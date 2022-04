Zeugenaussagen enthüllen Selenskyjs Geheimpolizeiplot zur “Liquidierung” des Oppositionellen Anatoli Scharij Von Dan Cohen

Testimony Reveals Zelensky’s Secret Police Plot to ‘Liquidate’ Opposition Figure Anatoly Shariy KIEV, UKRAINE – On March 7, Anatoly Shariy, a Ukrainian opposition figure and one of the country’s most popular journalists, received an email from Igor, an old acquaintance with whom he had not communicated for years (Igor is an alias used to protect his identity).

Berichte aus dem Foltergefängnis des ukrainischen Geheimdienstes SBU enthüllen Selenskyjs Plan zur Ermordung des im Exil lebenden Oppositionellen und führenden Journalisten Anatoli Scharij.und führenden Journalisten Anatoli Scharij.

Zeugenaussagen enthüllen Selenskyjs Geheimpolizeiplot zur “Liquidierung” des Oppositionellen Anatoli Scharij

14.April 2022

KIEW, UKRAINE – Am 7. März erhielt Anatoly Shariy, ein ukrainischer Oppositioneller und einer der populärsten Journalisten des Landes, eine E-Mail von Igor, einem alten Bekannten, mit dem er seit Jahren nicht mehr kommuniziert hatte (Igor ist ein Pseudonym, um seine Identität zu schützen).

“Bitte helfen Sie mir, eine Wohnung zu finden, schlagen Sie mir eine Wohnung oder einen Agenten vor. Ich bin bereit, jede Arbeit für Sie zu erledigen, was immer Sie sagen”, hieß es in der E-Mail.

“Mir wurde klar, dass er sich in den Händen des SBU befand”, sagte Shariy, der die Abkürzung für den ukrainischen Inlandsgeheimdienst verwendete, der für seine Verfolgung von Personen berüchtigt ist, die der Sympathie für Russland beschuldigt werden. “Ich habe verstanden, mit wem ich spreche, und habe nicht besonders viel geantwortet.”

Shariy vermutete, dass der SBU wollte, dass Igor ihn für ein Attentat ausspioniert.

Vier Tage später erhielt Shariy eine E-Mail von einer anderen Adresse. Diesmal war es Igor, was Shariys Verdacht bestätigte, dass die erste E-Mail von einem SBU-Agenten geschrieben worden war. Igor erklärte, dass er wegen seiner Verbindungen zu Russland verhört und gefoltert worden sei.

“Ich erkannte, dass die SBU-Beamten ein Attentat auf Anatoly vorbereiteten, und beschloss, ihn zu warnen, dass sein Leben in Gefahr war”, sagte er mir in einem Telefongespräch.

Shariy lebt seit 2012 im Exil, nachdem er während der Präsidentschaft von Viktor Janukowitsch geflohen war und politisches Asyl in der EU erhalten hatte. Seine Opposition gegen den Maidan-Putsch von 2014 machte ihn bekannt und zur Zielscheibe von Petro Poroschenko, der in dessen Gefolge an die Macht kam. Die Neonazi-Bewegungen, die er in den Jahren zuvor entlarvt hatte, hatten ernsthaft an politischer Macht gewonnen und verstärkten ihre Aggressionen gegen ihn. Im Jahr 2015 brandmarkten litauische Medien Shariy als “Lieblingsfreund Putins”, und die litauische Regierung entzog ihm bald darauf das Asyl. In der Zwischenzeit hatte Shariy anderswo Schutz gesucht und war nach Spanien umgezogen, wo er sich zu einem der populärsten Kritiker von Präsident Wolodymyr Zelenskij entwickelt hat.

Seine Lage hat sich jedoch kaum verbessert. Im Jahr 2019 veröffentlichte Alexander Zoloytkhin, ein ehemaliger Soldat des neonazistischen Asow-Bataillons, die Adresse und Fotos des Hauses, in dem Shariy, seine Frau Olga Shariy und ihr kleines Kind leben, sowie Fotos von Olgas Auto. Ukrainische Neonazis demonstrierten vor seinem Haus und er erhielt zahlreiche Morddrohungen.

