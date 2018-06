„ZDFzoom“: Die Todesliste des NSU Heute 22:45-23:15

In eigener Sache, Auch ich durfte ein kurzes Statement in Sachen Grabschändung Heinz Galinski und vermuteten Zusammenhängen in Sachen Verfassungsschutz und Desinteresse an der Aufklärung dazu abgeben. Ich danke Rainer Fromm für diese sehr spannende Reportage, die nicht versäumt werden sollte, da uns dieses schreckliche Thema alle angeht! Dieses Video der Sendung bleibt 1 Jahr in der Mediathek, bitte unbedingt teilen.

Evelyn Hecht-Galinski

ZDFzoom: Die Todesliste des NSU: Deutschland im Visier rechter Terroristen Zehn Menschen hat der NSU ermordet. Plante das Trio noch mehr Taten und wurden sie von einem rechts-terroristischen Netzwerk unterstützt, das vielleicht sogar noch intakt ist? Es geht um eine geheimnisvolle Liste. Auf ihr stehen die Namen von mehr als 10 000 Personen. Experten sind überzeugt: Der NSU plante weitaus mehr Attentate und muss Helfer gehabt haben.

„ZDFzoom“: Die Todesliste des NSU Mainz (ots) – Im Brandschutt der Wohnung von Beate Zschäpe fand die Polizei eine umfangreiche Adresssammlung, die später unter dem Namen „10.000er Liste“ oder „Todesliste des NSU“ in den Ermittlungsakten erwähnt wird. Experten sind überzeugt: Der NSU plante weitaus mehr Attentate und muss Helfer gehabt haben. Am Mittwoch, 20.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Google

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …