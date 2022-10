Zur Erinnerung

Mein Mann und ich sind sehr froh darüber, dass wir diesen Offenen Brief von Volker Bräutigam an Präsident Putin unterschrieben haben. Dieser Brief leider nichts von seiner Aktualität verloren, sondern ist wahr und wichtig, wie vor 8 Jahren. Dank an Volker Bräutigam.

Evelyn Hecht-Galinski

Inland

Zu den russlandfeindlichen Äußerungen unserer Massenmedien und Politiker



Offener Brief an Putin



Von Volker Bräutigam

28. März 2014

Präsident Putin hat sich in seiner Rede zur Wieder-Eingliederung der Krim vom 18. März 2014 einmal direkt an das deutsche Volk gewandt. Dieser Appell verdient positive Resonanz, die den wirklichen Empfindungen der Deutschen entspricht, so wie sie in diesen Tagen in Ad-hoc-Umfragen zum Ausdruck gekommen sind. Die einseitig russlandfeindlichen Äußerungen vieler unserer Massenmedien und Politiker sowie die eskalierenden Demarchen Berlins repräsentieren nicht die deutsche Bevölkerung und ihre zunehmende Distanz zu der bellizistischen Politik von EU und NATO. Deshalb hier nun ein Offener Brief an Präsident Putin, der am Donnerstag der russischen Botschaft in Berlin übergeben wird:

Sehr geehrter Herr Präsident!

In Ihrer Rede vor der Staatsduma baten Sie um Verständnis bei den Deutschen.

Wir sind deutsche Staatsbürger, die die Nachkriegszeit mehrheitlich in der Westhälfte Deutschlands erlebt haben. Als der Kalte Krieg 1990 beendet und unser Land vereinigt wurde, ging ein Aufatmen durch die Welt, weil die stets drohende Gefahr einer nuklearen militärischen Auseinandersetzung gebannt schien, die den gesamten Globus in Mitleidenschaft gezogen hätte. Deutschland wäre ausgelöscht worden.

Den entscheidenden Beitrag zur Befreiung Europas vom Nationalsozialismus hat, unter unvergleichlichen Opfern, die Sowjetunion geleistet. Gleichwohl war sie 1990 bereit, die deutsche Wiedervereinigung zu unterstützen, 1991 die Warschauer Vertragsgemeinschaft aufzulösen und die NATO-Mitgliedschaft Gesamtdeutsch-lands zu akzeptieren. Dies wurde vom Westen nicht honoriert. Der damalige Botschafter der USA in Moskau (1987 bis 1991), Jack Matlock, hat vor wenigen Tagen in der Washington Post bestätigt, dass Präsident Bush zugesagt hatte, die Großzügigkeit Präsident Gorbatschows nicht auszunutzen. Die Ausdehnung der NATO bis in ehemalige Sowjetrepubliken, die Errichtung von Militärstützpunkten in ehemaligen Warschauer Vertragsstaaten und der Aufbau eines Raketenabwehr-schirms in Osteuropa bei gleichzeitiger Kündigung des ABM-Vertrages seitens der USA sind nicht nur eklatante Wortbrüche. Diese Maßnahmen können auch von uns nur als Machtprojektion der westlichen Führungsmacht verstanden werden, die gegen die von Ihnen betriebene staatliche und ökonomische Konsolidierung Ihres Landes nach Ihrem Amtsantritt im Jahr 2000 gerichtet sind. Keir A. Lieber und Daryl G. Press haben 2006 darüber hinaus in „Foreign Affairs“ mit ihrem Artikel „The Rise of U.S. Nuclear Primacy” überzeugend dargelegt, dass der Raketenabwehrschirm einen nuklearen Erstschlag zur nuklearen Neutralisierung Russlands ermöglichen soll.

