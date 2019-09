Wird die Gemeinsame Liste in die zukünftigen Verbrechen Israels einbezogen? Von Joseph Massad Middleeasteye

Will the Joint List be implicated in Israel’s future crimes? One of the features of Israel’s electoral system since 1948 has been that all political parties who compete must, by law, support Israel’s racist laws and racist foundation, instituted to safeguard Jewish supremacy. First they used the British Emergency Regulations to suppress Palestinian political activism, and later enacted Israel’s Basic Law article 7.

Ich danke meinen Freund Joseph Massad die Zusendung dieses Artikel, sowie der Genehmigung ihn auf meiner Hochblauen Seite zu veröffentlichen

Evelyn Hecht-Galinski

Wird die Gemeinsame Liste in die zukünftigen Verbrechen Israels einbezogen?

Von Joseph Massad 27. September 2019 Middleasteye



Eines der Merkmale des israelischen Wahlsystems seit 1948 ist, dass alle konkurrierenden politischen Parteien per Gesetz die rassistischen Gesetze Israels und die rassistische Stiftung unterstützen müssen, die zur Sicherung der jüdischen Vorherrschaft eingerichtet wurde.

Zuerst benutzten sie die britischen Notfallregelungen, um den palästinensischen politischen Aktivismus zu unterdrücken, und später erließen sie den Artikel 7 des israelischen Grundgesetzes. Gegen antizionistische Parteien war ein Verbot verhängt worden, das kriminalisiert und von der Teilnahme ausgeschlossen wurde.

Dies ist auch heute noch der Fall, mehr als 70 Jahre nach der Gründung der jüdischen Siedlerkolonie.

Nach der Vertreibung von 85 Prozent der palästinensischen Bevölkerung Israels in den Gebieten Palästinas, in denen es seinen Staat gründete, gewährten die Gründer der verbleibenden palästinensischen Bevölkerung – die sie bis 1966 unter Kriegsrecht stellten – das Wahlrecht, da die verminderte und winzige Zahl der verbleibenden Palästinenser keine demographische Bedrohung mehr darstellte.

Begrenzte Auswahl

Während dieser Zeit hatte die regierende Mapai-Partei ein faktisches Monopol auf das Land, einschließlich der palästinensischen Gemeinschaften, die unter dem Apartheid-Militärregime lebten, so dass Mapai ihre Stimmen als Gegenleistung für Sozialdienste erhalten konnte – einschließlich Militärpässe, die ihnen eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit einräumten – und es für andere politische Parteien viel schwieriger machte, dies zu tun.

Die Wahl der palästinensischen Wähler beschränkte sich auf zionistische Parteien, deren Plattformen auf der Gründung eines kolonialen jüdischen Staates auf dem Land der Palästinenser basierten, darunter Menachem Begins rechte Herut-Partei (später die Hauptkomponente der Likud-Koalition). Aufgrund ihres erklärten Rassismus weigerten sich solche Parteien, Palästinenser als Mitglieder aufzunehmen, und waren ausschließlich für Juden offen.

Israel] erließ weitere Gesetze, um die jüdische Vorherrschaft und die nationale Unterlegenheit der Palästinenser zu gewährleisten.

Die am wenigsten beleidigende Partei der palästinensischen Gefangenen Israels war die Kommunistische Partei Israels, die die einzige war, die es den Palästinensern erlaubte, Mitglied zu werden, obwohl sie sich gleichermaßen dem Zionismus verschrieben hatte. Dennoch forderte die Kommunistische Partei ein Ende der Militärregierung über die Palästinenser. Sie erhielt oft eine Minderheit der Stimmen der palästinensischen Wählerschaft, von denen die Mehrheit in diesem Zeitraum an die arabischen Satellitenlisten von Mapai ging.

