Xi Jinping hat ein Angebot gemacht, das die arabische Halbinsel nur schwer ignorieren kann: China wird Ihr Öl und Gas garantiert abnehmen, aber wir werden in Yuan bezahlen.

Xi von Arabien und der Petroguan-Antrieb



Von Pepe Escobar

16. Dezember 2022

Es wäre so verlockend, den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, der vor einer Woche in Riad landete und mit königlichem Pomp empfangen wurde, als Xi von Arabien zu bezeichnen, der den Anbruch der Petroyuan-Ära verkündete.

Aber es ist komplizierter als das. So sehr die seismische Verschiebung, die der Petroyuan mit sich bringt, auch zutrifft, ist die chinesische Diplomatie viel zu ausgeklügelt, um sich auf eine direkte Konfrontation einzulassen, vor allem nicht mit einem verwundeten, grausamen Imperium. Es steckt also viel mehr dahinter, als man auf den ersten Blick sieht.

Xis Ankündigung war ein wahres Wunder an Raffinesse: Sie wurde als Internationalisierung des Yuan verpackt. Von nun an, so Xi, werde China den Yuan über die Shanghai Petroleum and National Gas Exchange für den Ölhandel verwenden, und er lud die Monarchien am Persischen Golf ein, mit ins Boot zu kommen. Nahezu 80 Prozent des Handels auf dem globalen Ölmarkt werden nach wie vor in US-Dollar abgerechnet.

Angeblich trafen Xi Arabien und seine große chinesische Delegation von Beamten und Wirtschaftsführern mit den Führern des Golf-Kooperationsrates (GCC) zusammen, um den Handel zu fördern. Peking versprach, “konsequent und in großen Mengen Rohöl aus dem GCC zu importieren”. Das Gleiche gilt für Erdgas.

China ist seit fünf Jahren der größte Rohölimporteur der Welt – die Hälfte davon von der arabischen Halbinsel und mehr als ein Viertel aus Saudi-Arabien. Es ist also kein Wunder, dass der Auftakt zu Xis üppigem Empfang in Riad ein Sonderkommentar war, in dem die Handelsbeziehungen ausgeweitet und verstärkte strategische/ kommerzielle Partnerschaften im gesamten Golf-Kooperationsrat gelobt wurden, komplett mit “5G-Kommunikation, neuer Energie, Weltraum und digitaler Wirtschaft.”

Außenminister Wang Yi bekräftigte die “strategische Wahl” zwischen China und dem arabischen Raum. Es wurden Handelsabkommen im Wert von über 30 Milliarden Dollar unterzeichnet, von denen einige in engem Zusammenhang mit Chinas ehrgeizigen Projekten der Belt and Road Initiative (BRI) stehen.

Und damit kommen wir zu den beiden wichtigsten Verbindungen, die Xi in Arabien hergestellt hat: die BRI und die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ).

Die Seidenstraßen Arabiens

Die BRI wird von Peking im Jahr 2023 mit der Wiederaufnahme des Gürtel- und Straßenforums einen kräftigen Schub erhalten. Die ersten beiden halbjährlichen Foren fanden 2017 und 2019 statt. Im Jahr 2021 fand aufgrund von Chinas strikter Null-Covid-Politik, die nun praktisch aufgegeben wurde, nichts statt.

Das Jahr 2023 ist von großer Bedeutung, da die BRI vor zehn Jahren von Xi zunächst in Zentralasien (Astana) und dann in Südostasien (Jakarta) ins Leben gerufen wurde.

BRI verkörpert nicht nur ein komplexes, mehrgleisiges trans-eurasisches Handels-/Vernetzungsprojekt, sondern ist auch das übergreifende Konzept der chinesischen Außenpolitik, zumindest bis zur Mitte des 21. Daher wird das Forum 2023 voraussichtlich Folgendes bringen

Der Besuch von Xi in Arabien im Dezember folgte dem Besuch von Xi in Samarkand im September – seiner ersten Auslandsreise nach dem Covid-Gipfel, auf dem der Iran offiziell als Vollmitglied aufgenommen wurde. China und der Iran schlossen 2021 ein Abkommen über eine 25-jährige strategische Partnerschaft mit einem potenziellen Investitionsvolumen von 400 Milliarden Dollar ab. Dies ist der andere Knotenpunkt von Chinas zweigleisiger Westasienstrategie.

Die neun ständigen Mitglieder der SOZ repräsentieren inzwischen 40 Prozent der Weltbevölkerung. Einer ihrer wichtigsten Beschlüsse in Samarkand bestand darin, den bilateralen Handel und den Handel insgesamt in ihren eigenen Währungen zu steigern.

Und das verbindet uns mit dem, was in Bischkek, Kirgisistan, zeitgleich mit Riad stattfand: das Treffen des Obersten Eurasischen Wirtschaftsrats, des politischen Durchführungsorgans der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU).

Der russische Präsident Wladimir Putin, der sich in Kirgisistan aufhielt, hätte sich nicht deutlicher ausdrücken können: “Die Arbeit am Übergang zu nationalen Währungen im gegenseitigen Zahlungsverkehr hat sich beschleunigt… Der Prozess der Schaffung einer gemeinsamen Zahlungsinfrastruktur und der Integration der nationalen Systeme für die Übermittlung von Finanzinformationen hat begonnen.”

Der nächste Oberste Eurasische Wirtschaftsrat wird im Mai 2023 in Russland stattfinden, noch vor dem Belt and Road Forum. Zusammengenommen ergeben sich daraus die Grundzüge der künftigen geoökonomischen Roadmap: Die Entwicklung des Petroyuan verläuft parallel zu den Bemühungen um eine “gemeinsame Zahlungsinfrastruktur” und vor allem um eine neue Alternativwährung, die den US-Dollar umgeht.

Das ist genau das, was der Leiter der makroökonomischen Politik der EAEU, Sergey Glazyev, zusammen mit chinesischen Spezialisten entworfen hat.

Totaler Finanzkrieg

Die Entwicklung hin zum Petroyuan wird mit immensen Gefahren verbunden sein.

In jedem ernsthaften geoökonomischen Spielszenario ist es eine Selbstverständlichkeit, dass ein geschwächter Petrodollar das Ende des kaiserlichen “free lunch” bedeutet, das seit über fünf Jahrzehnten gilt.

Um es kurz zu machen: 1971 kündigte der damalige US-Präsident Richard “Tricky Dick” Nixon den Goldstandard auf; drei Jahre später, nach dem Ölschock von 1973, trat Washington an den saudischen Ölminister, den berüchtigten Scheich Yamani, mit dem sprichwörtlichen Angebot heran, das man nicht ablehnen kann: Wir kaufen euer Öl in US-Dollar, und im Gegenzug kauft ihr unsere Staatsanleihen, viele Waffen und recycelt, was immer in unseren Banken übrig ist.

Washington ist nun plötzlich in der Lage, Helikoptergeld – das durch nichts gedeckt ist – bis ins Unendliche auszugeben, und der US-Dollar wird zur ultimativen hegemonialen Waffe, zusammen mit einer Reihe von Sanktionen gegen 30 Nationen, die es wagen, die einseitig auferlegte “auf Regeln basierende internationale Ordnung” zu missachten.

Dieses imperiale Boot ins Wanken zu bringen, ist ein Gräuel. Daher werden Peking und der Golf-Kooperationsrat den Petroyuan langsam, aber sicher einführen, und zwar ohne großes Trara. Der springende Punkt ist wieder einmal ihre gegenseitige Abhängigkeit vom westlichen Finanzkasino.

Im Falle Chinas geht es zum Beispiel um die Frage, was mit den riesigen 1 Billionen Dollar an US-Schatzanleihen geschehen soll. Im Falle Saudi-Arabiens ist es schwer, über “strategische Autonomie” nachzudenken – wie sie der Iran genießt -, wenn der Petrodollar ein Grundpfeiler des westlichen Finanzsystems ist. Die Palette möglicher imperialer Reaktionen reicht von einem sanften Staatsstreich/Regimewechsel bis zu “Shock and Awe” über Riad – gefolgt von einem Regimewechsel.

Doch was die Chinesen – und die Russen – anstreben, geht weit über eine saudische (und emiratische) Zwangslage hinaus. Peking und Moskau haben klar erkannt, wie sehr alles – der Ölmarkt, die globalen Rohstoffmärkte – an die Rolle des US-Dollars als Reservewährung gebunden ist.

Und genau darauf zielen die EAEU-Diskussionen, die SCO-Diskussionen, von nun an die BRICS+-Diskussionen und Pekings zweigleisige Strategie in Westasien ab.

Seit den ersten Sanktionen gegen Russland nach dem Maidan 2014 und dem De-facto-Handelskrieg gegen China, der 2018 ausgelöst wurde, haben Peking und Moskau im Rahmen der BRICS, der SCO und der EAEU ihre Strategien eng aufeinander abgestimmt.

Nachdem Moskau im Februar 2022 eine militärische Sonderoperation in der Ukraine gestartet hat und die NATO praktisch zum Krieg gegen Russland übergegangen ist, haben wir das Terrain des hybriden Krieges verlassen und befinden uns mitten im totalen Finanzkrieg.

SWIFT driftet immer weiter ab

Der gesamte globale Süden hat die “Lektion” des kollektiven (institutionellen) Westens aufgesogen, der die Devisenreserven eines G20-Mitglieds, noch dazu einer nuklearen Supermacht, einfriert, also stiehlt. Wenn das Russland passiert ist, kann es jedem passieren. Es gibt keine “Regeln” mehr.

Russland hat seit 2014 sein SPFS-Zahlungssystem verbessert, parallel zu Chinas CIPS, die beide das westlich geführte SWIFT-Banknachrichtensystem umgehen und zunehmend von Zentralbanken in Zentralasien, Iran und Indien genutzt werden. In ganz Eurasien verzichten immer mehr Menschen auf Visa und Mastercard und verwenden UnionPay und/oder Mir-Karten, ganz zu schweigen von Alipay und WeChat Pay, die beide in Südostasien sehr beliebt sind.

Natürlich werden der Petrodollar – und der US-Dollar, der immer noch weniger als 60 Prozent der weltweiten Devisenreserven ausmacht – nicht über Nacht in Vergessenheit geraten. Xi Arabia ist nur das jüngste Kapitel in einer seismischen Verschiebung, die nun von einer ausgewählten Gruppe im globalen Süden und nicht von der ehemaligen “Hypermacht” vorangetrieben wird.

Der Handel mit ihren eigenen Währungen und einer neuen, globalen Alternativwährung steht ganz oben auf der Prioritätenliste dieser langen Liste von Nationen – von Südamerika bis Nordafrika und Westasien -, die sich den BRICS+ oder der SCO anschließen wollen, und in einigen Fällen sogar beiden.

Es könnte nicht mehr auf dem Spiel stehen. Und es geht um die Unterwerfung oder die Ausübung der vollen Souveränität. Überlassen wir also die letzten wichtigen Worte dem führenden Diplomaten unserer unruhigen Zeit, Russlands Sergej Lawrow, auf der internationalen interparteilichen Konferenz Eurasian Choice as a Basis for Strengthening Sovereignty:

“Der Hauptgrund für die heutigen wachsenden Spannungen ist das hartnäckige Bestreben des kollektiven Westens, seine historisch schwindende Vorherrschaft auf der internationalen Bühne mit allen Mitteln aufrechtzuerhalten… Es ist unmöglich, das Erstarken unabhängiger Zentren des Wirtschaftswachstums, der Finanzkraft und des politischen Einflusses zu verhindern. Sie entstehen auf unserem gemeinsamen Kontinent Eurasien, in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika.”

Alles einsteigen in den Zug der Souveränität.

Übersetzt mit Deepl.com

Pepe Escobar ist Kolumnist bei The Cradle, leitender Redakteur bei Asia Times und unabhängiger geopolitischer Analyst mit Schwerpunkt Eurasien. Seit Mitte der 1980er Jahre hat er als Auslandskorrespondent in London, Paris, Mailand, Los Angeles, Singapur und Bangkok gelebt und gearbeitet. Er ist Autor zahlreicher Bücher; sein neuestes Buch ist Raging Twenties

