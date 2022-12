Scott Ritter empfiehlt:



Das “Imperium der Lügen” des Westens ist gegen Wahrheit und Gerechtigkeit machtlos. Russland wird seine Position weiterhin in die ganze Welt tragen. Unsere Position ist ehrlich und offen, und immer mehr Menschen hören, verstehen und teilen sie. ~ Wladimir Putin (Quelle)

Wladimir Putin: Wie er die Menschheit durch den Übergang führt

von Björn Seelmann

Sott.net

24. Dezember 2022

Wladimir Putin hat sich nicht gescheut, einen harten geopolitischen und militärischen Kampf mit dem Imperium der Lügen zu führen. Die ganze Welt nimmt den Krieg in der Ukraine auf diese Weise wahr. Sie sind bis an die Grenzen Russlands vorgedrungen. Es ist nicht überraschend, dass der russische Präsident zurückschlägt, aber das bedeutet nicht, dass er die Stabilität oder den Frieden in Europa oder der Welt bedroht.

Kürzlich gab die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel zu, dass “das Minsker Abkommen von 2014 ein Versuch war, der Ukraine Zeit zu geben. Sie hat diese Zeit auch genutzt, um stärker zu werden, wie man heute sehen kann. Die Ukraine von 2014-2015 ist nicht die moderne Ukraine”, sagte Putin mit Blick auf Merkels Äußerungen: “Das kam für mich völlig unerwartet. Es ist enttäuschend … Das Vertrauen ist fast auf Null gesunken.” Dies zeige nur, so Putin weiter, “dass die Einleitung der SMO [Special Military Operation] die richtige Entscheidung war”.

Eine Woche vor Beginn des Krieges drohte Selenskyj damit, das Budapester Memorandum von 1994 zu zerreißen, das der Ukraine die Entwicklung von Atomwaffen erlaubt. Diese Ankündigung klang wahrscheinlich noch in Putins Ohren, als er die SMO startete.

“Was nun die Frage betrifft, ob Probleme mit Gewalt gelöst werden können und ob man Gewalt anwenden und dabei auf der Seite des Guten bleiben kann, würden Sie sagen, dass die ‘guten’ Kräfte hilflos oder wehrlos sein sollten? Das “Gute” sollte nicht wehrlos sein. Das ‘Gute’ sollte in der Lage sein, sich zu verteidigen, und das ist unsere Position.” ~ Wladimir Putin, Pressekonferenz, 22. Februar 2022

Im März meldeten sich mehr als 40.000 Syrer, um an der Seite Russlands in der Ukraine zu kämpfen; wie viele von ihnen tatsächlich die Erlaubnis erhielten, der BBS beizutreten, ist unbekannt. Aber Syrien wurde 2015-17 zweifellos von Russland gerettet, als es eine Schlüsselrolle bei der Niederschlagung der Dschihadistenhorde des CIA-Vertreters spielte. Oder wie ein Syrer berichtete: “Russische Soldaten haben ihr Blut für syrischen Boden gegeben, und jetzt ist es an der Zeit [für die Syrer], den brüderlichen [Russen] zu helfen.”

Man könnte sagen, dass Putins Russland auf diese Weise ganz natürlich handelt und Beziehungen aufbaut. Es hilft denjenigen, die in Not sind, und den Ländern, die es darum bitten. Der syrische Präsident Bashar al-Assad äußerte sich dazu wie folgt: Wenn Moskau darum bittet, werden die Syrer mit Russland in der Ukraine kämpfen.

Kundgebungen zur Unterstützung Russlands in Syrien

Im Gegensatz zu den USA hat Russland keine Vasallen, sondern Freunde, und die müssen nur fragen. Der syrische Präsident sagte auch, dass “die westlichen Nationen die Verantwortung für das Chaos und das Blutvergießen tragen” und beschuldigte sie, “schmutzige Methoden anzuwenden, um Terroristen in Syrien und Nazis in der Ukraine zu unterstützen.” Ein berechtigtes Argument.

Während das Imperium Chaos anrichtet, versucht Russland, das Feuer zu löschen. Wir müssen uns fragen, wer sich für die Menschlichkeit einsetzt und wer Herrschaft und Zerstörung befürwortet und praktiziert.

ENDE DER UNIPOLARITÄT

Die Versuche, eine unipolare Welt zu schaffen, haben in letzter Zeit eine absolut hässliche Gestalt angenommen, und sie sind für die überwältigende Mehrheit der Staaten auf diesem Planeten absolut inakzeptabel” ~ Wladimir Putin (Quelle)

Putin spricht als Stimme der Vernunft und der Wahrheit gegen das Imperium der Lügen.

