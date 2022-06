Das zionistische Besatzerregime entwürdigt sich doch selbst mit diesen Schandtaten, die vor nichts zurückschrecken. Sie üben die Gewalt aus, die sie anderen unschuldigen, selbst Kleinkindern vorwerfen

‘Dignity’ for both peoples – State Dep’t has no answer for stripping of Palestinian boy at checkpoint Here’s an incident widely reported by Palestinian media and leaders in the last few days that has not been reported in the western press: Israeli soldiers stripped a three-year-old Palestinian boy of his shirt at a checkpoint in the occupied West Bank because the shirt had a picture of a rifle on it.

Würde” für beide Völker – Außenministerium hat keine Antwort auf die Entkleidung eines palästinensischen Jungen am Checkpoint

“Ist es an der Zeit, dass diese Besatzung endet? Wie lange soll diese militärische Besatzung noch andauern, Generation für Generation?” Said Arikat fragt das Außenministerium, nachdem israelische Soldaten eine palästinensische Frau gezwungen haben, das T-Shirt ihres dreijährigen Sohnes auszuziehen, weil darauf ein Gewehr abgebildet war.

“Würde” für beide Völker – Außenministerium hat keine Antwort auf die Entkleidung eines palästinensischen Jungen am Checkpoint

Von Philip Weiss und Tareq S. Hajjaj

8. Juni 2022

In den letzten Tagen berichteten palästinensische Medien und Politiker über einen Vorfall, der in der westlichen Presse nicht erwähnt wurde: Israelische Soldaten zogen einem dreijährigen palästinensischen Jungen an einem Kontrollpunkt im besetzten Westjordanland das Hemd aus, weil auf dem Hemd das Bild eines Gewehrs abgebildet war.

Ein Foto des Vorfalls zeigt Mutter und Sohn an einem käfigartigen Übergang im nördlichen Westjordanland. Und das Außenministerium wurde bei seinem Briefing vor zwei Tagen zu dieser Angelegenheit befragt.

Junge an israelischem Kontrollpunkt entkleidet. Von Twitter, getwittert von Dr. Ahmad Tibi.

Youssef Sanad Youssef, 3 Jahre alt, war mit seiner Familie auf dem Weg von seinem Zuhause in einem Dorf zum Haus eines Verwandten in Jenin. Die beiden Häuser sind durch einen israelischen Kontrollpunkt getrennt. Am Kontrollpunkt von Ya’abad, bekannt als Mevo Dotan, beobachteten israelische Soldaten das Kind mit seinem T-Shirt.

“Wir hatten das Gefühl, dass etwas Großes passiert”, sagte Mohammed Qaba, Youssefs Onkel, in einem Interview mit Al-Jazeera. “Eine Gruppe von Soldaten kam am Kontrollpunkt auf uns zu, die Gewehre am Wachturm auf uns gerichtet. Die Soldaten schrien uns mit barbarischen Stimmen an: Halt, keine Bewegung, zurückgehen, stehen bleiben. Wir dachten, wir hätten ein Verbrechen begangen und sind uns dessen nicht bewusst, wir fangen an, uns gegenseitig zu fragen, was los ist, und die Kinder fangen an zu weinen.”

Die Familie fragte die israelischen Soldaten, was sie falsch gemacht hätten, und die Soldaten sagten: “Das Kind darf den Kontrollpunkt nicht betreten.”

“Sehen Sie nicht das Bild auf seinem T-Shirt?” sagten die israelischen Soldaten zu der Familie. “Es ist Gewalt und ermutigt zum Töten und zum Terror.”

Die Soldaten schrien das Kind an, und es weinte und verstand nicht und wollte sein T-Shirt nicht ausziehen. Der Onkel versuchte, den Soldaten zu erklären, dass es sich um ein modisches Kleidungsstück handele und das T-Shirt auf den Märkten erhältlich sei, aber sie bestanden darauf, dass der Junge sein T-Shirt ausziehen müsse, um den Kontrollpunkt zu passieren.

Der israelische Offizier war eindeutig: “Du wirst nicht gehen, wenn du das T-Shirt nicht ausziehst”. sagte Mohammed Qaba.

Seine Mutter umarmte ihn und versuchte ihn zu beruhigen, indem sie ihm sagte, dass etwas Schmutz von der Straße auf sein T-Shirt gekommen sei und er es ausziehen solle, um ein neues und besseres zu bekommen, aber der Junge wollte sein T-Shirt nicht ausziehen.

“Der Junge wurde mehr als eine Stunde lang mit seiner Mutter festgehalten”, sagte der Onkel. “Er rief uns: Onkel, Opa, bitte lasst mich raus, aber wir standen wie gelähmt da und sahen zu, wie er vor den Augen der bewaffneten Soldaten litt.”

