurde.

Das Blatt gegen die Apartheid in Südafrika wendete sich, als die Bewegung die Unterstützung staatlicher Akteure gewann, um in Verbindung mit der internationalen Boykottbewegung Konsequenzen für die südafrikanische Regierung zu ziehen.

Boykott ist eine Form des politischen Widerstands, den die Menschen gegen ihre Unterdrücker leisten.

Die BDS-Bewegung ist eine palästinensische Basisbewegung, die die internationale Gemeinschaft zur Solidarität mit dem palästinensischen Freiheitskampf mobilisieren will. Ein Grund für den Appell an die internationale Solidarität ist die Tatsache, dass fast alle palästinensischen Widerstandstaktiken von Israel mit Unterstützung und Komplizenschaft der USA kriminalisiert und unterbunden wurden. Ein Beispiel für diese Kriminalisierung ist die Bezeichnung von sechs palästinensischen Menschenrechtsorganisationen als “Terroristen” durch Israel.

Die Palästinenser sind mit ethnischer Säuberung und einem rassistischen System konfrontiert, das auf ihre Auslöschung abzielt. Wie die jüngsten Berichte der weltweit führenden Menschenrechtsorganisationen, darunter Amnesty International und Human Rights Watch sowie die angesehene israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem, gezeigt haben, handelt es sich bei Israels Vorgehen um Apartheid und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Beenden Sie das Apartheidregime

Da Israel keinen Staat hat, eine brutale militärische Besatzung ausübt, das Leben von Millionen Palästinensern im Westjordanland und im Gazastreifen kontrolliert und palästinensische Bürger Israels in vielen Bereichen ihres Lebens einer ungeheuerlichen Diskriminierung aussetzt, haben sich die Palästinenser an der Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika orientiert, um dieses Unrecht zu beseitigen.

BDS ist eine Weigerung, Israels Siedlerkolonialismus, Apartheid und die Besetzung Palästinas zu akzeptieren. Boykott ist der Entzug der Unterstützung für das Apartheidregime sowie die israelischen Sport-, Kultur- und akademischen Einrichtungen und alle Unternehmen, die an der Verletzung der palästinensischen Menschenrechte beteiligt sind.

Divestment bedeutet den Rückzug von Investitionen aus Israel und allen Unternehmen, die die israelische Apartheid wirtschaftlich unterstützen.

Sanktionen üben Druck auf andere Regierungen aus, damit diese ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Beendigung der Apartheid nachkommen, z. B. durch ein Verbot von Geschäften mit illegalen israelischen Siedlungen und die Beendigung von Militärhandel und Freihandelsabkommen.

Im BDS-Aufruf von 2005, der von 170 palästinensischen Organisationen der Zivilgesellschaft veröffentlicht wurde, werden drei Forderungen aufgestellt.

Der 2005 von 170 palästinensischen Organisationen der Zivilgesellschaft veröffentlichte BDS-Aufruf enthält drei Forderungen.

Die erste ist die Beendigung der israelischen Besatzung aller arabischen Gebiete und der Abbau der illegalen Apartheidmauer, die den Gazastreifen als das größte Freiluftgefängnis der Welt isoliert.

Zweitens muss den palästinensischen Bürgern Israels volle Gleichberechtigung gewährt werden. Obwohl sie 20 Prozent der israelischen Bevölkerung ausmachen, sind sie entmenschlichenden und repressiven Gesetzen, rassistischer Gewalt und der ständigen Bedrohung durch Landbeschlagnahmung ausgesetzt. Das Rechtssystem richtet sich gegen palästinensische Bürger Israels ausschließlich aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit und beschränkt und kontrolliert den Zugang zu Wohnraum, Beschäftigung, Bildung, Gesundheitsversorgung und anderen Grundrechten.

Die dritte Forderung betrifft die Achtung, den Schutz und die Förderung des Rechts auf Rückkehr für palästinensische Flüchtlinge, wie es die UN-Resolution 194 vorsieht. Es gibt 7,25 Millionen palästinensische Flüchtlinge, die gewaltsam vertrieben und systematisch aus ihrem Heimatland ausgeschlossen wurden. Durch die israelische Apartheid und die ethnische Säuberung der Palästinenser entstehen immer mehr palästinensische Flüchtlinge, die ein völkerrechtlich garantiertes Recht auf Rückkehr haben.