Heute ist er eines der Hauptziele der Kiewer Regierung, der Neonazi-Paramilitärs und des SBU.

Ich habe ihm geholfen, Präsident zu werden

Shariy begann seine journalistische Laufbahn 2005. Er schrieb zunächst für Frauenzeitschriften und recherchierte dann über ukrainische Oligarchen, organisiertes Verbrechen und Neonazi-Netzwerke.

Er wurde zu einem bekannten Kritiker des von den USA inszenierten Maidan-Staatsstreichs von 2014 und nutzte seinen YouTube-Kanal und seinen Video-Blog, um sich eine große Online-Fangemeinde aufzubauen. Heute hat er fast 3 Millionen Abonnenten auf YouTube, 340.000 auf Facebook und 268.000 auf Twitter und ist zu einem der beliebtesten Journalisten des Landes geworden, obwohl er seit einem Jahrzehnt außerhalb der Landesgrenzen lebt.

Im Jahr 2019, Monate vor den Präsidentschaftswahlen, gründete Shariy eine Mitte-Rechts-Partei und benannte sie nach sich selbst: Die Partei von Shariy. Shariy sprach junge Berufstätige sowie kleine und mittlere Unternehmen an und wurde dank seiner Online-Popularität zu einem wichtigen Akteur bei der Bildung einer Koalition, wobei er in den Umfragen stets zwischen drei und sechs Prozent lag.

Shariy unterstützte Selenskyj während des Wahlkampfs aktiv und griff den Amtsinhaber Poroschenko an. “Ich dachte, er [Selenskyj] sei entschlossen, seine Wahlversprechen einzulösen. Ich habe ihm geholfen, Präsident zu werden. Es stimmt, dass ich und mein Team alles für ihn getan haben, um das Amt zu bekommen”, sagte Shariy gegenüber m

Die Aktivisten von Shariy haben Poroschenkos Wahlkampfveranstaltungen erfolgreich gestört.

“Wir haben Poroschenko auf seiner Wahlkampftour überall hin begleitet. In jeder Stadt und jedem Ort gab es so viele Menschen, die sich in Gruppen organisierten und Poroschenko harte Fragen stellten”, erinnerte sich Shariy.

Bei einer Veranstaltung im Juli 2019 trollten Scharijs Anhänger Poroschenkos Wahlkampfmotto – “Armee – JA, Sprache – JA, Glaube – JA” – und antworteten “Scharij” statt “JA”.

Doch Zelenskys sorgfältig ausgearbeitetes Wahlkampf-Image eines politischen Außenseiters, der sich der Bekämpfung der grassierenden Korruption verschrieben hat – ein Abklatsch aus seiner erfolgreichen Fernsehserie “Diener des Volkes” -, erwies sich als Farce.

Selenskyj machte Geschäfte mit Oligarchen und besetzte sein Kabinett mit denselben Personen, die er im Wahlkampf kritisiert hatte. Er verschmähte die Koalitionsbildung, die für die parlamentarische Mehrparteiendemokratie der Ukraine typisch ist, und zog es vor, in Hinterzimmern um Stimmen zu feilschen. Bei den Kommunalwahlen 2020 in Odessa stellte er sich sogar auf die Seite der Partei seines ehemaligen erbitterten Rivalen Poroschenko, obwohl er Poroschenko in den Debatten vor den Wahlen den berühmten Satz sagte: “ICH BIN DEIN VERDIKT” – “Я – ваш приговор”.

“Als mir klar wurde, dass er nicht die Absicht hatte, irgendetwas zu ändern, dass die Korruption dieselbe oder sogar schlimmer war, änderten wir unsere Meinung”, sagte Scharij.

Nach Selenskyjs Sieg strich er die staatliche Finanzierung von Parteien, die bei den Wahlen weniger als 5 % der Stimmen erhielten. Shariys Partei, die nur 2,23 % der Stimmen erhielt, gehörte zu denjenigen, denen die Mittel gestrichen wurden.

