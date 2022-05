Wenn es eine Aufklärung gegen Russland wäre, dann gäbe es jede Menge westlicher Forderungen, aber da es sich um Palästina handelt…..



https://www.middleeastmonitor.com/20220511-will-the-world-seek-justice-for-shireen-abu-akleh-and-stop-israel-killing-more-palestinians/

Bild: Shireen Abu Akleh in Jerusalem[Shireennasri:Twitter]



Wird sich die Welt um Gerechtigkeit für Shireen Abu Akleh bemühen und Israel davon abhalten, weitere Palästinenser zu töten?

Von Motasem A Dalloul

11. Mai 2022

Heute Morgen wurde die Welt von der Nachricht geweckt, dass ein weiterer palästinensischer Journalist durch israelische Schüsse getötet wurde. Die erfahrene Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh wurde getötet, als sie über den israelischen Angriff auf die Stadt Dschenin im besetzten Westjordanland berichtete. Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte, dass Abu Akleh in den Kopf geschossen wurde; sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie für tot erklärt wurde.

“Die Kugel zielte auf eine Stelle, die weder von einem Helm noch von ihrer ‘PRESS’-Weste verdeckt werden konnte”, erklärte Waleed Al Omari, Büroleiter von Al Jazeera in Ramallah. “Ich habe den Eindruck, dass sie von einem Scharfschützen erschossen wurde, der ihr Leben absichtlich beenden wollte.”

Ein Kollege von Abu Akleh, der Produzent Ali Al-Samudi, wurde zur gleichen Zeit in den Rücken geschossen. Berichten zufolge ist sein Zustand stabil. “Wir wurden angegriffen, als wir in einem leeren Bereich standen”, sagte er anschließend. “Es gab keine Zusammenstöße, keine Schüsse und nicht einmal Steinewerfer”.

Die Journalistin Shatha Hanaysheh stand an der Seite von Abu Akleh, als sie erschossen wurde. “Wir waren eine Gruppe von vier Journalisten”, erklärte sie. “Wir befanden uns an einem Ort, der für die israelischen Besatzungssoldaten überschaubar war, und es gab keine bewaffneten Personen oder Zusammenstöße.”

Die israelische Besatzungsarmee erklärte, dass sie die Schießerei “untersuche”. Sie wies darauf hin, dass die Besatzungstruppen zusammen mit Mitarbeitern des internen Sicherheitsdienstes Shin Bet und der Grenzpolizei im Flüchtlingslager Jenin und in der Nähe des Dorfes Burqin sowie in mehreren anderen Gebieten des Westjordanlandes tätig seien, “um gesuchte Personen festzunehmen”. Die Armee behauptete, der Al-Dschasira-Journalist sei möglicherweise von Palästinensern erschossen worden, als diese mit israelischen Streitkräften zusammenstießen, die “mit Feuer antworteten, ohne dass es Verletzte gab.”

Der in Katar ansässige Fernsehsender bezeichnete Shireen als “eine der ersten Generation” seiner Korrespondenten vor Ort. “Ein Vierteljahrhundert lang war Abu Akleh im Zentrum der Gefahr, um über Kriege, Angriffe und Aggressionen der israelischen Besatzung gegen das palästinensische Volk in den besetzten Gebieten zu berichten”, so der Sender.

Shireen Abu Akleh wurde 1971 im besetzten Jerusalem geboren. Sie besitzt die palästinensische und die amerikanische Staatsbürgerschaft und hat an der Yarmouk-Universität in Jordanien einen BA-Abschluss in Journalismus und Medien erworben. Vor kurzem hat sie ein Diplom in Neuen Medien erworben. Sie begann 1997 für Al Jazeera zu arbeiten und berichtete regelmäßig vor der Kamera aus Palästina, Ägypten, den USA und anderen Orten der Welt.

Die palästinensischen Fraktionen verurteilten ihre “Ermordung” und beschuldigten die israelischen Besatzungstruppen, sie “absichtlich” getötet zu haben, “um die Aufdeckung ihrer Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verhindern”.

Al Jazeera hat zugesagt, sich um die strafrechtliche Verfolgung der Mörder von Al-Akleh zu bemühen. “Egal, wie sehr sie versuchen, ihr Verbrechen zu vertuschen”, so Al Jazeera, “wir werden versuchen, sie vor Gericht zu bringen”.

Eine Reihe von Ländern und internationalen Organisationen haben die Ermordung des Journalisten verurteilt, darunter die UNO, die USA, Großbritannien und China. “Ich verurteile auf das Schärfste die Ermordung der Al-Dschasira-Reporterin Shireen Abu Akleh, die heute Morgen bei der Berichterstattung über eine Operation der israelischen Sicherheitskräfte in Dschenin im besetzten Westjordanland erschossen wurde”, twitterte der UN-Sonderbeauftragte für den Nahost-Friedensprozess, Tor Wennesland.

Der US-Botschafter in Israel, Thomas R. Nides, twitterte, er sei “sehr traurig, vom Tod der amerikanischen und palästinensischen Journalistin Shireen Abu Akleh zu erfahren. Ich fordere eine gründliche Untersuchung der Umstände ihres Todes und der Verletzung von mindestens einem weiteren Journalisten heute in Dschenin.”

Auch der israelische Außenminister Yair Lapid erklärte auf Twitter, seine Regierung habe angeboten, eine gemeinsame israelisch-palästinensische Untersuchung des Mordes durchzuführen. “Journalisten müssen in Konfliktgebieten geschützt werden, und wir alle haben die Verantwortung, die Wahrheit herauszufinden”, fügte er hinzu.

Obwohl eine solche Verurteilung gut klingt, haben wir das alles schon einmal gehört. Die nackte Realität ist, dass der Besatzungsstaat ungestraft handeln darf und buchstäblich mit Mord davonkommt. Wir alle wissen ebenso wie Israel, dass es keine internationalen Konsequenzen für die Ermordung von Shireen Abu Akleh oder eines anderen Palästinensers geben wird. Trotz der edlen Worte des US-Botschafters ist es sein Land, das Israel diplomatischen Schutz gewährt und jedes Jahr Militärhilfe in Höhe von 3 Milliarden Dollar leistet; dadurch wird der Besatzungsstaat ermächtigt, täglich palästinensische Zivilisten zu erschießen, zu töten und zu verstümmeln.



Wird es eine israelische Untersuchung geben, allein oder gemeinsam mit der Palästinensischen Autonomiebehörde? Die Armee hat bereits mit ihrer Beschönigung begonnen und behauptet, Abu Akleh sei durch palästinensisches Feuer getötet worden. Darüber hinaus erklärte der Militärsprecher Ran Kokhav gegenüber dem israelischen Armeeradio, dass die Palästinenser Abu Aklehs Leiche zur Beerdigung mitgenommen hätten und sich weigerten, eine gemeinsame Autopsie zur Feststellung der Todesursache durchzuführen. Er schloss damit die Tür für eine mögliche israelische Untersuchung.

Eine solche Untersuchung ist jedoch unnötig. Augenzeugenberichte haben sich bereits in den sozialen Medien und in den Mainstream-Medien verbreitet; niemand hat eine Entschuldigung dafür, zu behaupten, er wisse nicht, was passiert ist. Es ist ganz klar, dass sie ihre “PRESS”-Warnweste trug, als sie erschossen wurde, und dass sich keine bewaffneten Palästinenser in der Nähe befanden.

Die Tatsache, dass die Israelis das Feuer fortsetzten und sich weigerten, einen Krankenwagen zu ihr zu lassen, deutet stark darauf hin, dass sie Abu Akleh töten wollten, wohl aus keinem anderen Grund als dem, dass sie für Al Jazeera arbeitete und das Vorgehen der Armee im besetzten Westjordanland aufdeckte. Sie ist nicht der erste Journalist, ob Palästinenser oder nicht, den die Israelis ins Visier genommen und getötet oder verwundet haben. Ich wurde von einem israelischen Soldaten in den Rücken geschossen, als ich 2018 über die Proteste des Großen Marsches der Rückkehr in Gaza berichtete. Der junge Fotojournalist Yaser Murtaja hatte nicht so viel Glück. Er wurde von Israel erschossen, als er über dieselben Proteste berichtete.

Laut Naser Abu Baker vom Palästinensischen Journalistenverband war Abu Akleh der fünfundfünfzigste palästinensische Journalist, der seit 2000 von den israelischen Besatzungstruppen getötet wurde. Im Gespräch mit Al Jazeera verwies er auf die Entscheidung der israelischen Regierung vom 15. November 2015, einen “Krieg” gegen palästinensische Journalisten zu beginnen.

Eine weitere bemerkenswerte Statistik ist, dass Shireen die achtundfünfzigste Palästinenserin war, die seit Anfang dieses Jahres von Israelis getötet wurde. Nur wenige Stunden nach ihrer Ermordung erschoss ein Israeli einen palästinensischen Jugendlichen in Al-Bireh, einem Außenbezirk von Ramallah. Allein in diesem Jahr wurden 59 Palästinenser getötet.

Die Verurteilung durch führende Politiker und Organisationen der Welt reicht nicht aus, ebenso wenig wie die Forderung nach Ermittlungen. Sie werden weder Gerechtigkeit für Shireen Abu Akleh und die anderen von Israel getöteten Palästinenser schaffen, noch werden sie den Besatzungsstaat davon abhalten, noch mehr Palästinenser zu töten. Das können nur Sanktionen und rechtliche Schritte gegen Israel und die Israelis bewirken, aber beides ist im gegenwärtigen politischen Klima nicht zu erwarten. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...