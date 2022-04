Denk ich an Deutschland am Tag und in der Nacht…….

https://www.middleeasteye.net/news/germany-palestine-supporters-surveillance-paying-case-answer

Die deutsch-palästinensische Wissenschaftlerin Anna-Esther Younes wurde von einem öffentlichen Vortrag ausgeladen, nachdem eine staatlich finanzierte Einrichtung ein geheimes Dossier über sie verbreitet hatte. Sie ist vielleicht nicht allein

Anna Esther-Younes war in den letzten Jahren mit mehreren Verleumdungskampagnen konfrontiert, aber das geheime Dossier “war ein Wendepunkt” (YouTube/European Legal Support Center)

Zahlt Deutschland für die Überwachung von Palästinensern und ihren Anhängern?

Von Dania Akkad

26. April 2022

Eine deutsch-palästinensische Wissenschaftlerin, die von einer Podiumsdiskussion 2019 ausgeladen wurde, nachdem den Organisatoren ein Dossier zugespielt wurde, das sie als antisemitisch und als Sympathisantin von Terroristen darstellt, hat Klage gegen die staatlich finanzierte Einrichtung eingereicht, die angeblich hinter dem Dokument steht.

Die Anwälte von Anna-Esther Younes, einer Wissenschaftlerin auf dem Gebiet der kritischen Rassentheorie, reichten Anfang des Monats bei einem Berliner Landgericht eine Zivilklage gegen den Verein für eine demokratische Kultur in Berlin (VDK) ein, eine Dachorganisation, die Projekte zur Förderung einer “menschenrechtsbasierten demokratischen Kultur” betreut.

Sie haben auch eine Beschwerde gegen die Berliner Datenschutzbehörde eingereicht, die noch nicht darüber entschieden hat, ob zwei Organisationen, die vom VDK beaufsichtigt werden, ihre Daten fast zwei Jahre, nachdem Younes um Hilfe gebeten hatte, unrechtmäßig verarbeitet haben.

Dies ist nur die jüngste Verleumdungskampagne gegen die Wissenschaftlerin und Journalistin, aber das Dossier, so sagte sie gegenüber Middle East Eye, “war ein Wendepunkt für mich, nachdem mein Charakter jahrelang angegriffen worden war”.

Ihre Erfahrungen sind eines von vielen Beispielen für die erdrückende Atmosphäre, mit der pro-palästinensische Aktivisten, Akademiker, Künstler, Schriftsteller und andere in Deutschland seit Jahren konfrontiert sind.

Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht in der Fragestunde des Bundestages, einen Monat vor der Verabschiedung der BDS-Resolution im Jahr 2019 (AFP)

Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht in der Fragestunde des Bundestags, kurz bevor die Resolution zur Verurteilung der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagne im Jahr 2019 verabschiedet wurde (AFP)

Dies gilt insbesondere, seit der Bundestag 2019 eine Resolution verabschiedet hat, in der die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagne (BDS), die gewaltfreie, von der Zivilgesellschaft geführte Bewegung, die wirtschaftlichen Druck auf Israel zur Unterstützung der Palästinenser ausüben will, verurteilt und ihre Methoden als antisemitisch bezeichnet werden.

Younes’ Unterstützer sagen jedoch, dass sich ihr Fall noch als Wendepunkt erweisen könnte, da er öffentlich das Ausmaß offenlegt, in dem staatlich unterstützte Organisationen, die mit der Überwachung von Antisemitismus und Rechtsextremismus beauftragt sind, auch palästinensische Unterstützer überwachen.

“Wir können nicht beweisen, dass sie Daten über jeden palästinensischen Rechtsbeistand in Deutschland sammeln”, sagte Alice Garcia vom European Legal Support Center (ELSC) in Amsterdam, das Younes bei ihrer Klage zur Seite steht. “Aber das könnte eine Möglichkeit sein.”

Am Vorabend ausgeladen

Younes, die derzeit als Forschungsberaterin tätig ist, sollte im November 2019 auf einem von der deutschen Partei Die Linke organisierten Podium über Strategien gegen Rechtsextremismus sprechen.