Verschmäht von dem neuen Präsidenten, dem er bei der Wahl geholfen hatte, prangerte Shariy SelenskyjSöffentlich an und sagte, er solle “ihnen die staatliche Finanzierung streichen und sie sich in den Arsch schieben”.

Selenskyj verriet seine Wahlkampfversprechen von Reformen und sinnvollen Fortschritten in der Pattsituation im Donbass, was zu einem raschen Rückgang der Unterstützung in der Bevölkerung führte. Dadurch wurde eine Nische frei, die schnell von der Partei Shariy ausgefüllt wurde. Während ältere Wähler traditionell Viktor Medwedtschuks “Oppositionsplattform – Für das Leben” unterstützten, sprachen die Online-Präsenz und der Stil von Scharij die jüngeren Generationen an.

Vor Ort begannen die Aktivisten der Schariy-Partei, gegen Selenskyj mit der gleichen Taktik zu protestieren, die sie zu seinen Gunsten gegen Poroschenko angewandt hatten, indem sie auf seinen Veranstaltungen auftraten und seinen Rücktritt forderten.

Als Schariy an politischem Kapital gewann und sogar als möglicher Anwärter auf die Präsidentschaft bei einer künftigen Wahl galt, entwickelte sich der Krieg der Worte zwischen ihm und Selenskyj zu einer erbitterten Rivalität.

Selenskyj beschimpfte Schariy und warf ihm vor, “zu versuchen, Ihre Bewertung auf Kosten meiner Bewertung, der Bewertung des Präsidenten, zu verbessern”.

Der ukrainische Journalist Juri Tkatschew, der kürzlich vom SBU verhaftet wurde, kommentierte, dass Scharijs Partei viel stärker sei, als die Umfragen zeigten. “Es ist merkwürdig, dass die Regierung so viel Energie auf eine unbedeutende Oppositionspartei verwendet. All dies lässt uns vermuten, dass ihre Umfragewerte höher sind, als sie uns weismachen wollen”, bemerkte er.

Jagd auf Dissidenten auf einer politischen “Safari

Während des gesamten Wahlkampfs wurden die Anti-Poroschenko-Aktionen der Partei Schariy von der Basis des Präsidenten, zu der auch Ultranationalisten und Neofaschisten gehörten, mit schwerer Gewalt beantwortet. Einige, die es wagten, Poroschenko schwierige Fragen zu stellen, wurden verprügelt. In Saporischschja wurde das Auto eines Mannes in Brand gesteckt, und eine Frau wurde von Poroschenko selbst angegriffen.

Diese Gewalttätigkeiten setzten sich nach dem Wahlsieg fort, und die Rivalität zwischen Poroschenko und Selenskyj verschärfte sich.

Bei einer Demonstration im Juni 2020, bei der Mitglieder der Partei Schariy eine Untersuchung der politisch motivierten Angriffe auf ihre Mitglieder forderten, griffen Neonazigruppen mit Rauchbomben und Tränengas an, gefolgt von Schlägereien in der U-Bahn. Anschließend kündigten diese Gruppen eine politische “Safari” an, bei der Belohnungen für Angriffe auf Mitglieder der Partei Shariy ausgesetzt wurden. Dies markierte die Eskalation der Gewalt gegen die politische Opposition, die sich insbesondere gegen die Partei Schariy und ihre Anhänger richtete.

Bei einem Vorfall schlugen maskierte Männer in Charkiw einen jungen Mann, der schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. In Vinnytsia schlugen Männer der neofaschistischen Gruppe Edelweiss am helllichten Tag ein Parteimitglied, brachen ihm die Rippen und durchstachen eine Lunge. Bei einem anderen Vorfall griff ein Mitglied des von den USA ausgebildeten neonazistischen Asow-Bataillons ein Mitglied in dessen Parteibüro an.

