Where Infrastructure Means Prisons: A Drive into the Naqab and the Illusion of Israeli Democracy THE NAQAB, PALESTINE – As I was preparing to leave Palestine, I found it harder to fall asleep. I spent the last few days in Jerusalem, mostly walking between the neighborhoods of Sheikh Jarrah in the north and Silwan in the south, crossing through the alleys of the Old City on the way.

Eine Fahrt in den Naqab und die Illusion der israelischen Demokratie

Wo Infrastruktur Gefängnisse bedeutet:

Von Miko Peled

14. Juni 2021

Von den fast 250.000 palästinensischen Beduinen im Naqab lebt etwa die Hälfte in “nicht anerkannten Dörfern”. Das bedeutet, sie bekommen keine Straßen, keinen Strom oder fließendes Wasser, keine Schulen oder medizinische Einrichtungen – überhaupt keine Dienstleistungen.

THE NAQAB, PALESTINE – Als ich mich darauf vorbereitete, Palästina zu verlassen, fiel es mir immer schwerer einzuschlafen. Ich verbrachte die letzten Tage in Jerusalem, meist zu Fuß zwischen den Vierteln Sheikh Jarrah im Norden und Silwan im Süden, und durchquerte auf dem Weg dorthin die Gassen der Altstadt. Aber selbst an den Tagen, an denen sich die Dinge scheinbar beruhigt hatten, wie Lava, die an der Oberfläche abgekühlt zu sein scheint, aber im Inneren immer noch heiß ist, waren überall Ausbrüche zu sehen, die von größeren Eruptionen erzählen, die noch kommen werden.



Zwei feine Jungs entführt, Abdul Khaliq und Mohammed Burnat – Söhne des bekannten Bil’in-Aktivisten und populären Widerstandsführers Iyad Burnat – wurden verhaftet und tagelang wussten ihre Eltern nichts über ihren Verbleib. Diese beiden guten jungen Männer wurden von bewaffneten israelischen Terroristen entführt. Als ich durch Jerusalem fuhr, kam ich an der Moskubiya oder dem Russen-Komplex vorbei, wo sie festgehalten wurden. Die Moskubiya ist ein berüchtigtes Gefängnis und Vernehmungszentrum, in dem die israelischen Behörden Palästinenser verhören und foltern. Es liegt im Herzen des Stadtzentrums von West-Jerusalem, rundherum Cafés und Restaurants, die mit Menschen gefüllt sind, die sich amüsieren. Schade, dass sie die Schreie der Kinder nicht hören können, die gleich um die Ecke gefoltert werden.- Söhne des bekannten Bil’in-Aktivisten und populären Widerstandsführers Iyad Burnat – wurden verhaftet und tagelang wussten ihre Eltern nichts über ihren Verbleib. Diese beiden guten jungen Männer wurden von bewaffneten israelischen Terroristen entführt. Als ich durch Jerusalem fuhr, kam ich an der Moskubiya oder dem Russen-Komplex vorbei, wo sie festgehalten wurden. Die Moskubiya ist ein berüchtigtes Gefängnis und Vernehmungszentrum, in dem die israelischen Behörden Palästinenser verhören und foltern. Es liegt im Herzen des Stadtzentrums von West-Jerusalem, rundherum Cafés und Restaurants, die mit Menschen gefüllt sind, die sich amüsieren. Zu schade, dass sie die Schreie der Kinder nicht hören können, die gleich um die Ecke gefoltert werden.

Ich kann mir nicht vorstellen, was die Eltern von Abdul Khaliq und Mohammed durchmachen müssen. Zu wissen, dass ihre Kinder entführt wurden und nun gefoltert, geschlagen und bedroht werden, ohne dass es jemanden gibt, der sie unterstützt oder ihnen hilft, und ohne dass es ein Gesetz oder eine Behörde gibt, die ihnen Schutz bieten kann! Wenn eines oder beide von ihnen getötet oder dauerhaft verletzt würden, gäbe es keinen Regress. Es ist wie eine Coming-of-Age-Zeremonie, die unzählige junge Palästinenser durchmachen müssen, weil sie auf der unterdrückten Seite eines Apartheid-Regimes leben.

Familie von Iyad Burnat

Eine jüngere Generation steht auf – Es ist erst ein paar Tage her, dass ich einen langen Tag mit einer Fahrt durch den Naqab verbracht habe. Den ersten Teil des Tages war ich in Bir El-Saba, um das zionistische Bezirksgericht zu besuchen, wo eine Anhörung über das Schicksal von palästinensischen Aktivisten aus dem Naqab stattfand. Es handelte sich um Aktivisten, die von einem israelischen Mob verprügelt und dann festgenommen worden waren, und das Gericht diskutierte über ihre mögliche Freilassung.

Später an diesem Tag fuhr ich mit Freunden in das nicht anerkannte Dorf Sawawin. Wir wollten einen anderen lokalen Aktivisten besuchen, der gerade aus dem Gefängnis entlassen worden war. Der Naqab – oder Negev, wie Israel ihn nennt – ist die gesamte südliche Hälfte Palästinas, und seine 250.000 palästinensisch-beduinischen Bewohner sind Bürger des Staates Israel, genießen aber nur wenige, wenn überhaupt, Rechte.

Von den knapp 250.000 palästinensischen Beduinen im Naqab lebt etwa die Hälfte in “nicht anerkannten Dörfern”. Das bedeutet, dass sie überhaupt keine Dienstleistungen erhalten. Es gibt keine Straßen, was ich am eigenen Leib erfahren sollte, ebenso wie keinen Strom oder fließendes Wasser, keine Schulen oder medizinische Einrichtungen. Das ist der Apartheidstaat “Israel”. Es wird geschätzt, dass fast die Hälfte der Flüchtlinge im Gazastreifen sowie über eine Million Flüchtlinge in Jordanien aus der Naqab-Region stammen.