Doch am Abend vor der Veranstaltung, als Younes ihren Vortrag beendete, rief ein Mitglied der Partei, das bei der Organisation der Veranstaltung half, an und sagte, sie sei nicht mehr eingeladen.

Am folgenden Tag fragten mehrere Zuhörer während der Veranstaltung, warum Younes nicht sprechen würde. In einem von MEE gesichteten Videoclip erklärte Katina Schubert, Vorsitzende der Partei Die Linke in Berlin, dass Younes der BDS-Bewegung nahe stehe, mit der die Partei nicht zusammenarbeite.

Dann verwies sie auf einen bewaffneten Angriff auf eine Synagoge in der ostdeutschen Stadt Halle, der sich drei Wochen zuvor ereignet hatte. Zweiundfünfzig Gemeindemitglieder, die Jom Kippur feierten, entgingen Berichten zufolge dem Zugriff des Mannes, der später als Rechtsextremist identifiziert wurde, durch eine schwere, verriegelte Tür.

“Antisemitismus ist eine der schlimmsten Bedrohungen für uns, die wir hier haben für den demokratischen Diskurs für die Demokratie und für die Menschen jüdischen Glaubens, die hier im Land leben und deshalb dürfen wir keine Ungenauigkeiten zulassen”, ist Schubert auf der Aufnahme zu hören. “Deshalb ist der Entscheidungsprozess jetzt so. BDS kann kein Bündnispartner sein.”

Younes sagte gegenüber MEE, dass alle an der Veranstaltung Beteiligten lange im Voraus wussten, dass sie sprechen würde. “Mehr als einen Monat lang”, sagte sie, “wusste jeder auf dem Podium von meiner Teilnahme und war damit einverstanden.” Als sie ausgeladen wurde, teilte man ihr lediglich mit, dass es Komplikationen gegeben habe, ohne Einzelheiten zu nennen.

Einige Wochen später, als ihr ein Dossier zugespielt wurde, wurde ihr alles klar.

Das geheime Dossier

Bei dem zweiseitigen Dokument, das Younes erhielt und das MEE einsehen konnte, handelt es sich um eine Zusammenstellung öffentlich zugänglicher Informationen über sie, die chronologisch geordnet und mit Links und kurzen Kommentaren versehen sind.

Ich bin mit Geschichten aufgewachsen, in denen sich Menschen gegenseitig bespitzelt haben, inhaftiert wurden oder ihren Job verloren haben… Man lernt früh, dass ‘Vertrauen’ politisch ist.

Weiterverfolgung der Daten

Im März 2020 beantragte Younes bei RIAS Berlin und MBR Zugang zu allen Daten, die über sie gesammelt worden waren und auf die sie nach Ansicht ihrer Anwälte gemäß den europäischen Datenschutzgesetzen Anspruch hatte.

Als die Organisationen ihre Anträge ablehnten, reichte Younes eine Beschwerde bei der Berliner Datenschutzbehörde (DSB) ein und forderte sie auf, zu entscheiden, ob RIAS Berlin und MBR ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet hatten, und sie zur Herausgabe ihrer Daten zu zwingen.

Das war im Mai 2020. Fast zwei Jahre später wartet Younes immer noch auf eine Entscheidung, und deshalb haben ihre Anwälte nach eigenen Angaben die Zivilklage gegen den VDK, den Dachverband von MBR und RIAS Berlin, sowie eine Beschwerde gegen die Datenschutzbehörde eingereicht.

“Unserer Meinung nach handelt es sich um einen eindeutigen Fall, der eigentlich in einem Jahr entschieden werden sollte”, sagte Giovanni Fassina, ein Anwalt, der die ELSC leitet. “Aber als es dann so langsam wurde, sagten wir: ‘OK, wir müssen handeln, sonst werden sie nie entscheiden.'”

Es ist nicht illegal, offenes Quellenmaterial über eine Person zu sammeln. Journalisten können beispielsweise Daten für das Schreiben von Artikeln oder Berichten sammeln. Die Informationen über Younes wurden jedoch auf irreführende und ungenaue Weise zusammengestellt und dann verwendet, um sie von einer Veranstaltung auszuladen, nicht zu journalistischen Zwecken, so Fassina. Dies verstoße gegen das europäische Datenschutzrecht.