Während Mitglieder seiner Partei auf der Straße und in ihren Büros verprügelt wurden, wurde Shariy bedroht. Am 8. Juli 2020 beschuldigte er Selenskyj, seine Ermordung angeordnet zu haben, und veröffentlichte ein Geständnis, das Zoloytkhin, der Mann, der im Jahr zuvor seine Adresse veröffentlicht hatte, der katalanischen Polizei gegeben hatte. Zoloytkhin wurde in der Ukraine wegen zahlreicher schwerer Verbrechen gesucht, darunter die Beteiligung an der Entführung und Misshandlung des Journalisten Vladislav Bovtruk 2016. Zoloytkhin gestand der Polizei, dass hochrangige Persönlichkeiten der Selenskyj-Regierung ihn mit dem Mord an Shariy beauftragt hatten, und Shariy veröffentlichte ein Videogeständnis von Zoloytkhin.

Im Februar 2021 erhob der SBU Anklage gegen Shariy wegen Hochverrats und beschuldigte ihn der “Verbreitung russischer Propaganda”. Nachdem er sich geweigert hatte, zu erscheinen, wurde er auf die nationale Fahndungsliste gesetzt.

Shariy steht auf der schwarzen Liste von Myrotvorets (Friedensstifter), einer Online-Datenbank, die persönliche Informationen und Adressen von Personen enthält, die von ihrem Eigentümer als “Staatsfeinde” bezeichnet werden. Die schwarze Liste steht in Verbindung mit der ukrainischen Regierung und dem SBU und wurde von Anton Heraschtschenko gegründet, der heute Berater des ukrainischen Innenministeriums ist. Auf der Website wird Shariy beschuldigt, die Souveränität der Ukraine zu verletzen und Terroristen zu finanzieren.

Mehrere Personen wurden kurz nach Aufnahme in die Liste getötet. Am 15. April 2015 wurde Oleh Kalashnikov, ein Politiker der pro-russischen Partei der Regionen, der Partei des gestürzten Präsidenten Viktor Janukowitsch, in Kiew erschossen. Am nächsten Tag wurde Oles Buzina, ein prominenter Journalist und Autor, der sich für die Einheit der Ukraine, Weißrusslands und Russlands einsetzte und sich für ein Verbot von Neonazi-Organisationen einsetzte, in der Nähe seiner Wohnung erschossen. Bei den Tätern handelte es sich um Andrej Medwedko und Denis Polischtschuk, Neonazis, die in Regierungs- und Militärpositionen gedient hatten – ihre Geständnisse wurden von Shariy veröffentlicht. Die Mörder von Buzina sind jedoch nicht nur auf freiem Fuß, sondern werden auch von der Regierung finanziell unterstützt.

Oles Buzina

Der Schauplatz der Ermordung von Oles Buzina. Kredit | Ruptly

Selenskyj hat zahlreiche Strafverfahren gegen Shariy eingeleitet. Er hat persönlich Sanktionen gegen ihn, seine Frau Olga Shariy und die Mutter seiner Frau, Alla Bondarenko, verhängt. Scharijs politische Partei wurde in Selenskyjs pauschalem Erlass vom 20. März verboten, der alle Oppositionsparteien kriminalisierte und ihnen Verbindungen zu Russland vorwarf.



Ein gewöhnlicher Mensch gesteht mindestens den Mord an John F. Kennedy”.

Vor der russischen Offensive trat Shariy häufig im russischen Fernsehen auf und positionierte sich als neutrale Alternative zu Selenskyj und seinem Regime aus EU-freundlichen Neoliberalen und Neofaschisten. Als russische Panzer über die ukrainische Grenze donnerten, verurteilte er sofort die Invasion und bezeichnete den Kreml als töricht, in ein Land einzumarschieren, das seiner Meinung nach von selbst zusammenbrechen würde. Dennoch nahmen die Drohungen gegen ihn zu, und Selenskyj versuchte, Schariy aus dem politischen Leben zu verdrängen und ihn ganz zu töten.

Am 2. März trafen Agenten des ukrainischen Geheimdienstes in der Wohnung von Igor in Kiew ein. Die folgende Schilderung gab er MintPress am 7. April am Telefon.

