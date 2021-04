Bild:Pro-Israel groups are pushing Facebook to adopt a definition of anti-Semitism that has a chilling effect on speech criticizing the state’s treatment of Palestinians. Oren Ziv ActiveStills

“Zionist” isn’t hate speech Should criticism of the State of Israel and the political ideology of Zionism be labeled anti-Semitic? This question has been debated in company board rooms, university administrations, government legislatures and, now, the headquarters of Facebook. Last summer, Facebook received a request from a coalition of pro-Israel groups to adopt the “working definition” of anti-Semitism drafted by the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

“Zionist” ist keine Hassparole.

Von Jeff Wright

20. April 2021

Pro-Israel-Gruppen drängen Facebook, eine Definition von Antisemitismus zu übernehmen, die einen abschreckenden Effekt auf Äußerungen hat, die die Behandlung der Palästinenser durch den Staat kritisieren. Oren Ziv ActiveStills

Sollte man Kritik am Staat Israel und der politischen Ideologie des Zionismus als antisemitisch bezeichnen?

Diese Frage wurde in den Vorstandsetagen von Unternehmen, in Universitätsverwaltungen, in der Legislative und nun auch in der Zentrale von Facebook debattiert.

Letzten Sommer erhielt Facebook eine Anfrage von einer Koalition pro-israelischer Gruppen, die von der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) entworfene “Arbeitsdefinition” von Antisemitismus zu übernehmen. Eine durchgesickerte E-Mail des Unternehmens löste daraufhin Besorgnis aus, da die globale Kommunikationsplattform eine Änderung ihrer Richtlinien für Hassreden in Betracht zieht.

Die Arbeitsdefinition der IHRA wurde verwendet, um Gesetze und Richtlinien in 30 US-Bundesstaaten, zahlreichen Universitäten, Regierungen und anderen Organisationen auf der ganzen Welt zu gestalten. Das US-Außenministerium hat die Definition übernommen und ein Beamter des Ministeriums hat kürzlich die Unterstützung der Biden-Administration bekräftigt.

Anfang Februar dieses Jahres starteten die Jüdische Stimme für den Frieden und 50 Partnerorganisationen eine weltweite Kampagne, in der Facebook aufgefordert wurde, das Wort “Zionist” nicht als geschützte Kategorie in die Richtlinien für Hassreden des Unternehmens aufzunehmen.

Die IHRA-Definition hatte einen abschreckenden Effekt auf die Kritik an den Gesetzen und Praktiken des Staates Israel, die das Leben von Millionen von Palästinensern, die unter seiner Herrschaft leben, beeinflussen. Facebook-Beiträge, die die israelische Besatzung kritisieren, wurden bereits als inakzeptable Äußerungen eingestuft und entfernt.

Die Petition der Jüdischen Stimme für den Frieden mit rund 57.000 Unterzeichnern wurde persönlich an Facebook-Büros in 17 Städten auf der ganzen Welt übergeben. In der Petition heißt es: “Wir können den Antisemitismus nicht abbauen, wenn wir daran gehindert werden, unsere Meinung zu äußern und unsere Erfahrungen miteinander zu teilen.” “Wir bitten Facebook, keine Barrieren zu errichten, die die Nutzer daran hindern, miteinander in Verbindung zu treten, während wir uns an dieser Arbeit beteiligen”, heißt es in der Petition weiter.

Die einzige öffentliche Stellungnahme, die Facebook abgegeben hat, war die Antwort auf die Anfrage eines Reporters für The Verge. Ein Sprecher der Social-Media-Plattform dementierte, dass es Pläne gibt, das Wort in seine Hassreden-Politik aufzunehmen. Facebook fügte hinzu: “So wie wir es mit allen unseren Richtlinien regelmäßig tun, arbeiten wir unabhängig mit Experten und Stakeholdern zusammen, um sicherzustellen, dass diese Richtlinie an der richtigen Stelle ist, aber das bedeutet nicht, dass wir unsere Richtlinie ändern werden.”