Der Westen ist bereit, jede Grenze zu überschreiten, um das neokoloniale System aufrechtzuerhalten, das es ihm erlaubt, von der Welt zu leben, sie dank der Vorherrschaft des Dollars und der Technologie auszuplündern, von der Menschheit einen echten Tribut zu kassieren und ihre wichtigste Quelle unverdienten Wohlstands, die an den Hegemon gezahlte Rente, abzuschöpfen. Die Aufrechterhaltung dieser Rente ist ihr wichtigstes, reales und absolut eigennütziges Motiv. Aus diesem Grund liegt die völlige Entsouveränisierung in ihrem Interesse. Dies erklärt ihre Aggression gegenüber unabhängigen Staaten, traditionellen Werten und authentischen Kulturen, ihre Versuche, internationale und Integrationsprozesse, neue globale Währungen und technologische Entwicklungszentren, die sie nicht kontrollieren können, zu untergraben. Für sie ist es von entscheidender Bedeutung, alle Länder zu zwingen, ihre Souveränität an die Vereinigten Staaten abzutreten.

In einigen Ländern erklären sich die herrschenden Eliten freiwillig dazu bereit, werden freiwillig zu Vasallen, andere werden bestochen oder eingeschüchtert. Und wenn das nicht funktioniert, zerstören sie ganze Staaten und hinterlassen humanitäre Katastrophen, Verwüstungen, Ruinen, Millionen von zerstörten und verstümmelten Menschenleben, terroristische Enklaven, soziale Katastrophengebiete, Protektorate, Kolonien und Halbkolonien. Das interessiert sie nicht. Es geht ihnen nur um ihren eigenen Vorteil.[…]

[…]Ich möchte noch einmal betonen, dass ihre Unersättlichkeit und ihre Entschlossenheit, ihre uneingeschränkte Vorherrschaft zu bewahren, die wahren Ursachen für den hybriden Krieg sind, den der kollektive Westen gegen Russland führt. Sie wollen nicht, dass wir frei sind; sie wollen, dass wir eine Kolonie sind. Sie wollen keine gleichberechtigte Zusammenarbeit, sondern sie wollen plündern. Sie wollen uns nicht als freie Gesellschaft sehen, sondern als eine Masse seelenloser Sklaven.” ~ Wladimir Putin (Quelle)

Der russische Präsident hat eine alternative Zukunft vor Augen, in der niemand auf der Erde als zweitklassiger Akteur betrachtet wird und alle Nationen gleichberechtigt und souverän sind.

Um diese gestärkte Führung herum baut Russland neue geopolitische Konfigurationen und Machtverhältnisse in verschiedenen Regionen der Welt auf – von Mitteleuropa über Transkaukasien bis hin zu West- und Zentralafrika. Mehr als ein Dutzend Länder haben inzwischen den Beitritt zu BRICS beantragt, darunter Saudi-Arabien, Algerien, Iran und Argentinien. Eine neue Realität nimmt Gestalt an: Die unipolare Welt gehört unwiderruflich der Vergangenheit an, und eine multipolare Welt ist im Entstehen begriffen.

Die BRICS-Länder erwägen die Einführung einer neuen Reservewährung. Eine weitere interessante Entwicklung im Zusammenhang mit einer der von Russland verhängten Gegensanktionen besteht darin, dass die russische Zentralbank den Rubel an Gold gekoppelt hat. Dies ist dieselbe Drohung, die Saddam Hussein und Muammar Gaddafi kurz vor ihrer “Beseitigung” ausgesprochen haben, aber Russland hat die Macht, die Maßnahme tatsächlich umzusetzen.

Der russische Außenminister Lawrow sagte: “In dieser neuen Realität wird es nicht einen einzigen Herrscher geben. Alle wichtigen Staaten, die einen entscheidenden Einfluss auf die Weltwirtschaft und -politik haben, werden sich auf Bedingungen einigen müssen, die die Einhaltung der Grundprinzipien der UN-Charta gewährleisten, einschließlich des wichtigsten – der souveränen Gleichheit der Staaten.

Chinas Präsident Xi erklärte sich bereit, Russland in Sicherheitsfragen zu unterstützen: “Angesichts der gewaltigen Veränderungen unserer Zeit auf globaler Ebene sind wir bereit, gemeinsam mit unseren russischen Kollegen ein Beispiel für eine verantwortungsbewusste Weltmacht zu geben und eine Führungsrolle zu übernehmen, um eine sich so schnell verändernde Welt auf den Weg einer nachhaltigen und positiven Entwicklung zu bringen.”