Sie nahmen ihn in Gewahrsam, legten ihm Handschellen an und stülpten ihm einen Sack über den Kopf. Dann brachten sie ihn zu einem Sportkomplex, der zu einem provisorischen Gefängnis umfunktioniert wurde und mit dem Hauptquartier des SBU verbunden ist, das sich im Zentrum Kiews zwischen den Straßen Wladimirskaja, Irininskij, Patorschinskij und Malopodvalna befindet. Ursprünglich als Gewerkschaftspalast nach der russischen Revolution errichtet, wurde dieses Gebäude zum bolschewistischen Hauptquartier der Ukraine. Seit 1938 diente es als Hauptquartier der Gestapo während der Nazi-Besatzung, des NKWD der UdSSR und heute als Folterzentrum für russische Kriegsgefangene und Ukrainer, die beschuldigt werden, Verbindungen zu Russland zu unterhalten.

In den engen unterirdischen Räumen, die zu einem weitläufigen Staatssicherheitskomplex umgebaut wurden, beaufsichtigen SBU-Agenten laut Igor die Mitglieder der “Territorialen Verteidigung” – ultranationalistische Zivilisten und kriminelle Elemente, denen die Regierung in den ersten Tagen der russischen Offensive auf der Straße Waffen gab -, während sie ihre Gefangenen schlagen, foltern und sogar töten.

Zahlreiche prominente Persönlichkeiten wurden von der Territorialen Verteidigung und dem SBU entführt und gefoltert. Dazu gehören der Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Maxim Rindkovsky, der auf Video aufgenommen und angeblich getötet wurde, der ukrainische Unterhändler Denis Kireev, der ermordet wurde, nachdem er des Verrats beschuldigt worden war, und Volodymyr Struk, der Bürgermeister von Kreminna, der ermordet wurde, nachdem er beschuldigt worden war, Russland zu unterstützen. Sogar Dmitri Demjanenko, der ehemalige SBU-Chef der Region Kiew, wurde am 10. März in seinem Auto erschossen, weil man ihn der Sympathie für Russland bezichtigte.

In Wirklichkeit ist der SBU ein Projekt der CIA. Nach dem Staatsstreich von 2014 wurde der Sicherheitsdienst von Valentin Nalyvaichenko geleitet, der von der CIA rekrutiert wurde, als er Generalkonsul der Ukraine in den Vereinigten Staaten war. Berichten zufolge verfügt die CIA über eine ganze Etage in der SBU-Zentrale.

Im November 2021 ernannte Selenskyj Oleksandr Poklad zum Leiter der Spionageabwehr des SBU. Poklad, ein ehemaliger Rechtsanwalt und Polizist mit Verbindungen zum organisierten Verbrechen, trägt den Spitznamen “Der Würger” – eine Anspielung auf seine bevorzugte Methode, um von seinen Opfern Aussagen zu erhalten. In einem Artikel wird eine andere Foltermethode beschrieben, die als “Der Elefant” bekannt ist

“Dem Folteropfer wird eine Gasmaske aufgesetzt, und in den Schlauch der Gasmaske wird Pfeffertränengas aus einer Spraydose oder ein giftiges Aerosol wie Dichlorvos eingeleitet. Nach einer solchen Folterung gesteht ein normaler Mensch zumindest den Mord an John F. Kennedy.”

Sowohl die Vereinten Nationen als auch Amnesty International haben Foltergefängnisse des SBU dokumentiert.

Der SBU arbeitet auch eng mit Neonazi-Gruppen wie dem Rechten Sektor, Asow und der C14 zusammen, die von der ukrainischen Regierung mit der Durchführung von Straßenpatrouillen beauftragt wurde.

Ein kleines Guantanamo

Im Inneren des Sportkomplexes, der zu einem provisorischen Foltergefängnis umfunktioniert wurde, sagt Igor, dass der Sack über seinem Kopf durch eine Augenbinde ersetzt wurde, so dass er nur noch seine Beine sehen konnte.