Gezielte Kampagnen

Im Gegensatz zu landesweiten, einseitigen Sanktionen, die häufig von den Vereinigten Staaten verhängt werden und der Zivilbevölkerung schaden, ruft BDS zu gezielten Kampagnen gegen Unternehmen wie Puma, G4S und HP auf. Diese Formen von Wirtschaftssanktionen setzen Israel unter Druck, das Völkerrecht einzuhalten, indem sie die verfügbaren finanziellen Mittel reduzieren und die Institutionen der Apartheid untergraben.

Es ist bemerkenswert, dass die führenden Stimmen der südafrikanischen Anti-Apartheid-Bewegung, die entscheidend zur Befreiung der schwarzen Südafrikaner beigetragen hat, starke Befürworter von BDS und der Befreiung der Palästinenser sind. Erzbischof Desmond Tutu war ein vehementer Befürworter von BDS und forderte die israelischen Bürger auf, sich selbst zu befreien, indem sie die Befreiung der Palästinenser unterstützen.

Tutu verurteilte auch die USA für ihre Versuche, die BDS-Bewegung zu unterdrücken, und brachte seine moralische Verpflichtung zum Ausdruck, seine Stimme zu erheben: “Mein Gewissen zwingt mich, an der Seite der Palästinenser zu stehen, wenn sie versuchen, dieselbe Taktik der Gewaltlosigkeit anzuwenden, um ihre Bemühungen um die Beendigung der Unterdrückung durch die israelische Besatzung zu unterstützen.”

Eine der weltweiten Kampagnen der BDS-Bewegung, Apartheidfreie Zonen, zeigt die internationale Unterstützung für die BDS-Bewegung. Dutzende von lokalen Regierungen haben BDS-Resolutionen verabschiedet. Führende Persönlichkeiten aus dem gesamten Globalen Süden haben sich zur Global South Response Initiative zusammengeschlossen, um gemeinsam gegen Israels Apartheid- und Annexionsplan vorzugehen und eine UN-Untersuchung der israelischen Apartheid zu fordern.

Versuche, BDS zu verbieten

Bis zum 5. Juli haben 33 US-Bundesstaaten in irgendeiner Form Gesetze zum Boykott Israels erlassen. Darüber hinaus wurden bisher 245 Gesetzesentwürfe auf bundesstaatlicher oder föderaler Ebene eingebracht, um das Eintreten für die Rechte der Palästinenser einzuschränken.

Wie bei vielen anderen politischen Entscheidungen im ganzen Land haben sich die Hauptbefürworter der Anti-BDS-Gesetzgebung häufig mit dem berüchtigten American Legislative Exchange Council (ALEC”), einer Lobbygruppe von Unternehmen, zusammengetan, um diese Gesetzesentwürfe auszuarbeiten und zu kodifizieren.

Oft werden diese Gesetze von den Gerichten blockiert, aber der BDS-Fall, der jetzt vor dem Obersten Gerichtshof verhandelt wird, könnte die anhängigen und zukünftigen Anfechtungen solcher Gesetze stark einschränken.

Trotz des eindeutigen Verstoßes gegen die Meinungsfreiheit, den diese Gesetze darstellen, hat das Achte Bundesberufungsgericht eine Umgehungslösung aufrechterhalten, indem es diese Gesetze als rein kommerzielles Verhalten ohne zu schützende politische Implikationen einstufte.

Diese Argumentation ist aus zwei Gründen alarmierend: Erstens öffnet sie Tür und Tor für Anti-Boykott-Gesetze, die sich auf praktisch jedes Thema beziehen. Die Stiftung für den Frieden im Nahen Osten hat eine Liste verschiedener Anti-Boykott-Gesetze zusammengestellt, darunter vor allem solche, die den Boykott von Feuerwaffen sowie der Öl- und Gasindustrie verbieten.

Diese Gesetzesentwürfe gehen davon aus, dass ein Boykott dieser Branchen eine diskriminierende Behandlung darstellt, und einige verlangen von den Unternehmen sogar den Nachweis, dass ihre Weigerung, Verträge mit diesen Branchen abzuschließen, nicht politisch begründet ist, damit nicht davon ausgegangen werden kann, dass sie gegen das Gesetz verstoßen.

Zweitens wird damit die Gewalt gedeckt, die diese Gesetze und israelfreundliche Gruppen gegen farbige Gemeinschaften und alle, die sich mit der palästinensischen Sache solidarisieren, ausüben.