Als wir in meinem winzigen gemieteten Citroën die Autobahn hinunterfuhren, wurde mir gesagt, ich solle langsamer fahren und nach einer Stelle suchen, wo ich von der Hauptstraße abfahren könne. Es gab keine Straße, nur einen Ort, von dem meine Freunde dachten, er sei der Ausgangspunkt der Reise, die nach Sawawin führt, sowie zu mehreren anderen palästinensischen Dörfern, denen der Staat Israel die Versorgung verweigert. Die Gesamtbevölkerung in diesem Teil der Naqab beträgt etwa 50.000 Menschen.

Wir fuhren, ohne dass eine klare Straße in Sicht war, auf mit Steinen bedecktem Schotter, über Hügel und durch Schluchten, und wir waren uns nicht sicher, ob wir auf dem richtigen Weg waren. Unterwegs kamen wir an anderen nicht anerkannten Dörfern vorbei und fragten nach dem Weg – meine Freunde, allesamt beduinische Palästinenser, sprachen auf Arabisch mit einem Akzent, der einzigartig für den Naqab ist. Etwa auf halber Strecke wurde ich aufgefordert, schneller zu fahren, da mein sehr langsames Tempo und die untergehende Sonne bedeuteten, dass wir bald nichts mehr sehen würden.

Es dauerte etwa fünf oder sechs Meilen, bis wir Sawawin erreichten. Die Fahrt war lang und alles andere als sicher, und wir mussten drei oder vier Mal nach dem Weg fragen. Ich konnte nicht umhin, über die Möglichkeit eines medizinischen Notfalls nachzudenken. “Wie würde ein Krankenwagen diesen Ort erreichen?” fragte ich. “Krankenwagen kommen nicht hierher”, antworteten meine Freunde. “Wenn es einen medizinischen Notfall gibt, müssen die Bewohner den Weg zur Hauptstraße finden.”

Sechseinhalb Jahre in Isolationshaft – Wir erreichten Sawawin, als die Sonne gerade unterging. Wir gingen in ein Gebäude aus Ascheblöcken, in dem etwa dreißig Männer in einem großen Kreis auf dem Boden saßen. Einige von ihnen hatten ihre Kinder neben sich gekauert. Wir nahmen unsere Plätze im Kreis ein, die Sitzfläche war mit einem Tuch bedeckt, darauf lagen große Kissen, auf denen man sich ausruhen konnte, alles im Beduinen-Stil. Arabischer Kaffee wurde serviert, gefolgt von großen Tabletts mit Reis und Huhn. Dann noch mehr Kaffee, dann Tee und Zigaretten.

Die Männer sprachen über das Gefängnis und ihre Erfahrungen in den Händen der israelischen Behörden. Ein Aktivistenführer, der erst kürzlich entlassen worden war, saß neben mir. Er erzählte von seiner Erfahrung, die sechseinhalb Jahre Einzelhaft beinhaltete. Er war ein politischer Gefangener, aber im Gegensatz zu den meisten palästinensischen politischen Gefangenen stammte er nicht aus dem Westjordanland oder dem Gazastreifen, sondern war ein Bürger Israels. Aus Angst, dass er die anderen beeinflussen könnte, wurde er in Einzelhaft gehalten.



Bürger mit Rechten? – An einem Punkt ergriff einer meiner Freunde das Wort. Er erzählte den anderen – von denen viele verhaftet wurden, nur weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren, einige erst dreizehn oder vierzehn Jahre alt – von ihren Rechten. Er erinnerte sie daran, dass die palästinensischen Beduinen im Naqab die israelische Staatsbürgerschaft haben, was bedeutet, dass sie vor ein Zivilgericht gestellt werden, nicht vor ein Militärgericht wie die Bewohner des Gazastreifens und der Westbank. Er erinnerte sie daran, dass sie das Recht haben, zu schweigen, und das Recht, einen Anwalt zu sehen.

Er erklärte auch, dass der Staat diese Rechte umgeht, indem er palästinensische Gefangene als “Sicherheits”-Gefangene bezeichnet. Das bedeutet, dass die Shabak, die Geheimpolizei, das Recht hat, die Gefangenen für lange Zeiträume festzuhalten und sie zu verhören, ohne dass sie einen Anwalt sehen können.



Die Illusion der Demokratie in Aktion – Während das israelische Parlament, die Knesset, eine neue Regierung vereidigt, die Benjamin Netanjahu ersetzen soll, kann man die Illusion der Demokratie in Aktion sehen. Es ist eine Demokratie für die Wenigen, die weiterhin regieren und die Vielen unterdrücken. Während viele Fragezeichen bezüglich der neuen Regierung bleiben – wie lange es dauern wird, bis Netanyahu auf den Stuhl des Premierministers zurückkehrt – ist eine Sache klar: Mohammad und Abdul Khaliq Burnat, wie auch unzählige andere in ganz Palästina, werden weiterhin gegen das Apartheid-Regime kämpfen und einen hohen Preis zahlen. Übersetzt mit Deepl.com

Miko Peled ist MintPress News-Mitarbeiter, Autor und Menschenrechtsaktivist, geboren in Jerusalem. Seine letzten Bücher sind “The General’s Son. Journey of an Israeli in Palestine” und “Injustice, the Story of the Holy Land Foundation Five”.



--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...