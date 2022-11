“Es ist klar, dass diese so genannten demokratischen Nationen sich weder um die Demokratie noch um demokratische Werte kümmern, sondern nur um ihre Interessen. Biden brachte die Denkweise zum Ausdruck, die hinter der bedingungslosen Unterstützung des Besatzungsstaates durch sein Land steht, als er sagte: “Wenn es kein Israel gäbe, müssten wir eines erfinden.”

Der frühere israelische Ministerpräsident und Vorsitzende der Likud-Partei, Benjamin Netanjahu, bei einer Wahlkampfveranstaltung in Tel Aviv, Israel, am 30. Oktober 2022. (Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency)



Wird der Westen wirklich nicht mit rechtsextremen israelischen Ministern verhandeln?

von Motasem A Dalloul

7. November 2022

Seit Benjamin Netanjahus entscheidendem Sieg bei den israelischen Parlamentswahlen in der vergangenen Woche haben mehrere Regierungen erklärt, dass sie nicht mit rechtsextremen Ministern verhandeln werden, die Netanjahu möglicherweise in der von ihm zusammengeschusterten Koalition ernennt.

Eine mögliche Koalition wird aus Netanjahus Likud, den ultraorthodoxen Parteien Schas und Vereinigtes Tora-Judentum sowie der rechtsextremen Partei Religiöser Zionismus unter Bezalel Smotrich bestehen, zu der auch die extremistische Fraktion Otzma Yehudit von Itamar Ben-Gvir gehört. Es wird die extremste rechtsextreme israelische Regierung in der Geschichte sein.

Sowohl Washington als auch Westminster haben ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass sich die neue israelische Regierung nicht an die so genannten westlichen demokratischen Werte halten könnte.

“Wir hoffen, dass alle israelischen Regierungsvertreter weiterhin die Werte einer offenen, demokratischen Gesellschaft teilen werden, einschließlich Toleranz und Respekt für alle in der Zivilgesellschaft, insbesondere für Minderheitengruppen”, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am vergangenen Mittwoch.

Ebenfalls am Mittwoch berichtete die amerikanische Nachrichten-Website Axios, dass die Regierung Biden Ben-Gvir, dessen rechtsextreme Fraktion 14 Sitze in der Knesset errungen hat, wahrscheinlich boykottieren wird, falls er, wie erwartet, in ein Ministeramt berufen wird. In israelischen Medien wurde heute berichtet, dass er um das Bildungsministerium gebeten hat. Auch das Ministerium für innere Sicherheit wurde erwähnt.

Eine Sprecherin des britischen Premierministers Rishi Sunak erklärte: “Wir fordern alle israelischen Parteien auf, auf hetzerische Äußerungen zu verzichten und Toleranz und Respekt gegenüber Minderheitengruppen zu zeigen.”

Netanjahu selbst wird von vielen europäischen Staats- und Regierungschefs nicht gern gesehen, weil er Beziehungen zu Rechtsextremisten wie dem ungarischen Premierminister Viktor Orban pflegt. Außerdem hat er eine Koalition aus mitteleuropäischen Verbündeten geschmiedet und damit einen Keil in die Europäische Union getrieben.

Der israelische Journalist Emanuel Fabian wies gegenüber der Times of Israel darauf hin, dass die Amerikaner und Europäer ihre eigenen rechtsextremen Gruppen und Parteien haben und sich mit ihren eigenen Problemen im Zusammenhang mit rechtsextremen und fanatischen Politikern befassen sollten. Er bezeichnete die demokratische Wahl rechtsextremer Politiker in Israel als ein natürliches Phänomen, das in jeder Gesellschaft vorkommen könne und daher nicht als Besorgnis erregend angesehen werden sollte.

Es ist schwer zu glauben, dass die USA und der Westen ihre Besorgnis über die Beteiligung der Rechtsextremen an der israelischen Regierung ernst nehmen; Taten sprechen lauter als Worte, nicht zuletzt in der internationalen Politik. Dieselben USA, die behaupten, dass Ben-Gvirs Beteiligung an der israelischen Regierung die demokratischen Werte untergraben könnte, haben gerade die ultranationalistische Gruppe Kach, in der sein Extremismus genährt wurde, von ihrer Liste der “ausländischen Terrororganisationen” gestrichen.