Die Ironie der Situation war so groß, dass die Begin’s Herut-Partei zusammen mit der Kommunistischen Partei 1960 die wichtigste Kraft in der israelischen Knesset war, die die Aufhebung der Militärregierung und die Aufhebung rassistischer Pass-Gesetze forderte, im Wesentlichen, damit Herut eine Chance haben konnte, das Wahlmonopol Mapais zu brechen. Die Mapai-Regierung weigerte sich bis 1966, dies zu tun.

Mapai, das 1968 zum Hauptbestandteil der Laborkoalition wurde, regierte Israel ein weiteres Jahrzehnt lang ohne Rivalen. Es war 1977, als Begin und seine Likud-Koalition endlich erfolgreich nationale Wahlen gewannen.

Rassistisches System

In der Zwischenzeit marschierte Israel 1967 in Ägypten, Syrien und Jordanien ein und erwarb eine große palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen und im Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, sowie die übrigen Syrer, die nicht aus den Golanhöhen vertrieben wurden.

Im Gegensatz zu 1948, als die Israelis den Überresten des palästinensischen Volkes das Wahlrecht erteilen konnten, war diese Option diesmal nicht möglich, da sie nur einige hunderttausend Menschen aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen vertreiben konnten.

Da die winzige Anzahl der verbleibenden Syrer in den Golanhöhen die demographische Vorherrschaft der Juden nicht bedrohte, annektierte Israel den Golan 1981 und gewährte ihnen das Wahlrecht. Dasselbe konnte nicht in Gaza und im Westjordanland durchgeführt werden.

Der ehemalige israelische Armeechef Benny Gantz, Premierminister Benjamin Netanyahu und Präsident Reuven Rivlin sind am 19. September in Jerusalem zu sehen (AFP).

Das dreistufige, rassistische System in Israel besteht heute aus einem jüdischen Wähler, der Führer wählen kann, die sich der jüdischen Kolonisation des Landes der Palästinenser verpflichtet fühlen; einem palästinensischen Wähler innerhalb Israels, der nur Führer wählen darf, die die anhaltende Kolonisation ihres eigenen Volkes und Landes unterstützen oder nicht bekämpfen dürfen; und einer palästinensischen Bevölkerung, der das Wahlrecht vollständig verweigert wurde, die zusammen mit ihrem Land seit Jahrzehnten einer ununterbrochenen jüdischen Kolonisation unterworfen sind.

Die Situation für die palästinensischen Bürger Israels änderte sich 1966 mit dem Untergang der Militärregierung – so dass mehr von ihnen für eine neue Kommunistische Partei (Rakah) stimmen konnten, die sich von der zionistischeren (Maki) trennte und mehr Palästinenser in ihre Kandidatenliste aufnahm.

Sie änderte sich in den 1980er Jahren erneut und mehr noch in den 1990er Jahren, als sich „arabische Parteien“ allein oder im Rahmen von Koalitionen mit zionistischen Parteien, die die Sprache der Gleichberechtigung sprachen, zu bilden begannen.

Sicherstellung der jüdischen Vormachtstellung

In diesem Zusammenhang löste sich Azmi Bishara von der Kommunistischen Partei und gründete 1995 eine neue Partei, die National Democratic Assembly (NDA), die Israel aufforderte, „ein Staat seiner eigenen Bürger“ und kein jüdischer Staat zu werden.

Die Partei Bisharas konnte ihren Widerstand gegen die zionistischen Staatsgründungen gemäß Artikel 7 des israelischen Grundgesetzes nicht rechtmäßig erklären, aber sie könnte die transnationalen panjüdischen Verpflichtungen des Staates in Frage stellen, die seine Verpflichtungen gegenüber seinen eigenen Bürgern überzogen, was sie offen tat.

Wie Zionisten rassische Mythen nutzen, um Palästinensern das Recht zu verweigern, nach Hause zu gehen.

Das israelische System reagierte nicht nur schnell und feindselig auf diese Forderungen, sondern erließ auch weitere Gesetze, um die jüdische Vorherrschaft und die nationale Unterlegenheit der Palästinenser zu gewährleisten, von denen das jüngste und empörendste das Gesetz des Nationalstaates 2018 war.