Wir treten gemeinsam für die Schaffung einer gerechten, demokratischen und multipolaren Weltordnung ein, die auf dem Völkerrecht und der zentralen Rolle der UNO beruht und nicht auf irgendwelchen Regeln, die jemand erfunden hat und anderen aufzwingen will, ohne auch nur zu erklären, worum es sich dabei handelt. ~ Wladimir Putin (Quelle)

Stellen Sie sich vor, BRICS+ würde die US-Regierung jedes Mal sanktionieren, wenn sie die Regeln der multipolaren Ordnung bricht. Die multipolare Welt, die Russland aufzubauen versucht, bedeutet einen post-imperialistischen Globus.

Während des diesjährigen WEF (Weltwirtschaftsforum) in Davos erklärte George Soros: “Der beste und vielleicht einzige Weg, unsere Zivilisation zu bewahren, besteht darin, Putin so bald wie möglich zu besiegen”. Kürzlich sagte der US-Generalstabschef Mark Milley: “Wenn wir in der Ukraine verlieren, wird die Weltordnung, die wir vor 80 Jahren geschaffen haben, zusammenbrechen”. – Sie wissen, dass sich in diesem Krieg das Schicksal ihres Imperiums entscheidet.

Die US-Elite weigert sich, eine multipolare Weltordnung zum Wohle aller zu akzeptieren, und würde lieber alles riskieren, um ihre schwankende Vorherrschaft zu erhalten.

Aber als ehemaliger Bürger der Sowjetunion werde ich Ihnen sagen, wo das Problem liegt. Das Problem der Imperien ist, dass sie sich so mächtig einbilden, dass sie sich kleine Fehlkalkulationen und Irrtümer erlauben können. Manche bestechen sie, manche schüchtern sie ein, mit manchen machen sie einen Deal, manchen schenken sie Glasperlen, manche schrecken sie mit Kriegsschiffen ab – und schon sind die Probleme gelöst. Aber die Zahl der Probleme nimmt weiter zu. Es kommt der Moment, an dem sie nicht mehr damit fertig werden können. Die Vereinigten Staaten machen trittsichere Schritte direkt auf dem Weg der Sowjetunion. ~ Wladimir Putin (Quelle)

Das US-Imperium hat einen Nervenzusammenbruch. Sie sprengen die Energiepipelines ihrer vermeintlichen EU-Verbündeten, hindern souveräne Länder daran, sich mit russischen Beamten zu treffen, üben Druck auf die Türkei aus, welche Zahlungssysteme ihre Banken verwenden dürfen, und sanktionieren Algerien für den Kauf russischer Waffen.

Da es ihr an “weicher Macht” mangelt, ist das Einzige, was ihr auf ihrem Weg nach unten bleibt und mit dem sie Aufmerksamkeit erregen kann, die ausdrückliche Androhung von Gewalt oder anderen Strafmaßnahmen.

Ich möchte wiederholen, dass die Diktatur der westlichen Eliten sich gegen alle Gesellschaften richtet, auch gegen die Bürger der westlichen Länder selbst. Dies ist eine Herausforderung für alle. Die völlige Abkehr vom Menschsein, der Umsturz des Glaubens und der traditionellen Werte sowie die Unterdrückung der Freiheit ähneln immer mehr einer “umgekehrten Religion” – dem reinen Satanismus. Jesus Christus hat in der Bergpredigt falsche Messiasse entlarvt: “An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.” Diese giftigen Früchte sind für die Menschen bereits offensichtlich, und zwar nicht nur in unserem Land, sondern in allen Ländern, einschließlich vieler Menschen im Westen selbst. ~ Wladimir Putin (Quelle)

Die Führer im Westen sind wahrhaftig böse, und ihre Arbeit drängt wahrhaftig in die entgegengesetzte Richtung des Lebens.

Die gegenwärtige globale Konfrontation findet auch im spirituellen/religiösen Bereich statt. Russland befindet sich im Krieg mit einer antireligiösen westlichen Zivilisation, die sich selbst im Krieg mit Gott befindet und versucht, die Grundlagen der geistigen und moralischen Werte zu zerstören: Gott, die Kirche, die Familie, das Geschlecht, den Menschen. Die antichristlichen westlichen “wachen” Eliten sind auf die Zerstörung des christlichen Russlands aus, einen Krieg gegen die letzte christliche Bastion.

Putin erklärt ohne Umschweife, dass Russland entschlossen ist, die christlichen Werte zu verteidigen, und behauptet, es sei sehr wichtig, das Christentum gegen den zersetzenden Einfluss antichristlicher Ideen zu verteidigen, die dazu führen, dass die Menschen ihre Menschenwürde verlieren.

