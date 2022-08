“Zionistische Werte”

An Perversität kaum überbietbar, In Gaza palästinensische Kinder brutal ermorden und den überlebenden, eingesperrten Rest der Kinder traumatisiert in Gaza zurücklassen, aber ukrainischen, “vom Krieg traumatisierten Kindern” Hilfe anbieten.

Evelyn Hecht-Galinski