Die Wahl in diesem Monat war eine Fortsetzung derselben. Zwei israelische Führer, deren Berichte über Gräueltaten gegen das palästinensische Volk ebenso entsetzlich sind, traten gegeneinander an. Benjamin Netanyahu und Benny Gantz sind gleichermaßen der fortgesetzten kolonialen Politik Israels und seinen rassistischen Gesetzen verpflichtet, einschließlich des nationalstaatlichen Gesetzes, das Gantz mit kleinen Änderungen unterstützt.

Beide Führer haben ihre rassistische Haltung gegenüber den palästinensischen Bürgern und den palästinensischen Gefangenen im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen offen zum Ausdruck gebracht. Doch die gewählten Führer der palästinensischen Bürger Israels, die Gemeinsame Liste – deren Wahl ist, wer unter den israelisch-jüdischen Kandidaten weniger ein Kriegsverbrecher ist – wählten dasjenige, von dem sie behaupten, es sei das kleinere Übel, nämlich der Schlächter von Gaza, der ehemalige israelische Armeechef Gantz.

Dividenden- und Regelstrategie

Diese falschen und grausamen Entscheidungen waren schon immer eine Falle für die palästinensischen Bürger Israels, die darauf abzielten, sie strukturell und politisch als Kollaborateure mit der israelischen Führung in ihre eigene Unterdrückung und in die Unterdrückung ihrer weniger glücklichen Landsleute im Westjordanland und im Gazastreifen oder im Exil einzubeziehen. Dies war schon immer Teil der israelischen Teilungsstrategie, weshalb sich viele gegen die Teilnahme an den letzten Wahlen aussprachen (immer noch 60 Prozent nahmen teil).

Gewählte Palästinenser hatten noch nie zuvor einen Kriegsverbrecher gegen den anderen unterstützt, um Premierminister von Israel zu werden.

Gewählte Palästinenser hatten noch nie zuvor einen Kriegsverbrecher gegen den anderen unterstützt, um Premierminister Israels zu werden; zu seiner Ehre war die NDA die einzige Partei auf der Gemeinsamen Liste, die sich diesen Monat weigerte, dies zu tun.

1992 unterstützte ein Block palästinensischer Knessetmitglieder die Regierung Yitzhak Rabins als Gegenleistung unter anderem für sein Versprechen, die palästinensischen Häuser in Jabal Abu Ghneim im besetzten Jerusalem nicht zu zerstören – aber sie empfahlen ihn dem israelischen Präsidenten nicht als Premierminister ihrer Wahl.

Gewählte Palästinenser haben traditionell verstanden, dass die Wahl zwischen Kandidaten, die sich alle der Unterdrückung von ihnen verschrieben haben, überhaupt keine Wahl ist. Wie wird die Gemeinsame Liste nicht in einen künftigen israelischen Angriff auf den Gazastreifen, einen Überfall auf die Dörfer des Westjordanlandes oder einen Angriff auf palästinensische Bürger, die gegen den Landraub der israelischen Regierung demonstrieren, verwickelt sein?

Wenn Gantz als nächster Premierminister Israels oder Teil einer Regierungskoalition mit der Likud-Partei von Netanyahu endet, werden die Mitglieder der Gemeinsamen Liste, die sich für ihn entschieden haben, einen Präzedenzfall geschaffen haben, der sie für die kommenden Jahre in die Kriegsverbrechen Israels gegen das palästinensische Volk verwickeln wird.

Joseph Massad ist Professor für Moderne Arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie wissenschaftlicher und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: Die Herstellung der nationalen Identität in Jordanien, das Begehren der Araber, die Beharrlichkeit der palästinensischen Frage: Essays über den Zionismus und die Palästinenser, zuletzt über den Islam im Liberalismus. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

Übersetzt mit DeepLcom