Diese Vorgeschichte in geraffter Form bildet den Hintergrund ab, vor dem wir die Ereignisse in der Ukraine seit November 2013 beurteilen. Inzwischen ist vielfach dokumentiert, dass die USA die berechtigten Proteste der ukrainischen Bevölkerung für ihre Zwecke instrumentalisiert haben. Das Muster ist aus anderen Ländern bekannt: Serbien, Georgien, Ukraine 2004, Ägypten, Syrien, Libyen, Venezuela…

Auch die Störfaktoren Europäische Union und OSZE wurden, postwendend, innerhalb von zwölf Stunden nach dem von den Außenministern des Weimarer Dreiecks ausgehandelten friedlichen Machtwechsel unter Zuhilfenahme faschistischer Kräfte ausgeschaltet. Wer hinter der jetzigen Putschregierung in Kiew steht, zeigen die Partner auf der Website der Open Ukraine Foundation des amtierenden Ministerpräsidenten.

Die inner- und völkerrechtlichen Fragen zur Sezession der Krim werden unterschiedlich beantwortet. Wir wollen die Vorgänge hier nicht juristisch, sondern ausschließlich politisch bewerten und einordnen. Vor dem Hintergrund der Entwicklung in Europa seit 1990, der Dislozierung der rund 1000 US-Militärbasen weltweit, der Kontrolle der Meerengen durch die USA und der von den Gewalttätern des Majdan ausgehenden Gefahr für die russische Schwarzmeerflotte sehen wir die Sezession der Krim als eine defensive Maßnahme mit einer gleichzeitigen Botschaft: bis hierher und nicht weiter! Der entscheidende Unterschied zur Unabhängigkeits-erklärung des Kosovo ist, dass hierfür mit dem völkerrechtswidrigen Luftkrieg der NATO – leider mit Beteiligung Deutschlands – erst die Voraussetzung geschaffen wurde.

Sehr geehrter Herr Präsident, Sie haben bereits vor knapp vier Jahren für eine Wirtschaftsgemeinschaft von Lissabon bis Wladiwostok geworben. Sie wäre die ökonomische Basis für das „Gemeinsame Haus Europa“. Die Ukraine könnte eine ideale Brückenfunktion für die künftige Kooperation zwischen der von Ihnen angestrebten Eurasischen Union und der Europäischen Union einnehmen, nicht zuletzt in kultureller Hinsicht. Wir sind überzeugt, dass die massive Einflussnahme der USA das Ziel hatte, diese Brückenfunktion auszuschalten. In der EU-Kommission haben sich diejenigen Kräfte durchgesetzt, die die Politik der USA gegen Russland unterstützen. Die Rede des Geschäftsführenden Generalsekretärs des Europäischen Auswärtigen Dienstes, Pierre Vimont, am 14. März dieses Jahres ist insofern eindeutig (EurActiv: „EU shunned from US-Russia meeting on Ukraine“).

Sehr geehrter Herr Präsident, wir bauen darauf, dass Ihre historische Rede im Jahr 2001 im Deutschen Bundestag auch künftig die Grundlage für Ihr Handeln gegenüber der EU und Deutschland bilden wird. Die aktuellen Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Deutschen keine Konfrontation mit der Russischen Föderation wünscht und Verständnis für die russische Reaktion auf die Ereignisse in der Ukraine aufbringt. Wir verkennen nicht die Schwierigkeiten, denen die deutsche Politik als Mitglied der EU und der NATO in Bezug auf Russland ausgesetzt ist, sie sind auch Ihnen bekannt. Zumindest erwarten wir jedoch, dass die Bundesregierung nach dem alten Römischen Rechtsgrundsatz audiatur et altera pars handelt. Dies wurde im Zusammenhang mit der Nachbarschaftspolitik der EU im Fall der Ukraine unterlassen.

Russland hat seine im Zweiten Weltkrieg zu Tode gekommenen 27 Millionen Menschen selbst im Kalten Krieg nicht gegen Deutschland politisch instrumen-talisiert. Diese innere Größe allein verdiente eine andere Qualität in den Beziehungen zwischen unseren Ländern. Die Menschen in Deutschland haben hierfür ein feines Gespür: Als sich 1994 die „Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland“ mit einem Auftritt ihres Musikkorps auf dem Platz vor der Bundeskunsthalle in Bonn aus Deutschland verabschiedete, spielten sich bewegende Szenen zwischen den zahlreichen Zuschauern und den Musikern ab. In diesem Zusammenhang fällt uns zu der aktuellen Berichterstattung und Kommentierung der deutschen Medien nur ein treffendes Adjektiv in englischer Sprache ein: disgusting.