[…]Viele westliche Staaten haben einen Weg eingeschlagen, bei dem sie ihre eigenen Wurzeln verleugnen oder ablehnen, einschließlich ihrer christlichen Wurzeln, die die Grundlage der westlichen Zivilisation bilden. In diesen Ländern werden die moralischen Grundlagen und jegliche traditionelle Identität geleugnet – nationale, religiöse, kulturelle und sogar geschlechtliche Identitäten werden geleugnet oder relativiert.[…]

[…] Die westlichen Eliten haben eine Kultur der “exzessiven, übertriebenen politischen Korrektheit” geschaffen, die so zerstörerisch ist, dass sie zum Untergang der westlichen Zivilisation führen wird, wenn ihr nicht Einhalt geboten wird. Die Exzesse und Übertreibungen der politischen Korrektheit in diesen Ländern führen in der Tat dazu, dass die Legitimierung von Parteien, die die Propaganda der Pädophilie fördern, ernsthaft in Betracht gezogen wird.[…]

[…] Es gibt keine Unterscheidung nach Geschlecht und Gender. Dies führt zu moralischer Verwirrung und einem Zusammenbruch der Gesellschaft. Es ist schädlich für die Geschichte der Völker und führt sie in die Irre.[…]

[…]In vielen europäischen Staaten schämen sich die Menschen für ihre Religionszugehörigkeit und haben sogar Angst, darüber zu sprechen. Christliche Feiertage und Feste werden abgeschafft oder ‘neutral’ umbenannt, als ob man sich für diese christlichen Feiertage schämen würde. Mit dieser Methode werden die tieferen moralischen Werte dieser Feste verschwiegen. Und diese Länder versuchen, dieses Modell anderen Ländern aufzudrängen, und zwar weltweit. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dies ein direkter Weg zur Degradierung und Primitivierung der Kultur ist. ~ Wladimir Putin (Quelle)

Eine psychopathische Elite ist bestrebt, die Menschheit nach ihrem eigenen abartigen Bild neu zu erschaffen, wobei eines ihrer Ziele offensichtlich darin besteht, Pädophilie zu normalisieren, was Putins Kampf zu einem wahrhaft heiligen Krieg des Guten gegen das Böse macht.

DEN KAMPF BEENDEN

Putins Russland hat den Status des unbestrittenen Führers der “alternativen” Welt, der fähig und – was noch wichtiger ist – bereit ist, dort Gewalt anzuwenden, wo es dies für sein eigenes Überleben und das der grundlegenden Menschenrechte für grundlegend und wichtig hält.

Metaphorisch gesprochen ist die Welt ein großer Schulhof mit einem einzigen großen, bösen Tyrannen. Bisher stand die Mehrheit auf der Seite des Tyrannen, entweder aus Angst, Feigheit oder weil sie selbst Sadisten sind. Nur einige wenige haben sich gegen ihn gestellt, aber sie waren weitgehend machtlos, den Status quo zu ändern. Nun ist ein Neuling aufgetaucht, der dem Tyrannen nicht nur die Stirn bietet, sondern ihm ein blaues Auge verpasst. Der Tyrann weiß, dass er es in einem fairen Kampf nicht mit dem Neuankömmling aufnehmen kann, also ruft er seine Anhänger dazu auf, den Neuankömmling anzuprangern und ihn zu verbannen. Langsam aber sicher merken jedoch immer mehr “Verbündete” des Tyrannen, dass der Tyrann Angst hat und schwach ist und sie nicht verteidigen wird, wenn der Neuling auch sie wegen ihres unmoralischen und rückgratlosen Verhaltens ins Visier nimmt. Einer nach dem anderen beginnen sie, ihre Positionen zu überdenken.

Diese vereinfachte Erklärung des Weltgeschehens ist gar nicht so abwegig, wenn man bedenkt, dass sich Putin nach Aussage eines ehemaligen Klassenkameraden auf dem Schulhof gegen Rüpel gewehrt hat. Bis heute handelt er einfach nach seiner Natur.

Steht sein Kampf gegen die psychopathische Oligarchie erst am Anfang? Ihre imperiale Bedrohung stellt für jedes souveräne Land (von denen es nicht mehr viele gibt) eine sehr ernste Gefahr dar. Wird Russland fallen oder wird es zum Leuchtturm der neuen Freien Welt werden? Die kommenden Monate/Jahre werden zweifellos die Antwort auf diese Frage für alle sichtbar machen. Übersetzt mit Deepl.com

Björn Seelmann (Profil)

Björn Seelmann kommt aus den Niederlanden und ist Redakteur und Autor für die niederländische Schwesterseite von Sott.net: nl.sott.net

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Sicht vom Hochblauen wider.



