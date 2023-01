“Jews First”

Demonstranten, die gegen die rechtsextreme Regierung protestieren, schwenken am Samstag im Horev-Zentrum in Haifa israelische Flaggen.

Zionistische Demonstranten in Tel Aviv vergessen ihre palästinensischen Nachbarn

von Gideon Levy

22. Januar 2023

Wieder einmal bin ich nicht zum Habima-Platz oder zur Kaplan-Straße gegangen, um an den Demonstrationen teilzunehmen. Meine Beine trugen mich nicht dorthin, und mein Herz hielt mich davon ab, an einem Protest teilzunehmen, der weitgehend gerechtfertigt ist, aber nicht mein Protest ist.

Eine Demonstration, die in ein Meer von blau-weißen Fahnen gehüllt ist, als wolle sie sich selbst beweisen und ihre Teilnehmer schützen, während die Fahnen der anderen Völker, die in diesem Land leben, verboten sind oder in einem engen Ghetto auf einem Erdhügel am Rande des Platzes versammelt sind, wie bei der vorherigen Demonstration, kann nicht meine Demonstration sein.

Eine rein jüdische Ein-Nationen-Demonstration in einem eindeutig binationalen Staat kann keine Demonstration für alle sein, die nach Gleichheit oder Gerechtigkeit streben, die zu den Schlüsselwörtern dieses Protests gehören, aber in ihm hohl bleiben.

Das Gerede der Organisatoren der einen Demonstration in Tel Aviv von “Freiheit, Gleichheit und einer guten Regierung” ist hohl; nicht weniger hohl ist das Gerede der Organisatoren der anderen Demonstration vom “Kampf für die Demokratie”. Es gibt keine “Freiheit, Gleichheit und eine gute Regierung” in einem Apartheidstaat und wird es auch nie geben, und es gibt auch keinen “Kampf für die Demokratie”, wenn man die Augen vor der Apartheid verschließt.



Einige Juden in diesem Land sind jetzt empört angesichts einer konkreten Bedrohung ihrer Rechte und ihrer Freiheit. Es ist gut, dass sie zu zivilen Aktionen aufgerüttelt wurden, aber ihre Rechte und ihre Freiheit werden auch nach ihrer Beschneidung die der Privilegierten bleiben, die der inhärenten jüdischen Vorherrschaft. Diejenigen, die ihr zustimmen, sei es in Worten oder im Schweigen, missbrauchen den Namen der Demokratie. Schweigen darüber ist Schweigen über die Apartheid. Die Teilnahme an diesen Demonstrationen der Heuchelei und Doppelmoral ist inakzeptabel.

Das Meer von israelischen Flaggen bei diesen Demonstrationen ist als Entschuldigung gedacht, wenn die Rechte die Loyalität und den Patriotismus des Lagers in Frage stellt. Wir sind Zionisten, also sind wir loyal, sagen die Demonstranten. Die Palästinenser und die israelischen Araber können warten, bis wir die Dinge unter uns geklärt haben. Es ist verboten, Themen zu vermischen, als ob es möglich wäre, sie nicht zu vermischen. Wieder einmal fallen die Mitte und die Linke vor den Anschuldigungen der Rechten tot um, murmeln und entschuldigen sich; die Reinheit der Fahne hat sie viel mehr befleckt als die Anschuldigungen.

Einmal mehr zeigt sich, dass dieses Lager die Palästinenser und ihre Flagge nicht weniger ausgrenzt als die Rechten. Wie kann man an einer solchen Demonstration teilnehmen? Es kann und darf keine Demonstration für Demokratie und Gleichheit, für Freiheit und sogar für eine gute Regierung in einem Apartheidformat in einem Apartheidstaat geben, während die Existenz der Apartheid ignoriert wird.

Die Fahne wurde als Symbol gewählt, weil sie ein zionistischer Protest ist, aber sie kann nicht eine zionistische Demonstration für Demokratie und gleichzeitig eine gerechte Demonstration sein. Eine Ideologie, die die Vorherrschaft eines Volkes über ein anderes auf ihre Fahne schreibt, kann nicht Gerechtigkeit predigen, bevor sie die Grundlage ihrer Ideologie ändert. Der Davidstern ist im Sinken begriffen, wie das Titelbild des hebräischen Haaretz-Magazins vom Freitag so eindringlich gezeigt hat, aber sein Sinken ist unvermeidlich, solange die israelische Flagge die Flagge einer der beiden Nationen ist, die Anspruch auf sie erheben.



Palästinensisches Blut ist in den letzten Tagen wie Wasser vergossen worden. Es vergeht kein Tag, an dem nicht Unschuldige getötet werden: ein Sportlehrer, der versucht hat, einen Verletzten in seinem Hof zu retten; zwei Väter, an zwei verschiedenen Orten, die versucht haben, ihre Söhne zu schützen, und ein 14-jähriger Sohn von Flüchtlingen – alles in einer Woche. Wie kann ein Protest dies ignorieren, als ob es nicht geschehen wäre, als ob das Blut Wasser wäre und das Wasser gesegneter Regen, als ob es nichts mit dem Gesicht des Regimes zu tun hätte?



Können Sie sich vorstellen, dass Juden jeden Tag oder jeden zweiten Tag angegriffen würden? Hätte der Protest sie ignoriert? Die Besatzung ist weiter denn je von einem Ende entfernt; sie ist zu einer lästigen Fliege geworden, die zum Schweigen gebracht werden muss. Jeder, der sie erwähnt, ist ein Unruhestifter, der ferngehalten werden muss; selbst die Linke will nichts mehr davon hören.



“Stoppt den Staatsstreich”, rufen die Durchsagen mit einem Pathos, das der französischen Revolution entnommen zu sein scheint. Aber es gibt keine Revolution in einem Apartheidstaat, wenn er weiterhin ein Apartheidstaat ist. Selbst wenn alle Forderungen der Demonstranten erfüllt werden, der Oberste Gerichtshof in die Luft gehoben, der Generalstaatsanwalt erhöht und die Exekutive in ihren rechtmäßigen Stand zurückversetzt wird, bleibt Israel ein Apartheidstaat. Was ist also der Sinn dieses Protestes? Damit wir uns einmal mehr darin sonnen können, “die einzige Demokratie im Nahen Osten” zu sein. Übersetzt mit Deepl.com