“Sie geben uns das Gefühl, dass dieses Kind sie umbringen wird. Es ist eine Ironie, dass eine solche Armee Angst vor einem dreijährigen Kind mit einer Waffe auf dem T-Shirt hat”, sagte Mohammed.

Youssef Sanad Youssef trägt ein Gewehr-T-Shirt.

Gideon Levy spottete letzten Monat über diese Politik: “Die Farce, dass Israel M16-T-Shirts konfisziert… Die ganze Wut der Besetzten ist die M16-Mode; die ganze Wut der Besatzer ist die verbotene Mode.”

Die Angelegenheit kam vor zwei Tagen bei einem Briefing des Außenministeriums zur Sprache. Said Arikat von der Zeitung Al Quds sagte, “die ganze Welt” habe den Vorfall gesehen, der ein Beispiel für die Besatzung sei.

Said Arikat von der Zeitung “Al Quds”.

Gestern war der 55. Jahrestag des Krieges von 1967. Das sind 55 Jahre Besatzung für die Palästinenser, die sie ertragen mussten und immer noch ertragen. Ich glaube, innerhalb von 24 Stunden wurden vier Palästinenser getötet. Sie hielten ein dreijähriges Kind fest und zwangen es, an einem Kontrollpunkt sein T-Shirt auszuziehen. Die ganze Welt hat das gesehen.

Meine Frage an Sie – ich meine, ich weiß, dass Sie sich weder optimistisch noch pessimistisch äußern wollen – wie lange soll das noch weitergehen? Ich meine, ist es nicht – ist es nicht an der Zeit, diese Besetzung zu beenden? Ich meine, moralisch gesehen, wie lange sollte diese militärische Besatzung noch andauern, Generation für Generation?

Ned Price vom Außenministerium antwortete, indem er über die Zweistaatenlösung und die Notwendigkeit der palästinensischen “Würde” sprach.

Er sagte, dass es vom ersten Tag dieser Regierung an unser Ziel war, alles zu tun, was wir können, um eine Zweistaatenlösung zu fördern und voranzutreiben, eben weil eine Zweistaatenlösung, so glauben wir und die aufeinanderfolgenden amerikanischen Regierungen, das wirksamste Mittel ist, um Israels Identität als jüdischer und demokratischer Staat zu sichern, aber auch um die legitimen Bestrebungen des palästinensischen Volkes zu erfüllen, in Würde, Sicherheit und Frieden in einem eigenen Land zu leben.

Arikat blieb hartnäckig: “Können Sie uns wenigstens eine Sache nennen, die Sie in den letzten sechs Monaten getan haben, um diese Lösung, diese Zweistaatenlösung, ein Stück näher zu bringen?” Price nannte die “humanitäre Finanzierung” für das palästinensische Volk.

Wir haben aber auch deutlich gemacht, dass wir leider nicht an der Schwelle zu einer Zweistaatenlösung stehen. Wir stehen wahrscheinlich nicht einmal an der Schwelle zu direkten Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern, um die Konturen einer Zweistaatenlösung zu erörtern. Unser Ziel war es von Anfang an, die Voraussetzungen zu schaffen, um ein Umfeld zu schaffen, in dem die Diplomatie, einschließlich der Diplomatie in Richtung – zwischen Israelis und Palästinensern, mit größerer Wahrscheinlichkeit erfolgreich sein wird.

Arikat wies darauf hin, dass die Regierung Biden ihr Versprechen, das Konsulat in Jerusalem wieder zu öffnen, nicht eingelöst hat, und führte dann Statistiken über Tötungen und Verhaftungen an:

Seit Anfang des Jahres wurden 14 palästinensische Kinder von den Israelis getötet. In den letzten 55 Jahren wurden 1,5 Millionen Palästinenser inhaftiert, die meisten von ihnen zu Unrecht – die meisten von ihnen zu Unrecht, einschließlich Verwaltungshaft. Können Sie Ihren Verbündeten, den Israelis, wenigstens sagen, dass sie diese Praxis der Verwaltungshaft beenden sollten?

Price wich dieser Frage aus. “Wir glauben, dass Israelis und Palästinenser ein gleiches Maß an Stabilität, an Sicherheit, an Freiheit und vor allem an Würde verdienen.” Übersetzt mit Deepl.com

Philip Weiss ist Chefredakteur von Mondoweiss.net und gründete die Seite 2005-06.

Tareq S. Hajjaj ist der Gaza-Korrespondent von Mondoweiss und Mitglied der Palestinian Writers Union. Er studierte Englische Literatur an der Al-Azhar-Universität in Gaza. Seine journalistische Laufbahn begann er 2015 als Nachrichtenredakteur/Übersetzer bei der Lokalzeitung Donia al-Watan. Er hat für Elbadi, Middle East Eye und Al Monitor berichtet. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @Tareqshajjaj.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...