“Wir fordern das Gericht auf, diese Verstöße anzuerkennen, Anna Zugang zu ihren Daten zu gewähren und schließlich alle Daten zu löschen, die sie über sie haben”, sagte er.

Eine Demonstration zur Unterstützung der Palästinenser in Berlin im April (Reuters)

Ganz allgemein behauptet die ELSC, dass die Art und Weise, wie Younes’ Daten gesammelt und verarbeitet wurden – ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung – “einer Überwachung” durch öffentlich finanzierte Einrichtungen ohne Transparenz oder Rechenschaftspflicht gleichkommt. RIAS und MBR, so Fassina, leisten wertvolle und kritische Arbeit bei der Überwachung rechtsextremer Gruppen.

“Neonazis und andere Extremisten sollten überwacht werden. Aber das Problem ist, dass sie Neonazis mit allen, die sich für Palästina einsetzen, in einen Topf werfen, und das ist problematisch. Das ist weder ehrenhaft noch akzeptabel”, sagte er.

Der Pressesprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Simon Rebiger, erklärte gegenüber MEE, dass er sich nicht zu Younes’ Fall äußern könne, da dieser noch nicht abgeschlossen sei, sagte aber, dass die Berliner Staatsanwaltschaft aufgrund der Covid-Pandemie und der hohen Arbeitsbelastung nicht in der Lage sei, jeden Fall innerhalb der vorgesehenen Zeit zu bearbeiten.

“Wir bedauern, dass dies bedeutet, dass Beschwerdeführer manchmal länger als üblich auf eine Entscheidung in ihrer Angelegenheit warten müssen. Im vorliegenden Fall arbeitet die Berliner Staatsanwaltschaft aktiv auf eine Entscheidung in den kommenden Monaten hin”, heißt es in einer Erklärung.

Das Netz auswerfen

Es stellt sich die Frage, ob Younes der einzige Palästinenserrechtsaktivist war, dessen Daten verfolgt, gesammelt und weitergegeben wurden. Nach dem Bekanntwerden des Dossiers beantragten einige Palästinenserrechtsverteidiger beim RIAS Berlin den Zugang zu ihren eigenen Daten, um dies herauszufinden.

Eine von ihnen war Iris Hefets, eine in Berlin ansässige Psychoanalytikerin, die 2002 Israel verließ, um in Deutschland ein neues Leben zu beginnen, und die in den letzten zwei Jahrzehnten wegen ihrer politischen Ansichten über Israel und Palästina öffentlich in die Kritik geraten ist.

Sie war 2016 Vorsitzende der Jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden im Nahen Osten, als die deutsche Bank der Organisation aufgrund ihrer Unterstützung für BDS ihr Konto schloss.

Wenn Younes eine Akte hat, so Hefets, dann ist es absolut plausibel, dass andere Befürworter wie sie auch eine haben. Aber sie betonte, dass sie sich im Gegensatz zu Younes und anderen, die Gegenstand von Verleumdungskampagnen waren, in einer “Luxussituation” befinde: Ihr Lebensunterhalt sei nicht betroffen.

“Ich mache das aus Solidarität und weil ich mir Sorgen über den Rechtsruck hier in Deutschland und die Anwendung totalitärer Methoden mache”, sagte sie.

MEE weiß, dass mindestens vier Personen, die eine Akte angefordert hatten, eine Antwort erhielten, in der RIAS nicht darauf einging, ob ihre individuellen Daten gespeichert waren oder nicht, sondern eine allgemeine Erklärung über die Arbeit der Organisation und rechtliche Ausnahmen abgab, die bedeuten würden, dass sie keine Daten weitergeben müsse.

Fassina sagte, wenn Younes’ Fall erfolgreich sei, hoffe man, dass dies “den Weg für andere palästinensische Rechtsverteidiger in Deutschland ebnen wird, ihre Daten anzufordern, um sicherzustellen, dass es keine weiteren geheimen Dossiers über sie gibt”. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...