Igor ist ein ukrainischer Geschäftsmann, der lange Zeit in der Transportlogistik tätig war, unter anderem in Moskau – eine Geschichte, die für viele Ukrainer typisch ist. Seit seiner Rückkehr nach Kiew unterhielt Igor geschäftliche Beziehungen zu Moskau und der Krim, die nach einem erfolgreichen Referendum im Jahr 2014 der Russischen Föderation beigetreten ist.

Mehrere Familienmitglieder, darunter seine Mutter, leben in Russland und er besuchte sie regelmäßig, bis die Beziehungen zwischen den beiden Ländern 2021 einen Siedepunkt erreichten. “Mit dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und den Ereignissen vom 24. Februar begann meine Mutter, mich sehr oft anzurufen, weil sie große Angst um meinen Status hatte”, sagte er mir.

Die Territoriale Verteidigung begann, alle Personen zu verhaften, die im Verdacht standen, mit Russland zu sympathisieren, sowie Ukrainer mit grenzüberschreitenden familiären oder geschäftlichen Verbindungen.

Im Inneren des Behelfsgefängnisses konnte Igor 25 bis 30 Stimmen von inhaftierten Männern identifizieren und sah 10 bis 12 Männer in russischen Militäruniformen, bei denen es sich seiner Meinung nach um Kriegsgefangene handelte. Zwei der Russen wurden schwer verprügelt, um die anderen zu motivieren, vor der Kamera über ihren Hass auf Putin und ihre Ablehnung des Krieges auszusagen.

Bei anderen Gefangenen handelte es sich um religiöse Menschen, die dafür bekannt sind, dass sie sich in Militäreinrichtungen versammeln, um für den Frieden zu beten, sowie um Obdachlose, die sich nicht an die abendliche Ausgangssperre halten konnten und von nächtlichen Patrouillen aufgegriffen wurden.

Viele der Gefangenen wurden nur für ein paar Stunden festgehalten und dann wieder freigelassen, während andere schwer geschlagen wurden. “Es war wie ein kleines Guantanamo”, erinnerte sich Igor.

Igor sagt, dass er dreimal verhört wurde, wobei jede Sitzung zwischen 15 und 30 Minuten dauerte. Die Schläge wurden von Freiwilligen der Territorialen Verteidigung ausgeführt, während SBU-Offiziere sie anleiteten, wie man foltert, und ihm Fragen stellten.

“Sie benutzten ein Feuerzeug, um eine Nadel zu erhitzen, und steckten sie dann unter meine Fingernägel”, erzählte er mir. “Das Schlimmste war, als sie mir eine Plastiktüte über den Kopf stülpten und mich erstickten und als sie mir die Mündung eines Kalaschnikow-Gewehrs an den Kopf hielten und mich zwangen, ihre Fragen zu beantworten.

Im Vergleich zu den russischen Kriegsgefangenen, die mit Metallrohren geschlagen wurden, während im Hintergrund immer wieder die ukrainische Nationalhymne ertönte, sei das Leid, das er ertragen musste, jedoch gering gewesen. “Ich konnte es hören, weil die Folterungen in einem Nebenraum stattfanden. Es war psychologisch schwer. Das geschah nachts, und die Schläge waren ständig zu hören. Es war schwierig, zu schlafen.”

Als Igor den Gesprächen anderer Häftlinge lauschte, erfuhr er, dass zwei Häftlinge aus Weißrussland zu Tode geprügelt worden waren, wobei er einen als einen Mann namens Sergej identifizierte.

Wie ein Jude in Nazideutschland

Die Existenz des Foltergefängnisses wurde durch einen Bericht bestätigt, den ich von Andrey erhielt, einem Mann mit russischer und westeuropäischer Staatsangehörigkeit (Andrey ist ebenfalls ein Deckname, um die Identität der Quelle zu schützen).

Als er zum ersten Mal in das Gefängnis gebracht wurde, so erinnert sich Andrey, wurde er Zeuge, wie die Polizei einen russischen Saboteur verprügelte, wie sie ihm sagte.