Konsens aufgebrochen – Bis vor kurzem herrschte weitgehende Einigkeit darüber, was Hassreden und Hasshandlungen gegen Juden und das jüdische Volk ausmacht. Es ist in dem festgehalten, was die IHRA als ihre “nicht rechtsverbindliche Arbeitsdefinition” definiert: “Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegen Juden äußern kann. Rhetorische und physische Manifestationen von Antisemitismus richten sich gegen jüdische oder nicht-jüdische Personen und/oder deren Eigentum, gegen jüdische Gemeindeeinrichtungen und religiöse Einrichtungen.”

Aber dieser Konsens, schreibt Antony Lerman, ehemaliger Direktor des britischen Institute for Jewish Policy Research, “war in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts eindeutig zerbrochen, fast ausschließlich über die Frage von Israel-Palästina und inwieweit Anti-Israel-Rhetorik als Antisemitismus definiert werden kann.” Daher fügte die IHRA ihrer Definition eine Liste von “Erscheinungsformen” und “zeitgenössischen Beispielen” hinzu. Diese Deskriptoren stehen im Mittelpunkt der aktuellen Debatte.

Kritiker der Kodifizierung der Definition in Gesetzen und Richtlinien führen zwei zusammenhängende Argumente an: zum einen, dass die Formulierung der Beispiele verwirrend ist; zum anderen, dass sie missbraucht werden können, um das Eintreten für palästinensische Rechte zu zensieren. In ihren wissenschaftlichen Rezensionen der IHRA-Definition beklagen Peter Ullrich und Rebecca Ruth Gould die Zunahme antisemitischer Vorfälle. Beide warnen jedoch vor der Verwendung der Definition und ziehen eine negative Bilanz. Ullrich – Fellow am Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin – kommt in seinem Bericht zu dem Schluss, dass die Definition “inkonsistent, widersprüchlich und sehr vage formuliert” sei. Sie erfüllt daher nicht die Anforderungen an eine gute Definition.” Ullrich fügt hinzu, dass die “Schwächen der ‘Arbeitsdefinition’ das Einfallstor für ihre politische Instrumentalisierung sind, zum Beispiel um gegnerische Positionen im arabisch-israelischen Konflikt mit dem Vorwurf des Antisemitismus moralisch zu diskreditieren.”

In ihrem 2020 in The Political Quarterly abgedruckten Artikel weist Gould, Professorin für Islamwissenschaft und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Birmingham, auf zwei Formulierungen in dem Dokument hin, die besonders umstritten sind: “Selbstbestimmung” und “rassistisches Bestreben”. Der erste Begriff, so argumentiert Gould, ignoriert viele legitime Gründe für die Verweigerung der Selbstbestimmung für Juden und andere, “wie zum Beispiel eine Abneigung gegen Nationalismus.” Die Beschreibung des Staates Israel als “rassistisches Bestreben”, so Gould, könne ein Ausdruck von Antisemitismus sein, aber “es ist nicht per se antisemitisch, Israel ein rassistisches Bestreben zu nennen.”



Hassrede moderieren – Die Bürgerrechtsgruppe Electronic Frontier Foundation erklärt, dass “Hassrede eines der schwierigsten Probleme bei der Moderation von Inhalten darstellt. Im globalen Maßstab ist es praktisch unmöglich.” Die Gruppe beschreibt die Herausforderungen, mit denen Facebook zu kämpfen hat: Hassrede mit der notwendigen Spezifität auf einer globalen Plattform mit Milliarden von Nutzern zu definieren; die Arbeit der Unterscheidung von Nuancen und Kontext “an schlecht bezahlte Arbeiter bei Drittfirmen oder schlimmer: an automatisierte Technologie auszulagern.”

Letztlich ist die Tatsache, dass das Unternehmen in der Lage ist, eine solche Entscheidung mit so weitreichenden Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit zu treffen, ein Problem. Es bleibt zu hoffen, dass Facebook nicht noch einen weiteren nuancierten Begriff einschränkt, für dessen faire Moderation ihm die Kapazitäten fehlen. In jedem Fall muss Facebook sicherstellen, dass seine Regeln transparent sind und dass die Nutzer die Möglichkeit haben, sich an einen menschlichen Moderator zu wenden, wenn eine Entscheidung getroffen wurde. Übersetzt mit Deepl.com

