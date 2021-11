“Der Westen ganz sicher kein “ehrlicher Makler” für den Frieden; er macht sich mitschuldig an Israels militärischer Besatzung und Apartheid”.

Bild: Ältere palästinensische Demonstranten skandieren Slogans vor israelischen Soldaten während einer Demonstration gegen israelische Landkonfiszierung in Hebron, am 2. Oktober 2021 [HAZEM BADER/AFP via Getty Images]

Worte ohne Taten entlarven die Rolle des Westens beim illegalen Siedlungsausbau Israels

Von Ramzy Baroud

2. November 2021



Die internationale Aufregung über Israels Zustimmung zu einer massiven Ausweitung seines illegalen Siedlungsbaus im besetzten palästinensischen Westjordanland könnte den Eindruck erwecken, dass eine solche Reaktion Israel theoretisch dazu zwingen könnte, seine Pläne aufzugeben. Das wird nicht der Fall sein, denn die “Besorgnis”, das “Bedauern” und die “Enttäuschung” – und sogar die offene Verurteilung – sind bloße Worte, denen keine sinnvollen Taten folgen werden. Dies entlarvt die Rolle des Westens beim illegalen Siedlungsbau und der Expansion Israels.

Es stimmt, dass die internationale Gemeinschaft einen politischen und sogar rechtlichen Bezugsrahmen für ihre Haltung zur israelischen Besetzung Palästinas hat. Leider hat sie jedoch weder ein echtes politisches Mandat noch die Bereitschaft, individuell oder kollektiv zu handeln, um die Besatzung zu beenden.

Genau aus diesem Grund wird die Ankündigung vom 27. Oktober, dass Israel die “endgültige Genehmigung” für den Bau von 1.800 Wohneinheiten und die erste Genehmigung für weitere 1.344 erteilt hat, nicht so bald rückgängig gemacht werden. Wir müssen uns vor Augen halten, dass diese Entscheidung nur zwei Tage nach einer anderen Ankündigung kam, dass die israelische Regierung den Bau von 1.355 Wohneinheiten im besetzten Westjordanland ausgeschrieben hat.

Seit seiner Gründung auf den Ruinen des historischen Palästina im Jahr 1948 hat Israel solche Entscheidungen selten, wenn überhaupt, rückgängig gemacht. Seit der Besetzung Ost-Jerusalems, des Westjordanlands und des Gazastreifens durch Israel im Jahr 1967 hat sich das koloniale Siedlerprojekt zudem ungehindert und kontinuierlich ausgeweitet. Die vergangenen 54 Jahre hätten der internationalen Gemeinschaft genügen müssen, um zu erkennen, dass Israel nicht die geringste Absicht hat, seine militärische Besetzung aus eigenem Antrieb zu beenden, das Völkerrecht zu achten und den Bau seiner illegalen Siedlungen einzustellen.

Doch trotz dieser offensichtlichen Tatsache gibt die internationale Gemeinschaft weiterhin Erklärungen ab – die zuweilen gemäßigt, gelegentlich sogar wütend sind -, ergreift aber nie eine einzige Maßnahme, um Israel zu sanktionieren. Ein Blick auf die Reaktion der US-Regierung auf die jüngsten Nachrichten über den Siedlungsausbau sagt viel über Washingtons mangelnde Besorgnis über Israels völlige Missachtung des Völkerrechts, des Friedens und der Sicherheit im Nahen Osten aus. “Wir lehnen die Ausweitung der Siedlungen entschieden ab”, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, und fügte hinzu, die israelische Entscheidung sei “völlig unvereinbar mit den Bemühungen, die Spannungen abzubauen und für Ruhe zu sorgen”.

Seit wann geht es Israel um den “Abbau von Spannungen” und die “Gewährleistung von Ruhe”? Wenn dies wirklich wichtige Erwartungen der USA wären, warum leitet Washington dann weiterhin Milliarden von Dollar pro Jahr an Militärhilfe an den Besatzungsstaat, wohl wissend, dass diese Waffen zur Aufrechterhaltung der illegalen israelischen Besetzung Palästinas und anderer arabischer Länder verwendet werden?

Wenn wir davon ausgehen, dass Washington endlich seine Politik gegenüber Israel und Palästina ändert, wie will es dann Druck auf den Besatzer ausüben, um den Siedlungsbau zu stoppen? Ned Price hat die Antwort: Die Biden-Administration wird “unsere Ansichten zu diesem Thema direkt mit hochrangigen israelischen Beamten in unseren privaten Gesprächen zur Sprache bringen”, sagte er am 26. Oktober. “Wir werden unsere Ansichten zur Sprache bringen”, anstatt Rechenschaft zu fordern, mit Sanktionen zu drohen oder, Gott bewahre, Gelder zurückzuhalten.

