Wird Netanjahu erreichen, was Ben-Gurion nicht geschaffft hat? Von Dr. Amira Abo el-Fetouh

Wird Netanjahu erreichen, was Ben-Gurion nicht geschaffft hat?

Will Netanyahu accomplish what Ben-Gurion couldn’t? An Israeli newspaper said that the countdown to the implementation of the plan to annex the West Bank and the Jordan Valley has already begun, explaining that the Israeli security services are preparing to count the Palestinian residents located in the areas covered by Trump’s plan and which will supposedly fall under Israeli sovereignty.

Von Dr. Amira Abo el-Fetouh

16. Juni 2020

In einer israelischen Zeitung hieß es, der Countdown für die Umsetzung des Plans zur Annexion des Westjordanlandes und des Jordantals habe bereits begonnen. Die israelischen Sicherheitsdienste bereiten sich darauf vor, die palästinensischen Einwohner zu zählen, die sich in den vom Trump-Plan abgedeckten Gebieten befinden, die angeblich unter israelische Souveränität fallen werden. Es berichtete auch, dass die Regierung versucht, die Größe der derzeitigen Bevölkerung effektiv einzufrieren, um den Zustrom von Palästinensern in die Gebiete zu verhindern, bevor sie unter israelische Souveränität überführt werden.

Der zionistische Plan zur Annexion der Länder des Westjordanlandes und des Jordantals beendet das Projekt des geplanten Palästinenserstaates vollständig und öffnet Jordanien für Gefahren auf der Ebene der Sicherheit und des Bevölkerungsmanagements, die Israel Jordanien auf die Schultern laden will.

Zweifellos deutet diese Eskalation auf israelischer Seite darauf hin, dass Netanjahu mit der Umsetzung des Trump-Plans, den sein zionistischer Schwiegersohn Jared Kushner mit seinen zionistischen arabischen Verbündeten in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten ausgearbeitet hat, voranschreitet. Ihm sind die katastrophalen Auswirkungen dieses törichten Schrittes, der unweigerlich zu einem Zusammenstoß mit Jordanien führen wird, gleichgültig. Dies veranlasste Jordaniens König Abdullah II. zu einem gewaltsamen Angriff auf die zionistische Regierung und warnte in feurigen Erklärungen vor diesem Schritt. Er begann, mit europäischen Ländern und einigen zionistischen politischen Kräften im Besatzungsstaat Kontakt aufzunehmen, um eine internationale Anti-Annexionsfront zu schaffen, um Druck auf die USA einerseits und Netanjahu andererseits auszuüben. Hinzu kommen die gefährlichen innenpolitischen Auswirkungen, die sie auf die Besatzung haben wird, einschließlich des Ausbruchs einer dritten Intifada, deren Dauer und Folgen niemand kennt.

Israel sollte über den weltweiten Aufstand gegen Rassismus besorgt sein

Es kann die Besatzung nicht nur ihre Stabilität, sondern auch ihre Existenz kosten. Ich übertreibe nicht, wenn ich das sage, denn ihre törichte Entscheidung könnte den Tag der Trennung und Rettung beschleunigen. Es könnte der Funke sein, der den Ausbruch des Vulkans in der Seele der Palästinenser verursacht und der die Erde unter ihren Füßen entzündet und alles, was sich ihnen in den Weg stellt, verbrennt, und niemand kann ihn mit wahnhaften Friedensabkommen auslöschen. Die Palästinenser haben die Lektion aus den unglückseligen Abkommen von Oslo gelernt.

Ich will nicht sagen, dass dieser törichte Schritt den falschen Friedensprozess zwischen den Palästinensern und Israel völlig zerstören würde, weil die Israelis den Frieden nie anerkannt haben. In Wahrheit hat es nie einen wirklichen Frieden vor Ort gegeben, sondern eher Vereinbarungen, die als Formalität eingeführt wurden, um das Bild des zionistischen Feindes vor der Welt zu verschönern und die Araber zu täuschen. Die verfluchten Osloer Abkommen waren der Vorhang, der das hässliche rassistische Gesicht Israels verbarg und hinter dem es den Palästinensern das nehmen konnte, was es in seinen früheren Kriegen nicht nehmen konnte, nicht nur durch die Aneignung von mehr palästinensischem Land, sondern auch durch den Zustand der Stabilität, den es nach den Osloer Abkommen beendete, als die Aufstände gegen es ausgelöscht waren und sie den Geist des Widerstands im palästinensischen Volk töteten. Sie strichen die Klausel des bewaffneten Kampfes als Mittel zur Befreiung Palästinas vom Fluss bis zum Meer aus ihrer Charta und koordinierten Sicherheitsfragen mit der geheimen Palästinensischen Autonomiebehörde, die für Israel und nicht für das palästinensische Volk arbeitete.

Die PA vereitelt Widerstandsoperationen und verhaftet Widerstandshelden und meldet sie den israelischen Sicherheitsbehörden. Hinzu kommt die arabische Bereitschaft, die Beziehungen mit dem zionistischen Feind zu normalisieren. Netanjahu sagte, Israel lebe heute seine beste Situation mit den befreundeten arabischen Ländern und bilde eine vereinte Kraft gegen den Terrorismus.

Das Annexionsprojekt soll Anfang Juli der Knesset vorgelegt werden, obwohl es innerhalb der Institutionen selbst keinen Konsens gibt. Die Besatzungsarmee und die Sicherheitsagentur sowie die Lobby, die von pensionierten Militäroffizieren in Israel und einer Reihe von Politikern, MKs und Parteien gebildet wird, lehnen die Annexion ab. Es finden zahlreiche Maßnahmen statt, die den Ansatz der Regierung seitens des Premierministers behindern, diesen Schritt trotz der israelischen Einschätzungen voranzutreiben.

Der ehemalige israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman erklärte, Netanjahu arbeite an der Umsetzung des Annexionsbeschlusses, um seinen persönlichen Interessen zu dienen. Wir sehen, dass Netanyahu will, dass sein Name mit den Namen der Zionisten, die in die Geschichte eingingen und von Anfang an zum Erfolg der zionistischen Bewegung beitrugen, einen hohen Rang einnimmt. Er möchte, dass sein Name über dem von Ben-Gurion steht, zumal er das Gesetz über das Judentum im Staat verabschiedet hat. Er setzt die Annexion jedoch auch auf der Grundlage einer rein zionistischen Vision um, die auf eine Expansion im gesamten historischen Palästina und in den benachbarten arabischen Gebieten abzielt.

Wird Netanjahu seinen Traum verwirklichen und erreichen, was Ben-Gurion nicht erreichen konnte? Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...