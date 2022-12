Wird Macron die Ausweisung von Salah Hammouri durch Israel stoppen? Von Ali Abunimah

Wenn Macron sich ein Beispiel an Deutschland nimmt, dass seine deutschen Staatsbürger in Gaza schmählich, bis heute im Stich ließ…. Evelyn Hecht-Galinski

Israel says it plans to expel political prisoner Salah Hammouri in coming days. Lawmakers and human rights defenders are calling on France’s government to act firmly to stop it. The Palestinian-French lawyer has been in Israeli “administrative” detention without charge or trial since July, the latest ordeal in Israel’s long-running campaign of detention, harassment and persecution against him.