Sehr geehrter Herr Präsident, mit unseren bescheidenen Mitteln als einfache Staatsbürger werden wir dazu beitragen, dass die beabsichtigte Spaltung Europas nicht gelingt, sondern die Ideen von Gottfried Wilhelm Leibniz zu neuem Leben erweckt werden. Wir sind überzeugt: nur wenn die Staaten und Völker des eurasischen Doppelkontinents ihre Angelegenheiten miteinander friedlich, respektvoll, kooperativ, auf der Grundlage des Rechtes und ohne Einmischung von außen regeln, wird dies auch auf die übrige Welt ausstrahlen. Wir verstehen Sie in diesem Sinn als Verbündeten.

Für Ihre jetzige, und hoffentlich auch die nächste Amtsperiode wünschen wir Ihnen Kraft, Stehvermögen, Klugheit und Geschick.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Jochen Scholz, Oberstleutnant a.D.

Volker Bräutigam, Journalist

Wolf Gauer, Filmemacher/Journalist

Andreas Hauß, Historiker, Publizist

Regine Naeckel, Redakteurin

Dr. Ludwig Watzal, Journalist und Redakteur, Bonn

Stefan Siegert, Zeichner, Autor

Peter Kleinert, Journalist, Dokumentarfilmer, Herausgeber der Neue Rheinische Zeitung (PK)

Günter Schupp, Rentner

Ulrich Sander, Journalist, Bundessprecher der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten

Evelyn Hecht-Galinski, Publizistin und Autorin

Benjamin Hecht

Peter Lommes, Immobilienkfm.

Wilfried Rühe, Rentner, Hauptmann a.D. der NVA, Vorsitzender der Gemeinschaft der 13er e.V.

Claudia Karas, Aktionsbündnis für einen gerechten Frieden in Palästina, Friedensaktivistin

Peter M. Richter, Jurist

Antje Richter, Diplombibliothekarin

Tilo Schönberg, Herausgeber des Informationsportals 0815-info.com

Hartmut Barth-Engelbart, Schriftsteller, Kabarettist, Liedermacher, Historiker

Günter Schenk, membre du Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine, Strasbourg

Wolfgang Jung, Herausgeber der LUFTPOST

Ulrich Gellermann, Herausgeber der Rationalgalerie

Tim Bräutigam, Kundenbetreuer

Rainer Rupp, Journalist

Winfried Belz, Dipl.-Theologe, Klinikseelsorger i.R.

Friedrich Gentzsch, Dipl.-Ing. Architekt

Birgit Gentzsch, Lehrerin i.R GEW

Harri Grünberg, Vorsitzender des Netzwerkes Cuba, Mitglied des Bundesausschusses der Partei Die Linke

Dr. Werner Bollendorf, Historiker, selbst. Kaufmann i.R.

Thomas Immanuel Steinberg, Rentner

Fritz Reichert, Physiker

Dr. Manfred Lotze, Arzt

Annette Klepzig, MTA im Ruhestand, Mitglied bei Pax Christi

Dr. Dieter Weber, Historiker und Archivar

Dr. med. Jens Wagner, Assistenzarzt, IPPNW

Johannes Klier, Musiker

Ingrid Hacker-Klier, Übersetzerin

Norbert Bragoner, Rentner

Dr. Albrecht Jebens, Chefredakteur, Lektor und Autor

Samy Yildirim, Dipl. Phys.

Maria Pauli, Kunsthandwerkerin

Kurt Wirth, Dipl.-Kfm./Rentner

Elisabeth Woeckel, Theologin, Dozentin i. Brasilien, Syrien, Sri Lanka, i. R.