“Das ist wie Mafiajustiz, wissen Sie? Man findet einfach jemanden, auf den die Beschreibung ungefähr passt, und lässt es an ihm aus”, sagte er.

An einen Stuhl gefesselt, schlugen die Polizisten dem Mann wiederholt in den Oberkörper, ins Gesicht und auf den Hinterkopf, während Blut aus seinem Mund floss.

“Die Polizei war nicht einmal daran interessiert, was er zu sagen hatte. Sie stellten ihm eine Frage, er begann langsam zu sprechen und sie schlugen ihm auf den Kopf”, sagte er. “Sie ließen ihre Aggression und Angst an ihm aus wie an einem Sandsack.

Andrey sagt, die Polizei habe ihm das Gleiche angedroht, aber er sei verschont worden, weil er die Staatsbürgerschaft eines westeuropäischen Landes besitze. “Mir wurde gesagt, dass man mich ohne meinen zweiten Pass umbringen würde. Ich weiß nicht, inwieweit das nur dazu diente, mich zu beeinflussen und mir Angst zu machen, oder inwieweit das wirklich der Fall war”, sagte er.

Bei einem Verhör wurden ihm nach eigenen Angaben die Augen verbunden, die Hände auf dem Rücken gefesselt und er wurde an einen unbekannten Ort gefahren. Nachdem er in ein Gebäude gebracht und Treppen hinauf- und hinuntergestiegen war, wurde er auf den Boden geworfen und gegen den Kopf getreten.

Andrey erinnert sich, dass er im Gefängnis ultranationalistische ukrainische Musik hörte. “Harte Bässe, Elektro, Rock, Rap – entweder um uns den Schlaf zu rauben oder um zu verschleiern, was hinter der Musik vor sich ging.”

Im Gefängnis traf Andrey auf Igor, der auf einer Matte nebenan schlief. Er erinnerte sich daran, dass er sich nicht sicher war, ob Igor ein echter Gefangener oder ein Spitzel war, der versuchte, Informationen zu erlangen. Während ihres kurzen Austauschs merkte sich Andrey eine Telefonnummer, die Igor ihm gab, und kontaktierte ihn nach seiner Freilassung.

Sie waren sehr an seinem Tagesablauf interessiert”.

Während des Verhörs von Igor fanden die SBU-Agenten die Kontaktdaten seines Onkels, eines ehemaligen sowjetischen Offiziers. In dem Glauben, dass sein Onkel Einfluss im russischen Militär hatte, riefen die SBU-Agenten ihn an und verlangten, dass er einen Austausch von Igor gegen Gefangene des Snake Island-Vorfalls ermöglicht.

Als die SBU-Agenten Videos von Shariy auf Igors Telefon fanden, wurden Beamte einer anderen Abteilung hinzugezogen. Von da an begannen sie, ihn besser zu behandeln, nahmen ihm die Handschellen ab und gaben ihm größere Mengen an Essen.

Igors Beziehungen zu Shariy waren minimal und beschränkten sich auf gelegentliche Kontakte per Textnachricht. Im Jahr 2015 veröffentlichte Shariy ein Video über einen Vorfall, bei dem Igors LKW-Ladung an einem Grenzübergang zwischen der Krim und der Ukraine von Kämpfern des Aidar-Bataillons als Lösegeld erpresst wurde.

Igor filmte daraufhin Interviews und Veranstaltungen für Shariy, obwohl sie sich nie persönlich getroffen haben. Dennoch sahen die SBU-Agenten in Igor offenbar eine Gelegenheit, sensible Informationen über Shariys Gewohnheiten zu sammeln.

Stunden später kam der leitende Beamte, um ihn zu den Materialien und Interviews zu befragen, an denen er für Shariy gearbeitet hatte. Dann wurde ihm eine Decke gegeben und er durfte zwei Tage lang schlafen.