Es stimmt zwar, dass die US-Regierung Israels wichtigster westlicher Wohltäter ist, aber Washington ist nicht die einzige heuchlerische Regierung in dieser Hinsicht. Die Europäer sind da nicht anders, auch wenn sie sich etwas deutlicher äußern. “Die Siedlungen sind völkerrechtswidrig und stellen ein großes Hindernis für die Verwirklichung der Zweistaatenlösung und eines gerechten, dauerhaften und umfassenden Friedens zwischen den Parteien dar”, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am 29. Oktober.

Die Erklärung spiegelt exakt den Tenor und die Sprache zahlreicher anderer Erklärungen wider, die in der Vergangenheit abgegeben wurden und in denen das israelische Vorgehen “entschieden abgelehnt” und die israelische Regierung “aufgefordert” wird, ihre jüngsten Entscheidungen im Interesse eines “dauerhaften Friedens” zu “widerrufen”, und so weiter. Die Ausarbeitung dieser Erklärungen muss die einfachste aller Aufgaben bei der EU sein, da sie im Wesentlichen eine Frage von “Ausschneiden und Einfügen” ist.

Doch wenn es darum geht, etwas zu unternehmen, hält sich Brüssel ebenso wie Washington zurück. Schlimmer noch, diese Organisationen finanzieren oft genau die Aktionen, gegen die sie protestieren, während sie darauf bestehen, dass sie genau auf der gleichen Distanz zwischen Israelis und Palästinensern stehen und sich selbst Rollen wie “ehrliche Makler”, “Friedensvermittler” und dergleichen zuschreiben.

Wir sollten von Israels jüngster Ankündigung nicht im Geringsten überrascht sein. Vielmehr sollten wir mit einem weiteren Siedlungsausbau und sogar dem Bau neuer Siedlungen rechnen, denn dafür wurde das koloniale Israel gegründet, und das ist es, was der Apartheidstaat am besten kann.

Israel hat in den vier Jahren, in denen [Donald Trump] an der Macht war, Pläne für mehr als 30.000 Siedlerhäuser im Westjordanland vorangetrieben”, so die BBC in einem Bericht der israelischen Gruppe “Peace Now” über ihre jüngsten Erkenntnisse. Wenn die israelische Regierung unter dem ehemaligen Siedlerführer Naftali Bennett den illegalen Wohnungsbau weiter vorantreibt, könnte sie die Expansion, die in den schrecklichen Jahren der Trump-Ära stattgefunden hat, möglicherweise erreichen oder sogar übertreffen, da Israel innerhalb weniger Tage seine Absicht bekannt gegeben hat, fast 4.500 Siedlungseinheiten zu bauen oder Angebote dafür abzugeben. Da es keine Rechenschaftspflicht gibt, wird dieses katastrophale politische Paradigma bestehen bleiben, unabhängig davon, wer Israel regiert und wer im Weißen Haus sitzt.

Israel tut das, was jede Kolonialmacht tut, wenn sie auf Kosten der einheimischen Bevölkerung expandiert. Es liegt nicht an den Kolonialmächten, sich zu benehmen, sondern am Rest der Welt, sie zur Verantwortung zu ziehen. Dies war im Fall der südafrikanischen Apartheid und zahlreicher anderer Beispiele im globalen Süden der Fall. Es gilt auch im Fall der israelischen Apartheid in Palästina.

Die Realität ist, dass egal wie viele Erklärungen westliche Regierungen noch abgeben, sie die israelische Besatzung nicht beenden oder auch nur die israelischen Militärbulldozer aufhalten werden, die palästinensische Bäume entwurzeln, palästinensische Häuser zerstören und noch mehr illegale Kolonien bauen. Der Westen hat einen enormen militärischen, politischen und wirtschaftlichen Einfluss auf Israel, so dass es nicht unvernünftig ist, zu erwarten, dass dieser Einfluss zur Durchsetzung des Völkerrechts genutzt wird.

Israel und seine Lobbyisten haben jedoch einen unerklärlichen Einfluss auf die Korridore der Macht in den westlichen Hauptstädten, was bedeutet, dass den Worten niemals Taten folgen werden. Daher ist der Westen ganz sicher kein “ehrlicher Makler” für den Frieden; er macht sich mitschuldig an Israels militärischer Besatzung und Apartheid. Übersetzt mit Deepl.com

