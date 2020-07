Wo bleibt der Staatsvertrag mit den Muslimen?

Was für ein Doppelstandard und Sonderbehandlung! 10 (!) Militärrabbiner für 300 (?) jüdische Bundeswehrsoldaten. Während es nur 90 katholische und 100 evangelische Seelsorger für die christliche Mehrheit der Soldaten gibt. Warum so viele, wozu werden die eigentlich gebraucht, um Hasbara Propaganda für den „jüdischen Staat“ zu betreiben, soll das der „lebenskundliche“ Einsatz sein? Und aus welchen Ländern kommen sie, in Deutschland gibt es gar nicht genug Rabbiner Nachwuchs und was sind das für immense Kosten. Fragen über Fragen Während Muslime wieder einmal auf Imame für die muslimischen Bundeswehrsoldaten warten müssen. Wenn das kein Skandal ist



Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist der Weg für jüdische Militärseelsorge in der Bundeswehr frei. Am Freitag ließ der Bundesrat in Berlin das Gesetz für die Einrichtung eines Militärrabbinats passieren. Bislang regelten Staatsverträge allein die Seelsorge durch evangelische und katholische Geistliche. Im Dezember vergangenen Jahres wurde ein Staatsvertrag für die jüdische Militärseelsorge unterzeichnet, dessen gesetzliche Grundlage noch der Zustimmung von Bundestag und Bundesrat . bedurfte.

Der Vertrag sieht zunächst zehn Militärrabbiner vor. Bei Bedarf kann die Zahl aufgestockt werden. Evangelische Militärpfarrer sind derzeit gut 100 im Einsatz. Die Zahl katholischer Militärgeistlicher liegt bei rund 80. Militärseelsorger begleiten Soldaten im In- und Ausland und wirken am sogenannten lebenskundlichen Unterricht mit.