Nach einem weiteren Verhör wiesen sie ihn an, nach Spanien zu reisen, wo Shariy Zuflucht sucht. “Sie wollten vor allem, dass ich an Shariys Seite bleibe, ihm bei der Vorbereitung von Materialien helfe und den Beamten berichte, woran er arbeitet, wie sein Status ist, was seine Familie macht, was er isst und wo er einkauft. Sie interessierten sich sehr für seinen Tagesablauf, seine Bewegungen und die ihm nahestehenden Personen. Sie wollten, dass ich so nah wie möglich an ihm dran bin und so oft wie möglich an seiner Seite bin.

In diesem Moment wurde Igor klar, dass Shariys Leben in Gefahr war.

“Soweit ich es aufgrund der Informationen, die ich zu übermitteln hatte, verstanden habe, wurde die Liquidierung von Anatoly Shariy vorbereitet, da er eine Gefahr für die ukrainische Regierung darstellt und die Handlungen des SBU, der Regierung und von Präsident Selenskyj kritisiert”, sagte er mir.

Der SBU teilte ihm mit, dass sich ein in Spanien stationierter Agent nach seiner Ankunft mit ihm in Verbindung setzen und ihm weitere Anweisungen erteilen würde.

Eine andere Abteilung des SBU benachrichtigte seinen Bruder von seiner Verhaftung und verlangte für seine Freilassung ein Schmiergeld von 1.000 Dollar. “Für den SBU ist das nur eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Sie halten Menschen fest und verlangen dafür Geld”, sagte er. Sein Bruder zahlte das Bestechungsgeld am 10. März und ließ Igor frei, obwohl Igors Auto als Pfand beschlagnahmt wurde. “Es gibt viele Fälle wie diesen. Sie nehmen zivile Autos für den Bedarf des SBU und der ukrainischen Armee.”

SBU-Agenten hatten Igor zugesichert, dass er die ukrainischen Grenzen passieren und in die Europäische Union einreisen könne – ein nahezu unmögliches Unterfangen für ukrainische Männer zwischen 18 und 60 Jahren, die der Wehrpflicht unterliegen.

Nach seiner Freilassung blieb Igor nach eigenen Angaben zehn Tage lang in Kiew, um sich auszuruhen und seine Gesundheit wiederherzustellen. Dann reiste er nach Transkarpatien, einer Region im Westen der Ukraine. Anstatt den Anweisungen des SBU zu folgen, reiste Igor in ein anderes westeuropäisches Land. Am 2. April setzte er sich per E-Mail mit Anatoli Scharij in Verbindung und teilte ihm mit, dass er sich bedroht fühle.

“Ich habe Anatoliy Shariy gewarnt, dass in Spanien versucht werden könnte, ihn zu töten”. Shariy verstand, dass Igors Anruf eine außergewöhnliche Bedrohung darstellte. “Ich war sehr angespannt mit Fragen über die Tatsache, dass er zu mir geschickt werden könnte, damit er herausfindet, welche Orte ich besuche, bis hin zu dem, wo ich esse. Die Richtung dieser Fragen zeigt deutlich, dass sie die Idee haben, mich physisch zu eliminieren”, sagte Shariy per E-Mail.

Jetzt, in einem EU-Land, sieht Igor einer ungewissen Zukunft entgegen und kann nicht in die Ukraine zurückkehren. “Ich habe Angst, nicht nur um mein eigenes Leben, sondern auch um meine Verwandten und Freunde”, sagt er.

Während sich der Oppositionsführer Viktor Medwedtschuk mit blauen Flecken und offenbar geschlagen in der Obhut des SBU befindet, ist die Bedrohung für Scharij klar. Er erhält weiterhin Morddrohungen gegen ihn und seine Familie, manchmal 100 pro Tag, sagt er.

Anatoly Shariy SBU-Drohungen

Links: “Schau, es geht um deine Zukunft.” Rechts: “Ich hoffe, sie werden dich bald finden”. Screenshots mit freundlicher Genehmigung von Anatoly Shariy

Dan Cohen ist der Korrespondent für Behind The Headlines in Washington DC. Er hat weit verbreitete Video- und Print-Reportagen aus Israel und Palästina produziert. Er twittert unter @DanCohen3000.

