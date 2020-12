Welches “Glück”, dass es kein deutsches Heckler & Koch “Sturmgewehr”, sondern ein US-Modell, ein “Ruger 10/22” war!

https://mondoweiss.net/2020/12/israeli-use-of-u-s-rifle-to-kill-boy-protester-sparks-calls-for-investigation/

Israelischer Einsatz eines US-Gewehrs zum Töten eines jungen Demonstranten löst Forderungen nach Untersuchung aus



Wird jemand die Verantwortung dafür tragen, dass Ali Abu Alia seines Lebens beraubt wurde?

Von Philip Weiss

8, Dezember2020

Beerdigung von Ali Abu Alia

Wie Sie wissen, ermordeten israelische Soldaten Ali Abu Alia, einen etwa 14-jährigen Jungen (Berichte über sein Alter variieren von 12 bis 15 Jahren), während er am Freitag gegen eine illegale israelische Siedlung im besetzten Westjordanland protestierte. Das Töten – zusätzlich zu Hunderten ähnlicher Gräueltaten in den letzten Jahren – hat im Westen, angeführt von den Reps, Empörung ausgelöst. Rashida Tlaib und Betty McCollum. Die Jüdische Stimme für den Frieden forderte umgehend, dass die USA jegliche militärische Finanzierung Israels einstellen sollten.

Zwei jüdische Organisationen haben die USA aufgefordert, die Angelegenheit zu untersuchen, weil ein amerikanischer Arm, ein Ruger-Gewehr, benutzt wurde.

Sowohl J Street als auch IfNotNow haben eine Untersuchung durch die USA gefordert, wobei IfNotNow Joe Biden aufforderte, den Mord zu untersuchen. “Warum ist es drei Tage her, dass israelische Streitkräfte ein palästinensisches Kind getötet haben, ohne dass das Biden-Team den Mord verurteilt hat?

Übrigens behauptet Israel selbst, dass es den Mord untersuchen werde. Das muss klar und deutlich gesagt werden: Israelische Ermittlungen über “die moralischste Armee der Welt” führen nirgendwo hin; sie sind das Äquivalent zu Donald Trump, der untersucht, warum er Georgien verloren hat.

“Da ein IDF-Sprecher gesagt hat, dass Abu Aliya mit einer ‘Ruger’-Feuerwaffe erschossen wurde”, schrieb J. Street, “glauben wir, dass eine solche Untersuchung auch die Umstände klären muss, unter denen israelische Streitkräfte autorisiert und angewiesen sind, solche Waffen einzusetzen, die nach US-Recht der Forderung unterliegen, dass solche Ausrüstung nur für legitime Verteidigungszwecke verwendet werden darf”.

Alex Kane schloss sich diesem Punkt an und schlug vor, dass die israelische Armee ihre Aktionen mit den USA in Verbindung bringen solle, selbst als der Mord internationale Schlagzeilen machte.

Der Schriftsteller Jeff Klein wies mich am Tag des Mordes als Erster auf die Verbindung zu Ruger hin. “Nur zur Erinnerung: Diese Waffen werden in Newport, NH, hergestellt und von der Sturm, Ruger Co. exportiert, deren Firmensitz sich in Southport, CT, befindet. Wie Sie sich vielleicht erinnern, habe ich vor einiger Zeit einige Male bei MW darüber geschrieben.”

Ja, im Jahr 2011 – Jeff Klein schrieb über Israels Verwendung des Kleinkalibers – .22- Scharfschützengewehre, mit denen in den drei Jahren zuvor sechs Palästinenser getötet und Treffer erzielt wurden. Einige Auszüge.

Am 28. Januar 2008 wurde Kusai al-Afrandi, 17 Jahre alt, in Bethlehem getötet.

Am 29. Juli 2008 wurde Ahmad Musa, 10 Jahre alt, in Ni’lin getötet.

am 28. Dezember 2008 Mohammed Khawaje, Alter 20 (und Mohammed Hamid, Alter 22)

am 13. Februar 2009 wurde Izzedine al-Jamal, 14 Jahre alt, in Hebron getötet

am 5. Juni 2009, Yusuf Aqel Srour, 36 Jahre alt in Ni’lin (28 andere als Srour wurden allein in Ni’lin durch 0,22-Zoll-Geschosse verletzt)

B’stelem behauptet, Verletzungen durch diese Waffen in Ni’lin, Bil’in, Jayyus, Bitunya und Budrus dokumentiert zu haben, darunter mindestens ein ausländischer Staatsangehöriger

Klein erklärte, dass die Waffe während der Ersten Intifada genau aus dem Grund erworben wurde, weil israelische Soldaten sie am Freitag im besetzten Westjordanland zur “Kontrolle von Unruhen” einsetzten.

IDF-SCHARFSCHÜTZE, DER MIT DER RUGER 10/22 BEWAFFNET WAR, UNTERDRÜCKTE DAS GEWEHR WÄHREND DER ISRAELISCH-PALÄSTINENSISCHEN ZUSAMMENSTÖßE IN DEN BESETZTEN GEBIETEN IM OKTOBER 2000.

Es war beabsichtigt, Waffen einzusetzen, die weniger tödlich sind als das US-amerikanisch-israelische 5,56 mm M16-Sturmgewehr der Standardausführung, aber mit einer stärkeren Feuerkraft als gummibeschichtete Metallgeschosse (die auch getötet haben). Die IDF entschied sich für die Ruger 10/22, die eine relativ kleine, aber schnelle Randfeuerpatrone des Kalibers 0,22 abfeuerte, mit der man “wichtige Protestführer durch einen Schuss in die Beine ausschalten” konnte. Die israelische Version war mit einem Scharfschützenzielfernrohr und, vermutlich zur Verstärkung ihrer Terrorwirkung, mit einem vollständig “unterdrückten” – oder im Volksmund zum Schweigen gebrachten – Lauf ausgestattet, der aus der Entfernung verwunden oder töten konnte, ohne dass der Ursprung des Schusses durch eine laute Meldung angezeigt wurde. Wie ein Werber dieser Waffe prahlte, ist das einzige Geräusch, das Sie hören werden, das Schlagen des Schlagbolzens und dann “der ‘Schlag’ auf das Ziel”.

Vor zwanzig Jahren war diese Waffe umstritten. Aber egal, Israel benutzte sie weiterhin.

Nach der Tötung mehrerer Kinder im Gazastreifen und im Westjordanland durch israelische Soldaten mit der Ruger 10/22 im Jahr 2001 entschied der IDF-Generalrichteranwalt, dass die Waffe als Scharfschusswaffe einzustufen und der Einsatz als Massenkontrollwaffe zu verbieten sei. “Der Fehler bestand darin, dass die Ruger als ein Mittel zur Auflösung von Demonstrationen angesehen wurde, im Gegensatz zu ihrem ursprünglichen Zweck als Waffe in jeder Hinsicht”, sagte ein hochrangiger IDF-Offizier.

Wird jemand die Verantwortung dafür tragen, dass Ali Abu Alia seines Lebens beraubt wurde? Das hängt von den Antworten der amerikanischen politischen Akteure ab. Die Erklärung der J Street ist ein Fortschritt. Obwohl ich ziemlich brutal anmerken möchte, dass Jim Klutznick, der Vorsitzende von Americans for Peace Now, gestern eine Erklärung über das Erreichen eines “Wendepunkts zwischen den USA und Israel” abgegeben hat, in der er sich auf den Mord an John Lennon bezog. Keine Erwähnung von Ali Abu Alia. Die politische Frage ist eigentlich, wie lange die amerikanischen Liberalen ihre Köpfe hochhalten werden. Übersetzt mit Deepl.com