“Unsere Überprüfung dieser fünf FTO-Bezeichnungen hat ergeben, dass die fünf Organisationen gemäß der Definition des Immigration and Nationality Act (INA) nicht mehr in Terrorismus oder terroristische Aktivitäten verwickelt sind und auch nicht mehr die Fähigkeit und Absicht haben, dies zu tun”, teilte das Außenministerium mit. Dies ist ein klarer Hinweis darauf, dass die öffentliche Opposition gegen Itamar Ben-Gvir nur eine Fassade ist.

Doch was werden Ben Gvir und Smotrich wohl tun, wenn sie Minister werden? Zunächst einmal werden sie wahrscheinlich die formelle Annexion des besetzten palästinensischen Westjordanlandes vorantreiben; Palästinenser werden aus ihren Häusern im Westjordanland und in Israel vertrieben werden; und viele Palästinenser werden getötet werden. Die USA werden nichts Nennenswertes tun und sagen, um auf solche illegalen Aktionen zu reagieren.

Darüber hinaus hat Matthew Axelrod, Assistant Secretary for Export Enforcement im Bureau of Industry and Security des US-Handelsministeriums, dem American Jewish Committee mitgeteilt, dass diejenigen, die sich an den Boykott der Arabischen Liga gegen die israelische Besatzung halten, gezwungen sein werden, ihr “Fehlverhalten” einzugestehen, und dass sie mit Strafen rechnen müssen, wenn ihre ausländischen Tochtergesellschaften sich an den Boykott halten. Die Amerikaner versuchen im Grunde, dafür zu sorgen, dass die Israelis weiterhin ungestraft Palästinenser töten können, weil niemand aus Angst vor US-Sanktionen bereit sein wird, etwas dagegen zu sagen. Das ist “Demokratie” nach amerikanischer Art.

Der französische Präsident Emanuel Macron rief unterdessen Netanjahu an, gratulierte ihm und versprach, die “bereits starken” gegenseitigen Beziehungen zwischen Paris und Tel Aviv zu stärken. Der US-Botschafter in Israel, Tom Nides, sagte, dass Präsident Joe Biden aufgrund des Zwischenwahlkampfs und seines vollen Terminkalenders noch nicht angerufen habe, und nicht wegen Plänen zur Isolierung Israels, falls in der Regierung rechtsextreme Politiker sitzen.

Die britische Regierung hat es nie gewagt, sich dafür zu entschuldigen, dass sie den Zionisten das Land Palästina überlassen hat, daher ist es unwahrscheinlich, dass sie es jemals wagen wird, Ben-Gvir oder Smotrich zu isolieren, selbst wenn sie Premierminister des Besatzungsstaates werden.

“Es ist Israels Entscheidung [zum Rechtsextremismus]”, sagte Asger Christensen, ein dänisches Mitglied des Europäischen Parlaments, der während der Wahl eine Reise durch Israel unternahm. “Wir werden mit dieser Entscheidung zusammenarbeiten”. Auch wenn Israel eine rechtsextreme Regierung habe, fügte er hinzu, “wollen wir die Zusammenarbeit mit Israel in Europa ausbauen.”

Lazar Berman von der Times of Israel stellte zu Recht fest: “Viele Staats- und Regierungschefs, vor allem in Europa und den USA, sprechen gerne über die Bedeutung von Werten auf der Weltbühne, aber letztlich bestimmen nationale Interessen die Beziehungen zwischen Staaten.”

Es ist klar, dass diese so genannten demokratischen Nationen sich weder um die Demokratie noch um demokratische Werte kümmern, sondern nur um ihre Interessen. Biden brachte die Denkweise zum Ausdruck, die hinter der bedingungslosen Unterstützung des Besatzungsstaates durch sein Land steht, als er sagte: “Wenn es kein Israel gäbe, müssten wir eines erfinden.” Übersetzt mit Deepl.com