Am direktesten ist die Verweigerung der Einstellung von Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst, die sich weigern, sich zum Boykott Israels zu bekennen, wie im Fall der Sprachpathologin Bahia Amawi, deren Vertrag mit dem Staat Texas sie dazu verpflichtete, ihre Überzeugungen zu verraten, bis dies schließlich von einem Gericht verboten wurde.

Aber das ist noch nicht alles. Anti-BDS-Gesetze können inhaftierten Personen den Rechtsbeistand entziehen, wenn ihre öffentlich bestellten Anwälte nicht ein ähnliches Versprechen abgeben.

Studentenorganisationen, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen, können ebenfalls mit dem Entzug ihrer Gelder und der Bestrafung ihrer Schulen konfrontiert werden, und Empfänger von Katastrophenhilfe können ihre Hilfe an das Versprechen knüpfen, Israel nicht zu boykottieren. Sogar die Bewegung für das Leben der Schwarzen wurde von israelischen Regierungsvertretern gestört, die versuchten, ihre Solidarität mit der palästinensischen Sache zu untergraben.

Die Anti-BDS-Gesetzgebung zielt darauf ab, die bewegungsübergreifende Solidarität zu unterbrechen, vernebelt politisches Handeln, indem sie es willkürlich von vermeintlich rein kommerziellem Verhalten trennt, und stärkt im Kern die Korporatokratie, indem sie sie mit kommerziellen Mitteln vor öffentlicher Rechenschaftspflicht schützt und die kolonialistischen Taktiken, die im israelischen Apartheidsystem im Spiel sind, aufrechterhält.



Hohle Erklärungen

Die BDS-Bewegung wird von Menschen angeführt, die direkt von israelischem Siedlerkolonialismus, militärischer Besatzung und Apartheid betroffen sind.

BDS vertritt die moralische, ethische und politische Position, dass Apartheid, Siedlerkolonialismus und militärische Besatzung unentschuldbar sind und bekämpft werden müssen. In ähnlicher Weise versuchte die Bewegung gegen die Apartheid in Südafrika, “Südafrika zu isolieren und seine Brutalisierung und Unterdrückung der eigenen Bevölkerung sowie seine Aggression gegen Nachbarstaaten aufzuzeigen”. Eine ähnliche Taktik gegen Israel könnte ebenfalls dazu beitragen, das Ende des Apartheidsystems zu erreichen.

BDS und andere historische Boykottbewegungen wurden von einheimischen Basisbewegungen initiiert, die ihre Bemühungen auf bestimmte Ziele ausgerichtet haben, um genau die Gerechtigkeit und Gleichheit zu erreichen, für die die führenden Politiker der Welt und internationale Gremien angeblich eintreten.

Wenn diese Führer sich weigern, dieselben moralischen und rechtlichen Standards auf Israel anzuwenden, dann werden ihre Erklärungen zu Menschenrechten und internationalem Recht weiterhin hohl klingen. Übersetzt mit Deepl.com

Azadeh Shahshahani ist Leiterin der Abteilung Recht und Anwaltschaft bei Project South. Sie erhielt ihren JD von der University of Michigan Law School. Außerdem hat sie einen Master-Abschluss in modernen Nahost- und Nordafrikastudien von der Universität Michigan. Sie setzt sich seit vielen Jahren im Süden der USA für den Schutz und die Verteidigung von Einwanderern und muslimischen, nahöstlichen und südasiatischen Gemeinschaften ein. Zuvor war sie Präsidentin der National Lawyers Guild und Projektleiterin für nationale Sicherheit und Einwandererrechte bei der ACLU of Georgia. Außerdem ist sie Mitglied des Beirats der American Association of Jurists und des Verwaltungsrats von Defending Rights and Dissent.

Dr. Assal Rad ist Forschungsdirektorin beim National Iranian American Council, wo sie zu Fragen der Iranpolitik und der Beziehungen zwischen den USA und dem Iran forscht und schreibt. Ihre Artikel sind unter anderem in Newsweek, The National Interest, The Independent und Foreign Policy zu lesen. Sie ist als Kommentatorin bei BBC World, Al Jazeera, NPR und anderen Sendern aufgetreten. Sie promovierte 2018 in Geschichte des Nahen Ostens an der University of California, Irvine, und hat ein Buch mit dem Titel The State of Resistance: Politics, Culture, and Identity in Modern Iran (Cambridge University Press, 2022).