Dr. Dirk-M. Harmsen, Physiker, Leitungskreis Forum Friedensethik (FFE) in der Evangelischen Landeskirche in Baden

Flora Erler, Rentnerin

Irma Dillmann, Rentnerin

Jürgen Rose, Oberstleutnant a. D., Vorstandsmitglied des Arbeitskreises Darmstädter Signal

Karl-Heinz Walloch, Dokumentarfilmer

René Pauli, Polizeibeamter

Esther Thomsen, Diplom-Theologin

Prof. Dr. Werner Ruf, Politikwissenschaftler

Wolfgang Reinicke-Abel, M.A. phil.päd., Kulturmanager

Christine Reinicke, M.A. , Schulleiterin

Dr. phil. Tatjana Weber, Diplomlehrerin für Russisch und Geschichte

Erasmus Schöfer, ‘Schriftsteller, Köln

Peter Bautsch, Rentner

Gudrun Rafeld, Rentnerin

Dr. Izzeddin Musa, Diplomgeologe i.R., Vorsitzender der Gesellschaft zur Humanitären Unterstützung der Palästinenser e.V.

Dr.-Ing. Dietrich Schulze, Beiratsmitglied NaturwissenschaftlerInnen-Friedensinitiative

Tobias Ganietz, Zimmerer

Hans Christange, Diplom-Jurist, Rentner, Partei DIE LINKE

Prof. Dr. Frank-Rainer Schurich, Publizist

Dr. Hassan Swelim, Physiker

Alexander Bese, Krankenpfleger

Olga Bese Betriebswirtin

Frank Skischus, Bundesausschuss Friedensratschlag, Kassel

Renate Schoof, Schriftstellerin

Ursula Schleier, Ärztin i.R.

Thomas Gotterbarm, Med. Dokumentar/Übersetzer

Rudolf Reddig, Historiker

Wolfgang Behr, Kartograf

Dr. George Alfred Kouchakji , Retired Medical Microbiologist

Frank Skischus, Bundesausschuss Friedensratschlag, Kassel

Maria von Choltitz, Oberstudienrätin a.D., Bündnis90/Die Grünen,Tochter des Eroberers der Krim und des Retters von Paris vor der Zerstörung durch Hitler

Dr. Wolfgang Bittner, Schriftsteller

Dietrich Schulze,

Dr. Almuth Benzel,

Karin Hamacher,

Volker O´Barden,

Tobias Gdanietz-Zimmerer,

Dr. Bernd Bornemann

Gerhard Duemchen, Pfr. i.r.

Ole Chmilewski

Heinz Brüggemann

Günther Wilke, Journalist

Marianne Wilke

Erica Warncke

Marlen Goischke, Rentner

Maaten Slooves, Rentner

Wolfram Jasker

Irmgard Jasker

Helga Meyer

Brigitte v. Winterfeld, Rentnerin

Rainer Mehl, Rentner

Gesa Metzger

Inge Lüers

Valentin Bese, Bürokaufmann

Jochen Vogler, Rentner, Landessprecher der VVN-BdA NRW

Edgar Fries, Dipl.Ing. Stadtplaner/Rentner

Karl Schmidt, Pfarrer i.R.

Helmut Jaskolski, Lehrer i.R., Mitglied Pax Christi

Hanna Jaskolski

Michael Poost, Texter und Programmierer

Dr. Peter Kern, Professor a.D.

Andreas Winterhalder, Lehrer

Frithjof Newiak, Absolvent Staatliche Universität Charkow /Ukraine

Sonja Newiak, ehemals Studierende in Charkow/Ukraine

Hans-Günther Schramm

Christoph, Paschke, EDV-Leiter

Mario Schweizer, technischer Betriebswirt

Susanne Wiesinger, Übersetzerin

Jochen Adolff, Grafikdesigner

Carsten Wölk, Rentner

Jessica Mayer, Mutter und Hausfrau

Dr. Rudolph Bauer, Prof. em.

Dipl.-Psych. Marianne Sörensen-Bauer, Psychotherapeutin

Florian Finke, angehender Student

Wolfgang Ney

Willy Wahl, Herausgeber d. Internet-Blogs Seniora.org

Margot Wahl

Klaus H. Jann, Roter Reporter

Dr. Bernd Bornemann, Kunsthistoriker, Kulturschaffender

Dipl.Ing. Ernst Dokter, VDI

Hans-Ulrich Bünger, Dipl.-Sozialwirt, Rentner

Michael Poost; Journalist

Sybille Maggraf, Literaturpädagogin

Holger Platta, Autor und Wissenschaftsjournalist

Edgar Fries

Anita Binz (Schweiz)

Ursula Schleier

Dr. theol. Holger Müller, Pfarrer, Beauftragter der Evangelischen Landeskirche in Baden fürs Konstanzer Konzil-Jubiläum

Angelika Wolfrum-Daub, Physiotherapeutin

Peter G. Spengler, Redaktion Studien von Zeitfragen

Professor Dr. Hans-Christian Günther, Universität Freiburg

Ulrike Schramm, Kinderkrankenschwester

Werner Schramm, Erziehungswissenschaftler

Manfred Hausherr – Willmann, Selbständiger

Heinz A. Schammert, Erziehungsberater

Brigitte Brecht, Opernregisseurin

Katharina Bachmann, Vors. Die NaturFreunde OG Schopfheim e. V.

Stefan Pertschi, Dessinateur

Udo Stampa, Richter am Landessozialgericht

Werner Heinlein, Justizbeamter i.R

Hans Christange

Inge Baumgart, Rentnerin

Christa Willich-Klein, Dipl.-Psychologin

Christine Ehrlenspiel, Oberstudienrätin i.R.

Dieter Anschütz, Oberstudienrat i.R.

Dr. Theresia Sauter-Bailliet, Rentnerin

Dr. med. Frank Baum, Facharzt f. Allgemeinmedizin, Klin. Geriatrie (IPPNW, Verein demokr. Ärztinnen u. Ärzte, ver.di)

Michael Schoof, Rentner

Dr. Jürgen Koch

Uta Koch

Rainer Kluckhuhn, Lehrer a.D.

Dipl.-Biol. Doris Grunert, Fachärztin für Humangenetik, Universität Bremen

Albert Haller

Dipl.-Ing. Wolfgang Herzig, Oberst a.D.

Helmut Rössler, Rentner

Jens Loewe, Unternehmer, Fa. Bormann & Loewe GbR

Gerhard Zwerenz, Schriftsteller

Ingrid Zwerenz, Autorin

Doris Schilling, Unternehmerin

Sebastian Zachow-Vierrath

Elke Minx Senior Mitglied der Linken

Eva Maria Müller, Diplom-Jurist

Udo Meurer, Industriemechaniker

Dr. Vera Hartlapp, Psychiaterin i.R.

Brigitte Rauscher

Peter Rauscher, Rentner

PD Dr. Hamid Reza Yousefi, Universität Trier

Günter Schroth, Erwachsenenbildner i.R.

CLAUDE GREGOIRE, Luxemburger Staatsbürger

Christa Oppermann, Rentnerin

Dietrich Hyprath, Dipl.-Ing. i.R.

Josef Gottschlich, Lehrer und Referent für Grundschule im IRP Freiburg

Klaus-Dieter Mudra

Jörg Spannbauer, selbständiger Filmtheater Betreiber

Ernst Albers-Buttstaedt, Fachpfleger für Sozialpsychiatrie i.R.

Stefan Buttstaedt, Verwaltungsangestellter i.R.

Dr. med. BG John Heinzow, Arzt/Umweltmedizin

Wolfgang Eschenbacher, Makroökonom

Andreas Gaube, Grafiker

Dipl. Ing. Dusan, Radakovic, Rentner

Peter Bäß, Pfarrer i.R.

Tatjana Heß, private Seniorenbereuerin

Gudrun Fenten, Chemotechnikerin i.R.

Klaus Fenten, Architekt i.R.

Anke Wetekamp, Lehrerin

Walter Mayer, Bibliothekar i.R.

Prof. Hermann Kendel,

Dipl.-Kfm. Christan Ottens, kaufm. Angestellter

Christine Green-Ottens, Diplom Sozialpädagogin

Dr. Christian Fischer, Beratender Ingenieur, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger

